Новини
България »
Всички градове »
Илиян Василев: Нещата, които наговори Пулев, утре може да бъдат цитат на адвокатите на "Литаско" срещу България

Илиян Василев: Нещата, които наговори Пулев, утре може да бъдат цитат на адвокатите на "Литаско" срещу България

3 Юли, 2026 22:30 1 448 18

  • илиян василев-
  • александър пулев-
  • литаско-
  • адвокати-
  • българия

"Въпросът е обаче до колко без "Литаско" и швейцарските клонове рафинерията е имала проблем? Оказва се, че не е имала никакъв проблем, защото тя продължава да си вкарва суров нефт от Черноморският басейн и извън него", коментира енергийният експерт

Илиян Василев: Нещата, които наговори Пулев, утре може да бъдат цитат на адвокатите на "Литаско" срещу България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато една страна тръгне да съди държавата във връзка с нейни действия - първото нещо на атакувания е да ограничи рязко изказванията си в публичното пространство. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева - Илиян Василев, международен анализатор.

Той коментира делото, заведено срещу България от "Литаско“ – регистрираната в Швейцария компания, собственик на активите на "Лукойл“ в България.

"Всички неща, които ги наговори вицепремиерът Александър Пулев, утре може да се окажат цитат на адвокатите, които защитават каузата на "Литаско" спрямо България", предупреди той.

"Тук е странното, че то няма иск още. Процедурата не е започнала, а ние вече търсим иск, защото то не може да бъде извънсъдебно. Големият проблем е, че не беше представена точно степента на опасност за действие на рафинерията. Всъщност това, което "Литаско" е направила е да ограничи базираните регистрирани в Швейцария търговци на петрол да реализират трансакции с рафинерията, защото швейцарските банки са най-нормалният източник за финансиране на такива операции", обясни международният анализатор.

"Въпросът е обаче до колко без "Литаско" и швейцарските клонове рафинерията е имала проблем? Оказва се, че не е имала никакъв проблем, защото тя продължава да си вкарва суров нефт от Черноморският басейн и извън него", коментира Илиян Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    15 9 Отговор
    Илиян Василев е под моето крило

    Коментиран от #17

    22:35 03.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    12 10 Отговор
    Илияне, ко каза?

    22:39 03.07.2026

  • 3 Пич

    21 7 Отговор
    Е те такива "експерти" ни аваамамата на цялата държава!!! И заради такива нито АЕЦ Белене нямаме, нито Лукойл!!!

    Коментиран от #10

    22:46 03.07.2026

  • 4 Простьо

    18 9 Отговор
    Илияне, елементарник - те вече са се разбрали и анонсират. И това е поредния пример как новото правителство работи и намира решения, изгодни за България по важни, ключови теми, които умишлено бяха избягвани от предишните правителства защото са зависими и страхвливи .Като не си в час, не дръж да се правиш на интересен.

    Коментиран от #18

    22:46 03.07.2026

  • 5 Морския

    6 10 Отговор
    При вaTитe всичко е схема.Само нашия чорап се вързва.

    Коментиран от #8

    22:48 03.07.2026

  • 6 Комсомолски

    6 3 Отговор
    Бате комунист наистина много дрънка . Кво се обясняваш толкова ? Хората си знаят за чии пари сте там. За чуждите както винаги. А дело дали ще е загубено или спечелено ,все ще е кяр за комунисти. Намираме начин за процент от въздуха и слънцето така необходими като дружбата с - от който можем да вземем повече. Колко му е една боя още отгоре.

    22:52 03.07.2026

  • 7 Вярващ

    7 4 Отговор
    Аман от ченгета разбирачи. Защо нито единот Вас не поеме отговорнст и не се изправи да поиска довеието на народа. Вде сте прсви вср много знаете все критикувате все някои ви е крив. Излез и спечели довеието нахората но не можете. Вие сте ченгета. Само те са подлоги.

    22:52 03.07.2026

  • 8 Градския

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Морския":

    Т.н. Чорап е на светлинни години от панелените фашаги с трети клас …

    Коментиран от #11

    22:53 03.07.2026

  • 9 Без име

    6 4 Отговор
    Агент Сашо е набарал някаква цицка и цица ли, цица...

    22:57 03.07.2026

  • 10 Копейкин Костя

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Кой ти каза, че ги нямаме, след като работят??? Звездите ли, или ТАСС?

    Коментиран от #12

    23:03 03.07.2026

  • 11 Румен Решетников

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Градския":

    Само фашисти и нацисти ви се привиждат на вас петолъчниците!!!

    23:06 03.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Маринов

    4 2 Отговор
    Всъщност за кого работи Илиян Василев? Агент на ДС, после посланик в Москва... И не са го превербовали? Не вярвам. И каква му е играта? Пише, а ние коментираме. Внимателно следя включванията му и кой го включва. Определено играе някаква роля. Тук го пишат международен анализатор. Другаде е енергиен експерт. Ще видим какво ще излезе накрая.

    23:26 03.07.2026

  • 14 Да Радев

    6 3 Отговор
    И КО

    Работят усилено за Русия.
    И срещу България.

    Безспорен факт.

    23:30 03.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    няма по подло, продажно, пошло и завистливо от задунайския крепостник!

    23:31 03.07.2026

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 3 Отговор
    Продажна рублоизмет❗

    23:32 03.07.2026

  • 17 Ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Преди си беше редови агент на Държавна сигурност, с псевдоним Сашо! Къде и какво работи и Сорос не знае!🤥

    23:33 03.07.2026

  • 18 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Простьо":

    Простьо, изгодни като Боташ нали. Та вероятно ти си елементарник и не само.

    23:47 03.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол