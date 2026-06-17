Трамваи се сблъскаха в София, пострада ватман

Два трамвая са се ударили в София. Това е пореден инцидент с трамваи в столицата. По информация на бТВ има пострадал ватман, който е откаран в болница „Пирогов“.
Двете мотриси са се ударили на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“.
На 4 юни малко дете и още трима души пострадаха при челен сблъсък на два трамвая в София. Инцидентът - отново на булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски".
На 2 юни два трамвая — линии 3 и 13 — се сблъскаха в района на Централна гара в София, в посока бул. „Христо Ботев“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Летец Пешеходец
Коментиран от #4
14:23 17.06.2026
2 Това Ми !
14:26 17.06.2026
3 Сила
Пак ли трябва някой да умре ...??!
Коментиран от #9, #10, #24
14:27 17.06.2026
4 Така Като Гледам !
До коментар #1 от "Летец Пешеходец":Май Е Обратното !
14:28 17.06.2026
5 замислен
14:28 17.06.2026
6 Нека да пиша
14:28 17.06.2026
7 СОС
14:29 17.06.2026
8 хахахаха
14:37 17.06.2026
9 ае, селинджър
До коментар #3 от "Сила":Вместо да се кахъриш, вземи "БЪРЖЕ" да се върнеш на село, там няма такива проблеми!
Коментиран от #11, #13
14:43 17.06.2026
10 Без да
До коментар #3 от "Сила":съм специалист веднага мога да ти кажа - релсов път - пропаднал, неподдържан и сигнализация.
Няма друга причина 2 релсови ППС да се ударят. Ако първите 2 са изрядни, остава единствено "шофьорска" грешка (може да е и припаднал и т.н).
Въпросът е КАТ пак ли ще пипат несъобразена скорсот :-)
14:45 17.06.2026
11 Мое
До коментар #9 от "ае, селинджър":да е селинджер, ама може да мисли, а ти гледайда не се случиш в някой от тези трамвай, че те са музейни експонати.
14:48 17.06.2026
12 Нанко
14:51 17.06.2026
13 Сила
До коментар #9 от "ае, селинджър":Чобанинооооо , пак си напуснал работното си място ( къра ) и си зарязал повереното ти стадо ....
Бега бърже обратно ( по жицата , по жицата ) , оти чорбаджията ти ша та бий много лошо !!!
14:52 17.06.2026
14 ГРАД КОЗЛОДУЙ
14:56 17.06.2026
15 Дервишоглу
15:02 17.06.2026
16 цял свят мина на електробуси
15:04 17.06.2026
17 Аз бре
Тва трамвай бре...по релси върви...
После на магистралата имало катастрофа....
Тия дето ги управляват Тея трамваи имат ли осми клас???...
15:07 17.06.2026
18 Давате ли си
Коментиран от #19
15:10 17.06.2026
19 давате ли си сметка
До коментар #18 от "Давате ли си":Давате ли си сметка какво е IQ на работещите тази неблагодарна работа?
15:16 17.06.2026
20 1-20
15:19 17.06.2026
21 Това вече
15:20 17.06.2026
22 Ватманяк
15:33 17.06.2026
23 Ватманяк
15:35 17.06.2026
24 аааа
До коментар #3 от "Сила":Светофара не е наред, във всяка една посока чакаш по три минути минимум. А трамваите ги хваща червено по целия Стамболийски. На всичкото отгоре, за да пуснат трамвай 13 /щото на някои от Света Троица много им се искало да си имат още едно травмайче/, разредиха 10-ката на 12 минути, вкл. сутрин и вечер, като до Константин Величков няма друга опция, защото 8 и 1 не ходят до Графа например. Но на кого му пука? Хората си траят, тъпчат се...ами ако се опплачат сто човека в ЦМГ ще има резултат, но като един-двама - нищо. Няма какво да се лъжем - овце сме. Беее.
15:38 17.06.2026
25 Колю лудия -
Коментиран от #26
15:41 17.06.2026
26 нее
До коментар #25 от "Колю лудия -":Ами не са излишни, метрото не покрива цяла София. Плюс възрастните хора с двигателни проблеми могат ли да ходят един-два километра до метростанцията?!
15:43 17.06.2026
27 военен неможач
15:57 17.06.2026