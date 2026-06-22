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Още 5 търговски вериги се включват в инициативата „Кошница с грижа“

Още 5 търговски вериги се включват в инициативата „Кошница с грижа“

22 Юни, 2026 15:06 1 126 33

  • инициатива-
  • кошница с грижа-
  • пет търговски вериги

Инициативата е с хоризонт минимум шест месеца и предвижда отстъпка най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост.

Още 5 търговски вериги се включват в инициативата „Кошница с грижа“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
В началото на юни министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация.
Инициативата е с хоризонт минимум шест месеца и предвижда отстъпка най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Към нея се присъединяват още пет вериги – „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“.
На старта на проекта доброволно се включиха осем търговски вериги – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“.

Сред приоритетите на националната инициатива е и стимулирането на българското производство чрез насърчаване на включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.

Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Дигат двойно и свалят 15 процента.

    15:11 22.06.2026

  • 2 Абе

    19 1 Отговор
    Какво стана с магазини за хората??

    Коментиран от #4, #7, #10

    15:11 22.06.2026

  • 3 честен ционист

    10 5 Отговор
    Логото на Кошницата с грижа все едно съм го извадил от «Работническо дело»

    15:13 22.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Десет милиона загуби за три месеца и фалира.

    Коментиран от #8

    15:13 22.06.2026

  • 5 хаха

    10 3 Отговор
    Байганьовците са толкова зле, че даже не познават собствения си пазар ... и обявените цени.

    ХАХАХА! Не спирате да забавлявате ганчовци!

    15:14 22.06.2026

  • 6 черен петък

    0 0 Отговор
    Второто освобождение

    15:14 22.06.2026

  • 7 А какво

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    стана с откраднатите от свинята пари?

    15:15 22.06.2026

  • 8 хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ама кого се мъчиш да лъжеш бе ромлянин неграмотен???
    ХАХАХА

    "Към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:

    Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро
    Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро
    Вземания от доставчици: 92 157,42 евро
    Активи: 59 924,49 евро"

    15:16 22.06.2026

  • 9 Румен Решетников

    7 5 Отговор
    И сега като почне едно намаление...

    15:16 22.06.2026

  • 10 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Закриха го, за да не създават конкуренция на "веригите".

    15:19 22.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    МАЛКО СА МЕРКИТЕ
    .....
    ИЗПРОБВАХ СИГМА В КОМБИНАЦИЯ С КУМА ЛИСА НА ФБР И НАМЕРИХ МНОГО ЛОШИ НЕЩА
    ...... ТОЛКОВА ЛОШИ, ЧЕ ПРЕДИ ДА ГИ КАЖА НА РАДЕВ , ДАНС И ДЕМЕРДЖИЕВ НЕ МОГА ДА ПИША ЗА ТЯХ - ЗАСЯГАТ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.. НЕ МИ Е СМЕШНО

    15:20 22.06.2026

  • 12 Аз да си призная не съм

    10 1 Отговор
    Забелязвал тези етикети

    Не казвам че ги няма на явно ги слагат на някакви доста не оборотни стоки

    Не привличащи внимание

    15:20 22.06.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    САМО СЕКИРА БРЕ
    .... НЕ МОЖЕ ЕДНА СИКАДЖИЙСКА ЩЕРКА ИЛИ
    СИН НА БЕЙ ДА ПРАВЯТ НА МЕСЕЦ
    КОЛКОТО СА ЗАПЛАТИТЕ НА ОБЛАСТЕН ГРАД, ЗАЕДНО С АДМИНИСТРАЦИЯТА

    15:24 22.06.2026

  • 14 това правят

    10 2 Отговор
    Организирано унищожение на малкия бизнес и всяко частно българско магазинче със съдействието на правителството чрез цените на веригите.После здраво надути картелни цени без конкуренция.Така се печелят нови бизнес територии без конкуренция и диктатура на пазара.

    15:26 22.06.2026

  • 15 Лицемерни 60клуци

    9 1 Отговор
    Да изравнят цените, както са в магазините им в Германия и Нидерландия

    Коментиран от #21

    15:37 22.06.2026

  • 16 Тома

    5 2 Отговор
    Не мога да разбера в тази кошница само грижа ли ще има

    15:42 22.06.2026

  • 17 Пълни

    7 2 Отговор
    глупотевини с тези кошници , кошове , дамаджани и щуротии от безумни за безумни !

