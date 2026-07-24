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Лисици се разхождат все по-често в София

Лисици се разхождат все по-често в София

24 Юли, 2026 13:55 1 256 29

  • д-р стоян лазаров-
  • лисици-
  • витоша

Според д-р Стоян Лазаров това се държи на близостта на планина Витоша до столицата

Лисици се разхождат все по-често в София - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лисиците все по-често се забелязват в различни квартали на София, но това не е необичайно явление, а тенденция, характерна за много европейски градове. Това обясни в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS доц. д-р Стоян Лазаров от Националния природонаучен музей при БАН. По думите му близостта на Витоша, наличието на храна и подходящи укрития превръщат столицата в благоприятна среда за вида.

„Във всички големи градове има лисици. В Берлин съм виждал лисици в парковете, а в София условията са много добри, защото Витоша е близо“, каза Лазаров. Той уточни, че няма официални данни за броя им, но лично неведнъж е наблюдавал животните в района на Бояна. Според него лисиците често остават да живеят в града, защото намират достатъчно храна, убежища в изоставени сгради и паркове, а намаляването на бездомните кучета е освободило екологична ниша.

"Първо - да не ги храним. Второ - да не се опитваме да ги хванем или погалим“, подчерта той. Лазаров припомни още, че лисицата е сред основните преносители на бяс, макар рискът днес да е значително намален благодарение на ваксинацията на дивите животни чрез примамки.

По думите му при среща с лисица е важно тя да бъде наблюдавана от разстояние, а при необичайно поведение или агресия гражданите могат да сигнализират на телефон 112. Ако човек бъде ухапан, трябва незабавно да потърси медицинска помощ и при необходимост да бъде ваксиниран срещу бяс. „Лисицата си остава диво животно, независимо че живее в града“, подчерта доц. Лазаров. Той допълни, че е необходимо да бъде направено научно изследване, което да установи числеността и развитието на популацията в София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 като изсякоха горите

    29 3 Отговор
    и ги застроиха за пари животните се борят за оцеляване сред обезумелите бг човекоядци..

    13:58 24.07.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    13 0 Отговор
    При положение, че в България са регистрирани около 160 000 ловци, лисици да се разхождат из градовете- направо не е за вярване. Вярно, че по- голямата част от "ловците", са всъщност пияници, които са пуснали едни големи шкембета и едвам стигат до магазина отсреща, да си купят пиене и плюскане, но все пак има и някой и друг читави.

    14:00 24.07.2026

  • 3 Гост

    23 2 Отговор
    В тази територия и лисици и таралежи почнаха по градове и села в дворовете да идват понеже всичко е опоскано от управляващите шaйки.

    14:01 24.07.2026

  • 4 Хипотетично

    18 1 Отговор
    Лисиците са част от дивите обитатели на селата.
    Столицата като голямото село не прави изключение, още повече, че градските кучета са на каишка.

    14:01 24.07.2026

  • 5 Ха ха ха ами тя

    23 3 Отговор
    тая столица е превърната в зоологическа градина, лисици, кучета, котки, "индийци", азиатци, селяни, неграмотници, политици, да не съм пропуснал някой вид животно ?

    Коментиран от #26

    14:02 24.07.2026

  • 6 Морски

    9 2 Отговор
    Лисиците добре!
    Какво правим с гларусите.грачат денонощно,вадят боклука и се хранят със всичко от контейнерите,крадат храна от ръцете на хората,за болести да не говорим!

    Коментиран от #14, #27

    14:02 24.07.2026

  • 7 лисан еоод

    2 0 Отговор
    косим през зимата за дребни пари

    14:02 24.07.2026

  • 8 ловец

    19 1 Отговор
    А в парламента има 240 лисици с имунинитет , и могат да крадат и лъжат без да ги бият !!

    14:03 24.07.2026

  • 9 Знам

    8 0 Отговор
    Знам..... Много се навъдиха в София! И винаги искат екскурзии и амване...
    Лисици...

    14:04 24.07.2026

  • 10 Хмм

    4 0 Отговор
    гладни, търсят хората, не само в София

    14:04 24.07.2026

  • 11 Шашави еколози

    6 4 Отговор
    Заселиха мечки и лисици във Витоша, после защо ги имало по улиците. Да ги упояват и транспортират в Пирин и Рила.

