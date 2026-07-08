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"Булгаргаз" отчита загуба от 267,2 млн. лева за 2025 г.

"Булгаргаз" отчита загуба от 267,2 млн. лева за 2025 г.

8 Юли, 2026 19:05 652 28

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  • новини българия

Топлофикация София е и най-големият длъжник. Задълженията й надхвърлят 1,28 млрд. лева

"Булгаргаз" отчита загуба от 267,2 млн. лева за 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Булгаргаз" е завършил 2025 г. със загуби в размер на 267,2 млн. лева, съобщава БНТ. Дружеството отчита по-малко загуби в сравнение с 2024 г., когато те са в размер на 315,8 млн. лева, отбеляза news.bg.

През изминалата година "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с турската компания "Боташ". Неизползваният капацитет е създал допълнителни разходи на дружеството в размер на 250,4 млн. лева.

Освен това компанията отчита разходи заради неизползван капацитет на гръцкия терминал в "Александруполис" от 34,7 млн. лева. Нередовните плащания от страна на "Топлофикация София" също са допринесли за общата загуба на газовото дружество с близо 50 млн. лева.

През 2025 г. "Булгаргаз" е получил седем карга втечнен природен газ - 3 през терминала в Александруполис и 4 през Турция. Страната ни получава най-много природен газ от Азербайджан. Печалбата на дружеството от продажбата на синьо гориво е 60 млн. лева.

През 2025 г. държавната газова компания е купила с 1,51% повече газ в сравнение с 2024 г., но е продала с 1,42% по-малко. Топлофикационните дружества са най-големите клиенти на дружеството. Топлофикация София е и най-големият длъжник. Задълженията ѝ надхвърлят 1,28 млрд. лева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    12 7 Отговор
    Радев замрази и заводите за барут и снаряди с "Райнметал" до Карлово. Поредният му катастрофирал проект.

    ⚡️Като президент преди 10 месеца ходи в Германия в офиса на компанията да лобира за завода. Посрещна пред президентството (особена чест само за монарси и държавни глави) изпълнителния директор Папенгер. Снимаха се. Прегръщаха се. Не му беше работа! Наруши протокол и всичко!

    🇩🇪 Като премиер отиде при канцлера Мерц в Берлин и обсъждаха военните инвестиции точно преди 51 дни (18 май). Даваха съвместна пресконференция, а на първи ред ги слушаше Папенгер. Гаранти демек!

    ❄️ Днес, когато има абсолютно цялата власт, би отбой. И това замрази! Ден след катастрофата с "Боташ".

    📣 А какви ги говореше! Стратегическа инвестиция! Ставаме част от отбранителната екосистема на Европа. Цитат: "Осигурих инвестицията на "Райментал" у нас като подарък за правителството".

    ❌ Днес вицепремиерът му Пулев обяви, че няма пари, че националният интерес не бил защитен, нямало терени, нямало подписан договор! Отказват се!

    🧰 Къде са 82 млн.лева вноска? Защо са преведени на мегабогатия концерн от теглеща дълг след дълг България?

    💶Не бяха ли осигурени парите за завода от фонда за въоръжаване на ЕС. Как така няма пари? ЕС ги свърши или не стигнаха до нас?

    ‼️Радев лобираше най-много за тази екологична и демодирана бомба. Предупредихме го! Тонове мастило изписах! Говореше на ангро. Някакви въздухарски работи!

    💥 Пак се оля! Не става за реално управление. Пр

    Коментиран от #19

    19:09 08.07.2026

  • 2 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    13 2 Отговор
    💥 Пак се оля! Не става за реално управление. Проектите му падат като кула от карти. Не разбира от политика! Да връща крадените милиарди и да се омита!

    Коментиран от #7

    19:10 08.07.2026

  • 3 Асен Василев предупреди че мунчо

    11 3 Отговор
    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    19:11 08.07.2026

  • 4 Без майтап

    7 3 Отговор
    7 юли 1026 г. Румъния напада Българската Южна Добруджа . 7 юли 2026 г. Радев дали не обеща на Ердоган Бъргарската Южна Тракия. Кое е повече 100 години или 1 век....?

    19:11 08.07.2026

  • 5 Чукча писател

    6 0 Отговор
    Защо Топлофикация - София е най-големия длъжник?
    Въпроса е риторичен, но отговора е ясен и това е съдбата на почти всяко държавно дружество.
    Просто държавата е мащеха за собствените си предприятия.
    Това трябва да се промени. Веднъж и завинаги.

    19:11 08.07.2026

  • 6 Бойко Българоубиец

    8 1 Отговор
    267 милиона в чекмеджака ми 😏😘😉🤑🤑🤑

    19:12 08.07.2026

  • 7 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Пишеш в грешната тема. Също така, по-скоро ми го хвалиш, че е поумнял.

    Коментиран от #25

    19:13 08.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    6 3 Отговор
    В Анкара световният лидер Володимир Зеленски разгромил раша и вече 5-та година ги унижава и лидера на балканите премиера на България Румен Радев подписаха меморандум за взаимно сътрудничество във всички сфери включително и отбраната. Премиер Радев увери световният лидер че помощта ще бъде увеличена. Министерски съвет лично публикува новината.

    Коментиран от #20

    19:18 08.07.2026

  • 10 Старшината и гълабарника

    10 1 Отговор
    Гълъбетата които избраха муня, така и не разбраха че ще ги сготви за государя в кремля.

    Коментиран от #15, #27

    19:24 08.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ДА ВРЪЩАТ ОТКРАДНАТОТО

    19:28 08.07.2026

  • 12 Верно ли?

    3 0 Отговор
    Губещ прекупвач е виц даже в тези ненормални времена.

    19:30 08.07.2026

  • 13 Макето

    8 0 Отговор
    Нека покажат заплатите на Директорите на бордовете и управителите. Абе, всички заплати!

    Коментиран от #24

    19:31 08.07.2026

  • 14 Загубите от Боташа

    10 0 Отговор
    са 260 000 000 , останалите 7 обаче от къде са

    19:31 08.07.2026

  • 15 Без майтап

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Старшината и гълабарника":

    Дефицита в бюджета е свързан с трансферите в руските офшорни сметки. Има заповед от ПУТИН българина трябва да бъде много по беден от руснака.

    Коментиран от #17

    19:34 08.07.2026

  • 16 Мишел

    2 1 Отговор
    България е получила най-много газ от Азербайджан. Азербайджан има договор да получава от Русия толкова газ, колкото може да изнесе.

    19:40 08.07.2026

  • 17 облъчена бг копейка

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Без майтап":

    слава просий!!

    19:42 08.07.2026

  • 18 Гъзовик

    3 3 Отговор
    Има ли в света друга газова компания която да е в фалит? До идването на шарлатаните и техния вожд Мистър кеш, Булгаргаз беше печеливша компания.

    Коментиран от #28

    19:52 08.07.2026

  • 19 Да бе ,да ! 🤔

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Заводът за барут ( всъщност съединение -; комбинация от отровни за природата немски химикали ) го построй във вашия квартал ! Да трови теб и семейството ти !

    19:56 08.07.2026

  • 20 Стойко

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Нашия върховен водач Радев сияе от радост и щастлив че се е докоснал до световния лидер. От преди 11 дни когато заяви "България спира военната помощ за Украйна" до днес когато вече ще увеличаваме военната помощ за тях! Речта му пред форума на НАТО беше развиваща като настоя Европа да се въоръжи повече за да е в безопасност. Защо се промени за 11 дни ли ? Миналия ден имаше среща с директорката на Световната банка Кристин Лагард която му подшушна с дърпане на ушенце да бъде послушен иначе да отива за заеми в раша. Радко изпадна в ступор и само промълви че раша са по зле от нас и нямат за тях ,какви заеми ще ни дават 😂🤣🤣😅😆

    Коментиран от #23, #26

    19:58 08.07.2026

  • 21 А кога

    1 0 Отговор
    ще ги видим в затвора тези,които допуснаха това?! Некадърници!

    20:04 08.07.2026

  • 22 Половината

    2 0 Отговор
    от"загубите" са от бонуси и заплати на"борда",или пък цялата загуба???!!!

    20:06 08.07.2026

  • 23 Само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Стойко":

    Защо споменаваш "Раша " А не бяха ли предателите от евро-натовските правителства , които сложиха камък на врата на България с десетки милиарди заеми ❓

    20:07 08.07.2026

  • 24 А,не така,

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Макето":

    ако покажат заплатите и бонусите на борда,ще се окажат повече от загубите на булгаргаз!

    20:11 08.07.2026

  • 25 Елементарно , бе Уотсън !

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Не виждаш ли , че започва кампания срещу Радев . ❓Такива сме виждали срещу Костов , Виденов , Сидеров , Костадинов ,Нинова ...И няма връщане ❗СЕГА е моментът Радев да избере : ще се върне ли към принципите , заради които му гласуваха доверие , или ще се наведе на алианса и Урсула . Второто ще е пагубно за него , защото са му прочели присъдата .

    20:14 08.07.2026

  • 26 Само питам

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Стойко":

    Защо споменаваш "Раша " А не бяха ли предателите от евро-натовските правителства , които сложиха камък на врата на България с десетки милиарди заеми ❓

    20:18 08.07.2026

  • 27 Да бе ,да ! 😜

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Старшината и гълабарника":

    Господарите на Радев и атлантическия клуб ги търси в натото и урсулите в Брюксел !

    20:23 08.07.2026

  • 28 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гъзовик":

    Договорът с Турция е подписан от шефката на Булгаргаз ( Бойкова калинка ) изпълнителен директор на дружеството Деница Златева

    20:28 08.07.2026

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