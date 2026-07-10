Мащабно издирване на бизнесмена от Павликени

Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев - управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства. В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци.

По информация на разследващите Георгиев за последно е видян преди два дни около 8:00 часа сутринта, след като е напуснал работното си място и изчезнал в пуста местност край града. Оттогава няма данни за местонахождението му. Първоначално близки на мъжа са подали сигнал, в който се е споменавала версия за отвличане, но от МВР впоследствие категорично отхвърлиха тази хипотеза.

Кметът на общината Емануил Манолов определи случая като изключително обезпокоителен за местната общност. По думите му Димитър Георгиев е уважаван човек, който повече от две десетилетия ръководи успешно предприятието и е добре познат в града.

„Това е добър, скромен и коректен човек. Всички сме изненадани и разтревожени от случилото се. Не сме чували за конфликти или проблеми около него, които да обяснят подобно изчезване“, заяви Манолов.

Кметът допълни, че познава Георгиев още от пристигането му в Павликени преди повече от 20 години и го описва като човек, който винаги е откликвал на обществени и спортни инициативи в града.

В търсенето днес ще се включат и множество доброволци, организирани по призив на семейството и приятелите на изчезналия. Към акцията се присъединяват служители на общината, представители на доброволното формирование към Павликени, както и ловци от местните дружинки, които познават добре терена в района.

„Ангажирали сме ловно-рибарските дружества от околните населени места, защото те познават най-добре местността. Ще има подкрепа и от жандармерията, както и от водолазен екип“, обясни Манолов.

Към момента няма официална информация за причините за изчезването на Димитър Георгиев и разследващите работят по всички възможни версии. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, незабавно да сигнализират на органите на реда.