КНСБ: „Кошница с грижа“ е временна мярка

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнение, че инициативи като „Кошница с грижа“ могат да доведат до трайно решение на проблема с цените. В студиото на „Денят започва“ по БНТ той определи мярката като временна и подчерта, че пазарът в момента е изкривен и не функционира ефективно.
„Пазарът е изкривен и очевидно не работи както трябва. Нужна е намеса, за да се възстановят нормалните пазарни условия. В противен случай положението няма да се оправи, а само може да се облекчи временно“, заяви Димитров.
По отношение на транспортния сектор той коментира, че според него липсват реални действия за решаване на проблемите в бранша.
Димитров отбеляза още, че макар състоянието на бюджета да не е добро, ситуацията не бива да се драматизира. Той цитира и известната реплика, че „приказките за моята смърт са силно преувеличени“.
Трябва да се гледа по-спокойно на ситуацията, заяви президентът на КНСБ.
По думите на Димитров бюджетният дефицит в България в момента се формира основно от значителни капиталови разходи.
„Това го твърдя съвсем отговорно. В момента плащаме големи капиталови разходи“, посочи той.
Пламен Димитров отбеляза, че има дългогодишен опит в синдикалната дейност и не помни период, в който държавното управление да не е имало предизвикателства, като подчерта, че настоящите проблеми са управляеми.
По отношение на предложението държавните служители сами да плащат осигуровките си, той заяви, че качествената администрация изисква адекватно финансиране. „Без средства никой няма да работи“, коментира той. Синдикалният лидер допълни, че в момента заплатите в частния сектор не са по-високи от тези в държавния, а в редица случаи са дори по-ниски.
Пламен Димитров напомни, че е важно първо обществото да си помогне само на себе си, а не да създава допълнителни проблеми за другите. Той обърна внимание и че в държавния сектор служителите нямат възможност да работят допълнително на друго място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:14 16.06.2026
2 Стига сте Искали !
Има Закон !
И Трябва да искате !
Споресд Постановеното От Конституцията и Закона !
За сега искате само За браншови Организации !?
Но нищо не Казвате !
За Бранша на Пенсионрите !
И Хората С Увреждания !
Като Че ли !
Те не са част От Обществото !
На Трудовите Хора !
Коментиран от #13, #16
10:19 16.06.2026
3 Последния Софиянец
10:20 16.06.2026
4 Не е
Коментиран от #8
10:21 16.06.2026
5 Иво
10:25 16.06.2026
6 АГАТ а Кристи
Народа се нагледа и наслуша на ПСЕВДО магазините и кошниците, но понеже е стадо блее възхваляващите псалми !!!
ХОРА, ОПОМНЕТЕ СЕ !!!
Това е поредният фишек !
Svin Ята и ТОЯ на Общата са от един баща ! А Боко им е братовчед. ВСИЧКИ В КУПОМ - РОДЕНИ от БКП
10:28 16.06.2026
7 Дик диверсанта
Коментиран от #14
10:29 16.06.2026
8 Не е "ьо"-
До коментар #4 от "Не е":А "Ю".!
Явно си го запомнил в час по Марксизъм - Ленинизъм
10:31 16.06.2026
9 САМО
И ЗАТОВА СИ ГЛАСУВАТЕ НЕРЕАЛНО ВИСОКИ ЗАПЛАТИ....ПУ...БОКЛУЦИ.
10:34 16.06.2026
10 Георги
Коментиран от #12
10:39 16.06.2026
11 Или махайте плоския данък
10:47 16.06.2026
12 Веригите имат
До коментар #10 от "Георги":Самотаксуване на стоките. Но голяма част от работното време не работи нито една каса и самомаркирането е единствен начин да напазаруваш. Не отивам на такова издевателство.
10:50 16.06.2026
13 Стига писа разкрачено
До коментар #2 от "Стига сте Искали !":Не е правилно !?!
10:52 16.06.2026
14 Авсолютно
До коментар #7 от "Дик диверсанта":Това е мярката.
10:58 16.06.2026
15 Дориана
11:08 16.06.2026
16 Хората с увреждания
До коментар #2 от "Стига сте Искали !":Чисто физически а понякога и ментално или психически ме могат да се самотаксуват в магазините и дори и в градския транспорт. Например ако съм с множествена склероза това не личи на първо четене , но как да си купя билет в автобус с точни пари. Ми аз докато ги наглася ще ги изтърва сто пъти. За магазините е проблем ако имате дори обикновенна склероза или деменция. Въвеждането единствено и само на самотаксуване е мярка която изключва която дискриминира. Трябва да има избор и щом са верига да имат поне една работеща каса през целия ден.
11:13 16.06.2026