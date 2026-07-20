Демерджиев предоставил на САЩ документи за българи, санкционирани по Магнитски

Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от САЩ. Там той предостави документи за българи, санкционирани по „Магнитски“, и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица.

„Разбрахме, че има сериозен интерес да се установят хората, които правят опит да избегнат санкциите или извършват престъпна дейност не само на територията на България, а и федерални престъпления по законите на САЩ“, посочи той.

„Имаме сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по закона „Магнитски“ на санкционирани лица, в това число и българи, че трябва да се предприемат действия спрямо тези, които ги подпомагат активно да избягват санкциите. Трябва и внимателно да се анализират техните действия и те да бъдат обект на внимание не само на българските правоохранителни органи, а и на тези в САЩ, защото част от тези действия могат да се третират като федерални престъпления“, каза вътрешният министър.

По думите му темата на разговорите е била тези тези санкции да бъдат ефективни и лицата, на които са наложени, да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по „елементарен начин“ чрез помощта на други.

„Уговорихме се да бъдат предоставени доказателства и Федералната прокуратура да прецени дали има извършени престъпления, касаещи правото на САЩ. А ние работим активно в България, за да установим по силата на българското законодателство има ли извършено нарушение и престъпление“, каза той.

По думите му са коментирани всякакви мерки, включително наказателни производства и всички, произтичащи от това последици - призоваване на конкретните лица и привличане към отговорност.