Бизнесът и синдикатите не се разбраха за минималната заплата за 2026 г.

Без съгласие между бизнеса и синдикатите приключи обсъждането на минималната работна заплата за 2026 г. на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Заради липсата на консенсус е взето решение на 6 октомври да се проведе заседание на Съвета, научи БНР.
Правителството предвижда от 1 януари догодина най-ниското възнаграждение да е 1213 лева, или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева.
Двата синдиката подкрепят проекта на правителството за минимална заплата от 1213 лева от 1 януари догодина, а две от работодателските организации - Българската търговско промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал, са против, каза за Българското национално радио главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев. Той определи гласуването в Комисията по доходи и жизнено равнище като очаквано.
"Две работодателски организации се въздържаха - БСК и КРИБ. КНСБ и КТ "Подкрепа" естествено бяхме "за" увеличението на минималната работна заплата, тъй като изоставането продължава да е чувствително в България и ако не се предприемат мерки, ние ще продължаваме да стоим на дъното на класацията".
Той допълни, че аргументите на бизнеса са, че се нагнетява инфлацията и че минималната заплата изпреварва производителността.
И КНСБ, и КТ "Подкрепа" настояват минималната заплата да се обвърже с издръжката на живот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Печатайййййй
14:42 25.09.2025
2 Печатар евреин
14:43 25.09.2025
3 Пунта
14:43 25.09.2025
4 Работодател капиталист
Коментиран от #5
14:43 25.09.2025
5 Дневна
До коментар #4 от "Работодател капиталист":надница , може !
Коментиран от #7
14:45 25.09.2025
6 Сатана Z
14:47 25.09.2025
7 Дневна
До коментар #5 от "Дневна":за тошко МАЙМУНАТА
14:47 25.09.2025
8 Няма шанс
преговаряйте си и чакайте и дигиталното евро тогава може и повече
15:02 25.09.2025
9 Бъз Бъни
ПОСЛЕ И ПЕНСИИТЕ ИМ ОТ ДАНЪЦИ.
ЦЯЛ ЖИВОТ ЯСЛАДЖИИ
15:08 25.09.2025
10 Данко Харсъзина
15:08 25.09.2025
11 Жбръц
Коментиран от #14
15:11 25.09.2025
12 Данко Харсъзина
15:13 25.09.2025
13 Безпристрастен
15:17 25.09.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Жбръц":Най общо казано, тези 520 евро трябва да се изработят. И да остане за работодателя поне още 520. Иначе си губи смисъла въобще да държиш такъв на работа. Не излиза сметката.
15:17 25.09.2025
15 Какво
15:26 25.09.2025
16 Пешо Волгата - 4 хилядник
15:28 25.09.2025
17 лют пипер
15:34 25.09.2025