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Жители на Кресна искат промени в трафика заради Е-79

Жители на Кресна искат промени в трафика заради Е-79

13 Юли, 2026 07:48 1 104 5

  • кресна-
  • трафик-
  • обходен път-
  • протест

Жителите на Кресна, както и местната власт, са наясно, че проблемът с международния трафик през града ще бъде решен с изграждането на обходния път

Жители на Кресна искат промени в трафика заради Е-79 - 1
Строителството на обходния път на град Кресна се изпълнява по график, като се работи на петте големи съоръжения Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа. Той е организиран от Инициативен комитет "За свободно движение в град Кресна" и ще се проведе до главен път Е-79, в района на пешеходната пътека в центъра на града, съобщава БНР.

Местните жители настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и защита на правото им за свободно придвижване.

Проблемът със сигурността на жителите на Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главен път Е-79, се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти.

След много срещи и дискусии с представители на държавите институции, миналата година АПИ въведе забрана на левия завой за автомобилите, които се включват в главния път от двата основни квартала на града, като беше поставен и пешеходен светофар до единствената пешеходна пътека в центъра на Кресна. За да предотвратят нарушенията на забраните, в района на кръстовището бяха поставени и ограничителни колчета.

Хората от Кресна твърдят, че тази промяна в организацията на движение частично решава проблема с натоварения трафик по международния път, но силно ограничава правото за свободно движение на местните жители.

Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено.

Жителите на Кресна, както и местната власт, са наясно, че проблемът с международния трафик през града ще бъде решен с изграждането на обходния път, който към момента е изпълнен на 35 процента, но това ще стане най-рано след две години.

Междувременно трябва да се търсят и други решения, категорични са от Инициативния комитет “За свободно движение в град Кресна”.

Протестът тази вечер е обявен от 18 до 22 часа, като в официално писмо са посочени и последващи дати -17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маке

    20 0 Отговор
    Едно време ревахте за разни екологични измишльотини, сега пак рев за обходен маршрут..Някой ви мъти тиквите с глупости

    07:52 13.07.2026

  • 2 Някой

    9 3 Отговор
    По тази логика, дайте да махнем всички ограничения за ляв завой в страната. И понеже може някой да се почувства ограничен в правото си на свободно придвижване, нека махнем и еднопосочното движение в някои улици.
    Това прилича малко на анархия. Но погледнато от друга страна, в България цария повсеместна анархия от края на 1989.

    07:55 13.07.2026

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    Жители на Кресна искат да креснат за обходния път на Е-79.

    07:56 13.07.2026

  • 4 Мииии…

    4 1 Отговор
    …има самолети бе хора. Една почивка в Испания е в пъти по-евтина, а самолетът каца директно на плажа… не пътувайте по тези долнокачествени БГ пътища!!!!

    08:12 13.07.2026

  • 5 Лукреция

    1 0 Отговор
    Да издирят "Зелените спасители на дефилето" и към тях тези въпроси. Отдавна щяха да са забравени като транспортна връзка/дестинаци като Струмяни например. На времето го играха "Против" сега са "За"!

    08:51 13.07.2026

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