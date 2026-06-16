КНСБ: „Кошница с грижа“ е временна мярка

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнение, че инициативи като „Кошница с грижа“ могат да доведат до трайно решение на проблема с цените. В студиото на „Денят започва“ по БНТ той определи мярката като временна и подчерта, че пазарът в момента е изкривен и не функционира ефективно.

„Пазарът е изкривен и очевидно не работи както трябва. Нужна е намеса, за да се възстановят нормалните пазарни условия. В противен случай положението няма да се оправи, а само може да се облекчи временно“, заяви Димитров.

По отношение на транспортния сектор той коментира, че според него липсват реални действия за решаване на проблемите в бранша.

Димитров отбеляза още, че макар състоянието на бюджета да не е добро, ситуацията не бива да се драматизира. Той цитира и известната реплика, че „приказките за моята смърт са силно преувеличени“.

Трябва да се гледа по-спокойно на ситуацията, заяви президентът на КНСБ.

По думите на Димитров бюджетният дефицит в България в момента се формира основно от значителни капиталови разходи.

„Това го твърдя съвсем отговорно. В момента плащаме големи капиталови разходи“, посочи той.

Пламен Димитров отбеляза, че има дългогодишен опит в синдикалната дейност и не помни период, в който държавното управление да не е имало предизвикателства, като подчерта, че настоящите проблеми са управляеми.

По отношение на предложението държавните служители сами да плащат осигуровките си, той заяви, че качествената администрация изисква адекватно финансиране. „Без средства никой няма да работи“, коментира той. Синдикалният лидер допълни, че в момента заплатите в частния сектор не са по-високи от тези в държавния, а в редица случаи са дори по-ниски.

Пламен Димитров напомни, че е важно първо обществото да си помогне само на себе си, а не да създава допълнителни проблеми за другите. Той обърна внимание и че в държавния сектор служителите нямат възможност да работят допълнително на друго място.