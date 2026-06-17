Новини
България »
Мотокар внесе 150 000 подписа в Народното събрание срещу клетките за телета

Мотокар внесе 150 000 подписа в Народното събрание срещу клетките за телета

17 Юни, 2026 19:05 452 7

  • невидими животни-
  • телета-
  • клетки-
  • стефан-
  • димитров-
  • петиция-
  • подписи-
  • народно събрание

Според „Невидими животни“ тази практика е остаряла, ненужна, причинява страдание и следва да остане в миналото

Мотокар внесе 150 000 подписа в Народното събрание срещу клетките за телета - 1
Снимка: „Невидими животни“
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Организацията за защита на животните „Невидими животни“ внесе в Народното събрание 150 000 подписа на български граждани, подкрепили Петицията с искане за прекратяване на клетъчното отглеждане на телета. При внасянето на петицията вносителите бяха посрещнати от народни представители както от управляващите, така и от опозицията. Сред тях беше и заместник-председателят на Комисията по земеделието Тодор Джиков, с когото бе проведена среща.

„Имахме изключително позитивен разговор с г-н Джиков, с когото обсъдихме варианти за законодателни промени и възможностите за финансиране, с което да се обезпечи преминаването от клетки към свободно отглеждане на телетата.”, каза инж. Стефан Димитров, председател на „Невидими животни“.
„Обединихме се около разбирането, че гласът на 150 хиляди българи трябва да бъде чут и че има начин да се премине към съвременни, хуманни и конкурентоспособни методи за отглеждане на телета, така че да има положителен ефект както за животните, така и за бранша“, добави Димитров.
От „Невидими животни“ припомнят, че новородените телета в част от големите промишлени кравеферми продължават да бъдат отделяни от майките си скоро след раждането и изолирани в тесни индивидуални клетки, които ограничават движението и социалния им контакт. Според организацията и според съвременните научни анализи тази практика е остаряла, ненужна, причинява страдание и следва да остане в миналото.

През последните години редица браншови и развъдни организации, както и потребителски сдружения, изразиха подкрепа за постепенното премахване на клетките за телета. Социално-икономически анализ на Института по аграрна икономика също заключава, че подобна промяна не би довела до значителни икономически затруднения, даже напротив, може да донесе ред икономически позитиви и може да бъде реализирана с незначителни инвестиции и подходяща подкрепа.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така това добре!

    2 0 Отговор
    А защо не искате да им пускате класичвска музика???? И да се хранят само със специална храна, без ГМО??6892

    19:13 17.06.2026

  • 2 604

    4 1 Отговор
    Тия люмпини да покажат къде в бг има клетки...смешнитци!

    19:15 17.06.2026

  • 3 ЧОЧО

    1 1 Отговор
    Аз колкото разбирам от мотокари, това на снимката се казва манету а не мотокар. Разликата е голяма уважаеми журналисти , престанете да се излагате научете кое е камион и кое е трактор.

    19:19 17.06.2026

  • 4 Жалки са

    1 1 Отговор
    А 150 000 колко са, колкото 1,5 милиона ли, никой не е съгласен с тях.

    19:23 17.06.2026

  • 5 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    и тук се връщаме към 610 000 подписа, дето ги събра Великия господин копейкин.
    Някой знае ли защо го направи?

    19:35 17.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Мотокарът лично е събрал подписите с помощта на няколко трактора, една редосеялка и четири комбайни! После са обърнали по бира !

    19:35 17.06.2026

  • 7 Родина

    0 0 Отговор
    На пасищата слагат солари . После ревът , че
    нямало животни .

    19:38 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове