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Демерджиев отговори на Хамид Хамид за имотите

Демерджиев отговори на Хамид Хамид за имотите

22 Юли, 2026 19:22 2 066 33

  • иван демерджиев-
  • хамид хамид-
  • дпс

Той отрече обвинението, че е използвал Министерството на земеделието, за да бъдат променени статутите на земеделските земи, които притежава

Демерджиев отговори на Хамид Хамид за имотите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на обвиненията на Хамид Хамид от ДПС, представени по-рано днес.

"Имам имоти, за разлика от някои хора. Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имам много подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми. И съответно устновява, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка", обясни Демерджиев.

За разлика от някои аз нямам промяна в имущественото състояние от депутатската банка със стотици милиони, изведнъж за една година. Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил и съм развивал адвокатската си практика. Всичко това е надлежно декларирано и документирано, допълни още вътрешният министър.

Демерджиев отрече обвинението, че е използвал Министерството на земеделието, за да бъдат променени статутите на земеделските земи, които притежава.

"Никога нищо не съм го използвал. И спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки не вина, а подозрения върху другите. Нека се концентрират върху собствените си действия. Три години, без прекъсване, всички възможни служби в държавата се занимаваха с мен. И за три години, под ръководството на тези хора, не установиха нито една причина, освен едно измислено производство", посочи още Иван Демерджиев.

Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора извършват значителни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки, без значение за кого става въпрос, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    46 20 Отговор
    Шиши и шайката му крадци си намериха майстора.

    19:26 22.07.2026

  • 2 Овчар

    21 5 Отговор
    Пожелавам на всички в народното събрание да хванат рак на ануса....!

    Коментиран от #7

    19:26 22.07.2026

  • 3 Сатана Z

    30 38 Отговор
    Пловдивският адвокат подвизаващ се като министър на милицията вместо да отговаря на въпроси за имотното си състояние,задава такива за другите.

    19:29 22.07.2026

  • 4 Бях точен с парите

    32 18 Отговор
    Дерма, не се прави на приятно разсеян Дерма...

    19:29 22.07.2026

  • 5 Така

    27 24 Отговор
    се оправдава едно корумпе! Тая шия не е от туршия а и нищо не си спечелил от работа. От работа никой не е забогатял.

    19:30 22.07.2026

  • 6 Нека позная

    32 5 Отговор
    Купил ги е на данъчна оценка вместо на пазарна цена, както бяха купени имотите на Цецо Цветанов навремето.

    Коментиран от #8

    19:30 22.07.2026

  • 7 Сатана Z

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Този лаф - проклятие го имаше във филма Йелоустоун

    Коментиран от #13

    19:31 22.07.2026

  • 8 Така е

    29 11 Отговор

    До коментар #6 от "Нека позная":

    Борисов изгони Цветанов защото имаше 7 апартамента купени на доста под пазарната цена. Демерджиев има 20 апартамента също купени на доста под пазарната цена, но Радев няма да го изгони.

    19:33 22.07.2026

  • 9 амче верно ли и кога дерменджиев? чакаме

    15 6 Отговор
    Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки

    19:33 22.07.2026

  • 10 не разбирам

    17 3 Отговор
    Нали бях точен с парите!

    19:34 22.07.2026

  • 11 Тоо

    14 10 Отговор
    Всички които са там са богати ,само копейките гласували за Костадинов продължават да търсят богатство в кофите

    19:35 22.07.2026

  • 12 ТОЗИ МУШМОРОК

    22 5 Отговор
    Е ДОЛЕН ЦИГАНИН.

    19:35 22.07.2026

  • 13 Евгени Минчев

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Брато как е времето в Лондон

    19:36 22.07.2026

  • 14 Този палячо

    19 8 Отговор
    е пътник с 200.Гарантирано.

    19:37 22.07.2026

  • 15 Късовратото

    16 5 Отговор
    си е схемаджия като шефа си.

    19:38 22.07.2026

  • 16 Ние

    11 3 Отговор
    Всички сме мишоци ,в царството на Цар Плъх

    19:38 22.07.2026

  • 17 Майора

    21 7 Отговор
    Многоми е интересно как”Бях точен с парите..!” е изкарал 26 млнлв и има 411 имат от които 7 апартамента! Икакво Коул Порше за 1756 лв! Жалък сте , другите можеш да излъжеш , но дали ще излъжеш себе си , особено как като адвокат по мнение на съдии си молил да спечелил делата! Чудя се как още те търпят в кабинета след станалите новини около теб!

