Жители на Кресна искат промени в трафика заради Е-79

Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа. Той е организиран от Инициативен комитет "За свободно движение в град Кресна" и ще се проведе до главен път Е-79, в района на пешеходната пътека в центъра на града, съобщава БНР.

Местните жители настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и защита на правото им за свободно придвижване.

Проблемът със сигурността на жителите на Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главен път Е-79, се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти.

След много срещи и дискусии с представители на държавите институции, миналата година АПИ въведе забрана на левия завой за автомобилите, които се включват в главния път от двата основни квартала на града, като беше поставен и пешеходен светофар до единствената пешеходна пътека в центъра на Кресна. За да предотвратят нарушенията на забраните, в района на кръстовището бяха поставени и ограничителни колчета.

Хората от Кресна твърдят, че тази промяна в организацията на движение частично решава проблема с натоварения трафик по международния път, но силно ограничава правото за свободно движение на местните жители.

Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено.

Жителите на Кресна, както и местната власт, са наясно, че проблемът с международния трафик през града ще бъде решен с изграждането на обходния път, който към момента е изпълнен на 35 процента, но това ще стане най-рано след две години.

Междувременно трябва да се търсят и други решения, категорични са от Инициативния комитет “За свободно движение в град Кресна”.

Протестът тази вечер е обявен от 18 до 22 часа, като в официално писмо са посочени и последващи дати -17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции.