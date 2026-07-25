Антон Кутев: Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България

„Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни.“ Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му първите месеци от управлението преминават под необичайно силен политически натиск и постоянни атаки от страна на опозицията.

Той отбеляза, че и в миналото е имало остри сблъсъци между управляващи и опозиция, но според него сегашната ситуация няма аналог.

„Виждал съм и преди агресивно отношение към управлението, но чак такова, честно казано, не съм виждал досега.“

Според Кутев почти всяка тема се превръща в повод за политическа атака – независимо дали става въпрос за бюджета, американските самолети, процедурите или кадровите решения.

„Не че ме изумява или изненадва. Просто констатирам как се развиват нещата“, каза той.

Кутев защити депутата Константин Проданов след критиките за негова реплика, определена от политическите му опоненти като обидна към финансовия министър Теменужка Петкова. По думите му изказването е било извадено от контекста и не представлява персонална атака.

„Не, не е обиждал персонално. Ставаше дума за абсолютна метафора, която вероятно в този случай е попаднала върху нея. Може би близостта с името на Теменужка Петкова е била неуместна, но той нямаше предвид нея и това беше абсолютно ясно“, заяви Кутев.

Той подчерта, че Проданов не може да бъде определян като човек с дискриминационно отношение. Според него спорната реплика е била насочена към бюджета и начина, по който се представят финансовите показатели.

„Това беше просто метафора за бюджета. Логиката е, че като приглаждаш и гримираш нещо, то не става по-различно. То си остава същото.“

Като пример Кутев посочи бюджетния дефицит.

„Когато направиш бюджетния дефицит да изглежда 3%, а той е 9 или 7, той не става 3%. Пак си е 7%.“

Според него общественият разговор все по-често се измества към второстепенни теми вместо към същинските проблеми.

„Става дума за извадени от контекста реплики, които в самото си изказване имат категорична логика. И тя е ясна на всички“, заяви Кутев.

По думите му причината за тези атаки е свързана с разпадането на досегашния модел на управление и със загубата на влияние на определени политически центрове.

В интервюто Кутев коментира и критиките към правителството за отношенията с Европейския съюз, САЩ и Русия. Той подчерта, че външната политика на България трябва да се основава както на националния интерес, така и на международните ангажименти на страната.

„Това, което категорично правим, е да отстояваме независима външна политика на България, доколкото това е възможно за една неголяма държава като нашата“, заяви той.

Кутев подчерта, че членството в НАТО и Европейския съюз носи конкретни отговорности.

„Нормално е, когато имаш ангажименти към европейските и американските си партньори, да ги спазваш.“, добави той.

По думите му темата с американските самолети не трябва да се разглежда изолирано.

„Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България“, каза той.

Кутев коментира и протестите срещу разполагането на американски военни самолети у нас, като увери, че няма опасност за жителите на Ямбол.

„Аз съм абсолютно убеден, че за хората в Ямбол няма опасност.“, смята Кутев.

Според него решението е част от ангажиментите на България като член на НАТО, а договорите за сътрудничество са подписани още преди години.

„През 2006 година Сергей Станишев, когото аз добре познавам, нямаше да подпише договор, който по някакъв начин застрашава България“, заяви Антон Кутев.