Отнеха лиценза за застраховане на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД

Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

Причината е системни нарушения на Кодекса за застраховането, некоректно пазарно поведение и сериозен риск от неплатежоспособност.

Решението на регулатора е финалната стъпка от продължителен конфликт и поредица от надзорни мерки. Според официалните мотиви на регулатора, КФН идентифицира сериозен риск дружеството да остане без достатъчно средства, за да изплаща обезщетения и да обслужва своите над 900 000 клиенти. Анализи на пазара разкриват, че голяма част от активите на компанията са инвестирани в нисколиквидни финансови инструменти на свързани лица (като майчината компания „Търговска лига“, фармацевтичната „Чайкафарма“ и болнични заведения), които трудно могат да бъдат продадени бързо при криза.

Компанията не е поддържала нужните финансови буфери, изисквани по закон за гарантиране на бъдещи плащания по застраховки. Бизнесът на компанията е разраснал силно на чужди пазари чрез по-евтини полици по „Гражданска отговорност“. Преди пълното отнемане на лиценза, регулаторите в Полша и Румъния, както и самата КФН, наложиха последователни безсрочни забрани за трансгранична дейност поради лошо пазарно поведение.

Още през април КФН наложи забрана за сключване на нови договори у нас и изиска оздравителен план. Тъй като нарушенията не бяха отстранени, се стигна до най-тежката административна санкция – отнемане на лиценза и стартиране на процедура по несъстоятелност. Ръководството на застрахователя категорично отхвърля обвиненията и твърди, че притежава пълна ликвидност. Те обвиняват КФН в манипулация на данните и покровителстване на картел, като служители на компанията организираха и протести пред Министерския съвет с искане за оставка на ръководството на регулатора.

Всички вече сключени застраховки (включително „Гражданска отговорност“) продължават да действат и да покриват рискове до изтичането на крайния им срок. Дружеството няма право да сключва нови договори, да подновява стари или да разширява съществуващи покрития. При фалит на застрахователно дружество, Гаранционният фонд на застрахователите в България поема ангажимент да изплаща дължимите обезщетения към пострадалите лица.