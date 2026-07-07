МВР с нова стратегия по издирването на Наталия, доброволците временно се оттеглят

Издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново навлиза в критична фаза на седмия ден от нейното изчезване. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато е отведено от 40-годишния Асен Антонов Симеонов – бивш партньор на майка ѝ, който я е отгледал. Органите на реда претърсват огромен периметър от над 1000 квадратни километра, обхващащ общините Аврен, Дългопол, Долни чифлик и Провадия.
Какво знаем до момента?
- Хронология на отвличането: На 30 юни Асен Симеонов нанася побой на майката на детето, връзва крайниците ѝ и отвежда Наталия под заплаха за живота на майка ѝ. Поради тази причина МВР и ГДБОП незабавно задействаха системите за спешно уведомяване AMBER Alert и BG-Alert.
- Профил на извършителя: Асен Симеонов е криминално проявен, с доказано минало на системен домашен насилник. Психиатри прогнозират, че той използва детето като „разменна монета“ и затова се грижи за него по време на бягството. Мъжът има сериозен предишен опит в укриването в пресечени местности.
- Последни следи: В събота местен овчар е забелязал двамата в изоставена ловджийска хижа край село Величково. По-рано бяха открити доказателства, че са нощували и на пустеещата гара в село Нова Шипка. Камери за видеонаблюдение и свидетелства на машинист показват, че двамата се придвижват пеша и то предимно през нощта. Според последните данни Асен Симеонов е с видимо по-голяма брада от разпространените снимки.
- Състояние на детето: Записи от камери в някои от обходените села показват, че към момента на заснемане момичето върви плътно зад пастрока си и изглежда в добро физическо състояние, без видими следи от принуда на открито. [1]
Какво предстои в операцията?
- Промяна в тактиката и оттегляне на доброволците: По молба на полицията, доброволческите отряди временно преустановиха мащабните си обходи. Причината е липсата на нови „топли“ граждански сигнали и необходимостта МВР да приложи специфична оперативна стратегия, която изисква тишина и тактическа изненада. Доброволците остават в пълна готовност за мобилизация при посочване на конкретна локация.
- Специализирано техническо разузнаване: Полицията продължава да използва джипове, термокамери и специализирани термодронове. Фокусът се измества изцяло върху претърсването на необитаеми постройки, пещери, горски заслони и изоставени къщи в планинските части на община Дългопол.
- Засилен контрол по пътищата: Макар да е установено, че бегълците се движат пеша, наблюдението на възловите пътни артерии в област Варна остава в сила, за да се предотврати евентуално качване на превозно средство.
ВАЖЕН АПЕЛ ОТ МВР: Всички граждани, които разполагат с информация или забележат лица, отговарящи на описанието, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. Полицията изрично предупреждава да не се предприема пряк контакт или саморазправа, тъй като издирваният мъж е изключително агресивен, брутален и непредвидим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #6, #7, #16
06:46 07.07.2026
2 Механик
Каква е тая "принуда на открито"????? М?
Що бе? Що такива журналисти ни се паднаха бе? Какво толкова прегрешихме, та така сме наказани?
Коментиран от #5
06:53 07.07.2026
3 А каза ли ти,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":че не си наред по цялата глава?
06:54 07.07.2026
4 Боруна Лом
06:56 07.07.2026
5 За съжаление
До коментар #2 от "Механик":това суровата истина, такива индивиди стават политици, директори, или "журналисти".
06:56 07.07.2026
6 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти откакто си се пръкнал не знаеш къде се намираш.
06:58 07.07.2026
7 Горянин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кофтитон е че повечето гражданя , ще пишат в гуглето въпросче към ИИ и каквото им каже ИИ така и ще правят така и ще живеят - вече няма нужда от римлянка с камшик или пръчка големият брат вече ви инсталира своята невидима такава - и който не слуша да види какво ще му се случи съвсем скоро когато дойдат дигиталното евро и новата Пландемия и обяват факсините за новото нормално като лична карта , не ви пречи да носите и сте задължени
06:59 07.07.2026
8 Лесничей
07:00 07.07.2026
9 Тики
07:08 07.07.2026
10 ТИР
07:10 07.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 шаа
как стесняват обръча, като идея си нямат къде е?!?
Коментиран от #13
07:20 07.07.2026
13 Решение
До коментар #12 от "шаа":Асо изобщо го открият веднага да бъде назначен в МВР да обучава некадърниците с големите заплати !
07:39 07.07.2026
14 Aлфа Bълкът
07:40 07.07.2026
15 Решение
07:40 07.07.2026
16 Aлфа Bълкът
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отивай на скарата да печеш кебапчетата, че поредното ти заведение ще фалира.
07:43 07.07.2026
17 Тоя вече
07:45 07.07.2026