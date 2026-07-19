"Велислава Петрова: В Киев никой нищо не е подписвал".

В Киев, както ясно казах, никой нищо не е подписвал. Това коментира министърът на външните работи Велислава Петрова в предаването „Събуди се”. Тя поясни, че въпросната Киевска декларация и други подобни документи се приемат на всякакъв тип неформални формати, в които са участвали и предходни правителства, ползвайки подобен език и утвърждаване. Според нея единствените формати, в които има реална ангажираност за по-нататъшни действия, са в рамките на Европейския съюз и НАТО.
► Позицията на България за Коалицията на желаещите
По отношение на текстовете в декларацията, споменаващи Коалицията на желаещите, Петрова подчерта, че документите съдържат широки формулировки и различни послания. Тя изтъкна, че всяка държава участник сама решава в кои от тях да се включи и в кои не, като текстът по никакъв начин не ангажира страната ни.
„Позицията ни беше ясно изразена от премиера Радев - на този етап България не намира своето място там”, категорична бе Петрова. Тя припомни, че до момента България е участвала в този формат единствено „с присъствие, но по никакъв друг ефективен начин” и не е предоставяла безвъзмездна военна помощ на Украйна. Външният министър обясни, че в България се прави опит да се създаде усещане за криза и за завой в геополитическия курс, но истината е, че външната ни политика вече се определя на базата на българския национален интерес, а не според това „на кого да бъдем угодни” или в консултация с чужди страни.
► Мотивите зад българските резерви по 21-вия санкционен пакет
Външният министър разясни подробно защо страната ни е наложила резерви по отношение на конкретни лица в новия пакет от икономически санкции на ЕС срещу Русия:
За руския патриарх Кирил Петрова обясни, че икономическа санкция срещу него няма да има никакъв реален ефект върху Русия. Тя дефинира подобно действие като „символичен акт”, който единствено би дал възможност за засилване на пропагандата и би създал антиевропейски настроения, които са пагубни за българското общество и европейската общност.
За Искандар Махмудов министърът потвърди, че резервите са пряко свързани с поддръжката на Софийското метро. Тя посочи, че предходни правителства вече са искали дерогация за компанията, която той представлява, тъй като тя доставя важни резервни части за метрото. „Една такава санкция би попречила на доставките на важни части за Софийското метро”, обясни Петрова, допълвайки, че позицията е координирана на база експертно мнение с всички ресорни министерства и служби, а не е еднолично решение.
Попитана за позицията на премиера Радев от миналото, че „Крим е руски”, Петрова отговори, че от гледна точка на международното право „Крим принадлежи на Украйна”. Тя допълни, че когато се говори за нарушаване на международното право, е ясно кой упражнява де факто контрол на терена и че Радев е направил именно това разграничение между правото и реалността.
► Трите стълба за постигане на мир
Петрова очерта трите успоредни направления, по които политически се работи за постигане на мир, като подчерта, че те трябва да действат заедно, а не едно срещу друго:
⇒ Помощ и подкрепа за Украйна, за да може да се защитава.
⇒ Ефективни икономически санкции, които да принудят Русия да седне на масата за преговори.
⇒ Координирани и обединени дипломатически усилия в рамките на ЕС и НАТО.
„Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз”, заяви министърът. Тя добави, че след 20 години членство в ЕС и НАТО страната ни не трябва просто сляпо да копира и следва големите сили, а да бъде инициативна. Настоящият фокус на България е насочен към енергийната сигурност и преноса на горива към Украйна преди зимния сезон - сфера, в която страната ни е ключова входна точка и има реален капацитет да помогне, което е от взаимен интерес и за двете държави.
Велислава Петрова честити деня на дипломатическата служба на всички свои колеги и техните семейства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
10:06 19.07.2026
2 Радев
Коментиран от #31, #48
10:06 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Киев не е освободен
10:06 19.07.2026
5 Ивелин Михайлов
10:07 19.07.2026
6 Бойко Българоубиец
Коментиран от #10
10:07 19.07.2026
7 Зеленски
10:07 19.07.2026
8 Лопата Орешник
10:07 19.07.2026
9 Сигурно
10:08 19.07.2026
10 МВР
До коментар #6 от "Бойко Българоубиец":Споко, ще стигнем и до тебе. Скоро.
Коментиран от #52
10:08 19.07.2026
11 Роки
Коментиран от #33
10:08 19.07.2026
12 А не само
Коментиран от #43
10:09 19.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Украинец
10:11 19.07.2026
15 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
След това в ДЕВЕТ от тези страни всичко е ежедневие - спокойно и нормално. Само в страната изпратила представител с най-нисък статут (елементарна демонстрация) става бурно и неспокойно. Премиерът определено не харесва някои формулировки и започва полемика и доводи относно "подписване", "покрепа" и "подкрепа без ангажименти". С други думи - колко тежи думата, решенията и авторитета на един министър от правителството "Радев". Както всички, ние също искаме сред съюзниците да сме равнопоставени, да ни зачитат мнението и да ни уважават. Да, ама не и причината не е в съюзниците.
