Демерджиев отговори на Хамид Хамид за имотите

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на обвиненията на Хамид Хамид от ДПС, представени по-рано днес.
"Имам имоти, за разлика от някои хора. Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имам много подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми. И съответно устновява, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка", обясни Демерджиев.
За разлика от някои аз нямам промяна в имущественото състояние от депутатската банка със стотици милиони, изведнъж за една година. Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил и съм развивал адвокатската си практика. Всичко това е надлежно декларирано и документирано, допълни още вътрешният министър.
Демерджиев отрече обвинението, че е използвал Министерството на земеделието, за да бъдат променени статутите на земеделските земи, които притежава.
"Никога нищо не съм го използвал. И спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки не вина, а подозрения върху другите. Нека се концентрират върху собствените си действия. Три години, без прекъсване, всички възможни служби в държавата се занимаваха с мен. И за три години, под ръководството на тези хора, не установиха нито една причина, освен едно измислено производство", посочи още Иван Демерджиев.
Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора извършват значителни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки, без значение за кого става въпрос, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
19:26 22.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #7
19:26 22.07.2026
3 Сатана Z
19:29 22.07.2026
4 Бях точен с парите
19:29 22.07.2026
5 Така
19:30 22.07.2026
6 Нека позная
Коментиран от #8
19:30 22.07.2026
7 Сатана Z
До коментар #2 от "Овчар":Този лаф - проклятие го имаше във филма Йелоустоун
Коментиран от #13
19:31 22.07.2026
8 Така е
До коментар #6 от "Нека позная":Борисов изгони Цветанов защото имаше 7 апартамента купени на доста под пазарната цена. Демерджиев има 20 апартамента също купени на доста под пазарната цена, но Радев няма да го изгони.
19:33 22.07.2026
9 амче верно ли и кога дерменджиев? чакаме
19:33 22.07.2026
10 не разбирам
19:34 22.07.2026
11 Тоо
19:35 22.07.2026
12 ТОЗИ МУШМОРОК
19:35 22.07.2026
13 Евгени Минчев
До коментар #7 от "Сатана Z":Брато как е времето в Лондон
19:36 22.07.2026
14 Този палячо
19:37 22.07.2026
15 Късовратото
19:38 22.07.2026
16 Ние
19:38 22.07.2026
17 Майора
19:41 22.07.2026
18 Това за Гърция е прав
19:43 22.07.2026
19 Само да попитам
19:43 22.07.2026
20 Ох и тоя не става да министър
19:54 22.07.2026
21 Кирил
20:02 22.07.2026
22 Горски
20:10 22.07.2026
23 Истината
Коментиран от #26, #28, #29
20:12 22.07.2026
24 Анонимен
20:13 22.07.2026
25 То и аз така...
20:25 22.07.2026
26 411 имота притежава Демерджиев
До коментар #23 от "Истината":Половината от които тоест над 200 са като замъци от средновековието. Поршето ( на снимката) е поръчково като има произведени само 14 от този модел на света. Според "Политико" всички тези стотици имоти на Демерджиев са на обща стойност над 500 млн.евро ,или половин милиард. Да,добре чухте - ПОЛОВИН МИЛИАРД ЕВРО. Демерджиев твърди че е адвокат от много години и е нормално да ги има. В България има десетки хиляди адвокати и повечето с 2-3 имота. Или Демерджиев е защитавал кокаинови босове и са му плащали милиони хонорари? Между другото Демерджуев беше министър на МВР при подписването на договора "Боташ" от служебното на Радев. И май ще се окаже че тези които афишираха битка с олигархията имат стотици повече от самата "олигархия"....
20:33 22.07.2026
27 спестявания от адвокатски закуски
20:38 22.07.2026
28 Истината
До коментар #23 от "Истината":Три години бухалките на двете мазни парчета го разследват за тези имоти и нищо не намериха. Това няма да помогне на дебелото свинче колкото и да квичи.
20:39 22.07.2026
29 Конспиратор
До коментар #23 от "Истината":Сам дремерджиев се обяви за борец срещу незаконно забогатялата олигархия.
Като адвокат на занижени цени си е вързал гащите за формална ревизия по документи (за яснота спекулативно законна покупка на апартамент за 250лв.кв.м.)
20:44 22.07.2026
30 Шаран БГ
20:47 22.07.2026
31 Анонимен
20:47 22.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да, да
21:01 22.07.2026