ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти

Методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции.

PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България още дълго ще отеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност.

Това се казва в позиция на ДПС, публикувана в социалната мрежа фейсбук. Ето и още от изявлението на формацията:

Всеизвестните факти за целта и действието на закона "Магнитски" и OFAC, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на ЕП, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения.

Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да “бяга пред вятъра” и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти.