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МВР с нова стратегия по издирването на Наталия, доброволците временно се оттеглят

МВР с нова стратегия по издирването на Наталия, доброволците временно се оттеглят

7 Юли, 2026 06:36, обновена 7 Юли, 2026 06:41 788 17

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  • мвр

Полицията стеснява обръча около 40-годишния пастрок Асен Симеонов, който укрива детето в изоставени сгради из Варненска област

МВР с нова стратегия по издирването на Наталия, доброволците временно се оттеглят - 1
Снимка: ОДМВР-Варна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново навлиза в критична фаза на седмия ден от нейното изчезване. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато е отведено от 40-годишния Асен Антонов Симеонов – бивш партньор на майка ѝ, който я е отгледал. Органите на реда претърсват огромен периметър от над 1000 квадратни километра, обхващащ общините Аврен, Дългопол, Долни чифлик и Провадия.

Какво знаем до момента?

  • Хронология на отвличането: На 30 юни Асен Симеонов нанася побой на майката на детето, връзва крайниците ѝ и отвежда Наталия под заплаха за живота на майка ѝ. Поради тази причина МВР и ГДБОП незабавно задействаха системите за спешно уведомяване AMBER Alert и BG-Alert.
  • Профил на извършителя: Асен Симеонов е криминално проявен, с доказано минало на системен домашен насилник. Психиатри прогнозират, че той използва детето като „разменна монета“ и затова се грижи за него по време на бягството. Мъжът има сериозен предишен опит в укриването в пресечени местности.
  • Последни следи: В събота местен овчар е забелязал двамата в изоставена ловджийска хижа край село Величково. По-рано бяха открити доказателства, че са нощували и на пустеещата гара в село Нова Шипка. Камери за видеонаблюдение и свидетелства на машинист показват, че двамата се придвижват пеша и то предимно през нощта. Според последните данни Асен Симеонов е с видимо по-голяма брада от разпространените снимки.
  • Състояние на детето: Записи от камери в някои от обходените села показват, че към момента на заснемане момичето върви плътно зад пастрока си и изглежда в добро физическо състояние, без видими следи от принуда на открито. [1]

Какво предстои в операцията?

  • Промяна в тактиката и оттегляне на доброволците: По молба на полицията, доброволческите отряди временно преустановиха мащабните си обходи. Причината е липсата на нови „топли“ граждански сигнали и необходимостта МВР да приложи специфична оперативна стратегия, която изисква тишина и тактическа изненада. Доброволците остават в пълна готовност за мобилизация при посочване на конкретна локация.
  • Специализирано техническо разузнаване: Полицията продължава да използва джипове, термокамери и специализирани термодронове. Фокусът се измества изцяло върху претърсването на необитаеми постройки, пещери, горски заслони и изоставени къщи в планинските части на община Дългопол.
  • Засилен контрол по пътищата: Макар да е установено, че бегълците се движат пеша, наблюдението на възловите пътни артерии в област Варна остава в сила, за да се предотврати евентуално качване на превозно средство.

ВАЖЕН АПЕЛ ОТ МВР: Всички граждани, които разполагат с информация или забележат лица, отговарящи на описанието, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. Полицията изрично предупреждава да не се предприема пряк контакт или саморазправа, тъй като издирваният мъж е изключително агресивен, брутален и непредвидим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Питах ИИ къде се намирам и веднага ми каза.Питах за Наталия и каза че няма право да ми каже.Значи знае.

    Коментиран от #3, #6, #7, #16

    06:46 07.07.2026

  • 2 Механик

    10 1 Отговор
    "..без видими следи от принуда на открито."- това какъв трябва да си, за да го напишеш?
    Каква е тая "принуда на открито"????? М?
    Що бе? Що такива журналисти ни се паднаха бе? Какво толкова прегрешихме, та така сме наказани?

    Коментиран от #5

    06:53 07.07.2026

  • 3 А каза ли ти,

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че не си наред по цялата глава?

    06:54 07.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    Така търсиха и черната пантера.Е намериха я в зоопарка.Тоя партизанин ги направи разногледи.Така е като няма читави в полюцията.Поне да обходят-да си заслужат заплатките.

    06:56 07.07.2026

  • 5 За съжаление

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    това суровата истина, такива индивиди стават политици, директори, или "журналисти".

    06:56 07.07.2026

  • 6 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти откакто си се пръкнал не знаеш къде се намираш.

    06:58 07.07.2026

  • 7 Горянин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кофтитон е че повечето гражданя , ще пишат в гуглето въпросче към ИИ и каквото им каже ИИ така и ще правят така и ще живеят - вече няма нужда от римлянка с камшик или пръчка големият брат вече ви инсталира своята невидима такава - и който не слуша да види какво ще му се случи съвсем скоро когато дойдат дигиталното евро и новата Пландемия и обяват факсините за новото нормално като лична карта , не ви пречи да носите и сте задължени

    06:59 07.07.2026

  • 8 Лесничей

    4 0 Отговор
    Аз не мога да разбера , полицайте с брадите които безчинстват по нощните заведения и са видимо свързани с криминалният контингент , а също са и с татуировки арабски бради и т.н с какво се различават от индивида в старията ? Ааааа да чв служат на наше государство и са си заплатили комисионната на конкурса за да ги приемат

    07:00 07.07.2026

  • 9 Тики

    7 0 Отговор
    Полицията е "изключително брутална и непредвидима". Тия ходят пеша и имаха 40 минути преднина. С дронове и джипове не ги намериха. Само се оплакват.

    07:08 07.07.2026

  • 10 ТИР

    6 0 Отговор
    Малко съм объркан , тук ги видели, там преспали ,,, че то ловджиите с кучетата щяха да ги намерят,,,

    07:10 07.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 шаа

    8 0 Отговор
    "Полицията стеснява обръча около 40-годишния пастрок Асен Симеонов"

    как стесняват обръча, като идея си нямат къде е?!?

    Коментиран от #13

    07:20 07.07.2026

  • 13 Решение

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "шаа":

    Асо изобщо го открият веднага да бъде назначен в МВР да обучава некадърниците с големите заплати !

    07:39 07.07.2026

  • 14 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Тоя Асен да го вземат да обучава баретите.

    07:40 07.07.2026

  • 15 Решение

    2 0 Отговор
    Ако изобщо го открият веднага да бъде назначен в МВР да обучава некадърниците с големите заплати !

    07:40 07.07.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отивай на скарата да печеш кебапчетата, че поредното ти заведение ще фалира.

    07:43 07.07.2026

  • 17 Тоя вече

    1 0 Отговор
    я е изял. Сега си търси друго такова...

    07:45 07.07.2026

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