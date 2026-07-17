Новини
България »
Всички градове »
Стойчо Кацаров: Ако НЗОК договаря за цялата страна и за цялата година, цената ще е еднаква за всички болници

Стойчо Кацаров: Ако НЗОК договаря за цялата страна и за цялата година, цената ще е еднаква за всички болници

17 Юли, 2026 09:54 508 14

  • стойчо кацаров-
  • здравна каса-
  • договаряне-
  • цялата страна-
  • цени-
  • болници

„Проблемът не е дали една болница е държавна или частна. Проблемът е в самия модел – болницата договаря, а Здравната каса плаща каквото е договорено“, посочи бившият здравен министър

Стойчо Кацаров: Ако НЗОК договаря за цялата страна и за цялата година, цената ще е еднаква за всички болници - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предлаганото включване на частните болници в обхвата на Закона за обществените поръчки няма да премахне големите разлики в цените на едни и същи лекарства. Това заяви в „Здравей, България“ представителят на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК и бивш здравен министър Стойчо Кацаров.
Според него промяната няма да доведе до очаквания резултат, защото десетки лечебни заведения ще продължат да организират отделни процедури в различни моменти и за различни количества.
„Няма как да проведете 80 обществени поръчки по различно време на годината, за различни количества и при различни условия, и да очаквате всички да постигнат една и съща цена. Разликите ще останат, независимо дали частните болници провеждат търгове“, каза Кацаров.

Той напомни за случаи, при които един и същ медикамент е купуван на драстично различни цени от отделни лечебни заведения. По думите му тези разлики са се получили при спазване на действащите правила и няма да изчезнат единствено с разширяване на задължението за обществени поръчки.

„Проблемът не е дали една болница е държавна или частна. Проблемът е в самия модел – болницата договаря, а Здравната каса плаща каквото е договорено“, посочи той.

Кацаров предлага НЗОК да поеме централизирано договарянето на цените на онкологичните лекарства за цялата страна. Според него Касата разполага с много по-силна позиция, защото е единственият публичен платец и може да преговаря за всички лечебни заведения едновременно.

„Този, който плаща, трябва да договаря цената. Ако НЗОК договаря за цялата страна и за цялата година, цената ще бъде еднаква за всички болници и може да бъде значително по-ниска“, заяви представителят на пациентите.

По думите му подобен механизъм вече се използва при други групи медикаменти, включително инсулини и лекарства за диабет.

„Никой не организира отделни търгове за инсулин във всяка болница. Касата договаря тези продукти и цените са сред най-ниските в Европейския съюз. Като единствен купувач тя може да поиска и допълнителна търговска отстъпка“, обясни Кацаров.

Той отхвърли опасенията, че централизирането на процеса непременно би довело до нови корупционни рискове. Според него НЗОК от години договаря цените на почти всички лекарства, които заплаща, като изключението са именно част от медикаментите за онкологично лечение.

„Там, където Касата договаря, не виждаме тези скандални разлики. Там, където болниците договарят, а Касата плаща, се появяват случаи на едно лекарство за 46 000 лева в една болница и за 150 000 в друга“, каза той.
Кацаров подчерта, че сегашната система не води единствено до по-високи разходи. Множеството отделни процедури и договори могат да създадат и проблеми с достъпа на пациентите до необходимото лечение.

„Негативният ефект не е само финансов. В резултат на тези процедури се случва болни хора да остават без лекарства. Затова решението трябва да е едновременно по-евтино за системата и по-сигурно за пациентите“, заяви той.

По негови изчисления централизираното договаряне би могло да спестява между 40 и 50 млн. лева годишно. Тези средства биха могли да бъдат използвани за повече медикаменти, медицински изделия и изследвания.

„Това са пари на осигурените граждани. Вместо да се губят в неефективен модел, могат да бъдат вложени в допълнително лечение, изследвания или изделия, от които пациентите реално се нуждаят“, каза Кацаров.

Той смята, че липсата на подобна промяна може да се обясни по два начина.

„Или проблемът не се разбира и затова не се предлага правилното решение, или се разбира, но има интерес той да не бъде решен. Това са двете възможности“, заяви бившият здравен министър.

