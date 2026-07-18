Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" са били обсъдени в САЩ

Продължава посещението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в САЩ. Той е провел среща със заместник държавния секретар Томас Динано. Обсъдени са въпроси, свързани граничната сигурност, борбата с тероризма, трафика на хора и оръжие, контрабандата и наркоразпространението.

Демерджиев е провел разговори с представители на министерството на правосъдието, на които са обсъдени възможности за възбуждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона "Магнитски", както и срещу хора, които ги подпомагат, пише БНТ.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи: "Вторите разговори, които водихме бяха с представители на министерството на правосъдието. Участваше заместник-главен прокурор, както и прокурори, които се занимаваха със специфичната тематика на избягване на санкциите по глобалния закон "Магнитски", както и на хора, които подпомагат хора, санкционирани по "Магнитски"да избегнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това, създадохме канал за комуникация, създадохме и лични контакти между наши представители и представители на федералната прокуратура. Вярвам, че скоро ще има движение по този въпрос и ще има съответните резултати."