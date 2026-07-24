Лисици се разхождат все по-често в София

Лисиците все по-често се забелязват в различни квартали на София, но това не е необичайно явление, а тенденция, характерна за много европейски градове. Това обясни в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS доц. д-р Стоян Лазаров от Националния природонаучен музей при БАН. По думите му близостта на Витоша, наличието на храна и подходящи укрития превръщат столицата в благоприятна среда за вида.

„Във всички големи градове има лисици. В Берлин съм виждал лисици в парковете, а в София условията са много добри, защото Витоша е близо“, каза Лазаров. Той уточни, че няма официални данни за броя им, но лично неведнъж е наблюдавал животните в района на Бояна. Според него лисиците често остават да живеят в града, защото намират достатъчно храна, убежища в изоставени сгради и паркове, а намаляването на бездомните кучета е освободило екологична ниша.

"Първо - да не ги храним. Второ - да не се опитваме да ги хванем или погалим“, подчерта той. Лазаров припомни още, че лисицата е сред основните преносители на бяс, макар рискът днес да е значително намален благодарение на ваксинацията на дивите животни чрез примамки.

По думите му при среща с лисица е важно тя да бъде наблюдавана от разстояние, а при необичайно поведение или агресия гражданите могат да сигнализират на телефон 112. Ако човек бъде ухапан, трябва незабавно да потърси медицинска помощ и при необходимост да бъде ваксиниран срещу бяс. „Лисицата си остава диво животно, независимо че живее в града“, подчерта доц. Лазаров. Той допълни, че е необходимо да бъде направено научно изследване, което да установи числеността и развитието на популацията в София.