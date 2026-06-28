Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Луковит »
18-годишен загина при катастрофа в Смядово. Пътник пострада тежко при челен удар край Луковит

18-годишен загина при катастрофа в Смядово. Пътник пострада тежко при челен удар край Луковит

28 Юни, 2026 19:22, обновена 28 Юни, 2026 18:31 776 10

  • инциденти-
  • пострадали-
  • пътник-
  • хеликоптер-
  • луковит-
  • смолян

Пациент с множество травми е транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян към „Пирогов"

18-годишен загина при катастрофа в Смядово. Пътник пострада тежко при челен удар край Луковит - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шофьор на 18 години от Смядово е загинал при катастрофа, а пътник в автомобила е настанен за лечение, като има опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, предаде БНТ.

Малко преди 00:30 ч. вчера е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в Смядово. Към ул. "Качица" са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. На място е установено, че 18-годишен неправоспособен водач на лек автомобил с шуменска регистрация се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Мъжът е загинал на място.

Екип на пожарната в Шумен е оказал съдействие за изваждането на тялото от автомобила. В Шуменската болница с екип на Спешна помощ е транспортиран пътник в автомобила – 17-годишен младеж, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото и десностранен пневмоторакс. Настанен е за лечение с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пътник в автомобил е пострадал тежко при челен удар на първокласния път Ботевград – Плевен край Луковит. По първоначална информация това е дете на 14 години, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал около 17:00 ч. В участъка Луковит – село Петревене челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната кола. То е откарано в плевенска болница.

В момента се извършва оглед на мястото на произшествието, добавиха от полицията.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ движението в района временно е ограничено в двете посоки. За леките моторни превозни средства е въведен обходен маршрут през село Тодоричене, а тежкотоварните автомобили изчакват на място. Дижението се регулира от пътната полиция.

Пациент с множество травми е транспортиран днес с медицински хеликоптер от Смолян към УМБАЛСМ „Пирогов“ в София, заяви пред БТА д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Мъжът е в тежко състояние след падане от 3–4 метра височина при битов инцидент.

Транспортираният с въздушна линейка 76-годишен мъж е приет първоначално в Спешното отделение на областната болница в Смолян. Медицинският екип е установил, че пациентът е с черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и ребра, без данни за парализа. По преценка на дежурния екип е активирана системата за въздушна спешна медицинска помощ и пострадалият е транспортиран към „Пирогов“.


Луковит / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 този път не е утрепал друг

    3 1 Отговор
    ---При излизане от десен завой ----
    поредна катастрофа "копи пейст" с младежи правоспособни, но съвсем неспособни, или директни нарушители - потенциални убийци с родителска протекция.

    18:40 28.06.2026

  • 3 МПС

    0 5 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #5

    18:40 28.06.2026

  • 4 Хорейшо

    1 2 Отговор
    Поредните..... мунчовци.

    18:41 28.06.2026

  • 5 Дългогодишен водач

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "МПС":

    На калпавият ,знаеш какво му пречи...

    Коментиран от #7

    18:47 28.06.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТО ТАМ БЪЛГАРИ НЯМА....СИТЕ СА РИМЛЯНИ ОТ ГЕНОА!

    18:47 28.06.2026

  • 7 МПС

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дългогодишен водач":

    Докато няма пътища така ще е

    18:47 28.06.2026

  • 8 А бе

    2 0 Отговор
    Вярно няма пътища добри но и много шантави водачи има изпреварва те и след време без да има знаци намалява скоростта и трябва да го изпревариш

    18:48 28.06.2026

  • 9 Племето се самоубива всеки ден

    0 0 Отговор
    Има и добра страна Това носи Добри пари за болници полицаи и погребални агенции

    18:57 28.06.2026

  • 10 вуйчо

    0 0 Отговор
    Добре,че е мрежата.Днес е неделя и мисирките са на плажа.Медиите мълчат.Освен тази има още една със загинал.Абе,всеки ден.Трагедията продължава.

    19:11 28.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове