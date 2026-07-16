Новини
България »
Експерти очакват поскъпване на горивата до края на седмицата

Експерти очакват поскъпване на горивата до края на седмицата

16 Юли, 2026 11:33 843 12

  • димитър хаджидимитров-
  • боян рашев-
  • горива-
  • цени

Няма недостиг на горива у нас, успокоиха Димитър Хаджидимитров и Боян Рашев

Експерти очакват поскъпване на горивата до края на седмицата - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев.

Към момента литър бензин А95 се продава за около 1,48 евро, а дизелът - за около 1,58 евро. Въпреки че международните цени на петрола са се повишили през последните две седмици, това все още не е прехвърлено изцяло върху цените на бензиностанциите у нас, коментира Хаджидимитров. „Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо. Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица“, каза той.

Той беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. По думите му рафинерията ни разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите три месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки. "Цената на горивата обаче ще бъде по-висока поне през следващите две-три седмици", изтъкна Хаджидимитров.

Според Боян Рашев основната причина цената на петрола в световен мащаб да се задържа отновително ниска е, че "президентът Доналд Тръмп я натиска надолу". "С изявленията си за мир той охлажда очакванията за сериозно поскъпване. Цената пада, когато пазарът вярва, че напрежението ще намалее. Реалността обаче е различна - мир няма. Ормузкият проток беше частично отворен за кратко. В момента кораби излизат, но много рядко влизат. Най-важният сигнал ще бъде възстановяването на нормалния трафик, за да могат държавите от Персийския залив отново да изнасят нормални количества петрол", обясни той.

По думите му близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази върху цените.

Рашев посочи още, че Китай временно е ограничил вноса на петрол, като използва собствените си стратегически резерви. Според него именно това е помогнало да не се стигне до още по-рязък скок на цените.

Двамата експерти коментираха и трудната ситуация за малките бензиностанции. Хаджидимитров заяви, че секторът работи с минимални маржове, а през последната година финансовите резултати са били сериозно влошени. „Когато маржовете паднат, става изключително трудно да се покриват разходите и да се осигурява ликвидност“, обясни той.

Според него много собственици вече оптимизират разходите си чрез намаляване на персонала и въвеждане на нощно самообслужване. Очакванията са подобни практики постепенно да се разширят и при колонките за пропан-бутан.

Боян Рашев засегна и темата за електромобилите. Той обаче подчерта, че настоящата криза едва ли ще доведе до рязък отказ от използването на петрол. „Електромобилите се увеличават, но реалното им влияние върху световното потребление на петрол все още е минимално. Търсенето на петрол продължава да расте, както расте и потреблението на природен газ и въглища. Светът има нужда от все повече енергия“, заяви енергийният експерт.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че непосредствен риск от недостиг на горива в България няма, но международната обстановка остава основният фактор, който ще определя цените на бензиностанциите през следващите седмици.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Днес вече на бензиностанциите е дигнат бензин и дизел.

    11:38 16.07.2026

  • 2 СЗО

    15 0 Отговор
    Тоя експерт да вземе да обясни защо когато цената на петрола падна от 120$ на 70$, бензина не падна с 40%.

    Коментиран от #5, #7

    11:38 16.07.2026

  • 3 Експертите са прочели в пресата

    6 0 Отговор
    Че САЩ ще атакуват Иран. И ние четохме.

    11:38 16.07.2026

  • 4 Трябва !

    5 0 Отговор
    Да Си Платите !

    Данъка !

    11:39 16.07.2026

  • 5 Няма Да Ти !

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "СЗО":

    Кажем !

    11:42 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "СЗО":

    защото, колкото и да не ти се вярва, не са очаквали край на проблема. Когато цените на нефта, макар и за доставка след месец слочат, на бензиностанцията скачат веднага за да могат да платят новото зареждане. Когато обаче паднат, никой не бърза, защото предпочитат да са подготвени - за всеки случай. Освен горните глупости, така си увеличават печалбата значително и никой копче не може да им каже. Теоретично ние не пазарим от потърпевшите страни, но тя борсата е една за всички, ако не си готов да платиш колкото засегнатите - отпадаш. По същата причина цените скочиха превантивно заради еврото и сега с още - спекула.

    Коментиран от #9

    11:52 16.07.2026

  • 8 А, че те поскъпват

    3 0 Отговор
    Всеки ден от седмица - какъв край на седмицата?!?

    11:58 16.07.2026

  • 9 СЗО

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Съгласен съм. Но според теб, цената на бензина в момента е при (прогнозна) цена на петрола 120 долара. При цена на Брент в момента от 85 долара, защо "прогнозират" че цената на бензина още ще се вдигне....до 120 долара има още доста голям марж...

    12:07 16.07.2026

  • 10 Не е важно дали е така,

    0 0 Отговор
    по-важно и да си почешем езиците 😀

    12:10 16.07.2026

  • 11 Механик

    2 0 Отговор
    Те вече са с 10-20 цента нагоре. Експерта е бил пиян . Не се е абарясал още.

    12:10 16.07.2026

  • 12 Ксаниба

    2 0 Отговор
    Какво покачване бе? боклукойл изобщо не са свляли цените.При цена от 70 долара за барел ,цената трябваше да е 0,90 цента ! Сегашната цена отговаря на 130 долара за барел

    12:35 16.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове