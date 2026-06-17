Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари от Франция

Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари от Франция

17 Юни, 2026 18:04 735 19

  • правителство-
  • радари-
  • франция

Проектът има за цел да модернизира способностите на Българската армия за наблюдение на въздушното пространство и да повиши ефективността на контрола и защитата на въздушния суверенитет на страната

Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари от Франция - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение, с което одобри предприемането на следващата стъпка за реализацията на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Решението, с което беше одобрен проектът на поръчка за придобиване на 3D радари, дава мандат за провеждане на преговори и подписване на проекта на поръчката по рамковото споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA). След подписването му, той подлежи на ратификация от Народното събрание.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Проектът има за цел да модернизира способностите на Българската армия за наблюдение на въздушното пространство и да повиши ефективността на контрола и защитата на въздушния суверенитет на страната. Новите радари ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението както на националните задачи по отбрана, така и на ангажиментите на България в рамките на НАТО.

Предвижда се придобиването на седем нови трикоординатни радара и необходимото спомагателно оборудване. С тях ще бъде изградена съвременна система за радиолокационно наблюдение, която ще повиши способностите на въоръжените сили да участват в националната и колективната система за сигурност.

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред ключовите приоритети за модернизация на въоръжените сили, заложени в „Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“. Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудването, както и предоставянето на свързаните услуги и дейности по рамковото споразумение с Френската република.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Пълно безумие да се купуват стационарни радари.Противникът ще знае къде са и ще ги унищожи още в първите минути на войната.Пари на вятъра.

    Коментиран от #2, #4, #18

    18:05 17.06.2026

  • 2 Улав

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #3

    18:09 17.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Улав":

    Имаме пет мобилни радари които са достатъчни за малка България.С един дрон за 1000 долара Иран унищожи стационарен радар за един милиард долара.

    18:11 17.06.2026

  • 4 оня с коня

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Без тия радари самолетите ни Ф-16 блок 70 няма да знаят Къде точно В РУСИЯ да адресират Ядрените си ракети.

    Коментиран от #9, #15

    18:12 17.06.2026

  • 5 Минзухар

    8 1 Отговор
    Колко ще ни струват тия радари или по точно какво?

    18:14 17.06.2026

  • 6 крадев

    10 1 Отговор
    Далаверите започнаха

    18:15 17.06.2026

  • 7 Факти

    6 1 Отговор
    Да не се чудите какви са тия 7% дефицит и 4 милиарда евро заем на втория месец. Радев е военен и за него на първо място е армията. С тая философия по комунизма стигнахме до режим на тока и купони за хляб.

    18:15 17.06.2026

  • 8 За какво ги избраха?

    5 1 Отговор
    Какво ви навряха!
    Толкова от военни и милиционери.

    18:17 17.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Аз как го насочвам в тъмното без радар! Ела да те уцеля да се убедиш!

    Коментиран от #11, #13

    18:18 17.06.2026

  • 10 Шарл Перо

    2 1 Отговор
    И ще пиукат на френски...

    18:19 17.06.2026

  • 11 Лос (Любезен)

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Добри ми Котаране, в момента аз съм ви нацелил, така че колкото повече мърдате - по-дълбочко влиза...

    18:22 17.06.2026

  • 12 Потомствените

    8 0 Отговор
    червени хрантутници , не изкарали пет лева с ръце или умения , лежащи вечно не знам колко вече генерации на гърба на народа ни , одобрили били радари от Франция ? Изпълнения от самото начало в полза на червените олигарси , финансирали им предизборната кампания и пазещи се взаимно !

    18:23 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 факуса

    4 0 Отговор
    и чие пространство ще се наблюдава кат около нас само партнери,явно целта е да оправим дълговете на франсетата,да ги купуват макетата,щот френците тях защитават

    18:31 17.06.2026

  • 15 си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    конярче,и кат разбереш къде е, ракетата ти изчистила обора вече,прав е софиянеца,само пари на вятъра

    18:34 17.06.2026

  • 16 Френски радари с китайски части

    3 1 Отговор
    и български оператори.Кой ще натиска коБчетата на радарите няма военен матерял.Бързо внос на индийци.Иначе много сладка сделка.То хора няма те радари купуват.Да купуваш военни играчки е много хубаво и сладко.Гумен Радев и той ще ви го сложе като предишните.Всеки като дойде купува тази каца с мед няма свършване.Бачкайте роби да има за глоби и радари на снимка.

    18:39 17.06.2026

  • 17 прохфесур мага ренко

    1 0 Отговор
    само дето надухте цената с едни 30 милшона

    18:41 17.06.2026

  • 18 ст5та

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не са стационарни всичките

    18:59 17.06.2026

  • 19 Прокълната !

    2 1 Отговор
    Родина !

    19:11 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове