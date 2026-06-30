Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
"Литаско" вдига ограниченията над „Лукойл Нефтохим Бургас"

"Литаско" вдига ограниченията над „Лукойл Нефтохим Бургас"

30 Юни, 2026 15:11 1 313 16

  • 1 юли-
  • лукойл нефтохим бургас-
  • нефт-
  • покупка-
  • швейцария

От 1 юли рафинерията ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария, съобщи новоназначеният особен търговски управител Евгени Симеонов.

"Литаско" вдига ограниченията над „Лукойл Нефтохим Бургас" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българското правителство и базираната в Швейцария компания „Литаско” постигнаха споразумение, което отблокира нормалните доставки на петрол за „Лукойл Нефтохим Бургас”. Компанията оттегля запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева, които сериозно затрудняваха работата на рафинерията, информират от Нова телевизия.
От 1 юли „Лукойл Нефтохим Бургас” ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария, съобщи на брифинг в Министерския съвет новоназначеният особен търговски управител Евгени Симеонов.
По думите му ограниченията към бургаската рафинерия бяха следствие от заем, отпуснат от „Литаско” през 2023 г. Заради него бяха наложени рестрикции „Нефтохим” да купува суровина от други швейцарски дружества.

„Това е една голяма победа по пътя, който трябва да извървим заедно, за да стабилизираме работата на рафинерията. Назад в месеците, поради несигурност в доставките, е допускана преработка на тежки видове нефт, които са довели до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и затрудняване на работата на завода”, заяви Евгени Симеонов.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев определи договорката като ключова стъпка. По думите му тя премахва оперативните пречки пред доставките на суров петрол и ще гарантира ценовата конкурентоспособност на горивата у нас. Пулев подчерта, че с назначението на новия особен управител и въведените законови промени, държавата гарантира националната сигурност и по-голяма прозрачност.

Представителят на „Литаско” Инна Дарий потвърди официалното оттегляне на запорите пред швейцарския съд и определи диалога с правителството като отворен и конструктивен. Тя посочи, че компанията ще търси дългосрочно решение, което едновременно да защити икономическите ѝ интереси и да продължи да подкрепя енергийния сектор на България.

По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    13 3 Отговор
    Е сега вече бензина стана левче за литър.....опс, то пък вече няма левчета.

    15:31 30.06.2026

  • 2 Софиянец

    28 7 Отговор
    Петроханците в истерия! 😂 Официално руски нефт ще тече към България! Скоро и газ! ахахах

    15:34 30.06.2026

  • 3 Мдаа

    20 6 Отговор
    ес да прави като вятъра! руски нефт за България!

    15:35 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Смока

    25 12 Отговор
    Браво на господин Радев! Никой не може да обясни защо е толкова лошо България да купува евтини природни ресурси от Русия

    Коментиран от #10

    15:37 30.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Парпърляк

    14 8 Отговор
    Браво Румба!

    15:39 30.06.2026

  • 8 Ауу,

    16 7 Отговор
    майцепродавците от ПП дб,да почват да видят и обикалят сороските телевизии...

    Коментиран от #16

    15:39 30.06.2026

  • 9 Цвете

    6 11 Отговор
    И КАКВО Е " ОСОБЕНОТО " НА ЕВГЕНИ ЕДИКОЙСИ? НАВЕРНО Е НОРМАЛНА, ЧЕСТНА СДЕЛКА, ДЪЛГОГОДИШНА ? А С " БОТАШ " ,КОГА ТАКА ЧЕСТНО ЩЕ СЕ РАЗБЕРАТ? ЧЕСТНО, НО НАИСТИНА ДА Е ТАКА. ГЪЛЪБЕ, РАБОТИ ПО ТВЪРДО ПО ВЪПРОСА, ЗАЩОТО ОТЛИТАТЕ, НО И ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ГЯВОЛЪКА .МИЛИАРД И ОТГОРЕ СЕ ОЧЕРТАВА ДО КРАЯ НА ДОГОВОРА С " БОТАШ " ,НОРМАЛНА ЛИ Е? 🫵🤔✈️🤷‍♀️🤦‍♂️🚔🧑‍🎓

    15:41 30.06.2026

  • 10 Хихи

    17 6 Отговор

    До коментар #5 от "Смока":

    Сега ще дойде някоя розов пепейка да ни говори тъпотии за агресори, пълномащабни войни и други укро измишльотини 😂

    15:42 30.06.2026

  • 11 Румен Решетников Гундяев

    6 14 Отговор
    Къв нефт от Русия ве, то там нЕма. Украинците обнулили

    Коментиран от #15

    15:44 30.06.2026

  • 12 Калин

    11 7 Отговор
    Появи се правилният човек - генерал Радев и всичко започва да си идва на мястото и държавата започва да се възстановява от действията на мароканските скакалци, наричащи се евроатлантици.

    15:48 30.06.2026

  • 13 Наблюдател

    5 4 Отговор
    Браво на президента Радев който започва да печели още повече авторитет с действията си!

    15:50 30.06.2026

  • 14 Малееее, форумните укротролове

    4 1 Отговор
    припикват чак ....😂🤣😂

    15:54 30.06.2026

  • 15 Карай, то е без друго

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Румен Решетников Гундяев":

    Константиновка и Лиман нямаха никакво стратегическо значение.😂

    15:55 30.06.2026

  • 16 Вук

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ауу,":

    Продажните комунисти държахте народа в робство 45 години, а след това 36 години продължавате да го огробвате.

    Права е била царската полиция да ви трепе без съд и присъда - московки агенти и предатели на България и всичко българско.

    15:59 30.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол