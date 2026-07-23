Мартин Димитров: България вече не се намира в сложна бюджетна ситуация, а в бюджетна криза

България вече не се намира в „сложна бюджетна ситуация“, а в „бюджетна криза“. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров пред БНТ и "Денят започва", цитиран от novini.bg.
По думите му управлението залага на прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи, вместо да предприеме мерки за ограничаване на бюджетния дефицит.
„Дефицитът можеше да бъде сведен под 3%. Предложихме намаляване на капиталовите разходи, повече приходи от хазарта, съкращаване на разходите за издръжка, по-високи приходи заради очаквания ръст на БВП, както и намаляване на субсидиите за нефинансовите предприятия. Необходими са и сериозни структурни реформи“, заяви Димитров.
Той оспори и твърденията на управляващите за т.нар. „тежко наследство“ от предишни управления.
„Повече от месец настояваме да ни покажат какви са тези огромни разходи, които твърдят, че са наследили. Такъв списък няма. Казахме им да ги включат в бюджета, но това не се случи. Това е внушение, което правителството използва, за да оправдае сегашната бюджетна политика“, коментира депутатът.
Според Димитров притеснения будят и текстовете в проекта на държавния бюджет, свързани с финансирането на общините.
По думите му държавата трябва ясно да определи критериите и финансовите рамки за подобни решения, за да се избегнат съмнения за непрозрачно разпределение на публичните средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #4
09:11 23.07.2026
2 Дедо
Коментиран от #7, #25
09:12 23.07.2026
3 Да де
Коментиран от #10, #18
09:13 23.07.2026
4 Този е
До коментар #1 от "Кина":вечен депутат не свършил нищо полезно за никого.
Коментиран от #15
09:14 23.07.2026
5 Не числата Са Кретечни !
Товори За !
Криза !
09:14 23.07.2026
6 Тошо
09:15 23.07.2026
7 Прав си!
До коментар #2 от "Дедо":Димитров стана милионер от държавната депутатска софра. Празнодумец от времето на Костов, лапащ 30 години депутатски кюфтета.
Коментиран от #17, #28
09:16 23.07.2026
8 Абе
09:16 23.07.2026
9 Идиот
Коментиран от #12
09:16 23.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 456
09:18 23.07.2026
12 Анонимен
До коментар #9 от "Идиот":Правилно си написал че си И ДИ О Т и то мързеливец години управлява Радев години Радев е в президенството 9 Аман от безделници лъжци
09:18 23.07.2026
13 Хасковски каунь
Аз професор съм голям
09:19 23.07.2026
14 комунетата окрадоха всичко
09:20 23.07.2026
15 Анонимен
До коментар #4 от "Този е":А Радев и неговите служебници колко години лежат в президенството хахахаха а този е забравил че беше с Радев с цел да изхвърлят Борисов успяха без да ги е грижа за държавата ни
09:21 23.07.2026
16 пресолена
Коментиран от #26
09:21 23.07.2026
17 тая шия
До коментар #7 от "Прав си!":не е от туршия!
09:22 23.07.2026
18 Анонимен
До коментар #3 от "Да де":3 крадец си ти не пиши рано рано простотиге си
09:23 23.07.2026
19 Намира се
09:25 23.07.2026
20 селяк
09:30 23.07.2026
21 Обикн. читателка
09:31 23.07.2026
22 Архимандрисандрит Бибиян
09:31 23.07.2026
23 Да бе да
09:39 23.07.2026
24 Зеления
Хр. Христова пита: "Вие подкрепяте ли разполагането на самолетите?
Малтин: "Радев е виновен, той не обяснява на обществото...и т.н."
Хр. Христова: "Аз не питам за Радев, вашата парламентарна група смята ли че с разполагането на американските самолети България влиза в конфликта"
Малтин: 5 сек. мълчание: "Радев първо на искаше самолетите, сега ги иска... и т.н."
Ето това е мачо, който е открит и честен с избирателите си, няма да им каже: "да ние си искаме самолетите, понеже сме евроатлантици, но искаме само Радев да поеме негативите, за това изобщо не гласувахме и ДБ и ПП и Герб нито "за", нито "против", просто на всеки въпрос за тяхното мнение си повтаря перманентно: "Радев, Радев, Радев"
09:41 23.07.2026
25 Зеления
До коментар #2 от "Дедо":"Слушам го Мартинчо и започвам да подозирам ,че е шизофреник."
...има доста индикации в тази посока.
09:43 23.07.2026
26 Зеления
До коментар #16 от "пресолена":"мартинчо , радев е шарлатанин като вас. бих казал , че е главния ви шарлатанин."
Недей така, ще обидиш Пеньоара и той се бори за позицията "Главен шарлатанин"
09:46 23.07.2026
27 Мнение
09:46 23.07.2026
28 Паразит е Мартин, лаладжия!
До коментар #7 от "Прав си!":Мартин Димитров е същия като фъфлека Дека се затри. На д 30 години лежанка в На и нищо не прави. ГОЛЕМ ПАРАЗИТ!
09:49 23.07.2026
29 ту-туу
Коментиран от #34
09:52 23.07.2026
30 Дапитам
Коментиран от #37
09:53 23.07.2026
31 АБВ
Никога не е предложил нищо прагматично и работещо. Само клишета за "реформи", "съкращаване на разходи и администрация" .......
Коментиран от #33
09:54 23.07.2026
32 зрител
Коментиран от #35
09:55 23.07.2026
33 Анонимен
До коментар #31 от "АБВ":Да вярно е за този но я вижте рр и неговите от президенството колко години лежат и прибират и сега пак се настаниха да лежат и прибират 31 а ти си от тези дето ги правиш от богати по богати
10:03 23.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
До коментар #32 от "зрител":Това лице беше заедно с рр така че
10:05 23.07.2026
36 Блаво Малтине
Коментиран от #38
10:06 23.07.2026
37 Анонимни
До коментар #30 от "Дапитам":Това лице беше заедно с рр така че а твоята месия какво върши за държавата ни от години хахаха
10:07 23.07.2026
38 Анонимен
До коментар #36 от "Блаво Малтине":36 а ти защо лъжеш постоянно тук едни дежурни лъжци
10:09 23.07.2026