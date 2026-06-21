34-годишен моторист е пострадал тежко при катастрофа на пътя София-Самоков

34-годишен моторист е пострадал и в тежко състояние с множество наранявания след катастрофата на пътя София-Самоков, заради която бе спряно движението в района на комплекс "Камелот".
Пострадалият е хоспитализиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.
Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента.
Обходен маршрут бе въведен през Горни и Долни Окол, а трафикът се регулираше от пътни полицаи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
05:35 21.06.2026
2 Невъзможно е
05:39 21.06.2026
3 оня с коня
06:08 21.06.2026
4 Луд
Коментиран от #5
06:19 21.06.2026
5 оня с коня
До коментар #4 от "Луд":никой не те е възал за рогата тука, изнасяй се където ти харесва айде чупката бастун
06:25 21.06.2026