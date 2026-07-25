Антон Кутев: Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България

„Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни.“ Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.
По думите му първите месеци от управлението преминават под необичайно силен политически натиск и постоянни атаки от страна на опозицията.
Той отбеляза, че и в миналото е имало остри сблъсъци между управляващи и опозиция, но според него сегашната ситуация няма аналог.
„Виждал съм и преди агресивно отношение към управлението, но чак такова, честно казано, не съм виждал досега.“
Според Кутев почти всяка тема се превръща в повод за политическа атака – независимо дали става въпрос за бюджета, американските самолети, процедурите или кадровите решения.
„Не че ме изумява или изненадва. Просто констатирам как се развиват нещата“, каза той.
Кутев защити депутата Константин Проданов след критиките за негова реплика, определена от политическите му опоненти като обидна към финансовия министър Теменужка Петкова. По думите му изказването е било извадено от контекста и не представлява персонална атака.
„Не, не е обиждал персонално. Ставаше дума за абсолютна метафора, която вероятно в този случай е попаднала върху нея. Може би близостта с името на Теменужка Петкова е била неуместна, но той нямаше предвид нея и това беше абсолютно ясно“, заяви Кутев.
Той подчерта, че Проданов не може да бъде определян като човек с дискриминационно отношение. Според него спорната реплика е била насочена към бюджета и начина, по който се представят финансовите показатели.
„Това беше просто метафора за бюджета. Логиката е, че като приглаждаш и гримираш нещо, то не става по-различно. То си остава същото.“
Като пример Кутев посочи бюджетния дефицит.
„Когато направиш бюджетния дефицит да изглежда 3%, а той е 9 или 7, той не става 3%. Пак си е 7%.“
Според него общественият разговор все по-често се измества към второстепенни теми вместо към същинските проблеми.
„Става дума за извадени от контекста реплики, които в самото си изказване имат категорична логика. И тя е ясна на всички“, заяви Кутев.
По думите му причината за тези атаки е свързана с разпадането на досегашния модел на управление и със загубата на влияние на определени политически центрове.
В интервюто Кутев коментира и критиките към правителството за отношенията с Европейския съюз, САЩ и Русия. Той подчерта, че външната политика на България трябва да се основава както на националния интерес, така и на международните ангажименти на страната.
„Това, което категорично правим, е да отстояваме независима външна политика на България, доколкото това е възможно за една неголяма държава като нашата“, заяви той.
Кутев подчерта, че членството в НАТО и Европейския съюз носи конкретни отговорности.
„Нормално е, когато имаш ангажименти към европейските и американските си партньори, да ги спазваш.“, добави той.
По думите му темата с американските самолети не трябва да се разглежда изолирано.
„Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България“, каза той.
Кутев коментира и протестите срещу разполагането на американски военни самолети у нас, като увери, че няма опасност за жителите на Ямбол.
„Аз съм абсолютно убеден, че за хората в Ямбол няма опасност.“, смята Кутев.
Според него решението е част от ангажиментите на България като член на НАТО, а договорите за сътрудничество са подписани още преди години.
„През 2006 година Сергей Станишев, когото аз добре познавам, нямаше да подпише договор, който по някакъв начин застрашава България“, заяви Антон Кутев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 признайте си
Коментиран от #8
11:22 25.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #40
11:24 25.07.2026
3 Абсурдистан
11:24 25.07.2026
4 Кутев,
11:26 25.07.2026
5 Хмм
Коментиран от #16, #33, #34
11:27 25.07.2026
6 Не може да се оправдава
11:32 25.07.2026
7 Най важно е ниските цени на горивата
11:34 25.07.2026
8 Правилно!
До коментар #1 от "признайте си":Никой не го интересуват самолети и али бали! КЪДЕ СА ПАРИТЕ?
11:36 25.07.2026
9 Жълт парцал
В НАТО имаме 10 самолета.....
Коментиран от #31
11:36 25.07.2026
10 Слушай бре смоотан
11:37 25.07.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "Последния Софиянец":АБСОЛЮТНО...
А И СЪЩО ТАКА КМЕТА
ДА ИЗДАДЕ ОКР.ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В МАЗЕТАТА ДА ИМА КПП
И ДА ПРОПУКАТ С ПРЕДИМСТВО
ТЕЗИ КОИТО ИМАТ АКТУАЛНА
АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ГР.СОФИЯ
ЗА ПО ЛЕСНО ДА ПОЛЗВА ЗА ПОМАГАЛО
ИЗБР.СПИСЪЦИ ОТ ПОСЛ.КМ.ИЗБОРИ☝
Коментиран от #12
11:38 25.07.2026
12 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #11 от "НИЩО МУ НЯМА":ПРОПУКАТ...ПРОПУСКАТ ВС.ТАЯ...😀
11:41 25.07.2026
13 Хасковски каунь
С това се прославяме
11:44 25.07.2026
14 Лъжат като атлантета лъжат
11:44 25.07.2026
15 На Дедо
11:45 25.07.2026
16 Зеления
До коментар #5 от "Хмм":"самолетите са важни, но с тия нападки на партии и "анализатори" с отпаднала необходимост рейтингът на Радев не пада, такива като белобрадова,Митов, Петкова, Трифонов засилват протестния вот, не ги искаме, никога повече"
Абсолютно си прав.
