МВР с нова стратегия по издирването на Наталия, доброволците временно се оттеглят

Издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново навлиза в критична фаза на седмия ден от нейното изчезване. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато е отведено от 40-годишния Асен Антонов Симеонов – бивш партньор на майка ѝ, който я е отгледал. Органите на реда претърсват огромен периметър от над 1000 квадратни километра, обхващащ общините Аврен, Дългопол, Долни чифлик и Провадия.

Какво знаем до момента?

Хронология на отвличането: На 30 юни Асен Симеонов нанася побой на майката на детето, връзва крайниците ѝ и отвежда Наталия под заплаха за живота на майка ѝ. Поради тази причина МВР и ГДБОП незабавно задействаха системите за спешно уведомяване AMBER Alert и BG-Alert .

На 30 юни Асен Симеонов нанася побой на майката на детето, връзва крайниците ѝ и отвежда Наталия под заплаха за живота на майка ѝ. Поради тази причина МВР и ГДБОП незабавно задействаха системите за спешно уведомяване и . Профил на извършителя: Асен Симеонов е криминално проявен, с доказано минало на системен домашен насилник. Психиатри прогнозират, че той използва детето като „разменна монета“ и затова се грижи за него по време на бягството. Мъжът има сериозен предишен опит в укриването в пресечени местности.

Асен Симеонов е криминално проявен, с доказано минало на системен домашен насилник. Психиатри прогнозират, че той използва детето като „разменна монета“ и затова се грижи за него по време на бягството. Мъжът има сериозен предишен опит в укриването в пресечени местности. Последни следи: В събота местен овчар е забелязал двамата в изоставена ловджийска хижа край село Величково. По-рано бяха открити доказателства, че са нощували и на пустеещата гара в село Нова Шипка. Камери за видеонаблюдение и свидетелства на машинист показват, че двамата се придвижват пеша и то предимно през нощта. Според последните данни Асен Симеонов е с видимо по-голяма брада от разпространените снимки.

В събота местен овчар е забелязал двамата в изоставена ловджийска хижа край село Величково. По-рано бяха открити доказателства, че са нощували и на пустеещата гара в село Нова Шипка. Камери за видеонаблюдение и свидетелства на машинист показват, че двамата се придвижват пеша и то предимно през нощта. Според последните данни Асен Симеонов е с видимо по-голяма брада от разпространените снимки. Състояние на детето: Записи от камери в някои от обходените села показват, че към момента на заснемане момичето върви плътно зад пастрока си и изглежда в добро физическо състояние, без видими следи от принуда на открито. [ 1]

Какво предстои в операцията?

Промяна в тактиката и оттегляне на доброволците: По молба на полицията, доброволческите отряди временно преустановиха мащабните си обходи. Причината е липсата на нови „топли“ граждански сигнали и необходимостта МВР да приложи специфична оперативна стратегия, която изисква тишина и тактическа изненада. Доброволците остават в пълна готовност за мобилизация при посочване на конкретна локация.

По молба на полицията, доброволческите отряди временно преустановиха мащабните си обходи. Причината е липсата на нови „топли“ граждански сигнали и необходимостта МВР да приложи специфична оперативна стратегия, която изисква тишина и тактическа изненада. Доброволците остават в пълна готовност за мобилизация при посочване на конкретна локация. Специализирано техническо разузнаване: Полицията продължава да използва джипове, термокамери и специализирани термодронове. Фокусът се измества изцяло върху претърсването на необитаеми постройки, пещери, горски заслони и изоставени къщи в планинските части на община Дългопол.

Полицията продължава да използва джипове, термокамери и специализирани термодронове. Фокусът се измества изцяло върху претърсването на необитаеми постройки, пещери, горски заслони и изоставени къщи в планинските части на община Дългопол. Засилен контрол по пътищата: Макар да е установено, че бегълците се движат пеша, наблюдението на възловите пътни артерии в област Варна остава в сила, за да се предотврати евентуално качване на превозно средство.

ВАЖЕН АПЕЛ ОТ МВР: Всички граждани, които разполагат с информация или забележат лица, отговарящи на описанието, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. Полицията изрично предупреждава да не се предприема пряк контакт или саморазправа, тъй като издирваният мъж е изключително агресивен, брутален и непредвидим.