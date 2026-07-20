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Демерджиев предоставил на САЩ документи за българи, санкционирани по Магнитски

Демерджиев предоставил на САЩ документи за българи, санкционирани по Магнитски

20 Юли, 2026 11:24 1 434 44

  • иван демерджиев-
  • сащ-
  • магнитски

По думите му са коментирани всякакви мерки, включително наказателни производства

Демерджиев предоставил на САЩ документи за българи, санкционирани по Магнитски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от САЩ. Там той предостави документи за българи, санкционирани по „Магнитски“, и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят санкциите чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица.

„Разбрахме, че има сериозен интерес да се установят хората, които правят опит да избегнат санкциите или извършват престъпна дейност не само на територията на България, а и федерални престъпления по законите на САЩ“, посочи той.

„Имаме сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по закона „Магнитски“ на санкционирани лица, в това число и българи, че трябва да се предприемат действия спрямо тези, които ги подпомагат активно да избягват санкциите. Трябва и внимателно да се анализират техните действия и те да бъдат обект на внимание не само на българските правоохранителни органи, а и на тези в САЩ, защото част от тези действия могат да се третират като федерални престъпления“, каза вътрешният министър.

По думите му темата на разговорите е била тези тези санкции да бъдат ефективни и лицата, на които са наложени, да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по „елементарен начин“ чрез помощта на други.

„Уговорихме се да бъдат предоставени доказателства и Федералната прокуратура да прецени дали има извършени престъпления, касаещи правото на САЩ. А ние работим активно в България, за да установим по силата на българското законодателство има ли извършено нарушение и престъпление“, каза той.

По думите му са коментирани всякакви мерки, включително наказателни производства и всички, произтичащи от това последици - призоваване на конкретните лица и привличане към отговорност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    17 6 Отговор
    черньо некадърен

    11:26 20.07.2026

  • 2 Виж сега,

    18 6 Отговор
    Едно говедо мисли повече, преди да рие и да хвърля на гърба си

    11:28 20.07.2026

  • 3 Пешо

    19 20 Отговор
    Той няма право да раздава български документи на други държави. Закона Магнитски не важи за ЕС

    Коментиран от #11

    11:30 20.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Перо

    21 9 Отговор
    Некадърният селтик иска САЩ да му свършат политическата работа срещу опозицията! За какво им е това мнозинство и еднопартийно правителство, когато нямат капацитета да управляват! 36 г. ни управляват случайници!

    Коментиран от #37

    11:30 20.07.2026

  • 6 Робот

    9 2 Отговор
    Между редовете : сопата ще бъде заменена с винкел...!Кое не разбирате , влиза бавно , бавно но сигурно..!!

    11:32 20.07.2026

  • 7 Питане

    3 6 Отговор
    Има ли и за ОНЯ , на червенокосата, после руса, а сега не знам каква ???

    Коментиран от #15

    11:32 20.07.2026

  • 8 по нашия закон щом не са за съд

    9 6 Отговор
    с какво ще помогне магнитски . това някакъв го писа за пеески . как имал много милиони . ама били незаконно според магнитски . а магнитски бил американски . да осъдят ружа и родата и . ужилила с 4 милярда долара над 120 000 души за 6 години . ни магнитски за нея нито нищо . брат и взе 4 г. срамота .

    11:32 20.07.2026

  • 9 коkор4o 💋🍌

    18 9 Отговор
    само знам че румен не трябва да е министър председател и СЕКУНДА ПОВЕЧЕ

    11:33 20.07.2026

  • 10 Зеления чорап предател

    14 5 Отговор
    Нама да маха самолетите от българия
    Мести ги в ЯМБОЛ
    Да нападат ИРАН

    11:35 20.07.2026

  • 11 честен ционист

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    Магнитски важи навсякъде, където работи банковата система SWIFT. 200+ държави и над 11000 финансови институции.

    Коментиран от #17

    11:35 20.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нарцис като всички

    11 10 Отговор
    Да донасяш на чужда държава , за да се харесаш е унизително и за персоната и за изпратилата го с мисия на доносник страна.

    Коментиран от #16

    11:39 20.07.2026

  • 14 Наклепаха Ги !

    6 2 Отговор
    -- -- -- !

    11:39 20.07.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Питане":

    НЯМА !!!
    ТОЙ е от НАШИТЕ 🤣

    Коментиран от #22

    11:39 20.07.2026

  • 16 Че има ли ?

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нарцис като всички":

    Нещо Друго Действащо В България ?

    Освен !

    Доносите !

    И Компроматите !

    След Сато Няма Действаща Съдебна Система !

    И Прокуратура ?

    11:41 20.07.2026

  • 17 закона Магнитски

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Важи за всичко, контролирано от американската администрация навсякъде по света, (включително и за министър Демерджиев).

    11:42 20.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Не пипайте моя възлюбен Бойко!

    11:44 20.07.2026

  • 20 ПРАВИЛНО ТЕЗИ ОСОБИ

    9 6 Отговор
    СА КРАДЦИ И НАЙ ВАЖНОТО ЧАК В АМЕРИКА СА ГО РАЗБРАЛИ. ТО ТУК ДО СЕГА СИ ЖИВЕЕХА И ВСИЧКО ОБСЕБВАХА. НЕКА И ТЕЗИ КОИТО СА ГИ ПРИКРИВАЛИ ДА СИ СЪРБАТ ПОПАРАТА.

    Коментиран от #25

    11:44 20.07.2026

  • 21 здрасти

    11 8 Отговор
    Без да защитавам Пеевски, министърчето изжияващо се за министЕр на МВРто на ясно ли е че нарушава всички закони на България и че ще си плати за това? Как така разследва действащ депутат от българския Парламент, който според Конституцията е с ИМУНИТЕТ? Какво ще се случи, ако някой разледва някой от хората на Радев по същия начин? Или за тях не може?

    11:47 20.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Отвратен

    8 3 Отговор
    Днес във Вашингтон с доноси , утре в Москва !

    Коментиран от #43

    11:50 20.07.2026

  • 24 Фори

    2 4 Отговор
    Изпържи бедния Пеевски този Дермрнджиев.ХОди в Щатите и вика : моля другарко пък Пеевски краде!

    11:50 20.07.2026

  • 25 хамериканска администрация

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "ПРАВИЛНО ТЕЗИ ОСОБИ":

    Първо издават присъда по разузнавателна информация от старателни доносници (за облаги от демонстрираната лоялност), после очакват и някакви доказателства за доносите да бъдат изработени.

    11:51 20.07.2026

  • 26 Клоун

    8 2 Отговор
    Той предлага документи , но те ги прибрали в коша !

    11:51 20.07.2026

  • 27 Олигофрен

    5 1 Отговор
    Те на теб ли ще вярват или на агентите си !?

    11:53 20.07.2026

  • 28 И този работи

    5 1 Отговор
    за чуждите служби.

    11:54 20.07.2026

  • 29 Сандо

    6 2 Отговор
    На такива хора им казваме Доносници.Сега не знам как е на демократичен език.Да напомним само,че оня Мирчев с цялата си евроатлантическа наглост доносничеше за едно момче,честно изкарващо си прехраната с разнасяне на храна по домовете.Явно за да успееш трябва да пееш на когото трябва.

    11:54 20.07.2026

  • 30 чистота

    3 1 Отговор
    един боклук колкото и да го ринеш, полза няма! боклук с ПР не се чисти!

    11:56 20.07.2026

  • 31 Мнение

    4 1 Отговор
    Имат пълно мнозинство. Могат да направят съд както Италианците направиха за борба с мафията. Няма какво да чакат друг да им свърши работата

    Коментиран от #33

    11:58 20.07.2026

  • 32 Фен

    5 2 Отговор
    Тоз по-зле и от Лена. Пак ли изрезки от вестниците на Прокопиев е занесъл?

    11:58 20.07.2026

  • 33 викаш

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    да съдят спомосъществувателите на ПБ ли? Да бе, да!

    11:59 20.07.2026

  • 34 Мнение

    5 3 Отговор
    Аз съм сигурен, че съдиите от ВСС, които обслужваха Пеевски като магдалинчев и компания ще попаднат скоро в Магнитски и ще им се стори грустно като им глътне картата завинаги

    12:07 20.07.2026

  • 35 Само така

    2 2 Отговор
    Ако като съдиите и прокурорите са на заплата при престъпниците, сега да се оправят с американците.

    12:08 20.07.2026

  • 36 Факт

    6 1 Отговор
    Така преди години тичаха да донасят в Москва

    12:09 20.07.2026

  • 37 О, не

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Не са случайници, а американо-ционистко-масонски марионетки

    12:18 20.07.2026

  • 38 От глупав по глупав

    3 3 Отговор
    Толкова глупаво правителство начело с Мунчо не сме имали никога или поне аз не си спомням . Абе Демерджиев , никъде не харесват доносниците ,даже и в Америка !Голяма излагация по всички фронтове на тези недоразумения .

    Коментиран от #40

    12:26 20.07.2026

  • 39 Най ме кефи Ленчето Йончева

    4 2 Отговор
    Според Богомилчо Бонев, Демерджиев е бил приет от някакви чиновници от осма глуха!

    12:27 20.07.2026

  • 40 не глупав

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "От глупав по глупав":

    нашето правосъдие с магарешки инструмент да го сочиш,добре,че са американците,че да погнат нашата олигархия,за справка следете разследванията на николай бареков!

    Коментиран от #41

    12:48 20.07.2026

  • 41 Глупостите

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "не глупав":

    На Бареков НЕ ги чета и никога няма да му повярвам .Като има разследвания Бареков , защо не ходи у прокуратурата ? Може ли американската прокуратура да повдигне обвинение на Шиши ? Какво стана с двата фалкона на Шиши , намериха ли се ?

    12:56 20.07.2026

  • 42 Срам

    2 0 Отговор
    Мамти предателскабоклукчийска.Такъв като тебе предаде Апостола.

    Коментиран от #44

    12:59 20.07.2026

  • 43 Всъщност ☝️

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Отвратен":

    Няма лошо ! Москва рано или късно ще си потърси вересиите . И тогава министърът трябва да е също толкова раболепен , както правителството на Радев към Турция и САЩ

    13:04 20.07.2026

  • 44 Да бе ,да ! 🤔

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Срам":

    Той Пеевски е далеч от Апостола . Даже обратното - Пеевски се бори за турцизация и циганизация на България .

    13:07 20.07.2026

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