Парадоксално е малоумието на ГЕРБ, ППДБ, ИТН, можем да сложим и Непокорна България те явно никога няма да проумеят защо не са първи политически сили, едно е имаш различия по някакви технически точки, напр. прогресивно подоходно облагане ли да има или не, с такива неща няма кой знае колко да ти падне или си увеличи рейтинга на партията. Съвсем друго е да водиш целенасочена политика по много въпроси, които не се приемат от народа - каквото е еврото, помощта за Украйна, американските самолети, политиката "йес сър" и въпреки това те именно точно това правят.
Реално това прави и Радев и подкрепата за него ще се топи, но ще се топи много по-бавно докато го нападат другите, защото народа НЕ ГИ ИСКА ДРУГИТЕ.
И истината е че нито една партия не можа да формулира в политиката си, хайде да не е на 100% това което желае огромната част от обществото, но поне 90%
И за Възраждане съм писал, ок те покриват около 80% от желанието на по-голямата част от обществото, но не може да вееш руски знамена на твоите протести, да си пращаш депутатите в Русия и Иран и да искаш излизане от НАТО, дори и да подкрепя обществото останалите ти политики, няма как да имаш мнозинство с тези минуси които трупаш.
11:45 25.07.2026
17 мисири
11:48 25.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Под беге разбирайте
11:52 25.07.2026
21 въпросът е
11:53 25.07.2026
22 И тоя
11:53 25.07.2026
23 Весело
Коментиран от #26
11:53 25.07.2026
24 Кво НАТО бре пуяк
11:54 25.07.2026
25 пацо
11:54 25.07.2026
26 той си е такъв
До коментар #23 от "Весело":само че в коскюм
11:55 25.07.2026
27 Хаха
Кой ни "заплашва" - Иран ли!? Щото разполагаме цистерни, които да зареждат самолети във въздуха, избиващи ученички в Иран!? Или Кравария - ще ни бомбардират и нас ли, ако не им разрешим ли!? Ще си измислят повод, няма да им е сефте!
Ами правилно си притеснен!
Аман от такива измисленяци, като теб, вечните говорящи глави от телевизора, дрънкащи глупости...
11:58 25.07.2026
28 дядо дръмпир яде Мама-тарки!
12:00 25.07.2026
29 Помниш ли Кутев ?
12:00 25.07.2026
30 Никой
12:02 25.07.2026
31 Знайко
До коментар #9 от "Жълт парцал":След 1944 г Бългапия няма армия. Първо бг армията стана московски полк, а сега сме вашингтонска бригада.
В последните 25 години може и да сме имали в хангарите 20-30 броя Миг 29. Но дали са можели до летят повиме от 5-6 броя от тях?
Силна армия е само тази армия, която сама си произвежда оръжията. Такина са на САЩ, Китай, Русия, Турция, донякъде Франзия. Гервания, Япония и Верикобритания са зависими армии разчитащи на внос та оръжия от САЩ.
Армията за да е силна трябва сама да си произвежда оръжията. Ако оръжията са вносни, за мунициите си зависим от доставчика. Армия която зависи от доставки на Вашингтон или Москва е пропаднала армия.
Коментиран от #32, #39
12:05 25.07.2026
32 ганчо е бизнесмен
До коментар #31 от "Знайко":и олигарх той не може една клечка за зъби да произведе само пълнеж за пречиствателните станции на канализационната мрежа
12:08 25.07.2026
33 Ми да
До коментар #5 от "Хмм":ПБ предадоха България на империалистите от САЩ. И обърнаха гръб на Русия.
Коментиран от #42
12:09 25.07.2026
34 По точно
До коментар #5 от "Хмм":Поздравления за Радев, който превърна копейките в евроатлантици. Матира всички руски подлоги в два хода.
Коментиран от #44
12:13 25.07.2026
35 А пък пуйката Йотова
12:14 25.07.2026
36 наглост прогресивна
12:14 25.07.2026
37 Говорителя
12:15 25.07.2026
38 Брей
12:16 25.07.2026
39 Зеления
До коментар #31 от "Знайко":Браво за написаното, подкрепям
12:16 25.07.2026
40 Така де
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Браво на Кутев. България е по- сигурна държава откакто стана плацдарм за удари срещу Иран. Да ти имам логиката.
12:16 25.07.2026
41 Просто и ние констатираме как
12:18 25.07.2026
42 Е стига
До коментар #33 от "Ми да":Нямаме нищо общо с Русия. Не ни е никаква. Членки сме на ЕС и НАТО.
Коментиран от #45
12:19 25.07.2026
43 Ох, кутьооо,
12:21 25.07.2026
44 Много ли ти харесват
До коментар #34 от "По точно":Подлеци и мерзавци? Хора които едно говорят и точно обратното правят ? Това ли са примерите за теб които трябва да се прокламират и възхваляват ?
12:22 25.07.2026
45 Ти може да си "Членка"
До коментар #42 от "Е стига":Ама ние редовите граждани не сме ! Нито молба сме подавали, нито някой ни е питал и въобще тъпите ви наративи не ни интересуват жалки комплексарчета с робско мислене и деформиран морал
12:26 25.07.2026