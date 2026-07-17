Проверките на камиони в София: Хванаха шофьор с отнети всички контролни точки, с 37 акта и 98 фиша

От 13 юли в София се провежда съвместна специализирана акция на СДВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, насочена към контрола на тежкотоварния трафик. Това съобщи комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР, цитиран от dariknews.bg

По думите му при проверките се следи за техническото състояние на товарните автомобили, включително за износени гуми, за спазването на задължителните почивки от водачите, превозващи товари и пътници, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества.

От началото на операцията са проверени 154 тежкотоварни автомобила. Съставени са 10 акта и 58 фиша.

Сред установените нарушения е и случай с неправоспособен водач, спрян на 14 юли на бул. "Ботевградско шосе". Шофьорът е загубил правоспособността си след отнемане на всички контролни точки. Според комисар Цурински в досието му има общо 37 акта и 98 фиша.

На следващия ден – 15 юли, отново на бул. "Ботевградско шосе", полицаите са установили водач на товарен автомобил, който е управлявал след употреба на алкохол. Пробата с дрегер е отчела 0,67 промила алкохол в издишания въздух.

Само в рамките на вчерашния ден от движение са спрени и два товарни автомобила заради опасни технически неизправности. Фишовете са за по-дребни нарушения, като използване на мобилен телефон при шофиране, неизползване на обезопасителни колани, не представяне на документ за Годишен технически преглед.

По думите на комисар Мартин Цурински проверките на тежкотоварните автомобили продължават и идната седмица съвместно с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като целта е да се ограничат нарушенията и да се повиши безопасността на движението по пътищата.