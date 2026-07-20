Новини
България »
Всички градове »
ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти

ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти

20 Юли, 2026 14:37 900 24

  • дпс-
  • иван демерджиев-
  • прикриване-
  • съмнителни сделки-
  • имоти

PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България още дълго ще отеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност, коментира от партията на Пеевски

ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции.
PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България още дълго ще отеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност.

Това се казва в позиция на ДПС, публикувана в социалната мрежа фейсбук. Ето и още от изявлението на формацията:

Всеизвестните факти за целта и действието на закона "Магнитски" и OFAC, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на ЕП, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения.
Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да “бяга пред вятъра” и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Скоро Народен съд за всички от сърце ❤️❤️

    14:42 20.07.2026

  • 2 Интересно

    17 4 Отговор
    какви са тези съмнителни имоти. Да не е купил хотел Берлин?

    14:45 20.07.2026

  • 3 Ами Хайде Де !

    17 1 Отговор
    Вадете Всичко На Масата !

    Трябва да се Знае !

    Кой Кой Е !

    14:45 20.07.2026

  • 4 Овчар

    16 4 Отговор
    Министъра се опитва да не позволява етнически партии в България да си купуват самолети с народни пари...! Овце , кое не разбрахте...?

    Коментиран от #12

    14:47 20.07.2026

  • 5 хе хе

    23 6 Отговор
    Не ме интересуват имотите на Демерджиев. Интересува ме да навре в миша дупка ПеевскиБорисов. Давай Демерджиев, разкатай ги тия!

    14:49 20.07.2026

  • 6 ХАЙДЕ

    6 2 Отговор
    Всички да си изкарате "кирливите ризи" на показ.

    14:50 20.07.2026

  • 7 А бе

    12 4 Отговор
    Защо се разквичаха магнитският с-и-чег калин пробаджията и анастасов средния пръст

    14:51 20.07.2026

  • 8 Брей матросов на амбразурата

    13 3 Отговор
    И кой от ДПС-то бре ? Да не е Ленчето Станишева - Йончева, или пък калинката от Бургас !?

    14:53 20.07.2026

  • 9 виктория

    11 5 Отговор
    айде стига !!! за свинските имоти кажете!!!

    Коментиран от #11

    15:00 20.07.2026

  • 10 Пешо

    13 4 Отговор
    Пеевски е срам за българите. Намърда се в турска партия за да краде и не се наяде с това. Наложи се да открадне турската партия не без помощта на Бойко и продажните турци, помаци и роми в партията. Срам за българите е тоя магнит(ски) на всички крадци и мошеници които вкара в турската партия, за да окраде всичко. Този българин е по крадлив и от ромите. Срам за българите. И наричате този тулуп българин. Срам.

    15:00 20.07.2026

  • 11 бхаха

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "виктория":

    Как отдалече си личат платените клакьорки на Демерджи

    15:02 20.07.2026

  • 12 Айхан

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Етническа партия начело с българин.

    15:02 20.07.2026

  • 13 кой нарушава Конституцията?

    4 12 Отговор
    Демерджиев нарушава всички закони на България разследвайки действащ депутат с имунитет. Докога кликата около радев ще гази законите на страната. Започна се още от назначаването на канадския гражданин Кирил Петков и не е спирало до днес.

    15:05 20.07.2026

  • 14 Мдаа

    6 4 Отговор
    Депесарите хем отричат свинчо да е летял, хем вдигат шум до небесата заради PNR информацията, че е летял.

    15:07 20.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 с ф и н я т а

    3 2 Отговор
    УУУУУУ
    уууууу

    15:11 20.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Някой

    5 2 Отговор
    Понеже не им мина номера с достъпа до системата за следене на пътниците в полетите сега пробват нова опорка.

    15:12 20.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 глас от народа

    5 1 Отговор
    Тихо престъпници!Продължавай Демерджиев!

    15:14 20.07.2026

  • 21 мдаам

    4 1 Отговор
    Между другото, как ДПС продажниците разбраха веднага, че е ползвана базата данни PNR? Защото българските бази данни са фалшифицирани. От тях. Там рейдчетата на Пеевското не фигурират.

    15:14 20.07.2026

  • 22 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    И в тази св,ин,ска медия има цензура

    15:14 20.07.2026

  • 23 Йончева предаде Барселонската завера

    3 0 Отговор
    На Майка с дете и къщата в която живееха

    15:16 20.07.2026

  • 24 Мале

    2 0 Отговор
    Най-големите мошеници с имоти н Дубай,Гърция с милиони теглени от ББР и невръщани,в Мароко с резиденции да говорят за назначителни имоти на други и е смешно.Кога крадецът Пеевски и Тиквата ще върнат откраднатите от нас милиарди?Ех,че нахално и арогантно това Магнитдкото момче.И лъжливо.Още се натиска в този парламент и си купува с крадените от нас пари слуги и поддръжници.Досега трябваше да е изфирясал,ама парите го държат още над водата.Противно на цяла България,но си натиска дирника за имунитет в НС.Хайде изчезвай досадник при Ставри да видиш и другата страна на живота,където ти е мястото.

    15:17 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол