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Мартин Димитров: България вече не се намира в сложна бюджетна ситуация, а в бюджетна криза

Мартин Димитров: България вече не се намира в сложна бюджетна ситуация, а в бюджетна криза

23 Юли, 2026 09:10 1 396 38

  • мартин димитров-
  • българия-
  • бюджетна криза

Повече от месец настояваме да ни покажат какви са тези огромни разходи, които твърдят, че са наследили. Такъв списък няма. Казахме им да ги включат в бюджета, но това не се случи. Това е внушение, което правителството използва, за да оправдае сегашната бюджетна политика“, коментира депутатът.

Мартин Димитров: България вече не се намира в сложна бюджетна ситуация, а в бюджетна криза - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България вече не се намира в „сложна бюджетна ситуация“, а в „бюджетна криза“. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров пред БНТ и "Денят започва", цитиран от novini.bg.
По думите му управлението залага на прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи, вместо да предприеме мерки за ограничаване на бюджетния дефицит.

„Дефицитът можеше да бъде сведен под 3%. Предложихме намаляване на капиталовите разходи, повече приходи от хазарта, съкращаване на разходите за издръжка, по-високи приходи заради очаквания ръст на БВП, както и намаляване на субсидиите за нефинансовите предприятия. Необходими са и сериозни структурни реформи“, заяви Димитров.

Той оспори и твърденията на управляващите за т.нар. „тежко наследство“ от предишни управления.

„Повече от месец настояваме да ни покажат какви са тези огромни разходи, които твърдят, че са наследили. Такъв списък няма. Казахме им да ги включат в бюджета, но това не се случи. Това е внушение, което правителството използва, за да оправдае сегашната бюджетна политика“, коментира депутатът.

Според Димитров притеснения будят и текстовете в проекта на държавния бюджет, свързани с финансирането на общините.

По думите му държавата трябва ясно да определи критериите и финансовите рамки за подобни решения, за да се избегнат съмнения за непрозрачно разпределение на публичните средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    16 5 Отговор
    за добро утро...! Пак смешки..!

    Коментиран от #4

    09:11 23.07.2026

  • 2 Дедо

    22 11 Отговор
    Слушам го Мартинчо и започвам да подозирам ,че е шизофреник.

    Коментиран от #7, #25

    09:12 23.07.2026

  • 3 Да де

    26 9 Отговор
    След сглобката и прегръдка с крадците на простата Тиква Борисов и Пеевски, демократите са с отпаднала необходимост и никой за нищо не им вярва.

    Коментиран от #10, #18

    09:13 23.07.2026

  • 4 Този е

    30 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    вечен депутат не свършил нищо полезно за никого.

    Коментиран от #15

    09:14 23.07.2026

  • 5 Не числата Са Кретечни !

    5 2 Отговор
    А Начина на Тяхното Поднасяне !

    Товори За !

    Криза !

    09:14 23.07.2026

  • 6 Тошо

    12 0 Отговор
    Здрасти Мартине, чак сега ли го разбра.

    09:15 23.07.2026

  • 7 Прав си!

    28 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо":

    Димитров стана милионер от държавната депутатска софра. Празнодумец от времето на Костов, лапащ 30 години депутатски кюфтета.

    Коментиран от #17, #28

    09:16 23.07.2026

  • 8 Абе

    19 5 Отговор
    Ай бегай на некоя депутатска почивна станция с евтини кюфтета и стига ни занимава.

    09:16 23.07.2026

  • 9 Идиот

    23 4 Отговор
    Абе Тъ па наюр! кой докара България до това дередже. Баце, Шиши и подлогите им. Радев, че и той не става е ясно, ама е от няколко месеца. А вие управлявате 20 годин - по точно крадетен 20 години. И си се заблещил, а освен да ли жеш друго мижеш ли да правиш!

    Коментиран от #12

    09:16 23.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 456

    5 6 Отговор
    Спешно да се провери цялата нова администрация и тълпата от съветници за участвали във виденовото правителство, включително и роднините им. Тази болест времето не я ликува.

    09:18 23.07.2026

  • 12 Анонимен

    6 11 Отговор

    До коментар #9 от "Идиот":

    Правилно си написал че си И ДИ О Т и то мързеливец години управлява Радев години Радев е в президенството 9 Аман от безделници лъжци

    09:18 23.07.2026

  • 13 Хасковски каунь

    8 4 Отговор
    Всичко мога, всичко знам.
    Аз професор съм голям

    09:19 23.07.2026

  • 14 комунетата окрадоха всичко

    5 4 Отговор
    ся демокрацията и запада им виновни

    09:20 23.07.2026

  • 15 Анонимен

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Този е":

    А Радев и неговите служебници колко години лежат в президенството хахахаха а този е забравил че беше с Радев с цел да изхвърлят Борисов успяха без да ги е грижа за държавата ни

    09:21 23.07.2026

  • 16 пресолена

    4 10 Отговор
    мартинчо , радев е шарлатанин като вас. бих казал , че е главния ви шарлатанин.

    Коментиран от #26

    09:21 23.07.2026

  • 17 тая шия

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си!":

    не е от туршия!

