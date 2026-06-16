Славчо Нейков: Отделяне на Мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" от БЕХ е правилна стъпка

"Има нужда от реорганизация на пазарна основа. Отделянето на двете дружества е стъпка в правилната посока".

Това заяви пред БНР енергийният експерт Славчо Нейков, след като стана ясно, че правителството е дало зелена светлина за една от ключовите реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост – преструктурирането на Българския енергиен холдинг. От структурите му ще бъдат извадени въглищните предприятия ТЕЦ "Марица Изток" 2 и Мини "Марица Изток". Те ще станат част от нов холдинг.

За да стане възможно това, парламентът трябва да отмени свое старо решение, с което изваждането на въглищните предприятия беше забранено. Това преструктуриране е ангажимент, който ако не изпълним, България рискува да загуби 500 млн. евро.

Утре министърът на енергетиката ще бъде изслушан по темата в ресорната комисията в НС.

Тези реформи трябваше да започнат още преди десет години, смята експертът.

"Вече има решение и на правителството, с което се възлага на министъра на предложи схема за това отделяне на двете дружества. Безспорно има обвързаност с ПВУ. Но е и логична стъпка, която отдавна би трябвало да се случи. Това субсидиране, което наблюдавахме през годините, с всички политически шикалкавения, полузаконни действия за изплащане на заплати с оглед преодоляване на протести и т.н., трябва да престане и да се случи това, което е нормално за един пазарен сектор, какъвто е енергетиката.

Дружествата са потънали в задължения. Те имат огромен заем към БЕХ, който е в размер на около 180 милиона евро. Отделно имат стотици милиони загуби.

Водещата сила при анализа на сегашната ситуация трябва да бъде пазарът, а той е безкомпромисен по отношение на въглищата".

Темата за вредата от въглищата върху здравето на хората също трябва да излезе на преден план, смята Нейков.

"Стои открит въпросът и за рекултивацията в Маришкия басейн".

Не трябва да пренавиваме темата с цените на тока за бита, коментира още той в предането "Преди всички".

"Цените в България изглеждат изключително прилично. Темата за доходите е социална категория. Има механизъм за социално подпомагане на енергийно бедните".

Промените в Маришкия басейн, въобще във въгледобива, не могат да бъдат разглеждани изолирано от подготовката на Национална енергийна стратегия, отбеляза още Нейков.