10:12 19.07.2026
16 Сега да питам
Следват резонните въпроси, а къде е подписано, кой го е подписал, какво е подписано и най-важният въпрос подписано ли е нещо в ущърб на България и ако ДА, защо ?
10:13 19.07.2026
17 Макето
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вие в Бг-то знаете всичко, бе… Тази жена ми е племенница, от обикновено трудово семейство. Необременена политически и искаща да работи за по-добра България. Ама, нали вие най - добре можете да оплювате - типично българско поведение.
Коментиран от #22, #61
10:13 19.07.2026
18 007 лиценз ту кил
10:14 19.07.2026
19 Мисля че плюещите нищо няма да разберат
Като им изсъхне злобата пак ще грачат
Важното е че са една шепа бълга
р омразци
Сами ще се самоизядат
10:14 19.07.2026
20 КОЙ набута на мунчо
Коментиран от #28, #34
10:15 19.07.2026
21 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
До коментар #13 от "Отчаяна Асена":Напоследък се забелязва повишен интерес към емблематичния български колбас „Петрохан“, който е истинско удоволствие за ценителите на добрата храна. Познат със своето перфектно съотношение на свинско и говеждо месо, както и характерния аромат на традиционни бългхарски подправки. Перфектно мезе при всякакви поводи, а дори става и за виртуално дъвчене във "Факти" независимо от цената - с повод и без повод е важно да се изпита удоволствието от дъвчене.
10:16 19.07.2026
22 007 лиценз ту кил
До коментар #17 от "Макето":Политически може и да е необременена, но умствено е.
А дипломацията особено в трудни времена е нещо сложно и важно.
Коментиран от #29
10:17 19.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Георг Целувача
10:19 19.07.2026
25 Никой
Излагаш се. То е уплашена и физиономията ти. Не ставаш за позицията и се напъваш излишно.
Коментиран от #42
10:19 19.07.2026
26 Швейк
Коментиран от #39
10:19 19.07.2026
27 Мунчовци
Мунчовци
Коментиран от #30
10:19 19.07.2026
28 Как КОЙ
До коментар #20 от "КОЙ набута на мунчо":РусоДебилите.
10:21 19.07.2026
29 Аз бих могъл
До коментар #22 от "007 лиценз ту кил":да я "обременя"
10:21 19.07.2026
30 Зеленски
До коментар #27 от "Мунчовци":Крим е Руски. И киев е руски.
10:21 19.07.2026
31 Да ама не
До коментар #2 от "Радев":Победа с отрицателен знак. НАТО да бяха искали да нанесат толкова щети колкото нанесе путьони на русия, нямаше да успеят. Цялото НАТО благодарим на "великия" пълководец путьони!
Коментиран от #36, #38, #53
10:23 19.07.2026
32 Зеленски
10:25 19.07.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Роки":Само в България е възможно ,управляващите турски и западни агенти да купят атомни реактори и да не направят АЕЦ.Да не направят "Мин поток","Южнн поток","Бургас -Алексадруполис".
10:26 19.07.2026
34 Хмм
До коментар #20 от "КОЙ набута на мунчо":била е три години зам. министър
Коментиран от #45
10:26 19.07.2026
35 Излезнаха сведения че тая е вербувана
10:26 19.07.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Да ама не":Мечтай си,хвхах
10:26 19.07.2026
37 Без име
Коментиран от #46, #49
10:26 19.07.2026
38 Не ама да
До коментар #31 от "Да ама не":3 000 000 всушници под земята не е лош резултата за една специална операция.
10:26 19.07.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Швейк":Що бе ,Надка ,която спря 4 реактора на Козлодуй,по умна ли е?
Коментиран от #67
10:29 19.07.2026
40 Случайната
Аман от атки, за външна политика се учи по нагоре!
Няма ли дипломати в Бг, че до това недоразумение опряхте бе, Радев?
Коментиран от #44
10:29 19.07.2026
41 Виж сега,
10:29 19.07.2026
42 Няма да се оттегли
До коментар #25 от "Никой":Такива като тази не се оттеглят, такива набутат ли се някъде не можеш с полиция и кучета да ги изгониш!
Тая се напъва за власт още от младежкото ндсв, смятай!
10:33 19.07.2026
43 Мусорчик
До коментар #12 от "А не само":Абсолютно сте прав. Вучич изрази НЕсъгласие и Сърбия я няма в списъка.
Румбата нахрани кАпеите, списъкът останалите. Явно ни смятат за бавноразвиващи се. За съжаление има голям процент истина.
10:33 19.07.2026
44 Хмм
До коментар #40 от "Случайната":кадър на ИТН като оная дето свали ветото на Македония, и двете минали през кастинга на кукувците за политици
Коментиран от #59
10:35 19.07.2026
45 Божеее
До коментар #34 от "Хмм":Че то кой не се пробва за министър в Бг?
