Частични ремонти променят организацията на движение при 8-и км на Северната скоростна тангента

От 8:00 ч. до 18:00 ч. днес се променя организацията на движение при 8-и километър на Северната скоростна тангента, в посока пътен възел „Мрамор“, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Дейностите ще се изпълняват поетапно във всяка от лентите, като трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта ще бъде ограничена до 30 км/ч. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената сигнализация, посочват от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.