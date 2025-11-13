Новини
Кабинетът реши: Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.

13 Ноември, 2025

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначените на такова по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души.

Кабинетът реши: Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., реши правителството на свое заседание. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност, съобщават от пресцентъра на МС. Минималната часова работна заплата ще достигне 7,31 лв. (3,74 евро).

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначените на такова по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% и заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата, на професионалните приемни семейства, както и на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.

Новият размер на минималното възнаграждение е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Той е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за минималните работни заплати в ЕС, която предвижда те да са 50 % от брутната средна работна заплата.

По-високият размер на минималното заплащане ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    19 15 Отговор
    Инфлацията ще изяде увеличението още през януари.

    15:11 13.11.2025

  • 3 Бургас

    17 1 Отговор
    Нето 950 лева или 485е

    15:12 13.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Искам депутатите да живеят с 600 евро на месец.

    Коментиран от #13

    15:16 13.11.2025

  • 5 Стенли

    9 1 Отговор
    Де факто не ставаме по богати защото сега цените на стоките и услугите имат същите цени в евро че дори и по високи както преди бяха в лева при МРЗ шестотин и петдесет лева а и силно се съмнявам че след Нова година няма да се повишат още и така за хората на МРЗ а и не само ситуацията е както преди пет години че и по лоша изкчавам служители на МВР военни и администрация които са си раздали хиляди лева бонуси

    Коментиран от #7

    15:17 13.11.2025

  • 6 Ъхъъъъъ

    20 1 Отговор
    А същите търтеи са на заплата по 8-10 хиляди евра

    15:17 13.11.2025

  • 7 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Вместо изчаквам да се чете изключвам

    15:19 13.11.2025

  • 8 Истината

    17 1 Отговор
    Без камъни няма да стане работата...

    15:19 13.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Сега руснаците още повече ще ни завиждат с техните мизерни 150 евро......а преди ЕС бяхме с 20 долара заплата. Хубаво е за България, че сме поели пътя на западното робство, вместо да бъдем руски роби. Ако бяхме руски роби сега най много щяхме да вземем 15 евро,десет процента от минималната на робовладелеца

    15:21 13.11.2025

  • 10 ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ Е ИЗЯДЕНО

    15 1 Отговор
    ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ОСИГУРОВКИТЕ.С ДВЕ ДУМИ ДАВАТ ТИ 5 ЗИМАТ ТИ 10.......

    Коментиран от #12

    15:28 13.11.2025

  • 11 муцунка

    12 1 Отговор
    А на 240-сетте колко ще им бъде заплатата? 10 000 евраци ли?!

    15:31 13.11.2025

  • 12 циганин

    1 11 Отговор

    До коментар #10 от "ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ Е ИЗЯДЕНО":

    Ами иди в Бурунди тогава,там поне ще вземаш 30 долара заплата ..... тук държавата предлага 600 евро.

    Коментиран от #19

    15:36 13.11.2025

  • 13 Софийски селянин,

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Може да се живее,аз съм пенсионер и само с моята пенсия с жена ми изкарваме спокойно.
    Дори ни остават, като не се лишаваме от нищо.
    Останалото е суета и лакомия...
    Колкото и пари да имаш и да си богат закъсаш ли със здравето милионите са безполезни...

    Коментиран от #14

    15:41 13.11.2025

  • 14 Селски столичанин

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Софийски селянин,":

    Право друже, на тоя му е разхлопано цялото дюшеме на горния етаж.

    15:44 13.11.2025

  • 15 Баба

    3 0 Отговор
    Нето колко прави?

    15:49 13.11.2025

  • 16 Бедняшки

    6 0 Отговор
    "Големи" пари, "голямо" нещо.Какво ще ги правят, толкова много?!

    15:57 13.11.2025

  • 17 Нетна заплата се пада

    4 0 Отговор
    946.21 лв...много пара, чудя се отсега как да ги изхарча.😂🤣😂

    15:57 13.11.2025

  • 18 Настопроценти

    1 0 Отговор
    Кабинетът реши: На непребиваващите в НС и в адвокатурите-среден пръст. И толкоз.Думикрация,ръйш?!

    15:59 13.11.2025

  • 19 Но Бурунди, бе ром,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "циганин":

    виж ко ти пише човека, къде скачаш в Бурунди и ти...

    16:00 13.11.2025

  • 20 Главанак Главев

    0 0 Отговор
    А Главанака от "Сметната" взема 113 000 на година.Допълнителни, отделно от заплатата, която сигурно е 12 000 лв.Едва ли е по-кадърен и рпаботлив от тия 600 000 души, обратното, между тях има поне половин милион, които са по-умни от него.То не е и трудно да си по-умен от такъл главоч.

    16:00 13.11.2025

  • 21 Някой

    0 0 Отговор
    Това с 50% от средно математическата е пълна глупост! Тя изобщо не трябва да се гледа, а на човека по средата в частният сектор, което е нещо съвсем различно. Защото така дигайки минималната работна заплата (а и на учители, депутати и всички свързани) то реално променят средната математическа заплата и пак изисква дигане, което пък изисква последващо дигане и така нататък. Получава се навързана инфлация. Докато ако е спрямо човека по средата, то то не се променя, ако не се е изменяла неговата заплата.
    Бих махнал всичко свързано със средна работна заплата и дефинирал, че в държавният сектор средната работна заплата е равна на човека по средата в частният сектор. Един вид частният сектор индиректно да определя заплатите в държавният. Тези които им изкарват парите. После на коефициенти вътрешно разпределение, но винаги сумата от всички заплати делено на броя хора да е равна на тази на човека по средата. Ще е със закъснение.

    16:08 13.11.2025

