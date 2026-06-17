Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари от Франция

Министерският съвет прие решение, с което одобри предприемането на следващата стъпка за реализацията на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Решението, с което беше одобрен проектът на поръчка за придобиване на 3D радари, дава мандат за провеждане на преговори и подписване на проекта на поръчката по рамковото споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA). След подписването му, той подлежи на ратификация от Народното събрание.
Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Проектът има за цел да модернизира способностите на Българската армия за наблюдение на въздушното пространство и да повиши ефективността на контрола и защитата на въздушния суверенитет на страната. Новите радари ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението както на националните задачи по отбрана, така и на ангажиментите на България в рамките на НАТО.
Предвижда се придобиването на седем нови трикоординатни радара и необходимото спомагателно оборудване. С тях ще бъде изградена съвременна система за радиолокационно наблюдение, която ще повиши способностите на въоръжените сили да участват в националната и колективната система за сигурност.
Придобиването на нови трикоординатни радари е сред ключовите приоритети за модернизация на въоръжените сили, заложени в „Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“ и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“. Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудването, както и предоставянето на свързаните услуги и дейности по рамковото споразумение с Френската република.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4, #18
18:05 17.06.2026
2 Улав
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не те слуша главата
Коментиран от #3
18:09 17.06.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Улав":Имаме пет мобилни радари които са достатъчни за малка България.С един дрон за 1000 долара Иран унищожи стационарен радар за един милиард долара.
18:11 17.06.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Без тия радари самолетите ни Ф-16 блок 70 няма да знаят Къде точно В РУСИЯ да адресират Ядрените си ракети.
Коментиран от #9, #15
18:12 17.06.2026
5 Минзухар
18:14 17.06.2026
6 крадев
18:15 17.06.2026
7 Факти
18:15 17.06.2026
8 За какво ги избраха?
Толкова от военни и милиционери.
18:17 17.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "оня с коня":Аз как го насочвам в тъмното без радар! Ела да те уцеля да се убедиш!
Коментиран от #11, #13
18:18 17.06.2026
10 Шарл Перо
18:19 17.06.2026
11 Лос (Любезен)
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Добри ми Котаране, в момента аз съм ви нацелил, така че колкото повече мърдате - по-дълбочко влиза...
18:22 17.06.2026
12 Потомствените
18:23 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 факуса
18:31 17.06.2026
15 си пън
До коментар #4 от "оня с коня":конярче,и кат разбереш къде е, ракетата ти изчистила обора вече,прав е софиянеца,само пари на вятъра
18:34 17.06.2026
16 Френски радари с китайски части
18:39 17.06.2026
17 прохфесур мага ренко
18:41 17.06.2026
18 ст5та
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не са стационарни всичките
18:59 17.06.2026
19 Прокълната !
19:11 17.06.2026