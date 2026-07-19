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Велислава Петрова: В Киев никой нищо не е подписвал

Велислава Петрова: В Киев никой нищо не е подписвал

19 Юли, 2026 09:55 952 68

  • велислава петрова-
  • министър-
  • външни работи

Външният министър с детайли за Киевската декларация, Коалицията на желаещите и икономическите санкции спрямо Русия

Велислава Петрова: В Киев никой нищо не е подписвал - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Киев, както ясно казах, никой нищо не е подписвал. Това коментира министърът на външните работи Велислава Петрова в предаването „Събуди се”. Тя поясни, че въпросната Киевска декларация и други подобни документи се приемат на всякакъв тип неформални формати, в които са участвали и предходни правителства, ползвайки подобен език и утвърждаване. Според нея единствените формати, в които има реална ангажираност за по-нататъшни действия, са в рамките на Европейския съюз и НАТО.

► Позицията на България за Коалицията на желаещите

По отношение на текстовете в декларацията, споменаващи Коалицията на желаещите, Петрова подчерта, че документите съдържат широки формулировки и различни послания. Тя изтъкна, че всяка държава участник сама решава в кои от тях да се включи и в кои не, като текстът по никакъв начин не ангажира страната ни.

„Позицията ни беше ясно изразена от премиера Радев - на този етап България не намира своето място там”, категорична бе Петрова. Тя припомни, че до момента България е участвала в този формат единствено „с присъствие, но по никакъв друг ефективен начин” и не е предоставяла безвъзмездна военна помощ на Украйна. Външният министър обясни, че в България се прави опит да се създаде усещане за криза и за завой в геополитическия курс, но истината е, че външната ни политика вече се определя на базата на българския национален интерес, а не според това „на кого да бъдем угодни” или в консултация с чужди страни.

► Мотивите зад българските резерви по 21-вия санкционен пакет

Външният министър разясни подробно защо страната ни е наложила резерви по отношение на конкретни лица в новия пакет от икономически санкции на ЕС срещу Русия:

За руския патриарх Кирил Петрова обясни, че икономическа санкция срещу него няма да има никакъв реален ефект върху Русия. Тя дефинира подобно действие като „символичен акт”, който единствено би дал възможност за засилване на пропагандата и би създал антиевропейски настроения, които са пагубни за българското общество и европейската общност.

За Искандар Махмудов министърът потвърди, че резервите са пряко свързани с поддръжката на Софийското метро. Тя посочи, че предходни правителства вече са искали дерогация за компанията, която той представлява, тъй като тя доставя важни резервни части за метрото. „Една такава санкция би попречила на доставките на важни части за Софийското метро”, обясни Петрова, допълвайки, че позицията е координирана на база експертно мнение с всички ресорни министерства и служби, а не е еднолично решение.

Попитана за позицията на премиера Радев от миналото, че „Крим е руски”, Петрова отговори, че от гледна точка на международното право „Крим принадлежи на Украйна”. Тя допълни, че когато се говори за нарушаване на международното право, е ясно кой упражнява де факто контрол на терена и че Радев е направил именно това разграничение между правото и реалността.

► Трите стълба за постигане на мир

Петрова очерта трите успоредни направления, по които политически се работи за постигане на мир, като подчерта, че те трябва да действат заедно, а не едно срещу друго:

⇒ Помощ и подкрепа за Украйна, за да може да се защитава.

⇒ Ефективни икономически санкции, които да принудят Русия да седне на масата за преговори.

⇒ Координирани и обединени дипломатически усилия в рамките на ЕС и НАТО.

„Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз”, заяви министърът. Тя добави, че след 20 години членство в ЕС и НАТО страната ни не трябва просто сляпо да копира и следва големите сили, а да бъде инициативна. Настоящият фокус на България е насочен към енергийната сигурност и преноса на горива към Украйна преди зимния сезон - сфера, в която страната ни е ключова входна точка и има реален капацитет да помогне, което е от взаимен интерес и за двете държави.

Велислава Петрова честити деня на дипломатическата служба на всички свои колеги и техните семейства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 12 Отговор
    Тази е разработвала биооръжия на основата на Ковид, Морбили и Колит.Не я ядосвайте!

    Коментиран от #17

    10:06 19.07.2026

  • 2 Радев

    23 26 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #31, #48

    10:06 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киев не е освободен

    16 10 Отговор
    все още

    10:06 19.07.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    24 14 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява за спиране на даренията за Киев!

    10:07 19.07.2026

  • 6 Бойко Българоубиец

    14 8 Отговор
    Дреме ми на мантинелата 😏

    Коментиран от #10

    10:07 19.07.2026

  • 7 Зеленски

    22 17 Отговор
    Радев ме направи на луд откакто стана премиер. По-добре да беше останал президент.

    10:07 19.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    24 5 Отговор
    Това като му видя овчата физиономия и все ми идва на ум отгъзавустата!

    10:07 19.07.2026

  • 9 Сигурно

    8 4 Отговор
    Защото от вибрациите при експлозиите на бомби и ракети, почват да им треперят химикалките.

    10:08 19.07.2026

  • 10 МВР

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бойко Българоубиец":

    Споко, ще стигнем и до тебе. Скоро.

    Коментиран от #52

    10:08 19.07.2026

  • 11 Роки

    30 8 Отговор
    Само в България е възможно психопатка, вместо да бъде лекувана, да я направят външен министър!

    Коментиран от #33

    10:08 19.07.2026

  • 12 А не само

    26 8 Отговор
    ти , господа ! Защото подпис се слага само при евентуално НЕсъгласие , а вожда ти се биеше в гърдите , че ТИ не си подписала , че "подпис няма и няма и да намерите " , както ехидно се изрази ! Каква политика , какви пет лева ! Срам !

    Коментиран от #43

    10:09 19.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Украинец

    9 14 Отговор
    Работите за Кийевф отиват от зле на много зле. 3 000 000 при Бан Дера и още натам са се запътили. Горещо лято и студена зима, но желаещи за перемоха няма и няма да има.

    10:11 19.07.2026

  • 15 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    11 7 Отговор
    Не съм сърбоман и не харесвам Вучич. Последната му международна проява обаче заслужава уважение. На 15.07 (Ден на украинската държавност) представители на ДЕСЕТ страни от Югоизточна Европа се събират в Киев – ПЕТИМА президенти, ДВАМА премиери, ДВАМА вицепремиери и ЕДИН министър на външните работи. ДЕВЕТ от тях изготвят, единодушно подкрепят и приемат ОБЩА декларация от 21 точки във връзка с инвазията, СИГУРНОСТТА на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа. Десетият е президентът Вучич, който за пореден път достойно заявява своята последователна подкрепа за Кремъл.

    След това в ДЕВЕТ от тези страни всичко е ежедневие - спокойно и нормално. Само в страната изпратила представител с най-нисък статут (елементарна демонстрация) става бурно и неспокойно. Премиерът определено не харесва някои формулировки и започва полемика и доводи относно "подписване", "покрепа" и "подкрепа без ангажименти". С други думи - колко тежи думата, решенията и авторитета на един министър от правителството "Радев". Както всички, ние също искаме сред съюзниците да сме равнопоставени, да ни зачитат мнението и да ни уважават. Да, ама не и причината не е в съюзниците.

    10:12 19.07.2026

  • 16 Сега да питам

    13 5 Отговор
    "Велислава Петрова: В Киев никой нищо не е подписвал".

    Следват резонните въпроси, а къде е подписано, кой го е подписал, какво е подписано и най-важният въпрос подписано ли е нещо в ущърб на България и ако ДА, защо ?

    10:13 19.07.2026

  • 17 Макето

    3 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вие в Бг-то знаете всичко, бе… Тази жена ми е племенница, от обикновено трудово семейство. Необременена политически и искаща да работи за по-добра България. Ама, нали вие най - добре можете да оплювате - типично българско поведение.

    Коментиран от #22, #61

    10:13 19.07.2026

  • 18 007 лиценз ту кил

    26 3 Отговор
    Мислех си, че по-зле от Георг не може да бъде, но Радев ме опровергава.

    10:14 19.07.2026

  • 19 Мисля че плюещите нищо няма да разберат

    4 16 Отговор
    Глухи от злост
    Като им изсъхне злобата пак ще грачат
    Важното е че са една шепа бълга
    р омразци
    Сами ще се самоизядат

    10:14 19.07.2026

  • 20 КОЙ набута на мунчо

    23 4 Отговор
    това недоразумение външното министерче

    Коментиран от #28, #34

    10:15 19.07.2026

  • 21 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "Отчаяна Асена":

    Напоследък се забелязва повишен интерес към емблематичния български колбас „Петрохан“, който е истинско удоволствие за ценителите на добрата храна. Познат със своето перфектно съотношение на свинско и говеждо месо, както и характерния аромат на традиционни бългхарски подправки. Перфектно мезе при всякакви поводи, а дори става и за виртуално дъвчене във "Факти" независимо от цената - с повод и без повод е важно да се изпита удоволствието от дъвчене.

    10:16 19.07.2026

  • 22 007 лиценз ту кил

    20 4 Отговор

    До коментар #17 от "Макето":

    Политически може и да е необременена, но умствено е.
    А дипломацията особено в трудни времена е нещо сложно и важно.

    Коментиран от #29

    10:17 19.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георг Целувача

    8 4 Отговор
    Аз съм по-красив от колежката и обгрижвах Банкята така, както тя не може и да си помисли да обгрижва Радев. Онази снимка на Банкята като спи по корем на спалнята, завит с хавлия аз му я направих. Георг Целувача, познат още като мъжката Мата Хари.

    10:19 19.07.2026

  • 25 Никой

    16 2 Отговор
    Оттегли се - момиче - имаш още поне 20 години - за да съзрееш за ролята - ще те поканят пак.

    Излагаш се. То е уплашена и физиономията ти. Не ставаш за позицията и се напъваш излишно.

    Коментиран от #42

    10:19 19.07.2026

  • 26 Швейк

    20 3 Отговор
    Тази е тъпа като галош!

    Коментиран от #39

    10:19 19.07.2026

  • 27 Мунчовци

    13 4 Отговор
    Единят вика Крим е руски,другият вика Крим е украински.
    Мунчовци

    Коментиран от #30

    10:19 19.07.2026

  • 28 Как КОЙ

    13 6 Отговор

    До коментар #20 от "КОЙ набута на мунчо":

    РусоДебилите.

    10:21 19.07.2026

  • 29 Аз бих могъл

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "007 лиценз ту кил":

    да я "обременя"

    10:21 19.07.2026

  • 30 Зеленски

    9 13 Отговор

    До коментар #27 от "Мунчовци":

    Крим е Руски. И киев е руски.

    10:21 19.07.2026

  • 31 Да ама не

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Победа с отрицателен знак. НАТО да бяха искали да нанесат толкова щети колкото нанесе путьони на русия, нямаше да успеят. Цялото НАТО благодарим на "великия" пълководец путьони!

    Коментиран от #36, #38, #53

    10:23 19.07.2026

  • 32 Зеленски

    9 5 Отговор
    Крим е руски. Киев е руски. Крайна е руска.

    10:25 19.07.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "Роки":

    Само в България е възможно ,управляващите турски и западни агенти да купят атомни реактори и да не направят АЕЦ.Да не направят "Мин поток","Южнн поток","Бургас -Алексадруполис".

    10:26 19.07.2026

  • 34 Хмм

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "КОЙ набута на мунчо":

    била е три години зам. министър

    Коментиран от #45

    10:26 19.07.2026

  • 35 Излезнаха сведения че тая е вербувана

    8 4 Отговор
    ..от английските служби, предава директно в Сичко говорено на министерски съвет и получава заповеди директно отвън, йРадев няма никакъв контрол върху тая и не знае кво прави, нито кво подписва, нейните нареждания пристигат отвън от английските служби . Къртица, предполагам, че военни разузнаване я следят

    10:26 19.07.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "Да ама не":

    Мечтай си,хвхах

    10:26 19.07.2026

  • 37 Без име

    11 10 Отговор
    След като без руска виза не можеш да отидеш в Крим, то чий е Крим е въпрос за охлюви. Държава на 35 години, без история, без славни царе и крале, които са я защитавали, е измислена държава. Като Македония.

    Коментиран от #46, #49

    10:26 19.07.2026

  • 38 Не ама да

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Да ама не":

    3 000 000 всушници под земята не е лош резултата за една специална операция.

    10:26 19.07.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Швейк":

    Що бе ,Надка ,която спря 4 реактора на Козлодуй,по умна ли е?

    Коментиран от #67

    10:29 19.07.2026

  • 40 Случайната

    9 1 Отговор
    Тази случайната, дето се бута/я бутат в политиката още от младежите на симо мошеника, да си ходи!
    Аман от атки, за външна политика се учи по нагоре!
    Няма ли дипломати в Бг, че до това недоразумение опряхте бе, Радев?

    Коментиран от #44

    10:29 19.07.2026

  • 41 Виж сега,

    6 1 Отговор
    Ами като не си подписвала,какво дириш на срещата? Мунчо излъга,че си преговаряла за енергетика. Не можа ли да избереш друго време за преговори,а точно на срещата? Що за тъпотия и лъжи. Махайте се, всички сте неможачи

    10:29 19.07.2026

  • 42 Няма да се оттегли

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    Такива като тази не се оттеглят, такива набутат ли се някъде не можеш с полиция и кучета да ги изгониш!
    Тая се напъва за власт още от младежкото ндсв, смятай!

    10:33 19.07.2026

  • 43 Мусорчик

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "А не само":

    Абсолютно сте прав. Вучич изрази НЕсъгласие и Сърбия я няма в списъка.
    Румбата нахрани кАпеите, списъкът останалите. Явно ни смятат за бавноразвиващи се. За съжаление има голям процент истина.

    10:33 19.07.2026

  • 44 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Случайната":

    кадър на ИТН като оная дето свали ветото на Македония, и двете минали през кастинга на кукувците за политици

    Коментиран от #59

    10:35 19.07.2026

  • 45 Божеее

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хмм":

    Че то кой не се пробва за министър в Бг?
    Пълно е с недоразумения, ама тая май ще избие рибата!
    Иначе хубави тоалетчета, подбрани с много вкус, ха ха ха!

    10:37 19.07.2026

  • 46 !!!?

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Без име":

    След като Путлер не смее да отиде в Крим, то тогава чии е Крим...!?

    Коментиран от #54

    10:37 19.07.2026

  • 47 Лъжеш!

    7 1 Отговор
    Лъжеш! Нагла, грозна, нечистоплътна, мазна и отвратителна чалгарска слугиньо, дето сакатото учиндолско нищожество Славуца, за ти се отблагодари, че така старателно му сменяше памперсите и му миеше задн--ка, нареди на фатмака от село Славяново да те назначи за "вънкашен" министръ! Нямаш право да лъжеш, долна бар-дама от долнопробния чалгарски бардак, нямаш право! Наглостта ти граничи с цинизъм ма, ваксаджийке на фатмашки ботуши! Впрочем, ти напоследък нещо се обличаш като ханъма, яката ти стига до брадата, остава само да си сложиш едно фередже на грозната мутра, че и тя да не се вижда! Късно се усети ма, никаквице и нищожество чалгаро-фатмашко! Много късно се усети! След срещата с турския ти колега, където се беше докарала точно като магистрална жрица, но от най-евтиниет, с голо рамо и цепка на полата до мръсните ти прашки, ти вече направи за срам и резил по света и у нас не само Външно миинстерство, но и България ма, долна чалгаро-фатмашка слугиньо! Пък и сменяй си по-често прашките ма, Чамовата, сменяй ги и извади чамовите клечки от кратуната си! Нека да останат само да дрънчат ръждясалите сърпове и чукове, дето са ти наследство от дядо ти и от татко ти - фанатизирани комунисти!

    10:38 19.07.2026

  • 48 Доктор

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Пак не си пил хапчетата!

    Коментиран от #55

    10:38 19.07.2026

  • 49 МЪКА

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Без име":

    Кой нормален човек иска да ходи там след жителите му се чудят как да се махнат.

    10:39 19.07.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    а днешна дата 19 Юли 1877,генерал Гурко ,превзема Шипченския проход с отряд от 5800 човека ,от които 2500 български опълченци,32 оръдия и 3200 конника.
    Вечна Слава и руските и българските воини воювали рамо до рамо за Свободата на България !!!!
    Бордюри ,кой от ваши е " приятели" го е правил ,а?Англия ,Франция ,Германия ,Италия,Австрия-НЕ,НЕ и НЕ

    Коментиран от #60

    10:39 19.07.2026

  • 51 Как така, веднага след Париж

    3 1 Отговор
    Където разбра се беле и Зеленски, тая беше поканена лично от наркоманчето и тя замина за Киев?
    И ако нищо не е подписала, защо украинските медии разпространиха това твърдение?
    И ако не е така, защо тая гнусла не иска отговор от Киев? А и Киев мъчи!!!
    Толкова са се оплели, че всичко казано до тук е противоречиво!
    И още! Какво разбира от енергетика и икономика, че ще преговаря в тези области? Защо беше сама без мин на енергетиката и икономиката???
    С Дадев да отговарят!

    10:40 19.07.2026

  • 52 Бойко Българоубиец

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "МВР":

    Това скоро го слушам от 20 години 🤣😂 докато стигнете до мене ще стана столетник🤡

    10:40 19.07.2026

  • 53 Радев

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да ама не":

    Русия фалира немската автоиндустрия.. по голяма щета от това здраве му кажи🤣😂😆

    10:41 19.07.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "!!!?":

    А зеленски пи ли кафе вече ? А моста съборихте ли го?
    Обаче целия Крим е в Руски знамена.
    Да ,няма ток и бензин нормално.Ще се оправят нещата.Важното е да е руски

    10:41 19.07.2026

  • 55 Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Доктор":

    Аз съм премиер не ми пука аз решавам, а не ти 😉😘

    10:41 19.07.2026

  • 56 Тази е с харизма

    3 0 Отговор
    на табуретка. Та, Табуретката, не знам колко разбира микробиологията, но ако е колкото геополитиката, по-добре да си намери друго занимание, защото е на път да се превърне в най-големия лузър, маскиран като министър на външните работи на Република България. (По-зле е и от гербаджията Георг.)

    10:42 19.07.2026

  • 57 Кмета Сандански

    2 0 Отговор
    Жалко за съгражданите ,че така ни излагаш в опит да си слуга на Зеленият чорап Радев! Човекът си играе игрите с Румен Петков и Асет банк ,а ти подпираш нелоялното им отношение към сънародниците ни! Тези двамата щом предадоха партията която ги създаде и не им пука ,че тя не е в парламента на България !!! Представете си за нас Българите колко им пука!!! Наблюдавайте отчетите на Асет банк преди Радев и управлението му като министър председател и всяка отчетна година ще Ви става все по -ясно за какво става дума!!!жалко за нацията ни ! Пак ни излъгаха тези политически мафиоти !

    10:43 19.07.2026

  • 58 Механик

    1 0 Отговор
    Това джен-зи само на мен ли ми намирисва на НПО-възпитаник???
    А на бас, че го е хранил чичко Сорос!

    10:44 19.07.2026

  • 59 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хмм":

    Радев след като направи Ива Митева зам. министър на транспорта сега се очаква да направи Тошко зам. министър на здравеопазването.

    10:44 19.07.2026

  • 60 Без име

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    . Сили на Предния отряд (командвани от ген. Гурко – атакуват от юг)Това са мобилните кавалерийски и стрелкови съединения, които успешно преминават Стара планина през Хаинбоаз:Българското опълчение: Включва I, II, III, IV, V и VI опълченска дружина, водени от генерал-майор Николай Столетов, с обща численост около 7400 души.4-та стрелкова бригада: Състои се от 13-и, 14-и, 15-и и 16-и стрелкови батальони под командването на генерал-майор Адам Цвецински.2-ра гвардейска кавалерийска дивизия: Включва елитни конни части като Лайбгвардейския драгунски полк, Лайбгвардейския улански полк и Лайбгвардейския хусарски полк.Казашки части: 9-и, 21-ви, 26-и и 30-и Донски казашки полкове, Уралска казашка стотица и Кавказката казашка бригада.2. Сили на Габровския отряд (командвани от ген. Валериан Дерожински – атакуват от север)Тези сили нанасят фронтален удар откъм Габрово, за да притиснат османския гарнизон:36-и пехотен орловски полк: Основната руска пехотна сила в това направление.Допълнителни части: 30-и Донски казашки полк и две пластунски (пехотни казашки) стотици.Артилерия: 10 оръдия за поддръжка на пехотата.

    10:45 19.07.2026

  • 61 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Макето":

    Както се вижда "не е обременена" и откъм интелект, но за сметка на това много добре умее да лъже, но не умее да манипулира.

    10:46 19.07.2026

  • 62 Хмм

    2 0 Отговор
    да говори на английски на срещата след като беше използван симулантен превод на украински е проява на лош вкус както облеклото ѝ, пред министър от страна, в която жената на премиера е в строго облекло, а на срещата несресана с шалвари до елегантно облечената Мая Санду, която също като нея е учила в чужбина и няма деца, а Чамова явно отлага, щото политиката е по-важна за нея

    10:50 19.07.2026

  • 63 Не само

    2 0 Отговор
    Боже, толкова неадекватно нещо го направили министър.

    10:54 19.07.2026

  • 64 Цензура

    1 1 Отговор
    Очилатата кака: „Крим принадлежи на Украйна”. Аз: Не е вярно. Всички видяхме какво представляват международните спогодби, договори и задължения, ако се водим по сделките на Тръмп - една кръгла нула, пълен фалш и кал. В наши дни дори мнението на месните жители е нищожно. Всичко зависи от външни фактори. Това означава, че Крим ще принадлежи на този, който го владее. В случай това е Русия. В бъдеще може да бъде Украйна, разбира се. Никой не вярва вече на някакви си там смешни хартиени писания и договорки. Такива са сегашните лицемерни реалност, двойните стандарти създадени от Запада с помощта на Пиратите.

    Коментиран от #68

    10:56 19.07.2026

  • 65 Хмм

    1 0 Отговор
    след случая с Кирил Петков, Радев отново се доверява на учили в странство, те не са българи, откъсналисе от Родината, връщат се само за кариера, има и изключения, но те само потвърждавт правилото, но да избереш за външен министър изрусена женица от кастинг на кукувците, която показа нестабилност, премина от едната в другата крайност в облеклото - от разголена участничка в "Шоуто на Слави" в безвкусно облекло на монахиня.

    11:03 19.07.2026

  • 66 Радев

    0 0 Отговор
    Откога иззе Функциите на Медведев

    И взе да плаши светът със Руски Ядрени Удари.

    От Къде му диктуват да говори

    Кремълските Наративи?

    11:03 19.07.2026

  • 67 Справедлив

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами, да по-умна е.Акълът и поне и стига да се облече подходящо,да се държи нормално и да не говори глупости като тази дето чамът не е само в името.

    11:05 19.07.2026

  • 68 ПУСНАХА ли

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Цензура":

    ТОКЪТ И БЕНЗИНЪТ
    ВОДАТА
    В КРИМ
    ТЕЗИ ДЕТО ГО ВЛАДЕЯТ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    11:05 19.07.2026

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