Мотокар внесе 150 000 подписа в Народното събрание срещу клетките за телета

Организацията за защита на животните „Невидими животни“ внесе в Народното събрание 150 000 подписа на български граждани, подкрепили Петицията с искане за прекратяване на клетъчното отглеждане на телета. При внасянето на петицията вносителите бяха посрещнати от народни представители както от управляващите, така и от опозицията. Сред тях беше и заместник-председателят на Комисията по земеделието Тодор Джиков, с когото бе проведена среща.

„Имахме изключително позитивен разговор с г-н Джиков, с когото обсъдихме варианти за законодателни промени и възможностите за финансиране, с което да се обезпечи преминаването от клетки към свободно отглеждане на телетата.”, каза инж. Стефан Димитров, председател на „Невидими животни“.

„Обединихме се около разбирането, че гласът на 150 хиляди българи трябва да бъде чут и че има начин да се премине към съвременни, хуманни и конкурентоспособни методи за отглеждане на телета, така че да има положителен ефект както за животните, така и за бранша“, добави Димитров.

От „Невидими животни“ припомнят, че новородените телета в част от големите промишлени кравеферми продължават да бъдат отделяни от майките си скоро след раждането и изолирани в тесни индивидуални клетки, които ограничават движението и социалния им контакт. Според организацията и според съвременните научни анализи тази практика е остаряла, ненужна, причинява страдание и следва да остане в миналото.

През последните години редица браншови и развъдни организации, както и потребителски сдружения, изразиха подкрепа за постепенното премахване на клетките за телета. Социално-икономически анализ на Института по аграрна икономика също заключава, че подобна промяна не би довела до значителни икономически затруднения, даже напротив, може да донесе ред икономически позитиви и може да бъде реализирана с незначителни инвестиции и подходяща подкрепа.