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Антон Кутев: Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България

Антон Кутев: Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България

25 Юли, 2026 11:20 729 45

  • антон кутев-
  • самолети-
  • сигурност-
  • българия

„Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни.“ Това заяви депутатът от „Прогресивна България"

Антон Кутев: Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни.“ Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му първите месеци от управлението преминават под необичайно силен политически натиск и постоянни атаки от страна на опозицията.

Той отбеляза, че и в миналото е имало остри сблъсъци между управляващи и опозиция, но според него сегашната ситуация няма аналог.

„Виждал съм и преди агресивно отношение към управлението, но чак такова, честно казано, не съм виждал досега.“
Според Кутев почти всяка тема се превръща в повод за политическа атака – независимо дали става въпрос за бюджета, американските самолети, процедурите или кадровите решения.

„Не че ме изумява или изненадва. Просто констатирам как се развиват нещата“, каза той.

Кутев защити депутата Константин Проданов след критиките за негова реплика, определена от политическите му опоненти като обидна към финансовия министър Теменужка Петкова. По думите му изказването е било извадено от контекста и не представлява персонална атака.

„Не, не е обиждал персонално. Ставаше дума за абсолютна метафора, която вероятно в този случай е попаднала върху нея. Може би близостта с името на Теменужка Петкова е била неуместна, но той нямаше предвид нея и това беше абсолютно ясно“, заяви Кутев.

Той подчерта, че Проданов не може да бъде определян като човек с дискриминационно отношение. Според него спорната реплика е била насочена към бюджета и начина, по който се представят финансовите показатели.

„Това беше просто метафора за бюджета. Логиката е, че като приглаждаш и гримираш нещо, то не става по-различно. То си остава същото.“

Като пример Кутев посочи бюджетния дефицит.

„Когато направиш бюджетния дефицит да изглежда 3%, а той е 9 или 7, той не става 3%. Пак си е 7%.“

Според него общественият разговор все по-често се измества към второстепенни теми вместо към същинските проблеми.

„Става дума за извадени от контекста реплики, които в самото си изказване имат категорична логика. И тя е ясна на всички“, заяви Кутев.

По думите му причината за тези атаки е свързана с разпадането на досегашния модел на управление и със загубата на влияние на определени политически центрове.

В интервюто Кутев коментира и критиките към правителството за отношенията с Европейския съюз, САЩ и Русия. Той подчерта, че външната политика на България трябва да се основава както на националния интерес, така и на международните ангажименти на страната.

„Това, което категорично правим, е да отстояваме независима външна политика на България, доколкото това е възможно за една неголяма държава като нашата“, заяви той.

Кутев подчерта, че членството в НАТО и Европейския съюз носи конкретни отговорности.

„Нормално е, когато имаш ангажименти към европейските и американските си партньори, да ги спазваш.“, добави той.

По думите му темата с американските самолети не трябва да се разглежда изолирано.

„Не самолетите са най-важното. Най-важна е сигурността на България“, каза той.

Кутев коментира и протестите срещу разполагането на американски военни самолети у нас, като увери, че няма опасност за жителите на Ямбол.

„Аз съм абсолютно убеден, че за хората в Ямбол няма опасност.“, смята Кутев.

Според него решението е част от ангажиментите на България като член на НАТО, а договорите за сътрудничество са подписани още преди години.

„През 2006 година Сергей Станишев, когото аз добре познавам, нямаше да подпише договор, който по някакъв начин застрашава България“, заяви Антон Кутев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 признайте си

    24 5 Отговор
    кой окраде парите и ги връщайте ВЕДНАГА стига празни приказки! и после в жендема!

    Коментиран от #8

    11:22 25.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Вкараха ни в една безкрайна война в Близкият изток която продължава вече 80 години.Децата ни ще растат по мазетата като тези в Израел и Газа.

    Коментиран от #11, #40

    11:24 25.07.2026

  • 3 Абсурдистан

    29 3 Отговор
    Комунистическият плювалник в акция. Носете си чадър.

