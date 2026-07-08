"Булгаргаз" отчита загуба от 267,2 млн. лева за 2025 г.

"Булгаргаз" е завършил 2025 г. със загуби в размер на 267,2 млн. лева, съобщава БНТ. Дружеството отчита по-малко загуби в сравнение с 2024 г., когато те са в размер на 315,8 млн. лева, отбеляза news.bg.
През изминалата година "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с турската компания "Боташ". Неизползваният капацитет е създал допълнителни разходи на дружеството в размер на 250,4 млн. лева.
Освен това компанията отчита разходи заради неизползван капацитет на гръцкия терминал в "Александруполис" от 34,7 млн. лева. Нередовните плащания от страна на "Топлофикация София" също са допринесли за общата загуба на газовото дружество с близо 50 млн. лева.
През 2025 г. "Булгаргаз" е получил седем карга втечнен природен газ - 3 през терминала в Александруполис и 4 през Турция. Страната ни получава най-много природен газ от Азербайджан. Печалбата на дружеството от продажбата на синьо гориво е 60 млн. лева.
През 2025 г. държавната газова компания е купила с 1,51% повече газ в сравнение с 2024 г., но е продала с 1,42% по-малко. Топлофикационните дружества са най-големите клиенти на дружеството. Топлофикация София е и най-големият длъжник. Задълженията ѝ надхвърлят 1,28 млрд. лева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калоян Методиев бивш шеф на радев
⚡️Като президент преди 10 месеца ходи в Германия в офиса на компанията да лобира за завода. Посрещна пред президентството (особена чест само за монарси и държавни глави) изпълнителния директор Папенгер. Снимаха се. Прегръщаха се. Не му беше работа! Наруши протокол и всичко!
🇩🇪 Като премиер отиде при канцлера Мерц в Берлин и обсъждаха военните инвестиции точно преди 51 дни (18 май). Даваха съвместна пресконференция, а на първи ред ги слушаше Папенгер. Гаранти демек!
❄️ Днес, когато има абсолютно цялата власт, би отбой. И това замрази! Ден след катастрофата с "Боташ".
📣 А какви ги говореше! Стратегическа инвестиция! Ставаме част от отбранителната екосистема на Европа. Цитат: "Осигурих инвестицията на "Райментал" у нас като подарък за правителството".
❌ Днес вицепремиерът му Пулев обяви, че няма пари, че националният интерес не бил защитен, нямало терени, нямало подписан договор! Отказват се!
🧰 Къде са 82 млн.лева вноска? Защо са преведени на мегабогатия концерн от теглеща дълг след дълг България?
💶Не бяха ли осигурени парите за завода от фонда за въоръжаване на ЕС. Как така няма пари? ЕС ги свърши или не стигнаха до нас?
‼️Радев лобираше най-много за тази екологична и демодирана бомба. Предупредихме го! Тонове мастило изписах! Говореше на ангро. Някакви въздухарски работи!
💥 Пак се оля! Не става за реално управление. Пр
Коментиран от #19
19:09 08.07.2026
2 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Коментиран от #7
19:10 08.07.2026
3 Асен Василев предупреди че мунчо
Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).
19:11 08.07.2026
4 Без майтап
19:11 08.07.2026
5 Чукча писател
Въпроса е риторичен, но отговора е ясен и това е съдбата на почти всяко държавно дружество.
Просто държавата е мащеха за собствените си предприятия.
Това трябва да се промени. Веднъж и завинаги.
19:11 08.07.2026
6 Бойко Българоубиец
19:12 08.07.2026
7 Анонимен
До коментар #2 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Пишеш в грешната тема. Също така, по-скоро ми го хвалиш, че е поумнял.
Коментиран от #25
19:13 08.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мишел
Коментиран от #20
19:18 08.07.2026
10 Старшината и гълабарника
Коментиран от #15, #27
19:24 08.07.2026
11 Боруна Лом
19:28 08.07.2026
12 Верно ли?
19:30 08.07.2026
13 Макето
Коментиран от #24
19:31 08.07.2026
14 Загубите от Боташа
19:31 08.07.2026
15 Без майтап
До коментар #10 от "Старшината и гълабарника":Дефицита в бюджета е свързан с трансферите в руските офшорни сметки. Има заповед от ПУТИН българина трябва да бъде много по беден от руснака.
Коментиран от #17
19:34 08.07.2026
16 Мишел
19:40 08.07.2026
17 облъчена бг копейка
До коментар #15 от "Без майтап":слава просий!!
19:42 08.07.2026
18 Гъзовик
Коментиран от #28
19:52 08.07.2026
19 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #1 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Заводът за барут ( всъщност съединение -; комбинация от отровни за природата немски химикали ) го построй във вашия квартал ! Да трови теб и семейството ти !
19:56 08.07.2026
20 Стойко
До коментар #9 от "Мишел":Нашия върховен водач Радев сияе от радост и щастлив че се е докоснал до световния лидер. От преди 11 дни когато заяви "България спира военната помощ за Украйна" до днес когато вече ще увеличаваме военната помощ за тях! Речта му пред форума на НАТО беше развиваща като настоя Европа да се въоръжи повече за да е в безопасност. Защо се промени за 11 дни ли ? Миналия ден имаше среща с директорката на Световната банка Кристин Лагард която му подшушна с дърпане на ушенце да бъде послушен иначе да отива за заеми в раша. Радко изпадна в ступор и само промълви че раша са по зле от нас и нямат за тях ,какви заеми ще ни дават 😂🤣🤣😅😆
Коментиран от #23, #26
19:58 08.07.2026
21 А кога
20:04 08.07.2026
22 Половината
20:06 08.07.2026
23 Само питам
До коментар #20 от "Стойко":Защо споменаваш "Раша " А не бяха ли предателите от евро-натовските правителства , които сложиха камък на врата на България с десетки милиарди заеми ❓
20:07 08.07.2026
24 А,не така,
До коментар #13 от "Макето":ако покажат заплатите и бонусите на борда,ще се окажат повече от загубите на булгаргаз!
20:11 08.07.2026
25 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #7 от "Анонимен":Не виждаш ли , че започва кампания срещу Радев . ❓Такива сме виждали срещу Костов , Виденов , Сидеров , Костадинов ,Нинова ...И няма връщане ❗СЕГА е моментът Радев да избере : ще се върне ли към принципите , заради които му гласуваха доверие , или ще се наведе на алианса и Урсула . Второто ще е пагубно за него , защото са му прочели присъдата .
20:14 08.07.2026
26 Само питам
До коментар #20 от "Стойко":Защо споменаваш "Раша " А не бяха ли предателите от евро-натовските правителства , които сложиха камък на врата на България с десетки милиарди заеми ❓
20:18 08.07.2026
27 Да бе ,да ! 😜
До коментар #10 от "Старшината и гълабарника":Господарите на Радев и атлантическия клуб ги търси в натото и урсулите в Брюксел !
20:23 08.07.2026
28 Българин 🇧🇬
До коментар #18 от "Гъзовик":Договорът с Турция е подписан от шефката на Булгаргаз ( Бойкова калинка ) изпълнителен директор на дружеството Деница Златева
20:28 08.07.2026