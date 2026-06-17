Трамваи се сблъскаха в София, пострада ватман

Два трамвая са се ударили в София. Това е пореден инцидент с трамваи в столицата. По информация на бТВ има пострадал ватман, който е откаран в болница „Пирогов“.

Двете мотриси са се ударили на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“.

На 4 юни малко дете и още трима души пострадаха при челен сблъсък на два трамвая в София. Инцидентът - отново на булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски".

На 2 юни два трамвая — линии 3 и 13 — се сблъскаха в района на Централна гара в София, в посока бул. „Христо Ботев“.