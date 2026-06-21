34-годишен моторист е пострадал тежко при катастрофа на пътя София-Самоков

34-годишен моторист е пострадал и в тежко състояние с множество наранявания след катастрофата на пътя София-Самоков, заради която бе спряно движението в района на комплекс "Камелот".

Пострадалият е хоспитализиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента.

Обходен маршрут бе въведен през Горни и Долни Окол, а трафикът се регулираше от пътни полицаи.