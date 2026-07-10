Мащабно издирване на бизнесмена от Павликени

Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев - управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства. В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци.
По информация на разследващите Георгиев за последно е видян преди два дни около 8:00 часа сутринта, след като е напуснал работното си място и изчезнал в пуста местност край града. Оттогава няма данни за местонахождението му. Първоначално близки на мъжа са подали сигнал, в който се е споменавала версия за отвличане, но от МВР впоследствие категорично отхвърлиха тази хипотеза.
Кметът на общината Емануил Манолов определи случая като изключително обезпокоителен за местната общност. По думите му Димитър Георгиев е уважаван човек, който повече от две десетилетия ръководи успешно предприятието и е добре познат в града.
„Това е добър, скромен и коректен човек. Всички сме изненадани и разтревожени от случилото се. Не сме чували за конфликти или проблеми около него, които да обяснят подобно изчезване“, заяви Манолов.
Кметът допълни, че познава Георгиев още от пристигането му в Павликени преди повече от 20 години и го описва като човек, който винаги е откликвал на обществени и спортни инициативи в града.
В търсенето днес ще се включат и множество доброволци, организирани по призив на семейството и приятелите на изчезналия. Към акцията се присъединяват служители на общината, представители на доброволното формирование към Павликени, както и ловци от местните дружинки, които познават добре терена в района.
„Ангажирали сме ловно-рибарските дружества от околните населени места, защото те познават най-добре местността. Ще има подкрепа и от жандармерията, както и от водолазен екип“, обясни Манолов.
Към момента няма официална информация за причините за изчезването на Димитър Георгиев и разследващите работят по всички възможни версии. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, незабавно да сигнализират на органите на реда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не им е читава работата
Коментиран от #5
10:12 10.07.2026
2 Търсете го в Дубай
10:14 10.07.2026
3 Механик
10:16 10.07.2026
4 Контекста
Коментиран от #6
10:17 10.07.2026
5 Сила
До коментар #1 от "Не им е читава работата":" Брашното " , търсете " брашното " !!!
10:18 10.07.2026
6 Сила
До коментар #4 от "Контекста":Ловните дружинки са тумби алкохолизирани селски комплексари !!!
Те като се напият се губят по гората и се стрелят помежду си , та в "издирване" ще участват .... !!!?
10:20 10.07.2026
7 Механик
На 34 купува хлебозавод, а на 54 изчезва. Ми то си е съвсем нормално.
То и в Плевен (по спомен) преди няколко години изчезна един такъва млад бизнесмен, собственик на хлебозавод.
Явно в бизнеса с хлебозаводи, рисковете от изчезване са големи.
10:21 10.07.2026
8 Далидал
10:34 10.07.2026
9 мустафа ефенди
10:41 10.07.2026
10 Шапкаря
10:50 10.07.2026
11 дядо дръмпир да попита....
10:59 10.07.2026
12 щом и леководолази са отишли
11:05 10.07.2026
13 Дервишоглу
11:06 10.07.2026
14 обикновено самоубийците споделят с
11:18 10.07.2026
15 Избягал е от жена си,
11:41 10.07.2026