    Коментиран от #27

    15:42 22.06.2026

  • 18 Прогресивна България

    2 4 Отговор
    Това е истинската мярка за хората. А не магазините за хората

    15:44 22.06.2026

  • 19 УдоМача

    6 2 Отговор
    И това, което са сложили в кошницата и свиньето нема да го еде.. А ако го изеде, неминуемо ще се разболее!

    15:45 22.06.2026

  • 20 Изгонете чуждите вериги от България!

    7 0 Отговор
    Увеличиха на всичко цените със 100 % , а сега се "загрижили" да приспаднат с 15 %!

    15:45 22.06.2026

  • 21 Обърни се към дрОгаря

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Лицемерни 60клуци":

    мунчо несенакрадеф боташов- Кошничаря, който взима останалите 35% от 50% намаление във веригите а на п.остаците избрали го 15% и кошница!

    15:49 22.06.2026

  • 22 Даката

    4 0 Отговор
    Значи, можело да се поставят и нормални цени в търговските вериги... в целият свят се слагат максимум 30% надценка, а не като у нас 80%, 90%, 100%... е как бе джанъм не се посвенихте.

    15:50 22.06.2026

  • 23 ВЕрваме ви мнооого

    2 1 Отговор
    С тази "кошница с грижа" веригите, а и другите присъединили се магазини, ще си пробутат залежалите и с изтекъл срок на годност стоки! И разбира се потърпевшите няма да са от свитата на чорапа или депутати, а социално слаби, пенсионери и болни хора! И пак гласувайте за копринките!😂😂😂😂

    15:53 22.06.2026

  • 24 Жеро

    2 0 Отговор
    Грижата за хората, с" Грижа за кошницата" , отдавна я видяхме, пълнихме и консумирахме, същата, онази от "Магазин за
    ... хората" ! Нито магазини, нито кошници, нито хора по опашките, нито пари за евтини стоки! За 50 дни, чакане, нарадвахме ви се!
    Видяхме ви! То май и кошницата, е същата,..! Празна е! Думи и хвалебствия, много!

    15:54 22.06.2026

  • 25 Вижда се

    1 2 Отговор
    причината е леврото !

    15:58 22.06.2026

  • 26 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Рошим вълната.

    15:58 22.06.2026

  • 27 Ти да видиш

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пълни":

    Абсолютно. Тази "кошница" си е като "щандовете" от промоционалните им брушури, откакто веригите са у нас.
    Ама е кошница, от Мунчо. ;)

    15:59 22.06.2026

  • 28 Възpожденец 🇧🇬

    2 2 Отговор
    На 27 юни от 18,30 ч. всички пред МС на протеста срещу предателската клика на Радев! Моля за активно споделяне!
    Да изметем червената чума !

    Коментиран от #29, #33

    16:00 22.06.2026

  • 29 Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Възpожденец 🇧🇬":

    По-добре се заеми с жълто синята чума, че е много нагла и дразнеща!

    16:02 22.06.2026

  • 30 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Когат една сюрия експерти и някои политици/най вече от възраждане, не съм им пиар/казваха че не сме готови за никво евро,и инфлацията ще удари здраво, ко имахме насреща?Юроатлантска абракадабра.Е?

    16:04 22.06.2026

  • 31 Петя

    2 0 Отговор
    Вчера бях в Кауфланд и не видях такива етикети-къде ги слагат-незнам,но трябва да са на видно място и не за сметка на производителя.Цените да са като процент от покупателната ни способност а не като в страни с висок стандарт...............

    16:06 22.06.2026

  • 32 Възpожденец 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Румен Радевото правителство продължава с абсурдите, руските опорки и аматьорщината. Това ще струва на България много и в пари, и в човешки права, и в похабено бъдеще. Радев отново поставя България на губещата страна в историята - и това е голям риск. Затова искам да проверим дали имаме готовност за начало на протести срещу некадърното правителство.

    На този етап, въпреки многото критики към кабинета на Радев, опозиционните партии все се ослушват и се задоволяват само с негативни коментари и критики. Нека не гласувалите 60% вземем нещата в собствените си ръце.
    27 юни тази година, от 18,30 часа, пред Министерския съвет . Да изметем червената чума !

    16:06 22.06.2026

  • 33 Макробиолог

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Кат се съберете ,направете списък на участниците, ще ви трябват три листа хартия.

    16:07 22.06.2026

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