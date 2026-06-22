Още 5 търговски вериги се включват в инициативата „Кошница с грижа“

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
В началото на юни министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация.
Инициативата е с хоризонт минимум шест месеца и предвижда отстъпка най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Към нея се присъединяват още пет вериги – „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“.
На старта на проекта доброволно се включиха осем търговски вериги – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“.
Сред приоритетите на националната инициатива е и стимулирането на българското производство чрез насърчаване на включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.
Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:11 22.06.2026
2 Абе
Коментиран от #4, #7, #10
15:11 22.06.2026
3 честен ционист
15:13 22.06.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Абе":Десет милиона загуби за три месеца и фалира.
Коментиран от #8
15:13 22.06.2026
5 хаха
ХАХАХА! Не спирате да забавлявате ганчовци!
15:14 22.06.2026
6 черен петък
15:14 22.06.2026
7 А какво
До коментар #2 от "Абе":стана с откраднатите от свинята пари?
15:15 22.06.2026
8 хаха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ама кого се мъчиш да лъжеш бе ромлянин неграмотен???
ХАХАХА
"Към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:
Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро
Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро
Вземания от доставчици: 92 157,42 евро
Активи: 59 924,49 евро"
15:16 22.06.2026
9 Румен Решетников
15:16 22.06.2026
10 хаха
До коментар #2 от "Абе":Закриха го, за да не създават конкуренция на "веригите".
15:19 22.06.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИЗПРОБВАХ СИГМА В КОМБИНАЦИЯ С КУМА ЛИСА НА ФБР И НАМЕРИХ МНОГО ЛОШИ НЕЩА
...... ТОЛКОВА ЛОШИ, ЧЕ ПРЕДИ ДА ГИ КАЖА НА РАДЕВ , ДАНС И ДЕМЕРДЖИЕВ НЕ МОГА ДА ПИША ЗА ТЯХ - ЗАСЯГАТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.. НЕ МИ Е СМЕШНО
15:20 22.06.2026
12 Аз да си призная не съм
Не казвам че ги няма на явно ги слагат на някакви доста не оборотни стоки
Не привличащи внимание
15:20 22.06.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... НЕ МОЖЕ ЕДНА СИКАДЖИЙСКА ЩЕРКА ИЛИ
СИН НА БЕЙ ДА ПРАВЯТ НА МЕСЕЦ
КОЛКОТО СА ЗАПЛАТИТЕ НА ОБЛАСТЕН ГРАД, ЗАЕДНО С АДМИНИСТРАЦИЯТА
15:24 22.06.2026
14 това правят
15:26 22.06.2026
15 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #21
15:37 22.06.2026
16 Тома
15:42 22.06.2026
17 Пълни
Коментиран от #27
15:42 22.06.2026
18 Прогресивна България
15:44 22.06.2026
19 УдоМача
15:45 22.06.2026
20 Изгонете чуждите вериги от България!
15:45 22.06.2026
21 Обърни се към дрОгаря
До коментар #15 от "Лицемерни 60клуци":мунчо несенакрадеф боташов- Кошничаря, който взима останалите 35% от 50% намаление във веригите а на п.остаците избрали го 15% и кошница!
15:49 22.06.2026
22 Даката
15:50 22.06.2026
23 ВЕрваме ви мнооого
15:53 22.06.2026
24 Жеро
... хората" ! Нито магазини, нито кошници, нито хора по опашките, нито пари за евтини стоки! За 50 дни, чакане, нарадвахме ви се!
Видяхме ви! То май и кошницата, е същата,..! Празна е! Думи и хвалебствия, много!
15:54 22.06.2026
25 Вижда се
15:58 22.06.2026
26 Макробиолог
15:58 22.06.2026
27 Ти да видиш
До коментар #17 от "Пълни":Абсолютно. Тази "кошница" си е като "щандовете" от промоционалните им брушури, откакто веригите са у нас.
Ама е кошница, от Мунчо. ;)
15:59 22.06.2026
28 Възpожденец 🇧🇬
Да изметем червената чума !
Коментиран от #29, #33
16:00 22.06.2026
29 Софиянец
До коментар #28 от "Възpожденец 🇧🇬":По-добре се заеми с жълто синята чума, че е много нагла и дразнеща!
16:02 22.06.2026
30 Макробиолог
16:04 22.06.2026
31 Петя
16:06 22.06.2026
32 Възpожденец 🇧🇬
На този етап, въпреки многото критики към кабинета на Радев, опозиционните партии все се ослушват и се задоволяват само с негативни коментари и критики. Нека не гласувалите 60% вземем нещата в собствените си ръце.
27 юни тази година, от 18,30 часа, пред Министерския съвет . Да изметем червената чума !
16:06 22.06.2026
33 Макробиолог
До коментар #28 от "Възpожденец 🇧🇬":Кат се съберете ,направете списък на участниците, ще ви трябват три листа хартия.
16:07 22.06.2026