    14:05 24.07.2026

  • 12 Цъцъ

    4 0 Отговор
    Имаше една от Кътина пътуваше до София с градския автобус и се правеше на куче, без майтап!

    14:06 24.07.2026

  • 13 240

    9 0 Отговор
    В парламентарната има гладни 240 хиени, глозгат кокала на икономиката от работещите данъкоплатци. Водят се с НСО и не вършат нищо.

    14:08 24.07.2026

  • 14 Цъцъ

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Морски":

    Мдааа и в София последния месец много гларуси се навъдиха да прав сте и врякат денонощно!? Чий го дирят в София иди разбери🙄

    Коментиран от #22

    14:08 24.07.2026

  • 15 Ако загине дори и един човек

    0 0 Отговор
    За него живота приключва завинаги.

    Коментиран от #16

    14:11 24.07.2026

  • 16 За другата статия за самолетите

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ако загине дори и един човек":

    Се отнася коментара.

    14:13 24.07.2026

  • 17 поглед

    3 1 Отговор
    За Бояна и Драгалевци и децата се сещат, че са до Витоша, а в парк Гео Милев с трамвая ли е дошла...

    14:18 24.07.2026

  • 18 Читател

    1 1 Отговор
    В Лондон е пълно с лисици наистина,има ги навсякъде.

    14:21 24.07.2026

  • 19 604

    1 0 Отговор
    Не саму туй ам и продавът фентънили нъ паветния плънктоун!

    14:29 24.07.2026

  • 20 5678

    1 0 Отговор
    Да ама след това се прибират по панелките да почиват

    14:31 24.07.2026

  • 21 Анонимен

    3 1 Отговор
    Лисица, бездомно куче... има ли значение? Честно казано лисицата е по-страхлива и бяга от хората.

    14:33 24.07.2026

  • 22 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Цъцъ":

    наличието на гларуси в София е един от белезите на последното време, описани в Библията, преди Второто Пришествие на Господ Исус Христос.

    14:40 24.07.2026

  • 23 Дааа....

    5 2 Отговор
    Витоша винаги е била на същото си място т.е. до СОФИЯ ! Но лисиците май станаха много ,в "Слатински редут " вече няма котки ! Смятам , че е крайно време да се предприемат действия за премахването на тези диви животни! Няма нужда да се стига до епидемия от бяс !
    Колкото за това ,че в Лондон ги имало въобще не желая да сравнявам София с този мръсен град !!!

    14:46 24.07.2026

  • 24 Ах ,ах

    3 2 Отговор
    Много мършава тази лисица. В Берлин е пълно с тях и независимо ,че контеинерите за боклук са оградени отвсякъде с ограда и се заключват не са толкова мършави. Но в Берлин има много места където животните могат да живеят спокойно. А колко зайци има..еха. И други диви животинки. Дори в двора ми идва едно енотче. Природа и човек на едно място. Красота.

    14:52 24.07.2026

  • 25 Цвете

    4 0 Отговор
    ЛАЗАРОВ, КАК ПЪК ЕДИН ПЪТ НЕ СРЕЩНАХ ЛИСИЦА В БЕРЛИН, ОСВЕН В ЗООПАРКА? КАКВИ СЪЧИНЕНИЯ ИЗПОЛЗВАШ ? 🤦‍♂️ СОФИЯ БИЛА ДО ВИТОША, АМИ ТЯ ВИНАГИ Е БИЛА ТАМ, НО ДО 1989 ГОДИНА, НИКОЙ НИКОГА НЕ Е ВИЖДАЛ ТАЗИ " КРАСАВИЦА "? ( ЛИСИЦАТА) ГЛАД ГИ ГОНИ И ЛИСИЦИ И МЕЧКИТЕ. ТОВА Е. ДРУГОТО Е ЗА ЛЕКА НОЩ ДЕЦА. 🤔🤦‍♂️🤷‍♀️

    14:55 24.07.2026

  • 26 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха ами тя":

    Гигантските скакалци

    15:05 24.07.2026

  • 27 Моарейн

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Морски":

    "Чистичко" е в София, затова е пълно с чайки и лисици.

    15:06 24.07.2026

  • 28 Опасността

    1 0 Отговор
    Лисиците унищожават котките. А котките унищожават плъховете.

    Коментиран от #29

    15:09 24.07.2026

  • 29 Ах ,ах

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Опасността":

    Да бе те плъховете вече по- големи от котките. И бегат котките.

    15:27 24.07.2026

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