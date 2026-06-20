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Жена се преби лошо в опасен подлез в София

Жена се преби лошо в опасен подлез в София

20 Юни, 2026 05:30, обновена 20 Юни, 2026 04:33 1 250 9

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  • инцидент

Пострадалата е със счупено коляно и нос

Жена се преби лошо в опасен подлез в София - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Жена е със счупено коляно, нос и охлузвания, след като се е спънала в стърчащи железа в столичен подлез. Столичани от години сигнализират за проблеми с въпросния подлез.

Не веднъж сме ви показвали състоянието на подлеза на бул."България" и бул. "Гоце Делчев". Последно преди 2 години. Тогава - паднала мазилка, плоскости, нарушена конструкция. Днес - липсват само купчините от събраните счупени плочки.

Преди два дни, прибирайки се, Искра се спъва в необезопасена арматура. Последствията:

Иван Бонев, близък на пострадалата: "Пада без никаква опора на решетката. Обезобразено лице, счупено коляно, наранен е другият крак, счупен нос."

Помагат ѝ минувачи. На място пристига и линейка на Спешна помощ. 70-годишната жена е откарана в "Пирогов".

Жената е идвала от страната на квартал "Белите брези", когато се спъва в стърчащи железа. След инцидента те вече са отрязани.

Иван Бонев, близък на пострадалата: "Железата те се сливат с фона, сливат се със самия бетон. Целият подлез е занемарен от години."

Иван Бонев, близък на пострадалата: "Съдебна медицина извадиха доклад 3 страници. Очакват и допълнителните документи от "Пирогов". Ние ще си търсим правата, защото за тези неща не трябва да се мълчи."

На това мнение са много хора в района.

Маргарита: "Не е много безопасен. Много се пазя, защото и на мен ми се е случвало да се подхлъзна."

"Супер опасно е. Отделно окаченият таван е паднал и непрекъснато гледам отгоре да не падне нещо. Общината нищо не прави.

- БНТ: От колко време е така?

- От години."

Друг проблем за преминаващите през подлеза е и разминаването с велосипедисти и водачи на електрически тротинетки, тъй като за тях няма обособено място за преминаване.

Албена: "Минават колелета, тротинетки, няма хубава маркировка. Те не внимават, това е истината."

В позиция по повод инцидента от район "Триадица" обясниха, че имат готовност за обезопасяване и рехабилитиране на опасните участъци в подлеза и прилежащите му площи. Към настоящия момент се подготвя ремонт, ако бъде осигурено финансиране от Столичната община.


София / България
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