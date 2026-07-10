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Мащабно издирване на бизнесмена от Павликени

Мащабно издирване на бизнесмена от Павликени

10 Юли, 2026 10:08 1 575 15

  • изчезнал-
  • издирван-
  • бизнесмен-
  • павликени

По информация на разследващите Георгиев за последно е видян преди два дни около 8:00 часа сутринта, след като е напуснал работното си място и изчезнал в пуста местност край града

Мащабно издирване на бизнесмена от Павликени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев - управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства. В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци.

По информация на разследващите Георгиев за последно е видян преди два дни около 8:00 часа сутринта, след като е напуснал работното си място и изчезнал в пуста местност край града. Оттогава няма данни за местонахождението му. Първоначално близки на мъжа са подали сигнал, в който се е споменавала версия за отвличане, но от МВР впоследствие категорично отхвърлиха тази хипотеза.

Кметът на общината Емануил Манолов определи случая като изключително обезпокоителен за местната общност. По думите му Димитър Георгиев е уважаван човек, който повече от две десетилетия ръководи успешно предприятието и е добре познат в града.

„Това е добър, скромен и коректен човек. Всички сме изненадани и разтревожени от случилото се. Не сме чували за конфликти или проблеми около него, които да обяснят подобно изчезване“, заяви Манолов.

Кметът допълни, че познава Георгиев още от пристигането му в Павликени преди повече от 20 години и го описва като човек, който винаги е откликвал на обществени и спортни инициативи в града.

В търсенето днес ще се включат и множество доброволци, организирани по призив на семейството и приятелите на изчезналия. Към акцията се присъединяват служители на общината, представители на доброволното формирование към Павликени, както и ловци от местните дружинки, които познават добре терена в района.

„Ангажирали сме ловно-рибарските дружества от околните населени места, защото те познават най-добре местността. Ще има подкрепа и от жандармерията, както и от водолазен екип“, обясни Манолов.

Към момента няма официална информация за причините за изчезването на Димитър Георгиев и разследващите работят по всички възможни версии. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, незабавно да сигнализират на органите на реда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не им е читава работата

    12 4 Отговор
    Този хлебозавод и бусувете дето товарят хляба изглеждаха все едно е някакъв мръсен ТЕЦ.

    Коментиран от #5

    10:12 10.07.2026

  • 2 Търсете го в Дубай

    8 3 Отговор
    Мотиката е настъпана вече!

    10:14 10.07.2026

  • 3 Механик

    23 1 Отговор
    Мащабното издирване на бизнесмена също толкова мащабно ли е като на 11-годишната, петроханците, черната пантера (дето е ягуар), оня къде бега от ловешкия затвор и прокурорския син или е по-мащабна??

    10:16 10.07.2026

  • 4 Контекста

    11 2 Отговор
    Женен ли е деца любовници здравословни проблеми дружеството печели ли задлъжнял ли е телефонът къде е по клетка колата и тя Ама те ловни дружинки с хрътки блъдхаунди

    Коментиран от #6

    10:17 10.07.2026

  • 5 Сила

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не им е читава работата":

    " Брашното " , търсете " брашното " !!!

    10:18 10.07.2026

  • 6 Сила

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Контекста":

    Ловните дружинки са тумби алкохолизирани селски комплексари !!!
    Те като се напият се губят по гората и се стрелят помежду си , та в "издирване" ще участват .... !!!?

    10:20 10.07.2026

  • 7 Механик

    20 0 Отговор
    Начи тоя пич преди 2 десетилетия (тогава е бил на 34) се появява в Павликени и купува местния хлебозавод?!?! И това не прави никакво впечатление на местните власти. ОО, и да, бил е тих, скромен и дори е поздравявал.
    На 34 купува хлебозавод, а на 54 изчезва. Ми то си е съвсем нормално.
    То и в Плевен (по спомен) преди няколко години изчезна един такъва млад бизнесмен, собственик на хлебозавод.
    Явно в бизнеса с хлебозаводи, рисковете от изчезване са големи.

    10:21 10.07.2026

  • 8 Далидал

    5 0 Отговор
    Извода е ,че работата с брашна е рисков бизнес особено ако си си купил завод като младеж с незнайни средства при това току що пристигнал от друго населено място. Дано го намерят човека.

    10:34 10.07.2026

  • 9 мустафа ефенди

    4 0 Отговор
    Милицията каква дейност изпълнява , къде са оперативните работници , лъжливите доносници . Само за пари плачат и нищо не вършат в циганската - " Държава"

    10:41 10.07.2026

  • 10 Шапкаря

    4 0 Отговор
    Лошо е когато знаеш много подробности за хора на които дължиш много пари.

    10:50 10.07.2026

  • 11 дядо дръмпир да попита....

    3 0 Отговор
    какво стана с пепи €€€.....намериха ли го.....

    10:59 10.07.2026

  • 12 щом и леководолази са отишли

    1 0 Отговор
    мислят че се е удавил в реката . при психични проблеми се правят до няколко опита за самоубиване . за пример жената с ножицата . ако се е хвърлил в реката дали е оставил дрехите на брега . не . където има най дълбок вир явно там е цамбурнал . обикновено един издавен заседява на около 60-70 сантиметра под повърхността . при слабо течение няма да е отплавал надалече . и до утре ще го открият . трагедия е . по статистика сме назад при издавените . най много са в полша . но там има много водни басейни . за това .

    11:05 10.07.2026

  • 13 Дервишоглу

    1 0 Отговор
    Закопали са го в двора на завода или в склада..

    11:06 10.07.2026

  • 14 обикновено самоубийците споделят с

    1 0 Отговор
    приятели и близки , пишат писма . или смс . пример петроханци - ревливи чатове, триене на профили в мрежите , денонощна будиска дейност и обикаляне на базите . кмета на гинци го е предусещал . дори предупредил гуруто за ламата и неговите будисти . по хуманно и издавянето . по рядко е избесването . при случаи на шизофренни налудности има дори скачане от високо . така измират във въздуха . по рядко е пред влак или кола . има и с хапчета отрова . много рядко е с оръжия - нож или пистолет . както при петроханци .

    11:18 10.07.2026

  • 15 Избягал е от жена си,

    1 0 Отговор
    ако е много зла,търсете го на Слънчака с готино гадже.

    11:41 10.07.2026

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