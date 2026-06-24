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Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши с пистолет полицаи
  Тема: Войната на пътя

Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши с пистолет полицаи

24 Юни, 2026 08:18 1 307 15

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  • пиян шофьор-
  • удар-
  • коли

Мъжът е неосъждан, но в миналото е водена проверка срещу него за хулиганска проява

Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши с пистолет полицаи - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Блъскане в паркирани коли и вадене на пистолет. Гости на три различни сватби във Варна стават свидетели на действията на пиян шофьор, който се врязва в няколко автомобила и заплашва потърпевшите. Мъжът проявява агресия и към пристигналите на място полицаи. А гостите, тръгнали към празничните церемонии, едва не ги изпускат, докато дават показания, разкри "Нова телевизия".

„Беше като сцена от филм на ужасите”, разказва Иво Иванов. „Паркирам, гася двигателя. В колата сме аз, жена ми, детето, а зад жена ми – майка ми. Единствено тя беше отворила вратата, за да слезе. В същото време се чу свистене на гуми и мръсна газ. Видях в огледалото как една кола лети неконтролируемо. И тогава ни удари с бясна сила от страната на детето ми. Майка ми изхвърча на тротоара. Представете си какъв удар е бил. Реално беше паднала по гръб на тротоара. Помислих си най-лошото”, разказа Иванов.

„Чух сблъсък и видях как паркирана кола се мести сама и се удря в друга”, разказва Денис Гаров. „След това шофьорът продължи нагоре по улицата и се блъсна във втори автомобил. Не можеше да продължи – колата му беше потрошена. Докато размахваше пистолет, отправяше заплахи от рода на: „Ще ви застрелям!“, „Ще ви убия!“. Първо не искаше доброволно да излезе от автомобила. Полицията трябваше да го извади насила”, разказа Гаров.

„Беше страшно. Имаше много хора, имаше деца”, разказа Дария Георгиева. „Показвах на братовчед ми къде да спре. След това чух трясък и видях прах. Ударени бяха две коли”, каза Георгиева. „Беше с 2,87 промила алкохол. Съпругата му беше с него”, разказа Георгиева.

След това виновният шофьор извадил оръжие. „Никой не знаеше, че е бутафорен пистолет. Всички се изпокриха зад колите”, разказа още Георгиева.

Главен инспектор Иван Димитров обясни, че мъжът е извадил пневматично оръжие, тип еърсофт.

„Около 14:30 часа получихме сигнал за ПТП с евентуално употребил алкохол шофьор. Докато екипите пътуваха към мястото на инцидента, получихме втори сигнал, че шофьорът е въоръжен. Веднага насочихме втори екип и служители на „Пътна полиция”. Колегите на място задържаха лицето”, каза главен инспектор Димитров.

По думите му мъжът е неосъждан, но в миналото е водена проверка срещу него за хулиганска проява.

„След като е задържан, материалите са докладвани на дежурен прокурор и са образувани две досъдебни производства. Едното е за хулиганските действия и се води от Първо районно управление, а другото е за управление на лек автомобил след употреба на алкохол”, обясни инспектор Димитров.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    И що ченгетата не са пуснали един в Д-то, ама истински, стоп патрон! Щото във Хермата тоя и жена му щяха да имат по 5 пълнителя..., айде, ние тука сме по джентли...

    Коментиран от #15

    08:21 24.06.2026

  • 2 Трол

    10 1 Отговор
    Това е от жегата, такива шофьори трябва да се пращат за 3-4 години в сибирската тайга, където емоциите да се охладят до обичайните нива.

    Коментиран от #13

    08:23 24.06.2026

  • 3 няма да се оправим скоро

    6 0 Отговор
    трябвало е да бъдат гръмнати милиционерите

    във сащ на които се кланяте може ли да извадиш пистолет срещу милиционера бе?

    08:24 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мда

    6 1 Отговор
    Какаова националност е пияния? Хрантутник?

    08:25 24.06.2026

  • 6 Да, да

    2 0 Отговор
    Варна, това е качество!

    08:26 24.06.2026

  • 7 оня с коня

    3 2 Отговор
    тоя сигурно е от жълтопаветната сган на урсулица те живеят безнаказано

    сега ще го глобят 100 евро и всичко е наред

    08:26 24.06.2026

  • 8 бушприт

    0 0 Отговор
    Шофьор с близо 3 промила алкохол в кръвта си...

    08:28 24.06.2026

  • 9 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Бързал е, да не пропусне традицията.... на сватба, да не си погърмиш.

    08:29 24.06.2026

  • 10 ЗиС 5

    0 0 Отговор
    Този шофийор определено е за затвор!

    08:30 24.06.2026

  • 11 Един шофьор

    1 0 Отговор
    Всеки шофьор въоражен , така трябва да бъде.

    08:31 24.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 миме

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    3-4 годинки на хлад в тайгата е малко за таквиз хубостници

    08:39 24.06.2026

  • 14 Шкиф

    0 0 Отговор
    Добре де отде толкова пари за пиенье в тая мизерия бе?

    08:46 24.06.2026

  • 15 С палките трябваше

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Щото са мишки.

    08:50 24.06.2026

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