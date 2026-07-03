Илиян Василев: Нещата, които наговори Пулев, утре може да бъдат цитат на адвокатите на "Литаско" срещу България

Когато една страна тръгне да съди държавата във връзка с нейни действия - първото нещо на атакувания е да ограничи рязко изказванията си в публичното пространство. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева - Илиян Василев, международен анализатор.
Той коментира делото, заведено срещу България от "Литаско“ – регистрираната в Швейцария компания, собственик на активите на "Лукойл“ в България.
"Всички неща, които ги наговори вицепремиерът Александър Пулев, утре може да се окажат цитат на адвокатите, които защитават каузата на "Литаско" спрямо България", предупреди той.
"Тук е странното, че то няма иск още. Процедурата не е започнала, а ние вече търсим иск, защото то не може да бъде извънсъдебно. Големият проблем е, че не беше представена точно степента на опасност за действие на рафинерията. Всъщност това, което "Литаско" е направила е да ограничи базираните регистрирани в Швейцария търговци на петрол да реализират трансакции с рафинерията, защото швейцарските банки са най-нормалният източник за финансиране на такива операции", обясни международният анализатор.
"Въпросът е обаче до колко без "Литаско" и швейцарските клонове рафинерията е имала проблем? Оказва се, че не е имала никакъв проблем, защото тя продължава да си вкарва суров нефт от Черноморският басейн и извън него", коментира Илиян Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
Коментиран от #17
22:35 03.07.2026
2 РЕАЛИСТ
22:39 03.07.2026
3 Пич
Коментиран от #10
22:46 03.07.2026
4 Простьо
Коментиран от #18
22:46 03.07.2026
5 Морския
Коментиран от #8
22:48 03.07.2026
6 Комсомолски
22:52 03.07.2026
7 Вярващ
22:52 03.07.2026
8 Градския
До коментар #5 от "Морския":Т.н. Чорап е на светлинни години от панелените фашаги с трети клас …
Коментиран от #11
22:53 03.07.2026
9 Без име
22:57 03.07.2026
10 Копейкин Костя
До коментар #3 от "Пич":Кой ти каза, че ги нямаме, след като работят??? Звездите ли, или ТАСС?
Коментиран от #12
23:03 03.07.2026
11 Румен Решетников
До коментар #8 от "Градския":Само фашисти и нацисти ви се привиждат на вас петолъчниците!!!
23:06 03.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Маринов
23:26 03.07.2026
14 Да Радев
Работят усилено за Русия.
И срещу България.
Безспорен факт.
23:30 03.07.2026
15 Последния Софиянец
23:31 03.07.2026
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
23:32 03.07.2026
17 Ъхъ
До коментар #1 от "Сорос":Преди си беше редови агент на Държавна сигурност, с псевдоним Сашо! Къде и какво работи и Сорос не знае!🤥
23:33 03.07.2026
18 1234
До коментар #4 от "Простьо":Простьо, изгодни като Боташ нали. Та вероятно ти си елементарник и не само.
23:47 03.07.2026