Демерджиев отговори на Хамид Хамид за имотите

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на обвиненията на Хамид Хамид от ДПС, представени по-рано днес.

"Имам имоти, за разлика от някои хора. Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имам много подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми. И съответно устновява, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка", обясни Демерджиев.

За разлика от някои аз нямам промяна в имущественото състояние от депутатската банка със стотици милиони, изведнъж за една година. Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил и съм развивал адвокатската си практика. Всичко това е надлежно декларирано и документирано, допълни още вътрешният министър.

Демерджиев отрече обвинението, че е използвал Министерството на земеделието, за да бъдат променени статутите на земеделските земи, които притежава.

"Никога нищо не съм го използвал. И спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки не вина, а подозрения върху другите. Нека се концентрират върху собствените си действия. Три години, без прекъсване, всички възможни служби в държавата се занимаваха с мен. И за три години, под ръководството на тези хора, не установиха нито една причина, освен едно измислено производство", посочи още Иван Демерджиев.

Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора извършват значителни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки, без значение за кого става въпрос, каза още той.