Пълно е с недоразумения, ама тая май ще избие рибата!
Иначе хубави тоалетчета, подбрани с много вкус, ха ха ха!
10:37 19.07.2026
46 !!!?
До коментар #37 от "Без име":След като Путлер не смее да отиде в Крим, то тогава чии е Крим...!?
Коментиран от #54
10:37 19.07.2026
47 Лъжеш!
10:38 19.07.2026
48 Доктор
До коментар #2 от "Радев":Пак не си пил хапчетата!
Коментиран от #55
10:38 19.07.2026
49 МЪКА
До коментар #37 от "Без име":Кой нормален човек иска да ходи там след жителите му се чудят как да се махнат.
10:39 19.07.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Вечна Слава и руските и българските воини воювали рамо до рамо за Свободата на България !!!!
Бордюри ,кой от ваши е " приятели" го е правил ,а?Англия ,Франция ,Германия ,Италия,Австрия-НЕ,НЕ и НЕ
Коментиран от #60
10:39 19.07.2026
51 Как така, веднага след Париж
И ако нищо не е подписала, защо украинските медии разпространиха това твърдение?
И ако не е така, защо тая гнусла не иска отговор от Киев? А и Киев мъчи!!!
Толкова са се оплели, че всичко казано до тук е противоречиво!
И още! Какво разбира от енергетика и икономика, че ще преговаря в тези области? Защо беше сама без мин на енергетиката и икономиката???
С Дадев да отговарят!
10:40 19.07.2026
52 Бойко Българоубиец
До коментар #10 от "МВР":Това скоро го слушам от 20 години 🤣😂 докато стигнете до мене ще стана столетник🤡
10:40 19.07.2026
53 Радев
До коментар #31 от "Да ама не":Русия фалира немската автоиндустрия.. по голяма щета от това здраве му кажи🤣😂😆
10:41 19.07.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "!!!?":А зеленски пи ли кафе вече ? А моста съборихте ли го?
Обаче целия Крим е в Руски знамена.
Да ,няма ток и бензин нормално.Ще се оправят нещата.Важното е да е руски
10:41 19.07.2026
55 Радев
До коментар #48 от "Доктор":Аз съм премиер не ми пука аз решавам, а не ти 😉😘
10:41 19.07.2026
56 Тази е с харизма
10:42 19.07.2026
57 Кмета Сандански
10:43 19.07.2026
58 Механик
А на бас, че го е хранил чичко Сорос!
10:44 19.07.2026
59 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
До коментар #44 от "Хмм":Радев след като направи Ива Митева зам. министър на транспорта сега се очаква да направи Тошко зам. министър на здравеопазването.
10:44 19.07.2026
60 Без име
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":. Сили на Предния отряд (командвани от ген. Гурко – атакуват от юг)Това са мобилните кавалерийски и стрелкови съединения, които успешно преминават Стара планина през Хаинбоаз:Българското опълчение: Включва I, II, III, IV, V и VI опълченска дружина, водени от генерал-майор Николай Столетов, с обща численост около 7400 души.4-та стрелкова бригада: Състои се от 13-и, 14-и, 15-и и 16-и стрелкови батальони под командването на генерал-майор Адам Цвецински.2-ра гвардейска кавалерийска дивизия: Включва елитни конни части като Лайбгвардейския драгунски полк, Лайбгвардейския улански полк и Лайбгвардейския хусарски полк.Казашки части: 9-и, 21-ви, 26-и и 30-и Донски казашки полкове, Уралска казашка стотица и Кавказката казашка бригада.2. Сили на Габровския отряд (командвани от ген. Валериан Дерожински – атакуват от север)Тези сили нанасят фронтален удар откъм Габрово, за да притиснат османския гарнизон:36-и пехотен орловски полк: Основната руска пехотна сила в това направление.Допълнителни части: 30-и Донски казашки полк и две пластунски (пехотни казашки) стотици.Артилерия: 10 оръдия за поддръжка на пехотата.
10:45 19.07.2026
61 Хахаха
До коментар #17 от "Макето":Както се вижда "не е обременена" и откъм интелект, но за сметка на това много добре умее да лъже, но не умее да манипулира.
10:46 19.07.2026
62 Хмм
10:50 19.07.2026
63 Не само
10:54 19.07.2026
64 Цензура
Коментиран от #68
10:56 19.07.2026
65 Хмм
11:03 19.07.2026
66 Радев
И взе да плаши светът със Руски Ядрени Удари.
От Къде му диктуват да говори
Кремълските Наративи?
11:03 19.07.2026
67 Справедлив
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами, да по-умна е.Акълът и поне и стига да се облече подходящо,да се държи нормално и да не говори глупости като тази дето чамът не е само в името.
11:05 19.07.2026
68 ПУСНАХА ли
До коментар #64 от "Цензура":ТОКЪТ И БЕНЗИНЪТ
ВОДАТА
В КРИМ
ТЕЗИ ДЕТО ГО ВЛАДЕЯТ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
11:05 19.07.2026