    11:24 25.07.2026

  • 4 Кутев,

    32 4 Отговор
    Вие сте лъжливи атлантически подлоги. Гнусни хора които излъгахте хората

    11:26 25.07.2026

  • 5 Хмм

    9 16 Отговор
    самолетите са важни, но с тия нападки на партии и "анализатори" с отпаднала необходимост рейтингът на Радев не пада, такива като белобрадова,Митов, Петкова, Трифонов засилват протестния вот, не ги искаме, никога повече

    Коментиран от #16, #33, #34

    11:27 25.07.2026

  • 6 Не може да се оправдава

    21 3 Отговор
    Съучастие във войни, военни престъпления, международен тероризъм и геноцид с някакви виртуални "международни ангажименти на страната" ни .....външната политика на България трябва да се промени и ако това не ви е ясно просто си давайте оставката и изчезвайте.

    11:32 25.07.2026

  • 7 Най важно е ниските цени на горивата

    16 3 Отговор
    А не подкрепата на сили който повишават цената на петрола 1.70 дизел

    11:34 25.07.2026

  • 8 Правилно!

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "признайте си":

    Никой не го интересуват самолети и али бали! КЪДЕ СА ПАРИТЕ?

    11:36 25.07.2026

  • 9 Жълт парцал

    17 3 Отговор
    Любопитен факт. По време на Варшавския договор имахме изключително сериозна армия. 300 самолета, кораби, подводници... 28 цивилни летища.
    В НАТО имаме 10 самолета.....

    Коментиран от #31

    11:36 25.07.2026

  • 10 Слушай бре смоотан

    22 2 Отговор
    Ако решението е част от ангажиментите на България като член на НАТО, а договорите за сътрудничество са подписани още преди години аз да те питам Испания, Италия и т.н да не би да са напуснали НАТО и да нямат подобни ангажименти ? Аре да спрете да се оправдавате с несъстоятелни аргументи моля и просто да признаете че сте си ционистки и атлантически боооклуци

    11:37 25.07.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    АБСОЛЮТНО...
    А И СЪЩО ТАКА КМЕТА
    ДА ИЗДАДЕ ОКР.ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    В МАЗЕТАТА ДА ИМА КПП
    И ДА ПРОПУКАТ С ПРЕДИМСТВО
    ТЕЗИ КОИТО ИМАТ АКТУАЛНА
    АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ГР.СОФИЯ
    ЗА ПО ЛЕСНО ДА ПОЛЗВА ЗА ПОМАГАЛО
    ИЗБР.СПИСЪЦИ ОТ ПОСЛ.КМ.ИЗБОРИ☝

    Коментиран от #12

    11:38 25.07.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ПРОПУКАТ...ПРОПУСКАТ ВС.ТАЯ...😀

    11:41 25.07.2026

  • 13 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Най-важно е ,че помагаме на убийци.
    С това се прославяме

    11:44 25.07.2026

  • 14 Лъжат като атлантета лъжат

    14 2 Отговор
    Решението НЕ е част от ангажиментите на България като член на НАТО, а договорите за сътрудничество подписани преди 20 години по никакъв начин не ни задължават да сме съучастници във военни престъпления и войни

    11:44 25.07.2026

  • 15 На Дедо

    6 1 Отговор
    Кутев! Не осъзнато комунишче. Да припомня, едни изречени думи, на един бивш Пилот /Президент / сега Премиер?! Остават ви още 7 дена. Озлобения Фатмак Решетников, жаден за власт. Благодарение на такива като Фатмака. Разредени и озлоби народа. Когато сееш ветрове, ще жънеш бури.

    11:45 25.07.2026

  • 16 Зеления

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    "самолетите са важни, но с тия нападки на партии и "анализатори" с отпаднала необходимост рейтингът на Радев не пада, такива като белобрадова,Митов, Петкова, Трифонов засилват протестния вот, не ги искаме, никога повече"

    Абсолютно си прав.
    Парадоксално е малоумието на ГЕРБ, ППДБ, ИТН, можем да сложим и Непокорна България те явно никога няма да проумеят защо не са първи политически сили, едно е имаш различия по някакви технически точки, напр. прогресивно подоходно облагане ли да има или не, с такива неща няма кой знае колко да ти падне или си увеличи рейтинга на партията. Съвсем друго е да водиш целенасочена политика по много въпроси, които не се приемат от народа - каквото е еврото, помощта за Украйна, американските самолети, политиката "йес сър" и въпреки това те именно точно това правят.
    Реално това прави и Радев и подкрепата за него ще се топи, но ще се топи много по-бавно докато го нападат другите, защото народа НЕ ГИ ИСКА ДРУГИТЕ.
    И истината е че нито една партия не можа да формулира в политиката си, хайде да не е на 100% това което желае огромната част от обществото, но поне 90%
    И за Възраждане съм писал, ок те покриват около 80% от желанието на по-голямата част от обществото, но не може да вееш руски знамена на твоите протести, да си пращаш депутатите в Русия и Иран и да искаш излизане от НАТО, дори и да подкрепя обществото останалите ти политики, няма как да имаш мнозинство с тези минуси които трупаш.

