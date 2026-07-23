Мартин Димитров: България вече не се намира в сложна бюджетна ситуация, а в бюджетна криза

България вече не се намира в „сложна бюджетна ситуация“, а в „бюджетна криза“. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров пред БНТ и "Денят започва", цитиран от novini.bg.

По думите му управлението залага на прогресивен дълг, прогресивен дефицит и прогресивни разходи, вместо да предприеме мерки за ограничаване на бюджетния дефицит.

„Дефицитът можеше да бъде сведен под 3%. Предложихме намаляване на капиталовите разходи, повече приходи от хазарта, съкращаване на разходите за издръжка, по-високи приходи заради очаквания ръст на БВП, както и намаляване на субсидиите за нефинансовите предприятия. Необходими са и сериозни структурни реформи“, заяви Димитров.

Той оспори и твърденията на управляващите за т.нар. „тежко наследство“ от предишни управления.

„Повече от месец настояваме да ни покажат какви са тези огромни разходи, които твърдят, че са наследили. Такъв списък няма. Казахме им да ги включат в бюджета, но това не се случи. Това е внушение, което правителството използва, за да оправдае сегашната бюджетна политика“, коментира депутатът.

Според Димитров притеснения будят и текстовете в проекта на държавния бюджет, свързани с финансирането на общините.

По думите му държавата трябва ясно да определи критериите и финансовите рамки за подобни решения, за да се избегнат съмнения за непрозрачно разпределение на публичните средства.