Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна.
Очаква се днес служители от "Басейнова дирекция - Черноморски регион", Регионалната здравна инспекция и Областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град.
Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на Горското стопанство и на Регионалната дирекция по горите.
Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка.
Във варненския Административен съд беше образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите за премахване на оградата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Никой нищо не работи, проверяват.....
Щото всички знаят - държавата НЕ!!!
Нищо друго няма да направят!!!
08:22 09.06.2026
2 Ричард Естес
Да , ама тези "НИЙ" бяха брутално изритани на изборите и обещанията на ДВАМАТА ШИШКОВЦИ останаха неизпълнени и "ВИЙ" увиснаха вече без гърба на Шишо и Тулупо ! И сега , ко става ?
08:23 09.06.2026
3 кой му дреме
срещу събарянето на града в баба алино
посланичката плаща
Коментиран от #13
08:23 09.06.2026
4 в кратце
08:23 09.06.2026
5 кумчо ВЪЛЧО
Предстои да видим каква секира ще падне и върху кои глави ! Охааааааааа
08:29 09.06.2026
6 гейлорд кукорчу
08:30 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Така е ..
Коментиран от #14
08:39 09.06.2026
9 Бачо
08:41 09.06.2026
10 Почетенконсул на бившасъветска република
08:53 09.06.2026
11 Тома
08:54 09.06.2026
12 клюкарката
08:58 09.06.2026
13 Малката Одесса
До коментар #3 от "кой му дреме":Ами хората са си в правото.Всичко са си платили и продължават да плащат данъци на общината.Имат и адресна регистрация.Не,не защитавам никого.А "бебето"Коцев,постоянно като папагал повтаря,че не той е виновен за скандала.Същия казус е как така семейство Коцеви живеят в Морската градина и имат дълг към общината наближаващ половин милион.На същата община на която татко му купи кметския стол.
09:08 09.06.2026
14 баба Юсуф
До коментар #8 от "Така е ..":Ами така е.И да ги съборят ще остане една огромна дупка с порутен бетон и стърчаща арматура.Национал географик да идва и да направи филм.
09:15 09.06.2026