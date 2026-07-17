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Отмениха бедственото положение заради свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Отмениха бедственото положение заради свлачището на пътя Смолян-Пампорово

17 Юли, 2026 18:16 632 6

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  • свлачище-
  • пампорово

И към момента свлачището още е активно

Отмениха бедственото положение заради свлачището на пътя Смолян-Пампорово - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Смолян Николай Мелемов отмени бедственото положение, обявено на 1 май заради активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади по пътя Смолян-Пампорово, става известно от заповедта, която е публикувана на сайта на общинската администрация.

В нея се посочва, че бедственото положение се отменя, след като са отпаднали обстоятелствата, наложили неговото обявяване.

„Не може бедственото положение да стои непрекъснато. То се отменя, след като електроразпределителното дружество приключи работата по изграждането и включването на второто електрозахранване на Пампорово“, каза за БТА заместник-кметът на община Смолян Марияна Цекова, информира кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Тя обясни, че към момента курортният комплекс отново се захранва по две независими електропроводни линии, което гарантира сигурността на електроснабдяването. „Лично кметът Николай Мелемов беше на място, за да се увери, че всичко е изпълнено, след което бедственото положение беше отменено. Не можем целогодишно да го поддържаме“, допълни Цекова.

Бедственото положение беше обявено на 1 май, след като в района на Райковски ливади се активизира свлачище, което затвори пътя Смолян-Пампорово. По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството тогава около 5000 кв. метра земна маса се свлякоха, а засегнатият пътен участък беше с дължина близо 70 метра.

Заради свлачището движението беше пренасочено по обходни маршрути през Стойките и прохода „Рожен“, а газоподаването към курорта беше временно преустановено поради скъсан газопровод. Впоследствие електрозахранването на Пампорово беше осигурено по аварийна схема, а през последните месеци продължи работата по възстановяване на инфраструктурата и обезпечаването на курорта с второ независимо електрозахранване.

И към момента свлачището още е активно, очакват се заключенията на специалистите относно спешно отводняване на терена и възможния период за вкарване на тежките машини, допълни областният управител.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ане кво стана

    3 1 Отговор
    с оня украинския анклав до Варна? Узакониха ли го вече?

    Коментиран от #2, #5

    18:24 17.07.2026

  • 2 още търсим черната пантера

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ане кво стана":

    чакай сега че търсим черната пентара къде се крие

    защо ни занимавате с ваще глупости ? ако пантерата се покаже някъде а?

    18:31 17.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    1 1 Отговор
    Идвайте всички в Софето, Султанът ще оправи останалата територия. Софийското поле ще стане Лесото, обкръжено от Османската империя.

    18:52 17.07.2026

  • 5 Мистер КЕШЕВ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ане кво стана":

    Чакай хората да съберат за почерпка, кешът хич не е малко.

    19:06 17.07.2026

  • 6 На Пампорово са хотелите

    1 0 Отговор
    На Бориславова
    Що не и оправила пътя
    Дреме й

    19:17 17.07.2026

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