    11:45 25.07.2026

  • 17 мисири

    5 1 Отговор
    защо скрихте статийката за курнела???

    11:48 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Под беге разбирайте

    5 1 Отговор
    Рахата и сигурноста на 0,1% от управленската шайка народа е просто декор а държавата параван

    11:52 25.07.2026

  • 21 въпросът е

    11 1 Отговор
    Кутев и останалите прогресисти ли са прости, или нас смятат за прости? Толкова са небрежни в обясненията си, че е обидно да ги слушаш. Имали сме били споразумение, длъжни сме били, ама НС можеше да гласува против, което означава, че не сме длъжни, ако решим, че е опасно за сигурността ни. Не бил виждал Кутев толкова агресивно поведение срещу правителството, ами дали няма защо, а, бюрократино? Да погледнем ли кои страдат най-много от бюджета ви, да видим ли новите 10 милиарда дълг, който ще вземете в следващите 5 месеца? А колко ще теглите през 2027? Тук сте за малко и бързате да откраднете колкото може повече, това си мислим и то с основание. Ами заявеното поведение по отношение на Украйна и крайно разминаващите се действия? Ами бързото съгласие да направите българите жива мишена в чужда война, в която ставаме съучастници? Дали бяха случайни тези фалшиви сигнали за бомби в училища и други държавни институции или бяха предупреждение да не пускате американските самолети тук? Защото тогава заплахите бяха фалшиви, но истинските вече предстоят. А вие къде ще се скриете от терора, който основателно можем да предположим, че ни очаква?

    11:53 25.07.2026

  • 22 И тоя

    12 1 Отговор
    размаза , че още по - ужасно се разсмърдя ! И взел да с чуди как да обясни гнусните бръщолевици , злобата и неизтриваемия и непростим резил на Продановия , син на "агент Иванов" от ДС , Шесто !

    11:53 25.07.2026

  • 23 Весело

    9 1 Отговор
    Ей няма спасение от този червен ... Затри БСП, но пак успя да седна в депутатски стол. Надянам се този път да му е за последно. И като затрие ПБ отдогодина доживот да е клошар.

    Коментиран от #26

    11:53 25.07.2026

  • 24 Кво НАТО бре пуяк

    8 1 Отговор
    Къде тук виждаш нещо отбранително? За това ли хората ви повярваха, за да им вдигнете винетките, данъците, акцизите и да ги вкарате във война? А?

    11:54 25.07.2026

  • 25 пацо

    7 1 Отговор
    Куте, аве всички се изметнахте и во главе с харманлийския минахте на американската хранилка

    11:54 25.07.2026

  • 26 той си е такъв

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Весело":

    само че в коскюм

    11:55 25.07.2026

  • 27 Хаха

    7 1 Отговор
    Що бе, Куртев!?
    Кой ни "заплашва" - Иран ли!? Щото разполагаме цистерни, които да зареждат самолети във въздуха, избиващи ученички в Иран!? Или Кравария - ще ни бомбардират и нас ли, ако не им разрешим ли!? Ще си измислят повод, няма да им е сефте!
    Ами правилно си притеснен!
    Аман от такива измисленяци, като теб, вечните говорящи глави от телевизора, дрънкащи глупости...

    11:58 25.07.2026

  • 28 дядо дръмпир яде Мама-тарки!

    2 0 Отговор
    За каква сигурност -говорите господа и дами Недосегаеми????За сигурноста по пътищата ,ли???та там всеки ден средно по 2,1загиват ,за сигурноста в домовете на българите ,ли???тамвсеки ден по 1,3загиват ....За каква сигурност говорите ,за своята сигурност ,ли или за нашата сигурност???

    12:00 25.07.2026

  • 29 Помниш ли Кутев ?

