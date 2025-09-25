Бизнесът и синдикатите не се разбраха за минималната заплата за 2026 г.

Без съгласие между бизнеса и синдикатите приключи обсъждането на минималната работна заплата за 2026 г. на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Заради липсата на консенсус е взето решение на 6 октомври да се проведе заседание на Съвета, научи БНР.

Правителството предвижда от 1 януари догодина най-ниското възнаграждение да е 1213 лева, или 620,20 евро, вместо досегашните 1077 лева.

Двата синдиката подкрепят проекта на правителството за минимална заплата от 1213 лева от 1 януари догодина, а две от работодателските организации - Българската търговско промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал, са против, каза за Българското национално радио главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев. Той определи гласуването в Комисията по доходи и жизнено равнище като очаквано.

"Две работодателски организации се въздържаха - БСК и КРИБ. КНСБ и КТ "Подкрепа" естествено бяхме "за" увеличението на минималната работна заплата, тъй като изоставането продължава да е чувствително в България и ако не се предприемат мерки, ние ще продължаваме да стоим на дъното на класацията".

Той допълни, че аргументите на бизнеса са, че се нагнетява инфлацията и че минималната заплата изпреварва производителността.

И КНСБ, и КТ "Подкрепа" настояват минималната заплата да се обвърже с издръжката на живот.