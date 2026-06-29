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Оцелял разказва за ужаса при удара на „Челопешко шосе“: Не ми се мисли, ако пожарникарите не бяха дошли
  Тема: Войната на пътя

Оцелял разказва за ужаса при удара на „Челопешко шосе“: Не ми се мисли, ако пожарникарите не бяха дошли

29 Юни, 2026 10:08 727 15

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  • челопешко шосе-
  • шосе-
  • данаил бендурски

Направиха ми операция на крака и на ръката. В крака ми сложиха импланти

Оцелял разказва за ужаса при удара на „Челопешко шосе“: Не ми се мисли, ако пожарникарите не бяха дошли - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само пред bTV говори пътник от автобуса, който беше пометен на бул. „Челопешко шосе“. Данаил Бендурски е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. Той казва, че помни връхлитащите коли, но не и какво се е случило след удара.

Минути преди този момент, всичко изглежда нормално. Данаил е на най-задната седалка в автобуса.

„Имаше хора, но не беше пълен“, сподели Данаил.

На „Челопешко шосе“ шофьорът спира на спирка.

„Спира си, тръгва, спира на стопа. Тръгва и в момента, в който тръгва, се виждат колите как се удрят с 200. Видях ги, понеже се надигнах да видя какво става“, обясни той. И потвърди, че колите са били две.

„Стана за секунди. за секунди стана. При удара изгубих съзнание“, сподели Данаил.

Той разказа, че се е посъвзел и видял огънят, който е горял в края на автобуса. Данаил е извикал на пожарникарите.

„Когато се събудих, бяха там. Аз им извиках и те дойдоха с маркуча. Прокараха някак отдолу маркуча и изгасиха. Не ми се мисли, ако не бяха дошли на време“, посочи той.

По думите му повечето хора са били изкарани, а той е излязъл с помощта на един от пожарникарите и още един човек. „Отзад през прозореца ме изкараха“.

„Изкараха ме, сложиха ме на тревата да легна. Тогава чух как линейките една по една идват. Идваха и полицаи. Но не видях други ранени“, обясни той.

През цялото време телефонът на Данаил е в джоба му. Успява да звънне на сестра си и да и каже, че има катастрофа. Разговорът прекъсва. Следват минути без връзка. После вече в линейката отново говори с нея. Казва ѝ, че го карат към столичната болница Света Анна.

„Направиха ми операция на крака и на ръката. В крака ми сложиха импланти“, посочи той.

Данаил е в болницата заедно с единия от обвиняемите - Васил Филипов, но сподели, че не го е засичал. „Изобщо не съм го виждал“.

Данаил казва, че се надява на правосъдие. А докато го чака - ще мисли за здравето си. Защото възстановяването ще е дълго.

„Придвижвам се с количка. Помагат ми сестра ми и брат ми“, каза той.

Месеци наред Данаил няма да може и да работи. Преди това е бил охрана.

Преди 2 години отново е претърпял катастрофа, а в инцидента е бил замесен автобус. „Тръгнах да пресичам, но не видях, че на него му свети зелено. И ме блъсна. Отново пострада кракът ми. Повече автобуси - забравяме“, посочи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 0 Отговор
    Не ми се мисли , че от 52 арестувани 50 вече пак са на свобода и продължават да вилнеят ....
    Другите двама след месец , два и тях ще пуснат ...

    10:12 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Този човек прилича на оцелял от Холокоста.

    10:13 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 др Гей Билтс

    0 0 Отговор
    „Направиха ми операция на крака и на ръката. В крака ми сложиха импланти“

    Какви са тия импланти?

    10:15 29.06.2026

  • 7 Късметлия е

    3 1 Отговор
    Гонките били ежедневие но никой не е подавал сигнал и не са ги спрели.

    10:16 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МПС

    0 1 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    10:22 29.06.2026

  • 14 калашниците8963

    2 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:28 29.06.2026

  • 15 Ясновидец

    5 0 Отговор
    До като има сигани да карат коли така ще е !

    10:40 29.06.2026

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