Кабинетът реши: Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., реши правителството на свое заседание. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност, съобщават от пресцентъра на МС. Минималната часова работна заплата ще достигне 7,31 лв. (3,74 евро).
По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначените на такова по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% и заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата, на професионалните приемни семейства, както и на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.
Новият размер на минималното възнаграждение е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Той е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за минималните работни заплати в ЕС, която предвижда те да са 50 % от брутната средна работна заплата.
По-високият размер на минималното заплащане ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 честен ционист
15:11 13.11.2025
3 Бургас
15:12 13.11.2025
4 Последния Софиянец
15:16 13.11.2025
5 Стенли
15:17 13.11.2025
6 Ъхъъъъъ
15:17 13.11.2025
7 Стенли
До коментар #5 от "Стенли":Вместо изчаквам да се чете изключвам
15:19 13.11.2025
8 Истината
15:19 13.11.2025
9 Последния Софиянец
15:21 13.11.2025
10 ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ Е ИЗЯДЕНО
15:28 13.11.2025
11 муцунка
15:31 13.11.2025
12 циганин
До коментар #10 от "ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ Е ИЗЯДЕНО":Ами иди в Бурунди тогава,там поне ще вземаш 30 долара заплата ..... тук държавата предлага 600 евро.
15:36 13.11.2025
13 Софийски селянин,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Може да се живее,аз съм пенсионер и само с моята пенсия с жена ми изкарваме спокойно.
Дори ни остават, като не се лишаваме от нищо.
Останалото е суета и лакомия...
Колкото и пари да имаш и да си богат закъсаш ли със здравето милионите са безполезни...
15:41 13.11.2025
14 Селски столичанин
До коментар #13 от "Софийски селянин,":Право друже, на тоя му е разхлопано цялото дюшеме на горния етаж.
15:44 13.11.2025
15 Баба
15:49 13.11.2025
16 Бедняшки
15:57 13.11.2025
17 Нетна заплата се пада
15:57 13.11.2025
18 Настопроценти
15:59 13.11.2025
19 Но Бурунди, бе ром,
До коментар #12 от "циганин":виж ко ти пише човека, къде скачаш в Бурунди и ти...
16:00 13.11.2025
20 Главанак Главев
16:00 13.11.2025
21 Някой
Бих махнал всичко свързано със средна работна заплата и дефинирал, че в държавният сектор средната работна заплата е равна на човека по средата в частният сектор. Един вид частният сектор индиректно да определя заплатите в държавният. Тези които им изкарват парите. После на коефициенти вътрешно разпределение, но винаги сумата от всички заплати делено на броя хора да е равна на тази на човека по средата. Ще е със закъснение.
16:08 13.11.2025