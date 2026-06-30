"Литаско" вдига ограниченията над „Лукойл Нефтохим Бургас"

Българското правителство и базираната в Швейцария компания „Литаско” постигнаха споразумение, което отблокира нормалните доставки на петрол за „Лукойл Нефтохим Бургас”. Компанията оттегля запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева, които сериозно затрудняваха работата на рафинерията, информират от Нова телевизия.
От 1 юли „Лукойл Нефтохим Бургас” ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария, съобщи на брифинг в Министерския съвет новоназначеният особен търговски управител Евгени Симеонов.
По думите му ограниченията към бургаската рафинерия бяха следствие от заем, отпуснат от „Литаско” през 2023 г. Заради него бяха наложени рестрикции „Нефтохим” да купува суровина от други швейцарски дружества.
„Това е една голяма победа по пътя, който трябва да извървим заедно, за да стабилизираме работата на рафинерията. Назад в месеците, поради несигурност в доставките, е допускана преработка на тежки видове нефт, които са довели до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и затрудняване на работата на завода”, заяви Евгени Симеонов.
Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев определи договорката като ключова стъпка. По думите му тя премахва оперативните пречки пред доставките на суров петрол и ще гарантира ценовата конкурентоспособност на горивата у нас. Пулев подчерта, че с назначението на новия особен управител и въведените законови промени, държавата гарантира националната сигурност и по-голяма прозрачност.
Представителят на „Литаско” Инна Дарий потвърди официалното оттегляне на запорите пред швейцарския съд и определи диалога с правителството като отворен и конструктивен. Тя посочи, че компанията ще търси дългосрочно решение, което едновременно да защити икономическите ѝ интереси и да продължи да подкрепя енергийния сектор на България.
По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЗО
15:31 30.06.2026
2 Софиянец
15:34 30.06.2026
3 Мдаа
15:35 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Смока
Коментиран от #10
15:37 30.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Парпърляк
15:39 30.06.2026
8 Ауу,
Коментиран от #16
15:39 30.06.2026
9 Цвете
15:41 30.06.2026
10 Хихи
До коментар #5 от "Смока":Сега ще дойде някоя розов пепейка да ни говори тъпотии за агресори, пълномащабни войни и други укро измишльотини 😂
15:42 30.06.2026
11 Румен Решетников Гундяев
Коментиран от #15
15:44 30.06.2026
12 Калин
15:48 30.06.2026
13 Наблюдател
15:50 30.06.2026
14 Малееее, форумните укротролове
15:54 30.06.2026
15 Карай, то е без друго
До коментар #11 от "Румен Решетников Гундяев":Константиновка и Лиман нямаха никакво стратегическо значение.😂
15:55 30.06.2026
16 Вук
До коментар #8 от "Ауу,":Продажните комунисти държахте народа в робство 45 години, а след това 36 години продължавате да го огробвате.
Права е била царската полиция да ви трепе без съд и присъда - московки агенти и предатели на България и всичко българско.
15:59 30.06.2026