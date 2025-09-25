Новини
Бизнесът и синдикатите не се разбраха за минималната заплата за 2026 г.

25 Септември, 2025 14:39 1 004 17

Правителството предвижда от 1 януари догодина най-ниското възнаграждение да е 1213 лева, или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева

Бизнесът и синдикатите не се разбраха за минималната заплата за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Без съгласие между бизнеса и синдикатите приключи обсъждането на минималната работна заплата за 2026 г. на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Заради липсата на консенсус е взето решение на 6 октомври да се проведе заседание на Съвета, научи БНР.

Правителството предвижда от 1 януари догодина най-ниското възнаграждение да е 1213 лева, или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева.

Двата синдиката подкрепят проекта на правителството за минимална заплата от 1213 лева от 1 януари догодина, а две от работодателските организации - Българската търговско промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал, са против, каза за Българското национално радио главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев. Той определи гласуването в Комисията по доходи и жизнено равнище като очаквано.

"Две работодателски организации се въздържаха - БСК и КРИБ. КНСБ и КТ "Подкрепа" естествено бяхме "за" увеличението на минималната работна заплата, тъй като изоставането продължава да е чувствително в България и ако не се предприемат мерки, ние ще продължаваме да стоим на дъното на класацията".

Той допълни, че аргументите на бизнеса са, че се нагнетява инфлацията и че минималната заплата изпреварва производителността.

И КНСБ, и КТ "Подкрепа" настояват минималната заплата да се обвърже с издръжката на живот.


  • 1 Печатайййййй

    7 5 Отговор
    Хайде на инфлацията

    14:42 25.09.2025

  • 2 Печатар евреин

    6 1 Отговор
    Пари има за всички гои

    14:43 25.09.2025

  • 3 Пунта

    7 0 Отговор
    Мара , та те са едно цяло !

    14:43 25.09.2025

  • 4 Работодател капиталист

    15 0 Отговор
    Тошко не африкански от Итн ще намери работници от странство да работят за 500 лв, 250 евро.

    Коментиран от #5

    14:43 25.09.2025

  • 5 Дневна

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Работодател капиталист":

    надница , може !

    Коментиран от #7

    14:45 25.09.2025

  • 6 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Българите пак ще взимат по-ниска заплата от Африканците.Никой черен човек не работи за 620€,дори Македонците взимат повече

    14:47 25.09.2025

  • 7 Дневна

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дневна":

    за тошко МАЙМУНАТА

    14:47 25.09.2025

  • 8 Няма шанс

    1 1 Отговор
    Докато не се научите как се иска повишение
    преговаряйте си и чакайте и дигиталното евро тогава може и повече

    15:02 25.09.2025

  • 9 Бъз Бъни

    2 0 Отговор
    СИНДИКАТИТЕ СИ ИСКА 90% ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ДАЖЕ И 30 ЛВ.НЕ ЗАСЛУЖАВАТ НА ДЕН А ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ.
    ПОСЛЕ И ПЕНСИИТЕ ИМ ОТ ДАНЪЦИ.
    ЦЯЛ ЖИВОТ ЯСЛАДЖИИ

    15:08 25.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Ако някой е съгласен да остане да работи на минимална работна заплата, такъв човек трябва да бъде освободен. Говоря за частния сектор. Минималната заплата е стартова заплата, докато работникът се научи и свикне с колектива. Ако за 6м нищо не е научил, и не се е интегрирал, по добре да го освободиш, отколкото да го мъчиш. Робите не вършат добра работа, за това Робовладелският строй е отмрял.

    15:08 25.09.2025

  • 11 Жбръц

    5 0 Отговор
    Ще приемат,иначе над 500 хиляди души ще се окажат с нетна заплата ,около 520 евро.Направо скок от място в клуба на богатите.Средно по 20 евро за ден..Ако кара само на две банички и шише боза,кутия цигари и едно кафе,бачкача ,който ще изработи тези 620 евро,само за деня отива над 10евро.Ще се озъбите,като карпатски вълци ще виете , но процеса е необратим! Другите, който сега се броят за " средна класа и те ще гризнат теслата.Да си внушаваш,че ще ти се подобри стандарта,при неоспорима реалност,дохода ти да бъде двойно по малък( нетно възнаграждение в евро) само лековерен може да приеме,при безконтролен,Свободен пазар.

    Коментиран от #14

    15:11 25.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Работникът или служителят трябва да имат желание да работят дадена работа, а не да ги държиш на сила с рестрикции. Никой няма да има каквото и да е желание да работи, ако го държиш на минимална заплата. Ако по някакви негови си причини, няма желание за работа, го освобождаваш, не го мъчиш с разни минимални заплати.

    15:13 25.09.2025

  • 13 Безпристрастен

    3 3 Отговор
    Португалия, беше страната,с най нисък стандарт,от всички държави - членки на еврозоната,когато също е " натикаха" в нея.Цели десет години, там масовата заплата беше в тези рамки-500 -580 евро.Държава несравнима с нас,във всички сфери на живота.

    15:17 25.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Жбръц":

    Най общо казано, тези 520 евро трябва да се изработят. И да остане за работодателя поне още 520. Иначе си губи смисъла въобще да държиш такъв на работа. Не излиза сметката.

    15:17 25.09.2025

  • 15 Какво

    0 0 Отговор
    да се разбират !Има закон-50% от средната !

    15:26 25.09.2025

  • 16 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 0 Отговор
    Да му мислят неграмотните, необразовани и нищо не умеещи, безполезни русофилски клошари. Ще ровят по кофите и сметищата, да намерят нещо за ядене и ще събират пластмасови шишета, алуминиеви кенчета и разни стари вехтории, за да изкарат някое евро. Те за това се връзват на Копейката, защото ги черпи с кюфте и лимонада и ги вози с автобус на еднодневна екскурзия в София. Който има професия и образование, ще живее добре. Който разчита на разни "спасители на нацията", да му оправят жалкият, живот- ще стане абонат на социалната система.

    15:28 25.09.2025

  • 17 лют пипер

    1 0 Отговор
    А за пенсиите минималистични разбраха ли се? Като ни натряскат еврото,беднотията ще стане още по-натискаща българите.

    15:34 25.09.2025

