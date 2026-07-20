ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти

Методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции.
PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България още дълго ще отеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност.
Това се казва в позиция на ДПС, публикувана в социалната мрежа фейсбук. Ето и още от изявлението на формацията:
Всеизвестните факти за целта и действието на закона "Магнитски" и OFAC, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на ЕП, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения.
Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да “бяга пред вятъра” и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:42 20.07.2026
2 Интересно
14:45 20.07.2026
3 Ами Хайде Де !
Трябва да се Знае !
Кой Кой Е !
14:45 20.07.2026
4 Овчар
Коментиран от #12
14:47 20.07.2026
5 хе хе
14:49 20.07.2026
6 ХАЙДЕ
14:50 20.07.2026
7 А бе
14:51 20.07.2026
8 Брей матросов на амбразурата
14:53 20.07.2026
9 виктория
Коментиран от #11
15:00 20.07.2026
10 Пешо
15:00 20.07.2026
11 бхаха
До коментар #9 от "виктория":Как отдалече си личат платените клакьорки на Демерджи
15:02 20.07.2026
12 Айхан
До коментар #4 от "Овчар":Етническа партия начело с българин.
15:02 20.07.2026
13 кой нарушава Конституцията?
15:05 20.07.2026
14 Мдаа
15:07 20.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 с ф и н я т а
уууууу
15:11 20.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Някой
15:12 20.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 глас от народа
15:14 20.07.2026
21 мдаам
15:14 20.07.2026
22 Красимир Петров
15:14 20.07.2026
23 Йончева предаде Барселонската завера
15:16 20.07.2026
24 Мале
15:17 20.07.2026