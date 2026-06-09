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„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на природен газ от Гърция към Румъния и Северна Македония

„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на природен газ от Гърция към Румъния и Северна Македония

9 Юни, 2026 11:06 492 9

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  • гърция-
  • румъния-
  • северна македония

Това ще стане от следващата газова година 2027/2028

„Булгартрансгаз“ увеличава капацитета за пренос на природен газ от Гърция към Румъния и Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Булгартрансгаз“ поетапно увеличава техническия капацитет от Гърция към България, от България към Румъния и от България към Република Северна Македония във връзка с изграждането и предстоящото въвеждане в експлоатация на проектите за разширение на газопреносната инфраструктура, част от Вертикалния газов коридор, съобщиха от газопреносния оператор.

В точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро капацитетът ще се увеличи на два етапа – за газова година 2026/2027 и от газова година 2027/2028, а на точките Негру Вода 1/Кардам и Кюстендил/Жидилово – от газова година 2027/2028. Газовата година е период, започващ в 07:00 часа местно време на първия ден на октомври на дадена календарна година и завършващ в 07:00 часа местно време на първия ден на октомври на следващата календарна година, уточни БТА.

„Значителният напредък в изграждането на инфраструктурата от Вертикалния коридор дава възможност на българския газопреносен оператор да предложи увеличени капацитети за пренос на природен газ в точките на междусистемно свързване при намалени цени. С това предоставяме необходимите условия за преноса на допълнителни количества втечнен природен газ от надеждни източници като САЩ и други за България, региона и Европа“, заяви изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов.

„По този начин допринасяме за увеличаване ликвидността на пазара в региона, повишаване сигурността на доставките и гарантиране на конкурентни цени“, допълни той.

В изпълнение на Пътната карта за повишаване на атрактивността на трансбалканския маршрут увеличаването на капацитетите е още една стъпка за осигуряване на максимални потоци и подобрени цени по газопреносната мрежа в региона. Въз основа на очакваните по-високи потоци по Маршрут 1 от Вертикалния газов коридор за следващата газова година „Булгартрансгаз“ намали цената на капацитета с общо над 11 на сто за точките на междусистемно свързване от Гърция към България и от България към Румъния.

В резултат от въвеждането в експлоатация на лупинга Кулата – Кресна за газова година 2026/2027 за точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното увеличение на техническия капацитет до 93 009 443 киловатчаса на ден.

За газова година 2027/2028 и следващите газови години за точката Кулата/Сидирокастро ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното пълно увеличение на техническия капацитет до 102 825 300 киловатчаса на ден след въвеждането и на газопровода Пиперево – Перник.

За газова година 2027/2028 и следващите газови години за точката Негру Вода 1/Кардам ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното увеличение на техническия капацитет до 296 796 409 киловатчаса на ден в резултат от въвеждането в експлоатация на лупинга Рупча – Ветрино и реверсирането на компресорна станция „Кардам“.

За газова година 2027/2028 и следващите газови години за точката Кюстендил/Жидилово в посока от България към Република Северна Македония ще бъде предложен капацитет, съответстващ на планираното пълно увеличение на техническия капацитет до 38 732 348 киловатчаса на ден в резултат от въвеждането и на газопровода Пиперево – Перник.

Съгласно тръжния календар на „Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи“ (ENTSOG) и в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи на 6 юли 2026 г. ще се проведе ежегодният търг за годишни капацитетни продукти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възpожденец 🇧🇬

    0 1 Отговор
    Нали ви е ясно какво ще се получи под ръководството на владимир малинов, стратега на Турски поток, Боташ, аварията в АЕЦ с фалшиви мембрани, саботажа на Чирен и прокарване на схемите на Ковачки.
    Владимир малинов е доказан служител и изпълнител на руските интереси в ущърб на България и българския потребител .

    Коментиран от #5

    11:12 09.06.2026

  • 2 Лява ръка, дясно ухо

    1 0 Отговор
    Вместо да доставяме газ по тръба, директноно от Русия. Доставяне руски газ, с американска надценка, от кораб, през терминал в Гърция по тръба до Румъния и Македония ..

    Коментиран от #4

    11:12 09.06.2026

  • 3 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    1 0 Отговор
    Много коридори, много нещо.
    Боташ кога ще заработи, за да ни носи печалба ?

    11:14 09.06.2026

  • 4 Глюпости

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лява ръка, дясно ухо":

    Боташ е незаменим ...

    11:16 09.06.2026

  • 5 май си Петроханец?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Какво общо има договора с Боташ, който трябваше да замени руския газ стурски поток, по който минава транзит руския газ?

    Коментиран от #8

    11:16 09.06.2026

  • 6 Моралния стожер от Банкя

    0 1 Отговор
    Пак ще харижа 3 милиарда на руския господар

    11:17 09.06.2026

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    0 1 Отговор
    Браво. След като разработиха Боташ, сега ще разработят и нови трасета.
    Няма само руско-турски консорциум Боташ да печели, сега ще трябва да печели и руско-гръцкия .
    Ще намалим лекари и учители на половина и готово, можем да плащаме още няколко Боташ-а

    11:17 09.06.2026

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "май си Петроханец?":

    Май си чукча писател.
    Общото е владимир малинов. И двата проекта се прокарват от него.

    11:19 09.06.2026

  • 9 Само питам

    1 0 Отговор
    "Булгаргаз" и неговата шефка герберка калинка , която подписа договора с Боташ ? И как е , американския газ по-евтин ли е от руския , след като е обиколил земното кълбо ?

    11:52 09.06.2026

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