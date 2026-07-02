Скандал с „ДаллБогг“: КФН разкри тайни сделки

Комисията за финансов надзор (КФН) сезира официално Прокуратурата на Република България и Националната агенция за приходите (НАП) след разкрития на назначените квестори за опити за тайна разпродажба на основни активи на застрахователното дружество ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

На извънреден брифинг ръководството на регулатора, в лицето на председателя Васил Големански и неговия заместник Пламен Данаилов, обяви откриването на силно притеснителни обстоятелства около дейността на компанията. Тези разкрития се случват броени седмици след като на 9 юни 2026 г. КФН окончателно отне лиценза на застрахователя поради неадекватен оздравителен план и системни нарушения.

Опити за продажба на имоти и пенсионно дружество

Надзорният орган е установил сериозни разминавания в декларираната собственост на компанията:

Тайни предварителни договори за имоти : Разкрити са предварителни договори за продажба на три ключови имота на дружеството (включително обект във Враца) на силно занижени цени. Документите са с дати от края на март 2026 г. — броени дни преди КФН изрично да забрани разпореждането с активи на застрахователя на 2 април. Същевременно, в официалния си план от 11 май, „ДаллБогг“ е твърдяло пред регулатора, че тези имоти са негова собственост и ще бъдат управлявани от него.

: Разкрити са предварителни договори за продажба на три ключови имота на дружеството (включително обект във Враца) на силно занижени цени. Документите са с дати от края на март 2026 г. — броени дни преди КФН изрично да забрани разпореждането с активи на застрахователя на 2 април. Същевременно, в официалния си план от 11 май, „ДаллБогг“ е твърдяло пред регулатора, че тези имоти са негова собственост и ще бъдат управлявани от него. Прехвърляне на пенсионната компания със задна дата : В деня на отнемане на лиценза, собственикът „Търговска лига“ е пратил уведомление, че на 16 декември 2025 г. е сключен договор за продажба на 100% от пенсионноосигурителното дружество „ДаллБогг“. Тази сделка е била напълно спестена в месечните отчети, въпреки че ден по-рано управителният съвет официално е уверил КФН, че няма да продава пенсионната компания, тъй като е „стратегическа инвестиция“.

: В деня на отнемане на лиценза, собственикът „Търговска лига“ е пратил уведомление, че на 16 декември 2025 г. е сключен договор за продажба на 100% от пенсионноосигурителното дружество „ДаллБогг“. Тази сделка е била напълно спестена в месечните отчети, въпреки че ден по-рано управителният съвет официално е уверил КФН, че няма да продава пенсионната компания, тъй като е „стратегическа инвестиция“. Нарушения с кешови плащания: Подаден е сигнал до НАП за плащане на големи задатъци в брой по сделките, които драстично надхвърлят законово допустимите прагове за кешови разплащания.

Позицията на „ДаллБогг“

От застрахователната компания излязоха с официална позиция, в която категорично отхвърлят обвиненията. Те определиха действията на регулатора като „конспиративна кампания за превземане на застрахователя“ и „финансово задушаване“. Според тях всички разпореждания с активи преди 2 април са извършени напълно законно, с цел осигуряване на ликвидни средства в интерес на клиентите. Ръководството допълва, че пенсионното дружество не е присъствало в оздравителния план от май, именно защото вече е било продадено, а КФН умишлено манипулира фактите.

Какво се случва с клиентите?

Квесторите в компанията докладват за заварен „пълен организационен хаос“ в информационните системи и обработката на претенции. Въпреки това КФН уверява всички над 290 000 клиенти със сключени полици преди 2 април, че договорите им остават валидни и щетите по тях ще бъдат изплащани. Процесът по нормализиране на обслужването на клиенти и обработка на щети се очаква да влезе в ритъм до края на седмицата.

Източник: КФН, БНТ, bTV