"Булгаргаз" отчита загуба от 267,2 млн. лева за 2025 г.

"Булгаргаз" е завършил 2025 г. със загуби в размер на 267,2 млн. лева, съобщава БНТ. Дружеството отчита по-малко загуби в сравнение с 2024 г., когато те са в размер на 315,8 млн. лева, отбеляза news.bg.

През изминалата година "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с турската компания "Боташ". Неизползваният капацитет е създал допълнителни разходи на дружеството в размер на 250,4 млн. лева.

Освен това компанията отчита разходи заради неизползван капацитет на гръцкия терминал в "Александруполис" от 34,7 млн. лева. Нередовните плащания от страна на "Топлофикация София" също са допринесли за общата загуба на газовото дружество с близо 50 млн. лева.

През 2025 г. "Булгаргаз" е получил седем карга втечнен природен газ - 3 през терминала в Александруполис и 4 през Турция. Страната ни получава най-много природен газ от Азербайджан. Печалбата на дружеството от продажбата на синьо гориво е 60 млн. лева.

През 2025 г. държавната газова компания е купила с 1,51% повече газ в сравнение с 2024 г., но е продала с 1,42% по-малко. Топлофикационните дружества са най-големите клиенти на дружеството. Топлофикация София е и най-големият длъжник. Задълженията ѝ надхвърлят 1,28 млрд. лева.