    09:22 23.07.2026

  • 18 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Да де":

    3 крадец си ти не пиши рано рано простотиге си

    09:23 23.07.2026

  • 19 Намира се

    7 2 Отговор
    Още от 1997-а, че и досега. Защо най-демократично и либерално се краде и се тъпче по чекмеджета, в Дубай и къде ли още не.

    09:25 23.07.2026

  • 20 селяк

    8 0 Отговор
    30 годин крадение и скубание до тва водат

    09:30 23.07.2026

  • 21 Обикн. читателка

    8 3 Отговор
    Мартьо,спри да лаеш като гладно куче.Истеричната ви омраза на навлеците от ппдетата,ще ви повреди и без това амортизираното,задръстено съзнание.Сърби и боли,знаем защо,но това беше желанието на народа ни.

    09:31 23.07.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    6 0 Отговор
    Марти колко пъти пусна за Пембен? Два или три?

    09:31 23.07.2026

  • 23 Да бе да

    9 3 Отговор
    Докато има такива хрантутници като този "икономист" все ще е така. Защо никой не повдигне въпросът за задължително минимално образование и трудов стаж, за да се занимаваш с решаването на всички въпроси в държавата?

    09:39 23.07.2026

  • 24 Зеления

    9 1 Отговор
    Голяма част от интервюто на Малтин с Христина Христова по БНТ включваше въпроси за самолетите.
    Хр. Христова пита: "Вие подкрепяте ли разполагането на самолетите?
    Малтин: "Радев е виновен, той не обяснява на обществото...и т.н."
    Хр. Христова: "Аз не питам за Радев, вашата парламентарна група смята ли че с разполагането на американските самолети България влиза в конфликта"
    Малтин: 5 сек. мълчание: "Радев първо на искаше самолетите, сега ги иска... и т.н."

    Ето това е мачо, който е открит и честен с избирателите си, няма да им каже: "да ние си искаме самолетите, понеже сме евроатлантици, но искаме само Радев да поеме негативите, за това изобщо не гласувахме и ДБ и ПП и Герб нито "за", нито "против", просто на всеки въпрос за тяхното мнение си повтаря перманентно: "Радев, Радев, Радев"

    09:41 23.07.2026

  • 25 Зеления

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо":

    "Слушам го Мартинчо и започвам да подозирам ,че е шизофреник."

    ...има доста индикации в тази посока.

    09:43 23.07.2026

  • 26 Зеления

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "пресолена":

    "мартинчо , радев е шарлатанин като вас. бих казал , че е главния ви шарлатанин."

    Недей така, ще обидиш Пеньоара и той се бори за позицията "Главен шарлатанин"

    09:46 23.07.2026

  • 27 Мнение

    5 7 Отговор
    Правителството на Радев ще излезе най-голямото разочарование за българите за последните 35 години.

    09:46 23.07.2026

  • 28 Паразит е Мартин, лаладжия!

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си!":

    Мартин Димитров е същия като фъфлека Дека се затри. На д 30 години лежанка в На и нищо не прави. ГОЛЕМ ПАРАЗИТ!

    09:49 23.07.2026

  • 29 ту-туу

    5 1 Отговор
    гербера /Анонимен / и днес лиже з-д-ика на сикаджииската герб мутра

    Коментиран от #34

    09:52 23.07.2026

  • 30 Дапитам

    5 1 Отговор
    Тоя до сега какво е направил за тая държава да Не бъде ограбвана до сега, че сега се загрижил за бъдещето и.

    Коментиран от #37

    09:53 23.07.2026

  • 31 АБВ

    9 2 Отговор
    Този никога не е работил в държавна администрация или фирма. Опитът му се свежда до соросовите фондации "Институт за пазарна икономика" и "Институт "Отворено общество" и до депутатстването му в няколко парламента.
    Никога не е предложил нищо прагматично и работещо. Само клишета за "реформи", "съкращаване на разходи и администрация" .......

    Коментиран от #33

    09:54 23.07.2026

  • 32 зрител

    8 2 Отговор
    при 99% от случаите на поява на това лице се ръсят само неистини и необмислени неща ! бих желал да бъда по-груб , но сами разбирате ....

    Коментиран от #35

    09:55 23.07.2026

  • 33 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "АБВ":

    Да вярно е за този но я вижте рр и неговите от президенството колко години лежат и прибират и сега пак се настаниха да лежат и прибират 31 а ти си от тези дето ги правиш от богати по богати

    10:03 23.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "зрител":

    Това лице беше заедно с рр така че

    10:05 23.07.2026

  • 36 Блаво Малтине

    6 2 Отговор
    След като 15 години теглихте дългове, особено последните 5 години през, които изтеглихте 60 милиарда лева. Нали управлявайте, защо теглихте

    Коментиран от #38

    10:06 23.07.2026

  • 37 Анонимни

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дапитам":

    Това лице беше заедно с рр така че а твоята месия какво върши за държавата ни от години хахаха

    10:07 23.07.2026

  • 38 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Блаво Малтине":

    36 а ти защо лъжеш постоянно тук едни дежурни лъжци

    10:09 23.07.2026

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