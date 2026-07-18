Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" са били обсъдени в САЩ

Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" са били обсъдени в САЩ

18 Юли, 2026 08:33 1 079 30

  • сащ-
  • българия-
  • магнитски-
  • иван демерджиев

Това е обсъдил министър Иван Демерджиев по време на посещението си зад океана

Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" са били обсъдени в САЩ - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Продължава посещението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в САЩ. Той е провел среща със заместник държавния секретар Томас Динано. Обсъдени са въпроси, свързани граничната сигурност, борбата с тероризма, трафика на хора и оръжие, контрабандата и наркоразпространението.

Демерджиев е провел разговори с представители на министерството на правосъдието, на които са обсъдени възможности за възбуждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона "Магнитски", както и срещу хора, които ги подпомагат, пише БНТ.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи: "Вторите разговори, които водихме бяха с представители на министерството на правосъдието. Участваше заместник-главен прокурор, както и прокурори, които се занимаваха със специфичната тематика на избягване на санкциите по глобалния закон "Магнитски", както и на хора, които подпомагат хора, санкционирани по "Магнитски"да избегнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това, създадохме канал за комуникация, създадохме и лични контакти между наши представители и представители на федералната прокуратура. Вярвам, че скоро ще има движение по този въпрос и ще има съответните резултати."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    7 7 Отговор
    тука не е сащ, госпожо

    Коментиран от #12

    08:36 18.07.2026

  • 2 Пич

    14 18 Отговор
    Няма да коментирам кой е точен с парите и кой не е, но отвращението ми от долните душици в политиката нараства!!! Нищо не се променя - едни българи накисват и натопяват други българи!!!
    Нали си вътрешен министър бе...!!!???
    Цялата власт е в ръцете ти, да се справиш с престъпниците!!! Не да ревеш като девица по чужбина...

    08:37 18.07.2026

  • 3 надарена кака

    3 6 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:40 18.07.2026

  • 4 Го вед. О

    6 13 Отговор
    Кюфте а тибя кой ла та разследва погледни се кво си кюфте смешно с и га ниско престъпно🤢🤮👹🌰

    08:41 18.07.2026

  • 5 Предатели сте

    7 16 Отговор
    Демерджиев, май му но, направо махай българското знаме и да останат само тези на САЩ и ЕС. Радев е най-гнус ият американски слуга, защото поне другите американски марионетки открито заявявяха, че са такива

    08:41 18.07.2026

  • 6 Госあ

    16 5 Отговор
    шишката сега ше види кон боб яде ли. От руснаците яде само мариз у Дубай, обаче краварите вдигнат ли му мерника и петроханци и рейнджърите на баце не могат да го спасят …. 😆

    08:46 18.07.2026

  • 7 лоза

    4 3 Отговор
    Вместо магнитски е железарски.

    08:46 18.07.2026

  • 8 Сашо

    9 7 Отговор
    Нашия там го е посрещнала ловната дружинка . Заместник прокурор и чистачката .

    08:48 18.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сашо

    14 6 Отговор
    Обаче от цялата работа , май кроят к"р капан на дебелото момче и баце .

    Коментиран от #13

    08:50 18.07.2026

  • 11 Баце

    7 5 Отговор
    Ако на това му се вика ПР акция тия са тотални не дилетанти, а глупаци>
    Абре ние нямаме ли Институции, Закони, Конституция та отиваме през 9 морета за инструктаж?
    Вие като сте некадърни, не знаете как и не можете да свършите една работа, ами значи не сте за там.
    Свикнали сме да гледаме карикатури, но такова излагане и срам е направо унизително.

    08:53 18.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Да, но САШт е .... тука❗

    08:54 18.07.2026

  • 13 Много

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Сашо":

    Елементарно разсъждение, показващо пълно непознаване на похватите на краварите! Никой в САЩ няма да посегне на Баце и Шиши!!! С Магнитски ги направиха работни коне на говедарските интереси, и ще си ги държат в резерв срещу Радев!!!

    Коментиран от #15, #19

    08:54 18.07.2026

  • 14 в кратце

    2 5 Отговор
    Сащиянците от кръга на чичо Дончо Тръмпов въртят България на малкия си пръст.

