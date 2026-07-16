Експерти очакват поскъпване на горивата до края на седмицата

Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев.
Към момента литър бензин А95 се продава за около 1,48 евро, а дизелът - за около 1,58 евро. Въпреки че международните цени на петрола са се повишили през последните две седмици, това все още не е прехвърлено изцяло върху цените на бензиностанциите у нас, коментира Хаджидимитров. „Дизеловото гориво винаги реагира по-бързо, защото търсенето му е по-голямо. Ако няма ново успокояване на международните пазари, очакваме останалото поскъпване да се отрази до края на следващата седмица“, каза той.
Той беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. По думите му рафинерията ни разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите три месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки. "Цената на горивата обаче ще бъде по-висока поне през следващите две-три седмици", изтъкна Хаджидимитров.
Според Боян Рашев основната причина цената на петрола в световен мащаб да се задържа отновително ниска е, че "президентът Доналд Тръмп я натиска надолу". "С изявленията си за мир той охлажда очакванията за сериозно поскъпване. Цената пада, когато пазарът вярва, че напрежението ще намалее. Реалността обаче е различна - мир няма. Ормузкият проток беше частично отворен за кратко. В момента кораби излизат, но много рядко влизат. Най-важният сигнал ще бъде възстановяването на нормалния трафик, за да могат държавите от Персийския залив отново да изнасят нормални количества петрол", обясни той.
По думите му близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази върху цените.
Рашев посочи още, че Китай временно е ограничил вноса на петрол, като използва собствените си стратегически резерви. Според него именно това е помогнало да не се стигне до още по-рязък скок на цените.
Двамата експерти коментираха и трудната ситуация за малките бензиностанции. Хаджидимитров заяви, че секторът работи с минимални маржове, а през последната година финансовите резултати са били сериозно влошени. „Когато маржовете паднат, става изключително трудно да се покриват разходите и да се осигурява ликвидност“, обясни той.
Според него много собственици вече оптимизират разходите си чрез намаляване на персонала и въвеждане на нощно самообслужване. Очакванията са подобни практики постепенно да се разширят и при колонките за пропан-бутан.
Боян Рашев засегна и темата за електромобилите. Той обаче подчерта, че настоящата криза едва ли ще доведе до рязък отказ от използването на петрол. „Електромобилите се увеличават, но реалното им влияние върху световното потребление на петрол все още е минимално. Търсенето на петрол продължава да расте, както расте и потреблението на природен газ и въглища. Светът има нужда от все повече енергия“, заяви енергийният експерт.
И двамата експерти се обединиха около мнението, че непосредствен риск от недостиг на горива в България няма, но международната обстановка остава основният фактор, който ще определя цените на бензиностанциите през следващите седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:38 16.07.2026
2 СЗО
Коментиран от #5, #7
11:38 16.07.2026
3 Експертите са прочели в пресата
11:38 16.07.2026
4 Трябва !
Данъка !
11:39 16.07.2026
5 Няма Да Ти !
До коментар #2 от "СЗО":Кажем !
11:42 16.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Георги
До коментар #2 от "СЗО":защото, колкото и да не ти се вярва, не са очаквали край на проблема. Когато цените на нефта, макар и за доставка след месец слочат, на бензиностанцията скачат веднага за да могат да платят новото зареждане. Когато обаче паднат, никой не бърза, защото предпочитат да са подготвени - за всеки случай. Освен горните глупости, така си увеличават печалбата значително и никой копче не може да им каже. Теоретично ние не пазарим от потърпевшите страни, но тя борсата е една за всички, ако не си готов да платиш колкото засегнатите - отпадаш. По същата причина цените скочиха превантивно заради еврото и сега с още - спекула.
Коментиран от #9
11:52 16.07.2026
8 А, че те поскъпват
11:58 16.07.2026
9 СЗО
До коментар #7 от "Георги":Съгласен съм. Но според теб, цената на бензина в момента е при (прогнозна) цена на петрола 120 долара. При цена на Брент в момента от 85 долара, защо "прогнозират" че цената на бензина още ще се вдигне....до 120 долара има още доста голям марж...
12:07 16.07.2026
10 Не е важно дали е така,
12:10 16.07.2026
11 Механик
12:10 16.07.2026
12 Ксаниба
12:35 16.07.2026