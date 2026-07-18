Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" са били обсъдени в САЩ

Продължава посещението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в САЩ. Той е провел среща със заместник държавния секретар Томас Динано. Обсъдени са въпроси, свързани граничната сигурност, борбата с тероризма, трафика на хора и оръжие, контрабандата и наркоразпространението.
Демерджиев е провел разговори с представители на министерството на правосъдието, на които са обсъдени възможности за възбуждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона "Магнитски", както и срещу хора, които ги подпомагат, пише БНТ.
Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи: "Вторите разговори, които водихме бяха с представители на министерството на правосъдието. Участваше заместник-главен прокурор, както и прокурори, които се занимаваха със специфичната тематика на избягване на санкциите по глобалния закон "Магнитски", както и на хора, които подпомагат хора, санкционирани по "Магнитски"да избегнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това, създадохме канал за комуникация, създадохме и лични контакти между наши представители и представители на федералната прокуратура. Вярвам, че скоро ще има движение по този въпрос и ще има съответните резултати."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
Коментиран от #12
08:36 18.07.2026
2 Пич
Нали си вътрешен министър бе...!!!???
Цялата власт е в ръцете ти, да се справиш с престъпниците!!! Не да ревеш като девица по чужбина...
08:37 18.07.2026
3 надарена кака
08:40 18.07.2026
4 Го вед. О
08:41 18.07.2026
5 Предатели сте
08:41 18.07.2026
6 Госあ
08:46 18.07.2026
7 лоза
08:46 18.07.2026
8 Сашо
08:48 18.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сашо
Коментиран от #13
08:50 18.07.2026
11 Баце
Абре ние нямаме ли Институции, Закони, Конституция та отиваме през 9 морета за инструктаж?
Вие като сте некадърни, не знаете как и не можете да свършите една работа, ами значи не сте за там.
Свикнали сме да гледаме карикатури, но такова излагане и срам е направо унизително.
08:53 18.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":Да, но САШт е .... тука❗
08:54 18.07.2026
13 Много
До коментар #10 от "Сашо":Елементарно разсъждение, показващо пълно непознаване на похватите на краварите! Никой в САЩ няма да посегне на Баце и Шиши!!! С Магнитски ги направиха работни коне на говедарските интереси, и ще си ги държат в резерв срещу Радев!!!
Коментиран от #15, #19
08:54 18.07.2026
14 в кратце
08:55 18.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Много":Имаше един хубав филм
"Уморените коне ги убиват, нали!"❗
/ то преди това и книга имаше, но не всеки чете/
Коментиран от #18
08:57 18.07.2026
16 Дзак
08:58 18.07.2026
17 Обсъдени, демек
Те китайците така обсъждат всичко с всеки и накрая никому нищо не дават и си я карат, как си искат.
08:59 18.07.2026
18 Аха...
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Надай се коньо, на зелена трЕва!
Няма да убиват никого от старите коне, защото младите кончета се оказаха напълно непригодни за говедарските интереси!!!
Коментиран от #21, #22
09:01 18.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Много":Те така държаха (за топките) и Нориега,
и Садам, и редица други "работни коне",
до момента в който "ги жертваха" за пешки,
защото вдигнаха глава или станаха тежест за задокеанските играчи❗
09:02 18.07.2026
20 Механик
Или да?
09:03 18.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Аха...":Абе не се надявам, само напомням как процедират задокеанските играчи❗
ТЕ издигнаха Нориега
и ТЕ го отстраниха❗
ТЕ издигнаха Садам
и ТЕ го отстраниха❗
ТЕ обучиха Ладен
и ТЕ го отстраниха❗
Примери да искаш .....
Коментиран от #23, #28
09:06 18.07.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Аха...":Конекрадците никога не залагат само на един кон ❗
ТЕ например не държат само една медия,
а всички медии -
спомни си как всички медии подхващат някой скандал, като
-- "Ако Ваньо..."
-- снимките"Баце нанка"
-- къщата в Барселона
-- "атентата" срещу гл. прокурор
....
-- Баба Алено
и как всички, като по команда "забравят" кое е било новина на деня довчера ❗
Коментиран от #27
09:11 18.07.2026
23 Аха...
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това е вярно! Но се случва само когато издигнатите се вземат на сериозно! Послушните си харчат парите от грабежи спокойно!!!
09:13 18.07.2026
24 идиоти вън
09:13 18.07.2026
25 Един
09:14 18.07.2026
26 Бойко Българоубиец
09:17 18.07.2026
27 Аха...
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е нали същото ти казвам?! Но ми е уморително да обяснявам като на ученици!!! Тук също държат три различни коня, които обаче теглят говедарската каруца в една посока!!!
И са много добре подбрани!
Коня на етническите - държат карта за създаване на размирици, и дори вътрешна война ( ДПС)!
Коня на изоглавените паветници - държат карта за протести, и сваляне на правителства, и се готви винаги да продадат България (ПП и ДБ)!
И най важната карта - картата на мафията (ГЕРБ)!
09:21 18.07.2026
28 Забрави
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ботокса.
Коментиран от #30
09:23 18.07.2026
29 Възмутен
Това е резултатът на учителите!
09:24 18.07.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Забрави":Не съм го забравил,
уточних , че списъкът е дълъг,
а специално за теб -
Ботоксът не е в този списък-
там беше Белязаният❗
09:28 18.07.2026