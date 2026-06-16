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КНСБ: „Кошница с грижа“ е временна мярка

КНСБ: „Кошница с грижа“ е временна мярка

16 Юни, 2026 10:12 543 16

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Бюджетният дефицит в България в момента се формира основно от значителни капиталови разходи

КНСБ: „Кошница с грижа“ е временна мярка - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнение, че инициативи като „Кошница с грижа“ могат да доведат до трайно решение на проблема с цените. В студиото на „Денят започва“ по БНТ той определи мярката като временна и подчерта, че пазарът в момента е изкривен и не функционира ефективно.

„Пазарът е изкривен и очевидно не работи както трябва. Нужна е намеса, за да се възстановят нормалните пазарни условия. В противен случай положението няма да се оправи, а само може да се облекчи временно“, заяви Димитров.

По отношение на транспортния сектор той коментира, че според него липсват реални действия за решаване на проблемите в бранша.

Димитров отбеляза още, че макар състоянието на бюджета да не е добро, ситуацията не бива да се драматизира. Той цитира и известната реплика, че „приказките за моята смърт са силно преувеличени“.

Трябва да се гледа по-спокойно на ситуацията, заяви президентът на КНСБ.

По думите на Димитров бюджетният дефицит в България в момента се формира основно от значителни капиталови разходи.

„Това го твърдя съвсем отговорно. В момента плащаме големи капиталови разходи“, посочи той.

Пламен Димитров отбеляза, че има дългогодишен опит в синдикалната дейност и не помни период, в който държавното управление да не е имало предизвикателства, като подчерта, че настоящите проблеми са управляеми.

По отношение на предложението държавните служители сами да плащат осигуровките си, той заяви, че качествената администрация изисква адекватно финансиране. „Без средства никой няма да работи“, коментира той. Синдикалният лидер допълни, че в момента заплатите в частния сектор не са по-високи от тези в държавния, а в редица случаи са дори по-ниски.

Пламен Димитров напомни, че е важно първо обществото да си помогне само на себе си, а не да създава допълнителни проблеми за другите. Той обърна внимание и че в държавния сектор служителите нямат възможност да работят допълнително на друго място.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 4 Отговор
    Кошницата с грижа е стъпката преди купонната система и порциона.

    10:14 16.06.2026

  • 2 Стига сте Искали !

    3 3 Отговор
    На Парче !

    Има Закон !

    И Трябва да искате !

    Споресд Постановеното От Конституцията и Закона !

    За сега искате само За браншови Организации !?

    Но нищо не Казвате !

    За Бранша на Пенсионрите !

    И Хората С Увреждания !

    Като Че ли !

    Те не са част От Обществото !

    На Трудовите Хора !

    Коментиран от #13, #16

    10:19 16.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Няколко дена имаше намаление и тази седмица веригите пак дигнаха цените.Всяко чудо за три дни.

    10:20 16.06.2026

  • 4 Не е

    5 2 Отговор
    никаква мярка , другарьо , а балон !

    Коментиран от #8

    10:21 16.06.2026

  • 5 Иво

    3 1 Отговор
    Цените станаха двойни !!!!!!!

    10:25 16.06.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    "Кошница БЕЗ грижа" !!!
    Народа се нагледа и наслуша на ПСЕВДО магазините и кошниците, но понеже е стадо блее възхваляващите псалми !!!
    ХОРА, ОПОМНЕТЕ СЕ !!!
    Това е поредният фишек !
    Svin Ята и ТОЯ на Общата са от един баща ! А Боко им е братовчед. ВСИЧКИ В КУПОМ - РОДЕНИ от БКП

    10:28 16.06.2026

  • 7 Дик диверсанта

    5 0 Отговор
    Постоянна мярка е закриването на тези паразити - синдикатите.

    Коментиран от #14

    10:29 16.06.2026

  • 8 Не е "ьо"-

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не е":

    А "Ю".!
    Явно си го запомнил в час по Марксизъм - Ленинизъм

    10:31 16.06.2026

  • 9 САМО

    2 0 Отговор
    ТЪПАЦИ МОГАТ ДА ИЗМИСЛЯТ ПОДОБНА ПРОСТОТИЯ.... КОШНИЦА С ГРИЖА, МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА....
    И ЗАТОВА СИ ГЛАСУВАТЕ НЕРЕАЛНО ВИСОКИ ЗАПЛАТИ....ПУ...БОКЛУЦИ.

    10:34 16.06.2026

  • 10 Георги

    1 0 Отговор
    "кошница с грижа" е начин големите вериги да отнемат и малкото потребители от малките, като ги подмамят с ниски цени на единични продукти, а намалението ще избият или с другите или ще накарат производителя да го поеме.

    Коментиран от #12

    10:39 16.06.2026

  • 11 Или махайте плоския данък

    3 1 Отговор
    Или вие се махайте. Тъпчем на едно място заради вас. Даже по лошо. Върви се назад.

    10:47 16.06.2026

  • 12 Веригите имат

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Самотаксуване на стоките. Но голяма част от работното време не работи нито една каса и самомаркирането е единствен начин да напазаруваш. Не отивам на такова издевателство.

    10:50 16.06.2026

  • 13 Стига писа разкрачено

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стига сте Искали !":

    Не е правилно !?!

    10:52 16.06.2026

  • 14 Авсолютно

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дик диверсанта":

    Това е мярката.

    10:58 16.06.2026

  • 15 Дориана

    0 0 Отговор
    Пламен Димитров отново играе ролята на изпълнител на желанията и нарежданията на Борисов и Пеевски, но не му се получава. При него запазената марка беше да подкукуросва различни браншове да стачкуват за по- високи заплати докато доведоха България до Свръх дефицит. Когато инфлацията и повишението на цените растяха поголовно, а Борисов и Пеевски и ППДБ се бяха превърнали само в регистратори къде с колко се вдигнали цените тогава мълчеше. Борисов и Пеевски изобщо не можаха да овладеят инфлацията и растежа на цените така, че сега нямат моралното право да коментират и дават грешни "съвети"

    11:08 16.06.2026

  • 16 Хората с увреждания

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стига сте Искали !":

    Чисто физически а понякога и ментално или психически ме могат да се самотаксуват в магазините и дори и в градския транспорт. Например ако съм с множествена склероза това не личи на първо четене , но как да си купя билет в автобус с точни пари. Ми аз докато ги наглася ще ги изтърва сто пъти. За магазините е проблем ако имате дори обикновенна склероза или деменция. Въвеждането единствено и само на самотаксуване е мярка която изключва която дискриминира. Трябва да има избор и щом са верига да имат поне една работеща каса през целия ден.

    11:13 16.06.2026

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