Още 5 търговски вериги се включват в инициативата „Кошница с грижа“

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

В началото на юни министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация.

Инициативата е с хоризонт минимум шест месеца и предвижда отстъпка най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Към нея се присъединяват още пет вериги – „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“.

На старта на проекта доброволно се включиха осем търговски вериги – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“.

Сред приоритетите на националната инициатива е и стимулирането на българското производство чрез насърчаване на включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.

Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара.