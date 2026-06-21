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34-годишен моторист е пострадал тежко при катастрофа на пътя София-Самоков

34-годишен моторист е пострадал тежко при катастрофа на пътя София-Самоков

21 Юни, 2026 06:23, обновена 21 Юни, 2026 05:26 485 5

  • моторист-
  • пострадал-
  • самоков

Въведен бе обходен маршрут

34-годишен моторист е пострадал тежко при катастрофа на пътя София-Самоков - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

34-годишен моторист е пострадал и в тежко състояние с множество наранявания след катастрофата на пътя София-Самоков, заради която бе спряно движението в района на комплекс "Камелот".

Пострадалият е хоспитализиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента.

Обходен маршрут бе въведен през Горни и Долни Окол, а трафикът се регулираше от пътни полицаи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Нямали пари за Гражданска…

    05:35 21.06.2026

  • 2 Невъзможно е

    3 1 Отговор
    Моторист да пострада - те са безсмъртни - е, поне като такива карат!

    05:39 21.06.2026

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор
    после реват че гражданската била скъпа а?

    06:08 21.06.2026

  • 4 Луд

    1 1 Отговор
    Във цяла Европа не само мотористите и собствениците на автомобили имат правото да избират времето за застраховане ,,Пример,,Във Австрия застраховаш годишно и караш 6мес.Връщаш номерата на застрахователя и за разликата от времето ти връщат парите във банковата сметка.Какво има толкова сложно че трябва да има протести пред институциите.Просто и ясно плащаш ползваш не ползваш и неплащаш.При нас всичко се прави по трудният начин ,НИКАДЕ не е задължително да караш със включени фарове и никои не те глобява но на Балканският полуостров те глобяват.Това е разликата а иначе сме във еврозоната по правила без закони а ходи вярвай на еврокомисарите със заплати над 30,000 евро на месец ,Всичко е една много дебела ,,ПУНТА МАРИНА,,

    Коментиран от #5

    06:19 21.06.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луд":

    никой не те е възал за рогата тука, изнасяй се където ти харесва айде чупката бастун

    06:25 21.06.2026

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