Лисици се разхождат все по-често в София

Лисиците все по-често се забелязват в различни квартали на София, но това не е необичайно явление, а тенденция, характерна за много европейски градове. Това обясни в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS доц. д-р Стоян Лазаров от Националния природонаучен музей при БАН. По думите му близостта на Витоша, наличието на храна и подходящи укрития превръщат столицата в благоприятна среда за вида.
„Във всички големи градове има лисици. В Берлин съм виждал лисици в парковете, а в София условията са много добри, защото Витоша е близо“, каза Лазаров. Той уточни, че няма официални данни за броя им, но лично неведнъж е наблюдавал животните в района на Бояна. Според него лисиците често остават да живеят в града, защото намират достатъчно храна, убежища в изоставени сгради и паркове, а намаляването на бездомните кучета е освободило екологична ниша.
"Първо - да не ги храним. Второ - да не се опитваме да ги хванем или погалим“, подчерта той. Лазаров припомни още, че лисицата е сред основните преносители на бяс, макар рискът днес да е значително намален благодарение на ваксинацията на дивите животни чрез примамки.
По думите му при среща с лисица е важно тя да бъде наблюдавана от разстояние, а при необичайно поведение или агресия гражданите могат да сигнализират на телефон 112. Ако човек бъде ухапан, трябва незабавно да потърси медицинска помощ и при необходимост да бъде ваксиниран срещу бяс. „Лисицата си остава диво животно, независимо че живее в града“, подчерта доц. Лазаров. Той допълни, че е необходимо да бъде направено научно изследване, което да установи числеността и развитието на популацията в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 като изсякоха горите
13:58 24.07.2026
2 Летец Пешеходец
14:00 24.07.2026
3 Гост
14:01 24.07.2026
4 Хипотетично
Столицата като голямото село не прави изключение, още повече, че градските кучета са на каишка.
14:01 24.07.2026
5 Ха ха ха ами тя
Коментиран от #26
14:02 24.07.2026
6 Морски
Какво правим с гларусите.грачат денонощно,вадят боклука и се хранят със всичко от контейнерите,крадат храна от ръцете на хората,за болести да не говорим!
Коментиран от #14, #27
14:02 24.07.2026
7 лисан еоод
14:02 24.07.2026
8 ловец
14:03 24.07.2026
9 Знам
Лисици...
14:04 24.07.2026
10 Хмм
14:04 24.07.2026
11 Шашави еколози
14:05 24.07.2026
12 Цъцъ
14:06 24.07.2026
13 240
14:08 24.07.2026
14 Цъцъ
До коментар #6 от "Морски":Мдааа и в София последния месец много гларуси се навъдиха да прав сте и врякат денонощно!? Чий го дирят в София иди разбери🙄
Коментиран от #22
14:08 24.07.2026
15 Ако загине дори и един човек
Коментиран от #16
14:11 24.07.2026
16 За другата статия за самолетите
До коментар #15 от "Ако загине дори и един човек":Се отнася коментара.
14:13 24.07.2026
17 поглед
14:18 24.07.2026
18 Читател
14:21 24.07.2026
19 604
14:29 24.07.2026
20 5678
14:31 24.07.2026
21 Анонимен
14:33 24.07.2026
22 Ами
До коментар #14 от "Цъцъ":наличието на гларуси в София е един от белезите на последното време, описани в Библията, преди Второто Пришествие на Господ Исус Христос.
14:40 24.07.2026
23 Дааа....
Колкото за това ,че в Лондон ги имало въобще не желая да сравнявам София с този мръсен град !!!
14:46 24.07.2026
24 Ах ,ах
14:52 24.07.2026
25 Цвете
14:55 24.07.2026
26 Факт
До коментар #5 от "Ха ха ха ами тя":Гигантските скакалци
15:05 24.07.2026
27 Моарейн
До коментар #6 от "Морски":"Чистичко" е в София, затова е пълно с чайки и лисици.
15:06 24.07.2026
28 Опасността
Коментиран от #29
15:09 24.07.2026
29 Ах ,ах
До коментар #28 от "Опасността":Да бе те плъховете вече по- големи от котките. И бегат котките.
15:27 24.07.2026