    08:55 18.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Много":

    Имаше един хубав филм
    "Уморените коне ги убиват, нали!"❗
    / то преди това и книга имаше, но не всеки чете/

    Коментиран от #18

    08:57 18.07.2026

  • 16 Дзак

    6 1 Отговор
    "Опит за избягване на санкции" е доста неопределено действие! Би трябвало да са разтълкува законово първо в България.

    08:58 18.07.2026

  • 17 Обсъдени, демек

    5 0 Отговор
    няма да стане.
    Те китайците така обсъждат всичко с всеки и накрая никому нищо не дават и си я карат, как си искат.

    08:59 18.07.2026

  • 18 Аха...

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Надай се коньо, на зелена трЕва!
    Няма да убиват никого от старите коне, защото младите кончета се оказаха напълно непригодни за говедарските интереси!!!

    Коментиран от #21, #22

    09:01 18.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Много":

    Те така държаха (за топките) и Нориега,
    и Садам, и редица други "работни коне",
    до момента в който "ги жертваха" за пешки,
    защото вдигнаха глава или станаха тежест за задокеанските играчи❗

    09:02 18.07.2026

  • 20 Механик

    3 3 Отговор
    Kакво федерално преследване бе? Ние нали не бяхме собственост на САЩ?
    Или да?

    09:03 18.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аха...":

    Абе не се надявам, само напомням как процедират задокеанските играчи❗
    ТЕ издигнаха Нориега
    и ТЕ го отстраниха❗
    ТЕ издигнаха Садам
    и ТЕ го отстраниха❗
    ТЕ обучиха Ладен
    и ТЕ го отстраниха❗
    Примери да искаш .....

    Коментиран от #23, #28

    09:06 18.07.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аха...":

    Конекрадците никога не залагат само на един кон ❗
    ТЕ например не държат само една медия,
    а всички медии -
    спомни си как всички медии подхващат някой скандал, като
    -- "Ако Ваньо..."
    -- снимките"Баце нанка"
    -- къщата в Барселона
    -- "атентата" срещу гл. прокурор
    ....
    -- Баба Алено
    и как всички, като по команда "забравят" кое е било новина на деня довчера ❗

    Коментиран от #27

    09:11 18.07.2026

  • 23 Аха...

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е вярно! Но се случва само когато издигнатите се вземат на сериозно! Послушните си харчат парите от грабежи спокойно!!!

    09:13 18.07.2026

  • 24 идиоти вън

    1 2 Отговор
    Е те това силно ме възмущава, ние някаква колония ли сме та да бегане при господаря да му се жалваме?!?!?

    09:13 18.07.2026

  • 25 Един

    1 3 Отговор
    Поръчковото момче за всичко дава отчет за свършената поръчка. Този е найй жалкия вътрешен в най новата ни история

    09:14 18.07.2026

  • 26 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор
    И ПОЧВАМ да бегам бате!

    09:17 18.07.2026

  • 27 Аха...

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е нали същото ти казвам?! Но ми е уморително да обяснявам като на ученици!!! Тук също държат три различни коня, които обаче теглят говедарската каруца в една посока!!!
    И са много добре подбрани!
    Коня на етническите - държат карта за създаване на размирици, и дори вътрешна война ( ДПС)!
    Коня на изоглавените паветници - държат карта за протести, и сваляне на правителства, и се готви винаги да продадат България (ПП и ДБ)!
    И най важната карта - картата на мафията (ГЕРБ)!

    09:21 18.07.2026

  • 28 Забрави

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ботокса.

    Коментиран от #30

    09:23 18.07.2026

  • 29 Възмутен

    0 0 Отговор
    Боже, какви просташки, цинични и неграмотни коментари се вихрят тук!
    Това е резултатът на учителите!

    09:24 18.07.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Забрави":

    Не съм го забравил,
    уточних , че списъкът е дълъг,
    а специално за теб -
    Ботоксът не е в този списък-
    там беше Белязаният❗

    09:28 18.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове