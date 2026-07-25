ДПС: Демерджиев е в паника и ползва НАП за "пране"

ДПС нападна Демерджиев след чистия му акт от НАП.

Формацията определи публичното изявление на данъчните като "злополучен опит за кризисен пиар" на вътрешния министър Иван Демерджиев. Острата реакция идва непосредствено след официалния брифинг на Националната агенция за приходите (НАП) в Бургас, на който бе съобщено, че ревизията на министъра е приключила с нулев резултат и без нарушения.

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид излезе с официална позиция, цитирана от пресцентъра на партията. Според Хамид министърът е изпаднал в паника и се опитва да използва държавната агенция като параван. От движението подчертават, че този опит за изчистване на имиджа „грее като петно от мазут върху плажна кърпа“.

Позицията на ДПС се фокусира върху следните аргументи:

Липсващ период: Данните на НАП покриват ревизия само до края на 2023 година. Хамид пита какво се случва с активите на министъра през последните три години.

Данните на НАП покриват ревизия само до края на 2023 година. Хамид пита какво се случва с активите на министъра през последните три години. Имотната мистерия: Агенцията не дава отговор за произхода на общо 411 недвижими имота. ДПС твърди, че те са контролирани от семейството и фирмените структури на Демерджиев.

Агенцията не дава отговор за произхода на общо 411 недвижими имота. ДПС твърди, че те са контролирани от семейството и фирмените структури на Демерджиев. Игнорирани сигнали: Според партийната централа НАП е спестила истината за схемите по вкарване на тези терени в регулация.

Какво обяви НАП часове по-рано?

По-рано днес директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова обяви, че проверката на Демерджиев е започнала през юни 2024 г. по искане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е връчен на 9 септември 2025 г..

Данъчните заключиха, че доходите на МВР министъра значително превишават неговите разходи. Всички придобити движими и недвижими имущества са с изцяло доказан произход. Самият Иван Демерджиев коментира пред медиите, че е работил дълги години като адвокат и не е забогатял незаконно от властта.

ДПС обаче остава на позицията, че се прави опит за замитане на факти под килима. Те вече са изпратили своите сигнали срещу министъра директно до прокуратурата.

Източници: БНТ и БТА