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Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна

Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна

9 Юни, 2026 08:19 748 14

  • баба алино-
  • проверки-
  • мерки

Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка

Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна.

Очаква се днес служители от "Басейнова дирекция - Черноморски регион", Регионалната здравна инспекция и Областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град.

Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на Горското стопанство и на Регионалната дирекция по горите.

Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка.

Във варненския Административен съд беше образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите за премахване на оградата.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Превод:
    Никой нищо не работи, проверяват.....
    Щото всички знаят - държавата НЕ!!!
    Нищо друго няма да направят!!!

    08:22 09.06.2026

  • 2 Ричард Естес

    7 1 Отговор
    Явно положението е било следното - ВИЙ сега режете , вземайте , стройте , градете , ограждайте , пък после НИЙ после ще ви го узаконим !
    Да , ама тези "НИЙ" бяха брутално изритани на изборите и обещанията на ДВАМАТА ШИШКОВЦИ останаха неизпълнени и "ВИЙ" увиснаха вече без гърба на Шишо и Тулупо ! И сега , ко става ?

    08:23 09.06.2026

  • 3 кой му дреме

    9 2 Отговор
    утре в 12 ч голям протест на украинците
    срещу събарянето на града в баба алино

    посланичката плаща

    Коментиран от #13

    08:23 09.06.2026

  • 4 в кратце

    3 0 Отговор
    Държавните институти-ции ще се разцепят в оградите на местността "На Баба ти Аленото" край СубскВарна. както винаги става в бългерията убита.

    08:23 09.06.2026

  • 5 кумчо ВЪЛЧО

    6 0 Отговор
    А дали ще последва отмъщение от потърпевшата групировка , спрямо тези които са им позволили този произвол ? Е , те не са го направили безвъзмездно или даром. Нищо чудно 10-15-20 % от построените къщи да са подарени от строителите на ШАЙКАТА и на МАГНИТИТЕ ?
    Предстои да видим каква секира ще падне и върху кои глави ! Охааааааааа

    08:29 09.06.2026

  • 6 гейлорд кукорчу

    8 2 Отговор
    баба аналино го замълчахме щот така ни казаха от няколко посолства

    08:30 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така е ..

    2 4 Отговор
    Това градче изглежда чудесно. Толкова ли сме богати, да унищожаваме труд и пари вложени в този строеж. Част от хората имат всички документи и разрешителни. Плащат си данъците и нямат никаква вина. Всичко да се узакони . Виновните за това безобразие на съд и затвор. Станахме за смях пред света.

    Коментиран от #14

    08:39 09.06.2026

  • 9 Бачо

    7 0 Отговор
    Държавата на говоренето сме,гледайте и говорете,и както се казва всяко чудо за три дни,по лека,лека нещата ще утихнат,ще изскочи някое друго чудо,а това ще си остане и укритие ще си живеят щастливо

    08:41 09.06.2026

  • 10 Почетенконсул на бившасъветска република

    2 0 Отговор
    Ох, дано никой не се сети да провери откъде идват парите с които "довършвам и реконструирам" "Знаме на мира" в Аркутино. Но какво толкова - Европа дава за война, Ние ги ползваме за мир.

    08:53 09.06.2026

  • 11 Тома

    1 1 Отговор
    Какво к.ми янко проверяват още.Събаряиииии

    08:54 09.06.2026

  • 12 клюкарката

    3 0 Отговор
    И най-после ще се намери ли някой да преведе какво означава "Баба Алино" и от кога носи това заглавие.На Елените кога ще стартира събарянето?А на хотел Дюн?А на всички хотели построени върху дюни?Защото народа днес говори :ще събарят тези ,а на юг от н.Емине кога?Там друга България ли е?Във Варна очаквам да съборят няколко бараки показно,колкото да си направят репортажите и да обявят,че най-после има промяна.Никаква промяна няма.Съд,прокуратура и всемогъщата администрация са си по бюрата и никой не е в състояние да ги смени.

    08:58 09.06.2026

  • 13 Малката Одесса

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Ами хората са си в правото.Всичко са си платили и продължават да плащат данъци на общината.Имат и адресна регистрация.Не,не защитавам никого.А "бебето"Коцев,постоянно като папагал повтаря,че не той е виновен за скандала.Същия казус е как така семейство Коцеви живеят в Морската градина и имат дълг към общината наближаващ половин милион.На същата община на която татко му купи кметския стол.

    09:08 09.06.2026

  • 14 баба Юсуф

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е ..":

    Ами така е.И да ги съборят ще остане една огромна дупка с порутен бетон и стърчаща арматура.Национал географик да идва и да направи филм.

    09:15 09.06.2026

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