18-годишен загина при катастрофа в Смядово. Пътник пострада тежко при челен удар край Луковит

Шофьор на 18 години от Смядово е загинал при катастрофа, а пътник в автомобила е настанен за лечение, като има опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, предаде БНТ.

Малко преди 00:30 ч. вчера е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в Смядово. Към ул. "Качица" са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. На място е установено, че 18-годишен неправоспособен водач на лек автомобил с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Мъжът е загинал на място.

Екип на пожарната в Шумен е оказал съдействие за изваждането на тялото от автомобила. В Шуменската болница с екип на Спешна помощ е транспортиран пътник в автомобила – 17-годишен младеж, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото и десностранен пневмоторакс. Настанен е за лечение с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пътник в автомобил е пострадал тежко при челен удар на първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит. По първоначална информация това е дете на 14 години, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. В участъка Луковит – село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола. То е откарано в плевенска болница.

В момента се извършва оглед на мястото на произшествието, добавиха от полицията.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ движението в района временно е ограничено в двете посоки. За леките моторни превозни средства е въведен обходен маршрут през село Тодоричене, а тежкотоварните автомобили изчакват на място. Дижението се регулира от пътната полиция.

Пациент с множество травми е транспортиран днес с медицински хеликоптер от Смолян към УМБАЛСМ „Пирогов“ в София, заяви пред БТА д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Мъжът е в тежко състояние след падане от 3–4 метра височина при битов инцидент.

Транспортираният с въздушна линейка 76-годишен мъж е приет първоначално в Спешното отделение на областната болница в Смолян. Медицинският екип е установил, че пациентът е с черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и ребра, без данни за парализа. По преценка на дежурния екип е активирана системата за въздушна спешна медицинска помощ и пострадалият е транспортиран към „Пирогов“.