    19:41 22.07.2026

  • 18 Това за Гърция е прав

    6 1 Отговор
    Опонента му държи мираджо хотел за ....3000 ХИЛЯДИ човека,на една яхтена марина там,където са яхти само на българи и рускоговорящи

    19:43 22.07.2026

  • 19 Само да попитам

    23 5 Отговор
    И този ли като Б Рашков с пот на челото ги е закупил тези имоти Ще падне голяма борба с олигархията Госспод да и е на помощ

    19:43 22.07.2026

  • 20 Ох и тоя не става да министър

    7 1 Отговор
    Или се занимава се с глупости или с Пеевски и Борисов, хвърля празни заплахи.

    19:54 22.07.2026

  • 21 Кирил

    11 1 Отговор
    Той и жена му с 411 имота.... Впечатляващо. Изпреварил е всички

    20:02 22.07.2026

  • 22 Горски

    8 0 Отговор
    В тази държава има ли замесен в политиката, който да не е олигарх? Сега става ясно защо Копринков е толкова ценен за ПБ. Интересно другите какво са натрупали. Крадеца вика дръжте крадеца. То вие всички сте за панделата, но лошото е, че тези от които зависи да ви вкарат там и те са за затвора.240 сте там на хранилка. Иначе за апартаментите- той си е направо бедняк. Имам в предвид Пеевски. Плаща наеми на 5 апартамента и живее в 6-тия. Сега на кого ги плаща тези наеми не е много ясно. Вероятно на себе си, чрез подставени лица, но това подлежи на доказване. Докато при Демерджиев няма празно- всичките 7 апартамента са негови. И не плаща наем. Освен това има земеделски имоти за милиони. Как да не го ожалиш? И този човек ще се бори срещу мафията? Трай коньо! Наивници гласували за Радев.

    20:10 22.07.2026

  • 23 Истината

    3 3 Отговор
    Над 400 имота притежава Демерджиев. И 18 автомобила най скъпия от които е Порше модел 2025 г. на цена 592 хиляди евро. На снимките му са част от имотите които от ДПС показаха. Това че ги показват дерибеите от ДПС не означава че трябва да си замълчи. ДПС са направили колаж от снимки на 1/20 от имотите на Демерджиев. Човек на висок пост е предупредил Радев който от комисионната на договора с "БОТАШ" и други също притежава 49 пъти повече авоари и от Демерджиев. Явно наистина се оказа че Пеевски държи всички с компромати за милионни грабежи, без тези от ПП-ДБ които останаха само те да го приключват. Пеевски е заявил в прав текст на Радев - "Изгоря ли - гориш и ти"

    Коментиран от #26, #28, #29

    20:12 22.07.2026

  • 24 Анонимен

    7 0 Отговор
    Има ли верно 411 имота този хахахаха забогатял и той като Рашков от жена си и от заплатата си на държавен служител хахахаха

    20:13 22.07.2026

  • 25 То и аз така...

    3 0 Отговор
    Цял живот работя, цял! Плащам си данъците до стотинка, оф, до цент вече! Удържат ми вноските до цент. Пък защо нямам 411 имота? Не крада и работя. Що така?

    20:25 22.07.2026

  • 26 411 имота притежава Демерджиев

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Половината от които тоест над 200 са като замъци от средновековието. Поршето ( на снимката) е поръчково като има произведени само 14 от този модел на света. Според "Политико" всички тези стотици имоти на Демерджиев са на обща стойност над 500 млн.евро ,или половин милиард. Да,добре чухте - ПОЛОВИН МИЛИАРД ЕВРО. Демерджиев твърди че е адвокат от много години и е нормално да ги има. В България има десетки хиляди адвокати и повечето с 2-3 имота. Или Демерджиев е защитавал кокаинови босове и са му плащали милиони хонорари? Между другото Демерджуев беше министър на МВР при подписването на договора "Боташ" от служебното на Радев. И май ще се окаже че тези които афишираха битка с олигархията имат стотици повече от самата "олигархия"....

    20:33 22.07.2026

  • 27 спестявания от адвокатски закуски

    3 0 Отговор
    Няма къщи в Гърция нито поземлени имоти, понеже там се заплащат на пазарна цена, а не както у нас на далавера и прескачане на закона.

    20:38 22.07.2026

  • 28 Истината

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Три години бухалките на двете мазни парчета го разследват за тези имоти и нищо не намериха. Това няма да помогне на дебелото свинче колкото и да квичи.

    20:39 22.07.2026

  • 29 Конспиратор

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Сам дремерджиев се обяви за борец срещу незаконно забогатялата олигархия.
    Като адвокат на занижени цени си е вързал гащите за формална ревизия по документи (за яснота спекулативно законна покупка на апартамент за 250лв.кв.м.)

    20:44 22.07.2026

  • 30 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    Човекът е честен адвокат !!

    20:47 22.07.2026

  • 31 Анонимен

    2 2 Отговор
    Милион и нещо малоумници за този човек ли гласувахте хахахаха колко ама колко сте излъгани хахаха

    20:47 22.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да, да

    0 0 Отговор
    Нищо обидно не бях написал.

    21:01 22.07.2026

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