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Трамваи се сблъскаха в София, пострада ватман

Трамваи се сблъскаха в София, пострада ватман

17 Юни, 2026 14:21 1 664 27

  • трамваи-
  • ватман-
  • катастрофа

Двете мотриси са се ударили на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“

Трамваи се сблъскаха в София, пострада ватман - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Два трамвая са се ударили в София. Това е пореден инцидент с трамваи в столицата. По информация на бТВ има пострадал ватман, който е откаран в болница „Пирогов“.

Двете мотриси са се ударили на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и бул. „Александър Стамболийски“.

На 4 юни малко дете и още трима души пострадаха при челен сблъсък на два трамвая в София. Инцидентът - отново на булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски".

На 2 юни два трамвая — линии 3 и 13 — се сблъскаха в района на Централна гара в София, в посока бул. „Христо Ботев“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летец Пешеходец

    12 1 Отговор
    Този малкият, жълтият се е опитал да избута големият, но се е ударил все едно в стена. Няма шанс срещу "зеленото чудовище".

    Коментиран от #4

    14:23 17.06.2026

  • 2 Това Ми !

    5 1 Отговор
    Ареса !

    14:26 17.06.2026

  • 3 Сила

    27 1 Отговор
    Нито съм инжинер , ватман , от градската мобилност или се казвам Дидо Мехмедали обаче , след толкова сблъсъци на това място би трябвало някой да се заинтересува защо ...защо , какво не е наред там !!!?
    Пак ли трябва някой да умре ...??!

    Коментиран от #9, #10, #24

    14:27 17.06.2026

  • 4 Така Като Гледам !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Летец Пешеходец":

    Май Е Обратното !

    14:28 17.06.2026

  • 5 замислен

    13 0 Отговор
    Така ли не успя да кривне този за да избегне удара! Майтапа настрани, като не им работят правилно стрелките за да превключват релсите за завоя, понякога ватмана нищо не може да направи! спирачния път на мотрисата е прекалено голям и се стига до сблъсък.

    14:28 17.06.2026

  • 6 Нека да пиша

    8 5 Отговор
    Единият трамвай е управряван от майката на последният софиянец ,Гана коzата

    14:28 17.06.2026

  • 7 СОС

    8 0 Отговор
    Явно и ватманите бая ги напича слънцето!

    14:29 17.06.2026

  • 8 хахахаха

    16 3 Отговор
    Браво.Време беше. Навъдиха се ватмани карат като луди особено тези с единичните конски мотриси. Като ракети са. Народа се мъчи да се качи, летят по линията. Да видим до кога ще продължава тази лудница с транспорта в София.От както гейовете взеха властта в стоицата, шоуто е безкрайно ежедневно и ежечастно. Направо възхитително.А за мърсотията ,неокастрените дървета, боклука и кучешките изпражнения разбити тротоари да не говорим. да видим ,кога ще се появи някоя нова болест ? но с трамваите е забавно,хората трябва много да внимават щото е опасно.Оправия няма да има.

    14:37 17.06.2026

  • 9 ае, селинджър

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Вместо да се кахъриш, вземи "БЪРЖЕ" да се върнеш на село, там няма такива проблеми!

    Коментиран от #11, #13

    14:43 17.06.2026

  • 10 Без да

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    съм специалист веднага мога да ти кажа - релсов път - пропаднал, неподдържан и сигнализация.
    Няма друга причина 2 релсови ППС да се ударят. Ако първите 2 са изрядни, остава единствено "шофьорска" грешка (може да е и припаднал и т.н).
    Въпросът е КАТ пак ли ще пипат несъобразена скорсот :-)

    14:45 17.06.2026

  • 11 Мое

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "ае, селинджър":

    да е селинджер, ама може да мисли, а ти гледайда не се случиш в някой от тези трамвай, че те са музейни експонати.

