Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна.

Очаква се днес служители от "Басейнова дирекция - Черноморски регион", Регионалната здравна инспекция и Областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град.

Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на Горското стопанство и на Регионалната дирекция по горите.

Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка.

Във варненския Административен съд беше образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите за премахване на оградата.