    6 0 Отговор
    Същите боооклуци си бяхте и тогава когато с решение на 39-то Народно събрание от 29 май 2003 г. тръгнахте да окупирате и Ирак и от май 2003 до декември 2008 година страната ни изпрати 11 контингента с 3367 военнослужещи, като даде 13 жертви .....

    12:00 25.07.2026

  • 30 Никой

    4 0 Отговор
    Много елементарно е да обясняваш некадърността, доказана през последните 10 години, с озлобление.

    12:02 25.07.2026

  • 31 Знайко

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Жълт парцал":

    След 1944 г Бългапия няма армия. Първо бг армията стана московски полк, а сега сме вашингтонска бригада.

    В последните 25 години може и да сме имали в хангарите 20-30 броя Миг 29. Но дали са можели до летят повиме от 5-6 броя от тях?

    Силна армия е само тази армия, която сама си произвежда оръжията. Такина са на САЩ, Китай, Русия, Турция, донякъде Франзия. Гервания, Япония и Верикобритания са зависими армии разчитащи на внос та оръжия от САЩ.

    Армията за да е силна трябва сама да си произвежда оръжията. Ако оръжията са вносни, за мунициите си зависим от доставчика. Армия която зависи от доставки на Вашингтон или Москва е пропаднала армия.

    Коментиран от #32, #39

    12:05 25.07.2026

  • 32 ганчо е бизнесмен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Знайко":

    и олигарх той не може една клечка за зъби да произведе само пълнеж за пречиствателните станции на канализационната мрежа

    12:08 25.07.2026

  • 33 Ми да

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    ПБ предадоха България на империалистите от САЩ. И обърнаха гръб на Русия.

    Коментиран от #42

    12:09 25.07.2026

  • 34 По точно

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Поздравления за Радев, който превърна копейките в евроатлантици. Матира всички руски подлоги в два хода.

    Коментиран от #44

    12:13 25.07.2026

  • 35 А пък пуйката Йотова

    4 0 Отговор
    днес се изцепила че ако на американците им харесало щели да останат колкото си решат.... представяте ли си за какви подлоги иде реч

    12:14 25.07.2026

  • 36 наглост прогресивна

    3 0 Отговор
    Тоя черве и в червата наглец е напълно опериран от чувство за срам! До корен е опериран, не му е остано и грам неудобство! Продължи и той, като предшественика си в предаването, някакъв червен фатмак, да защитава като "матросовец" отвратителния простак Проданов, който нанесе тежка, цинична и просташка обида на една депутатка! Няма значение от коя партия е тази депутатка, но е жена бе, Кутево нагло, червено нищожество! А рейтингът на фатмака ви от село Славяново вече клони към нулата! Така че, къде си тръгнал на майка си "прогресивна" бе, Кутево нищожество?!

    12:14 25.07.2026

  • 37 Говорителя

    1 0 Отговор
    На секретарките отново мръццна

    12:15 25.07.2026

  • 38 Брей

    1 0 Отговор
    Някаква друга велика мъдрост неможачи.

    12:16 25.07.2026

  • 39 Зеления

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Знайко":

    Браво за написаното, подкрепям

    12:16 25.07.2026

  • 40 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Браво на Кутев. България е по- сигурна държава откакто стана плацдарм за удари срещу Иран. Да ти имам логиката.

    12:16 25.07.2026

  • 41 Просто и ние констатираме как

    2 1 Отговор
    се развиват нещата и очевидно ни става ясно че сте поредните подли безгръбначни атлантически плазмодии, поредният позор за България ...

    12:18 25.07.2026

  • 42 Е стига

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ми да":

    Нямаме нищо общо с Русия. Не ни е никаква. Членки сме на ЕС и НАТО.

    Коментиран от #45

    12:19 25.07.2026

  • 43 Ох, кутьооо,

    0 0 Отговор
    Парите не миришат, нали?

    12:21 25.07.2026

  • 44 Много ли ти харесват

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "По точно":

    Подлеци и мерзавци? Хора които едно говорят и точно обратното правят ? Това ли са примерите за теб които трябва да се прокламират и възхваляват ?

    12:22 25.07.2026

  • 45 Ти може да си "Членка"

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Е стига":

    Ама ние редовите граждани не сме ! Нито молба сме подавали, нито някой ни е питал и въобще тъпите ви наративи не ни интересуват жалки комплексарчета с робско мислене и деформиран морал

    12:26 25.07.2026

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