    14:48 17.06.2026

  • 12 Нанко

    4 2 Отговор
    Какво е това трамвай

    14:51 17.06.2026

  • 13 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "ае, селинджър":

    Чобанинооооо , пак си напуснал работното си място ( къра ) и си зарязал повереното ти стадо ....
    Бега бърже обратно ( по жицата , по жицата ) , оти чорбаджията ти ша та бий много лошо !!!

    14:52 17.06.2026

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 2 Отговор
    И я саках да станем ватман на времето за софиско жителство ама немах мерак.

    14:56 17.06.2026

  • 15 Дервишоглу

    1 1 Отговор
    Фашизираната сган да ходи пеша, за да и дойде акъла.

    15:02 17.06.2026

  • 16 цял свят мина на електробуси

    1 1 Отговор
    ние тепърва закопаваме още релси в земята

    15:04 17.06.2026

  • 17 Аз бре

    5 0 Отговор
    Само аз ли имам чувството,че малки деца си играят на блъскащи колички...
    Тва трамвай бре...по релси върви...
    После на магистралата имало катастрофа....
    Тия дето ги управляват Тея трамваи имат ли осми клас???...

    15:07 17.06.2026

  • 18 Давате ли си

    4 0 Отговор
    Сметка, каква безумна тъпотия цари, щом през ден челно се блъскат…. трамваи, дето уж се движат по релси, а рам където те се пресичат има специална регулация!

    Коментиран от #19

    15:10 17.06.2026

  • 19 давате ли си сметка

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Давате ли си":

    Давате ли си сметка какво е IQ на работещите тази неблагодарна работа?

    15:16 17.06.2026

  • 20 1-20

    1 0 Отговор
    Чудно! Кой сега ще плаща щетите ? Досещате ли се ?

    15:19 17.06.2026

  • 21 Това вече

    2 1 Отговор
    не е новина, а ежедневие. Да не им раздават сутрин за закуска пица с кристали? Няма ли някой заместник на кмета да подаде оставка?

    15:20 17.06.2026

  • 22 Ватманяк

    2 0 Отговор
    До № 3. Прав си -не енаред нещо. И то е ясно от 2-3 години, но новите управляващи транспорта в кметството - конкретно Чаушев, а преди това и "Спаси София" - наложиха насила СЪКРАТЕНИ, БЪРЗИ, уж "синхронизирани" разписания. Ватманите бързат, за да не ги глобяват и нарушават едно основно правило - да не се разминават на съоръжението "стрелка" - за промяна посоката на движение. Елементарно е. Откакто зам. директора Василев преди 2-3 години де пенсионира няма кой да се пребори с тях - и с общината, и с бързащите ватмани.

    15:33 17.06.2026

  • 23 Ватманяк

    0 1 Отговор
    До № 8. Точно така е

    15:35 17.06.2026

  • 24 аааа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Светофара не е наред, във всяка една посока чакаш по три минути минимум. А трамваите ги хваща червено по целия Стамболийски. На всичкото отгоре, за да пуснат трамвай 13 /щото на някои от Света Троица много им се искало да си имат още едно травмайче/, разредиха 10-ката на 12 минути, вкл. сутрин и вечер, като до Константин Величков няма друга опция, защото 8 и 1 не ходят до Графа например. Но на кого му пука? Хората си траят, тъпчат се...ами ако се опплачат сто човека в ЦМГ ще има резултат, но като един-двама - нищо. Няма какво да се лъжем - овце сме. Беее.

    15:38 17.06.2026

  • 25 Колю лудия -

    0 2 Отговор
    да заминават за скрап барабар с релсите - и без туй само пречат на движението! пък и туй митро за кво е- излишни са трамваите!

    Коментиран от #26

    15:41 17.06.2026

  • 26 нее

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Колю лудия -":

    Ами не са излишни, метрото не покрива цяла София. Плюс възрастните хора с двигателни проблеми могат ли да ходят един-два километра до метростанцията?!

    15:43 17.06.2026

  • 27 военен неможач

    0 0 Отговор
    До №24 Ами и ватмана ватманяк това казва - май нещо за организацията на гейовете.

    15:57 17.06.2026

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