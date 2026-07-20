Демерджиев предоставил на САЩ документи за българи, санкционирани по Магнитски

Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от САЩ. Там той предостави документи за българи, санкционирани по „Магнитски“, и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица.
„Разбрахме, че има сериозен интерес да се установят хората, които правят опит да избегнат санкциите или извършват престъпна дейност не само на територията на България, а и федерални престъпления по законите на САЩ“, посочи той.
„Имаме сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по закона „Магнитски“ на санкционирани лица, в това число и българи, че трябва да се предприемат действия спрямо тези, които ги подпомагат активно да избягват санкциите. Трябва и внимателно да се анализират техните действия и те да бъдат обект на внимание не само на българските правоохранителни органи, а и на тези в САЩ, защото част от тези действия могат да се третират като федерални престъпления“, каза вътрешният министър.
По думите му темата на разговорите е била тези тези санкции да бъдат ефективни и лицата, на които са наложени, да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по „елементарен начин“ чрез помощта на други.
„Уговорихме се да бъдат предоставени доказателства и Федералната прокуратура да прецени дали има извършени престъпления, касаещи правото на САЩ. А ние работим активно в България, за да установим по силата на българското законодателство има ли извършено нарушение и престъпление“, каза той.
По думите му са коментирани всякакви мерки, включително наказателни производства и всички, произтичащи от това последици - призоваване на конкретните лица и привличане към отговорност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
11:26 20.07.2026
2 Виж сега,
11:28 20.07.2026
3 Пешо
Коментиран от #11
11:30 20.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Перо
Коментиран от #37
11:30 20.07.2026
6 Робот
11:32 20.07.2026
7 Питане
Коментиран от #15
11:32 20.07.2026
8 по нашия закон щом не са за съд
11:32 20.07.2026
9 коkор4o 💋🍌
11:33 20.07.2026
10 Зеления чорап предател
Мести ги в ЯМБОЛ
Да нападат ИРАН
11:35 20.07.2026
11 честен ционист
До коментар #3 от "Пешо":Магнитски важи навсякъде, където работи банковата система SWIFT. 200+ държави и над 11000 финансови институции.
Коментиран от #17
11:35 20.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нарцис като всички
Коментиран от #16
11:39 20.07.2026
14 Наклепаха Ги !
11:39 20.07.2026
15 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "Питане":НЯМА !!!
ТОЙ е от НАШИТЕ 🤣
Коментиран от #22
11:39 20.07.2026
16 Че има ли ?
До коментар #13 от "Нарцис като всички":Нещо Друго Действащо В България ?
Освен !
Доносите !
И Компроматите !
След Сато Няма Действаща Съдебна Система !
И Прокуратура ?
11:41 20.07.2026
17 закона Магнитски
До коментар #11 от "честен ционист":Важи за всичко, контролирано от американската администрация навсякъде по света, (включително и за министър Демерджиев).
11:42 20.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Последния Софиянец
11:44 20.07.2026
20 ПРАВИЛНО ТЕЗИ ОСОБИ
Коментиран от #25
11:44 20.07.2026
21 здрасти
11:47 20.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Отвратен
Коментиран от #43
11:50 20.07.2026
24 Фори
11:50 20.07.2026
25 хамериканска администрация
До коментар #20 от "ПРАВИЛНО ТЕЗИ ОСОБИ":Първо издават присъда по разузнавателна информация от старателни доносници (за облаги от демонстрираната лоялност), после очакват и някакви доказателства за доносите да бъдат изработени.
11:51 20.07.2026
26 Клоун
11:51 20.07.2026
27 Олигофрен
11:53 20.07.2026
28 И този работи
11:54 20.07.2026
29 Сандо
11:54 20.07.2026
30 чистота
11:56 20.07.2026
31 Мнение
Коментиран от #33
11:58 20.07.2026
32 Фен
11:58 20.07.2026
33 викаш
До коментар #31 от "Мнение":да съдят спомосъществувателите на ПБ ли? Да бе, да!
11:59 20.07.2026
34 Мнение
12:07 20.07.2026
35 Само така
12:08 20.07.2026
36 Факт
12:09 20.07.2026
37 О, не
До коментар #5 от "Перо":Не са случайници, а американо-ционистко-масонски марионетки
12:18 20.07.2026
38 От глупав по глупав
Коментиран от #40
12:26 20.07.2026
39 Най ме кефи Ленчето Йончева
12:27 20.07.2026
40 не глупав
До коментар #38 от "От глупав по глупав":нашето правосъдие с магарешки инструмент да го сочиш,добре,че са американците,че да погнат нашата олигархия,за справка следете разследванията на николай бареков!
Коментиран от #41
12:48 20.07.2026
41 Глупостите
До коментар #40 от "не глупав":На Бареков НЕ ги чета и никога няма да му повярвам .Като има разследвания Бареков , защо не ходи у прокуратурата ? Може ли американската прокуратура да повдигне обвинение на Шиши ? Какво стана с двата фалкона на Шиши , намериха ли се ?
12:56 20.07.2026
42 Срам
Коментиран от #44
12:59 20.07.2026
43 Всъщност ☝️
До коментар #23 от "Отвратен":Няма лошо ! Москва рано или късно ще си потърси вересиите . И тогава министърът трябва да е също толкова раболепен , както правителството на Радев към Турция и САЩ
13:04 20.07.2026
44 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #42 от "Срам":Той Пеевски е далеч от Апостола . Даже обратното - Пеевски се бори за турцизация и циганизация на България .
13:07 20.07.2026