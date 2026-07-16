България затвърди енергийната си роля в Киев: Велислава Петрова подкрепи Украйна на ключовия европейски форум ОБОБЩЕНИЕ

България ще играе решаваща роля за гарантирането на енергийните доставки за Украйна през следващия зимен период чрез съществуващата национална газова инфраструктура. Това стана ясно след ключовото участие на българския министър на външните работи Велислава Петрова на международния форум в Киев, съвпадащ с ключовите преговори за интеграция между Европейския съюз и Украйна. Материалът обобщава резултатите от българското присъствие към 3:30 часа сутринта на 16 юли 2026 г.

Основни акценти от участието на Велислава Петрова

Българският първи дипломат се включи активно в дипломатическите разговори в украинската столица, където се проведе Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Противно на индикациите за вътрешнополитическо разминаване в София след напускането на т.нар. „Коалиция на желаещите“, външният министър защити твърда европейска позиция.

Енергиен коридор: Потвърден бе капацитетът на България да увеличи доставките на природен газ за Украйна и Молдова чрез Вертикалния газов коридор и Трансбалканския газопровод.

Потвърден бе капацитетът на България да увеличи доставките на природен газ за Украйна и Молдова чрез Вертикалния газов коридор и Трансбалканския газопровод. Подкрепа за санкциите: България подписа съвместната декларация на форума, настояваща за допълнително затягане на икономическите санкции срещу Русия. Единствената страна от присъстващите, която отказа да я подкрепи, бе Сърбия.

България подписа съвместната декларация на форума, настояваща за допълнително затягане на икономическите санкции срещу Русия. Единствената страна от присъстващите, която отказа да я подкрепи, бе Сърбия. Политически диалог: Проведени бяха стратегически срещи с украинския външен министър Андрий Сибиха и ръководството на газовата компания „Нафтогаз“ (в лицето на Сергий Федоренко и Олексий Рябчин).

Проведени бяха стратегически срещи с украинския външен министър Андрий Сибиха и ръководството на газовата компания „Нафтогаз“ (в лицето на Сергий Федоренко и Олексий Рябчин). Българско малцинство: Процесът на сътрудничество постави специален фокус върху сигурността на най-голямата историческа българска диаспора зад граница.

Ключови резултати от форума на ЕС в Украйна

Успоредно с регионалния формат, в сряда бяха обявени епохални за сигурността на континента споразумения между Брюксел и Киев.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви сключването на първото по рода си мащабно споразумение за съвместно производство на дронове между ЕС и Украйна. Целта на пакта е да обедини украинското бойно ноу-хау с технологичния и промишлен капацитет на сигурните производствени обекти в Европа. Същевременно ЕС отбеляза официален напредък в преговорите за членство с Украйна, отваряйки Клъстер 6, обхващащ външните отношения, сигурността и отбраната.

Международни коментари и анализи

Според официална информация, разпространена от информационна агенция Ройтерс, европейските лидери виждат в сделката за безпилотни системи дългосрочен щит срещу бъдещи въздушни заплахи на територията на държавите членки.

Вътрешнополитическите коментари в България, цитирани от водещи медии като „Сега“ и „Медиапул“, обаче подчертават съществуващ парадокс. Подписаната от министър Петрова декларация за затягане на санкциите е в разрез с някои предходни позиции на президента Румен Радев, според когото страната няма възможност да предоставя нови военни помощи до края на годината. Експерти в София, цитирани от NOVA, побързаха да уточнят, че по отношение на преноса на газ не става дума за безвъзмездна помощ, а за пазарни доставки при преференциални транзитни такси, одобрени от Европейската комисия.