По думите му критиките не трябва да бъдат насочвани единствено към болниците или търговците, тъй като те работят по правилата, създадени от държавата.

Той предлага моделът да бъде разширен и към медицинските изделия, за които НЗОК също отделя значителен публичен ресурс. „Касата може да договаря не само лекарствата, но и стентове, клапи, изкуствени стави и други изделия. Така ще има еднакви условия и ще се ограничат големите разлики в доплащането от пациентите“, каза той.

Според Кацаров промяната може да бъде въведена сравнително бързо, ако има политическа воля.

„Решението е просто – НЗОК договаря цените, плаща директно на производителя или доставчика и болниците се изключват от процеса на ценообразуване. Това може да започне още следващата седмица“, заяви той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този крадец

    2 4 Отговор
    го разследваха като министър , но доникъде не стигнаха и го покриха, сега пак КРадев го тика напред.

    Явно добре се отчита на господаря!

    10:01 17.07.2026

  • 2 Робот

    2 1 Отговор
    Тук читанката е кой ще върне парите...? Те са някъде там не са изядени , един човек яде по един корем манджа на ден...Парите са кеш, недвижими имоти и сметки , криминалистите да не търкат стола а да бачкат..!

    Коментиран от #3

    10:03 17.07.2026

  • 3 Лошото е, че парите са взети законно

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    и ще е много трудно да се върна.

    Коментиран от #5

    10:04 17.07.2026

  • 4 Ковидаря Стойчо

    2 3 Отговор
    рекнал очевадната проста истина. Голям капацитет е вски захлебил ковидар! Ковид шамана Витанката е друг такъв пример.

    10:09 17.07.2026

  • 5 а по-лошо от бандитски закони няма

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лошото е, че парите са взети законно":

    от 36 години само престъпници пишат и мажат по законите

    10:10 17.07.2026

  • 6 Едно свясно Решение !

    2 1 Отговор
    Което сигурно Ще предложи !

    И По - Ниска Цена !

    10:13 17.07.2026

  • 7 Някой плаща

    3 0 Отговор
    Когато поръчваш в ресторант а друг ще плати сметката няма да ти пука колко струва... Но ако имаш таван на сметката нещата са различни..

    10:14 17.07.2026

  • 8 Това не значи по-ниски цени

    3 0 Отговор
    А означава, че фармацевтичните компании ще бутат рушвет само на едно място. Стойчо е празнувал рожден ден на Тихомир Каменов на Чайкафарма в дома му в Швейцария. Стойчо е зависим и не дава обективно мнение.

    Коментиран от #11

    10:21 17.07.2026

  • 9 Десет пъти ходеш на Лекар !

    3 0 Отговор
    Десет пъти Касата Му Плаща Хонорара !

    И пак не си Излекуван !

    И Не Признава !

    Че Е Неспособен !

    Какво Става ?

    С Бюджета ?

    10:21 17.07.2026

  • 10 Селянина с колелото

    4 1 Отговор
    НЗОК се превърна в една голяма схема за източване на парите от нашите данъци. В първите две години след създаването й бюджета с който разполагаше имаше остатък 10-15% в края на годината. След това всяка година има недостиг. Парите все не стигат. Тази година е определен бюджет от 8 млр. €, ОСЕМ ИЛИАРДА ЕВРО ! И те ще бъдат окрадени от корумпираните доктори управляващи болниците, и държавни и частни. А и не само от тях а и от всички лекари които извършват една процедура а в епикризите пиша 3-4 лечения. Това са масови кражби и незнам дали някой може да ги спре.

    10:22 17.07.2026

  • 11 Фармацевтични кампании !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Това не значи по-ниски цени":

    Има Навсякъде !

    Не само Тук !

    10:23 17.07.2026

  • 12 Моя Консуматив !

    2 0 Отговор
    Тук струва 23 -24 лева !

    В Беларус и Русия !

    2.5 лева !

    На какво Се Дължи Разликата ?

    Не Е Нито Руски !

    Нито Беларуски !

    А На Трета Страна.

    10:29 17.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    Така е нормално и честно. Който не е съгласен - няма да подписва договор с здравната каса. А защо досега не го направиха управляващите?

    10:35 17.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол