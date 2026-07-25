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ДПС: Демерджиев е в паника и ползва НАП за "пране"

ДПС: Демерджиев е в паника и ползва НАП за "пране"

25 Юли, 2026 18:07, обновена 25 Юли, 2026 19:06 1 157 25

  • дпс-
  • нап-
  • демерджиев

Приходната агенция обяви нулев резултат от ревизията на вътрешния министър, но от Движението излязоха с нови въпроси и обвинения

ДПС: Демерджиев е в паника и ползва НАП за "пране" - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ДПС нападна Демерджиев след чистия му акт от НАП.

Формацията определи публичното изявление на данъчните като "злополучен опит за кризисен пиар" на вътрешния министър Иван Демерджиев. Острата реакция идва непосредствено след официалния брифинг на Националната агенция за приходите (НАП) в Бургас, на който бе съобщено, че ревизията на министъра е приключила с нулев резултат и без нарушения.

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид излезе с официална позиция, цитирана от пресцентъра на партията. Според Хамид министърът е изпаднал в паника и се опитва да използва държавната агенция като параван. От движението подчертават, че този опит за изчистване на имиджа „грее като петно от мазут върху плажна кърпа“.

Позицията на ДПС се фокусира върху следните аргументи:

  • Липсващ период: Данните на НАП покриват ревизия само до края на 2023 година. Хамид пита какво се случва с активите на министъра през последните три години.
  • Имотната мистерия: Агенцията не дава отговор за произхода на общо 411 недвижими имота. ДПС твърди, че те са контролирани от семейството и фирмените структури на Демерджиев.
  • Игнорирани сигнали: Според партийната централа НАП е спестила истината за схемите по вкарване на тези терени в регулация.

Какво обяви НАП часове по-рано?

По-рано днес директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова обяви, че проверката на Демерджиев е започнала през юни 2024 г. по искане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е връчен на 9 септември 2025 г..

Данъчните заключиха, че доходите на МВР министъра значително превишават неговите разходи. Всички придобити движими и недвижими имущества са с изцяло доказан произход. Самият Иван Демерджиев коментира пред медиите, че е работил дълги години като адвокат и не е забогатял незаконно от властта.

ДПС обаче остава на позицията, че се прави опит за замитане на факти под килима. Те вече са изпратили своите сигнали срещу министъра директно до прокуратурата.

Източници: БНТ и БТА


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    33 2 Отговор
    кога НАП ще направи такава ревизия на ШиШи и компанията му депесарчета?!

    Коментиран от #21

    18:14 25.07.2026

  • 2 Въпрос

    20 3 Отговор
    Защо няма българска партия в турския парламент както има турска в българския?

    Коментиран от #8, #14

    18:15 25.07.2026

  • 3 в дпс-гроб

    15 1 Отговор
    има работа за всички прокурори та има нужда и от чуждестранна помощ

    18:15 25.07.2026

  • 4 Робот

    16 0 Отговор
    Сурата му плаче за един шут...!

    18:16 25.07.2026

  • 5 По принцип

    14 1 Отговор
    Този човек не е глупав но как се хвана със ШИШИ
    Най вероятно много пари или зависимост от нещо голямо

    18:17 25.07.2026

  • 6 Без майтап

    9 2 Отговор
    Защо народа не мисли така? Народа знае че Пеевски няма даже и самолет, но знае че има цяла авиокомпания. Да му мислят ХОРАТА.

    18:18 25.07.2026

  • 7 Ами Те Всичките Са В Кюпа !

    3 2 Отговор
    И Сега !

    Ще се Дерат !

    Или Просто Си Играят !

    Досегашния !

    Театър !

    18:18 25.07.2026

  • 8 Не останаха

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Преобладаващо са римляни и тук таме някой
    Който не е разбрал,че Доган не играе.

    18:19 25.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 456

    4 3 Отговор
    ДПС оти не си одят на макя си в Туркя?

    18:32 25.07.2026

  • 11 хе хе

    4 0 Отговор
    Скоро ще разберем кой е в паника...

    18:32 25.07.2026

  • 12 Тик- Ток

    4 8 Отговор
    Мистър Точен с парите е наистина точен с парите

    Коментиран от #16

    18:34 25.07.2026

  • 13 Констатиращ!

    2 0 Отговор
    Дюран-Дюран,пак се изходи по въпроса -неподготвен...!

    18:46 25.07.2026

  • 14 Милчо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Защото в Турция няма 20млн.българи,а тука са 1.5млн.От Силистра до Кап.Анреево,цяла Източна България са само турци и турчеещи се цигани(Милет).

    18:47 25.07.2026

  • 15 Крайно време е...!

    7 0 Отговор
    НАП да направи проверка на имотното състояние на Шопара...!

    18:49 25.07.2026

  • 16 И ти си ,,точен"...!

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тик- Ток":

    Точно 20 пъти днес го копваш и пействаш...!

    Коментиран от #17

    18:51 25.07.2026

  • 17 Тик- Ток

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "И ти си ,,точен"...!":

    Спри да пиеш от сутринта

    Коментиран от #19

    18:53 25.07.2026

  • 18 Бела Хадид

    2 0 Отговор
    Ще се омъжа за милионера Хамид Хамид!

    18:54 25.07.2026

  • 19 Хе,хе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тик- Ток":

    Позна!
    От сутринта пия Н2О...😆👍!

    18:59 25.07.2026

  • 20 От кочината

    0 0 Отговор
    с още по-голямо грухтене защото не им се сбъдва желанието за по-пълна копанка с помия. И тези си оттекоха като ппдб в канавката. Само че защо ли втората национална телевизия постоянно ги пуска в ефир като вече са прегорели.

    19:00 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ха мит ха ни мит

    1 0 Отговор
    Много противна личност ,също като началника си.

    19:31 25.07.2026

  • 23 отговор

    1 0 Отговор
    Аз ако съм на мястото на тези американци от Комисията Магнитски ще сложа всички съдии от ВССто и другите две госпожи псевдосъдийки. Със сигурност ще изквичат към арменския поп, когато им глътнат картите.

    19:33 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    1 0 Отговор
    Хамид ще решава кой крив, кой прав, айде мерси, няма нужда..., в цивилизован свят, каквато България не е, Хамид щеше да е най- много общ работник.😁

    19:42 25.07.2026

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