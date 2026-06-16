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Славчо Нейков: Отделяне на Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" от БЕХ е правилна стъпка

Славчо Нейков: Отделяне на Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" от БЕХ е правилна стъпка

16 Юни, 2026 12:51 327 4

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Има нужда от реорганизация на пазарна основа

Славчо Нейков: Отделяне на Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" от БЕХ е правилна стъпка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Има нужда от реорганизация на пазарна основа. Отделянето на двете дружества е стъпка в правилната посока".

Това заяви пред БНР енергийният експерт Славчо Нейков, след като стана ясно, че правителството е дало зелена светлина за една от ключовите реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост – преструктурирането на Българския енергиен холдинг. От структурите му ще бъдат извадени въглищните предприятия ТЕЦ "Марица Изток" 2 и Мини "Марица Изток". Те ще станат част от нов холдинг.

За да стане възможно това, парламентът трябва да отмени свое старо решение, с което изваждането на въглищните предприятия беше забранено. Това преструктуриране е ангажимент, който ако не изпълним, България рискува да загуби 500 млн. евро.

Утре министърът на енергетиката ще бъде изслушан по темата в ресорната комисията в НС.

Тези реформи трябваше да започнат още преди десет години, смята експертът.

"Вече има решение и на правителството, с което се възлага на министъра на предложи схема за това отделяне на двете дружества. Безспорно има обвързаност с ПВУ. Но е и логична стъпка, която отдавна би трябвало да се случи. Това субсидиране, което наблюдавахме през годините, с всички политически шикалкавения, полузаконни действия за изплащане на заплати с оглед преодоляване на протести и т.н., трябва да престане и да се случи това, което е нормално за един пазарен сектор, какъвто е енергетиката.

Дружествата са потънали в задължения. Те имат огромен заем към БЕХ, който е в размер на около 180 милиона евро. Отделно имат стотици милиони загуби.

Водещата сила при анализа на сегашната ситуация трябва да бъде пазарът, а той е безкомпромисен по отношение на въглищата".

Темата за вредата от въглищата върху здравето на хората също трябва да излезе на преден план, смята Нейков.

"Стои открит въпросът и за рекултивацията в Маришкия басейн".

Не трябва да пренавиваме темата с цените на тока за бита, коментира още той в предането "Преди всички".

"Цените в България изглеждат изключително прилично. Темата за доходите е социална категория. Има механизъм за социално подпомагане на енергийно бедните".

Промените в Маришкия басейн, въобще във въгледобива, не могат да бъдат разглеждани изолирано от подготовката на Национална енергийна стратегия, отбеляза още Нейков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СРЕЩУ МАЛКА СУМА

    3 0 Отговор
    Всеки манипулатор и бандит получава трибуна във факти.

    12:59 16.06.2026

  • 2 Инфо

    3 0 Отговор
    Ама дайте информация с какви заплати са директорите в ТЕЦ "Марица Изток" 2 и Мини "Марица Изток" - държавни предприятия !!!
    Същото като в болниците - затънали в задължения, но заплатите им растат !
    А синдикатите, се чувстват най удобно на тяхна територия.

    Коментиран от #4

    13:01 16.06.2026

  • 3 Хахаха

    2 0 Отговор
    500 милиона, това са смешни пари дупедавци, трепането ви предстои!

    13:07 16.06.2026

  • 4 Ххехехе задължения

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Инфо":

    не се ли сещаш че на ТЕЦ МИ 2 не му дават да работи, а и трябва да плаща въглеродни квоти ??
    А Мините пък като няма кой да им консумира въглещата какво да правят, те на къде да вървят??
    Изобщо наясно ли си какво е това животно енергетика??
    АЕС е най-модерния ТЕЦ в европа и го затвориха.

    13:07 16.06.2026

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