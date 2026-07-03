Илиян Василев: Нещата, които наговори Пулев, утре може да бъдат цитат на адвокатите на "Литаско" срещу България

Когато една страна тръгне да съди държавата във връзка с нейни действия - първото нещо на атакувания е да ограничи рязко изказванията си в публичното пространство. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева - Илиян Василев, международен анализатор.

Той коментира делото, заведено срещу България от "Литаско“ – регистрираната в Швейцария компания, собственик на активите на "Лукойл“ в България.

"Всички неща, които ги наговори вицепремиерът Александър Пулев, утре може да се окажат цитат на адвокатите, които защитават каузата на "Литаско" спрямо България", предупреди той.

"Тук е странното, че то няма иск още. Процедурата не е започнала, а ние вече търсим иск, защото то не може да бъде извънсъдебно. Големият проблем е, че не беше представена точно степента на опасност за действие на рафинерията. Всъщност това, което "Литаско" е направила е да ограничи базираните регистрирани в Швейцария търговци на петрол да реализират трансакции с рафинерията, защото швейцарските банки са най-нормалният източник за финансиране на такива операции", обясни международният анализатор.

"Въпросът е обаче до колко без "Литаско" и швейцарските клонове рафинерията е имала проблем? Оказва се, че не е имала никакъв проблем, защото тя продължава да си вкарва суров нефт от Черноморският басейн и извън него", коментира Илиян Василев.