Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на тежкотоварния трафик

Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик, съобщиха за медиите от пресцентъра на МВР.
По негово разпореждане Главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.
На полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на ИА „Автомобилна администрация“, е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението.
При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани съобразно действащото законодателство. При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на ИА „Автомобилна администрация“ за предприемане на последващи действия в рамките на нейните законови правомощия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
15:46 11.07.2026
2 Разпоредбата
15:46 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Войните са
15:49 11.07.2026
6 Претоварват ги
Коментиран от #19
15:50 11.07.2026
7 ДрайвингПлежър
15:52 11.07.2026
8 БАнкя АЛино
Коментиран от #12
15:53 11.07.2026
9 Шофьор
Коментиран от #11
15:57 11.07.2026
10 Бойко Тиквата ги закриляше
Коментиран от #17
15:58 11.07.2026
11 Абсолютно правилно
До коментар #9 от "Шофьор":След като, когато хванат дрогиран шофьор му отнемат автомобила в полза на държавата, защо това не се прилага и спрямо технически неизправните тежкотоварни камиони, умишлено допуснати от собствениците им на пътя ? Те създават същия риск на пътя като дрогираните шофьори !
16:04 11.07.2026
12 ТИР
До коментар #8 от "БАнкя АЛино":Как пък цените от превоза са нереални..
Ако в превозваната стока добавиш 500 евро и ги добавиш към броя на превозваните продукти ще се окаже че поскъпването е с 0.001 на брой...
Винаги камионите трябва да са виновни за всичко и пътищата а 150 евро е Тол таксата на Ден...
16:09 11.07.2026
13 Кой
16:10 11.07.2026
14 Давид
Коментиран от #15
16:13 11.07.2026
15 Лесно е
До коментар #14 от "Давид":Караш с гуми като галоши - взимат ти камиона и отиваш в затвора ! Няма оправдание за това да караш с износени гуми !
Коментиран от #16
16:16 11.07.2026
16 Давид
До коментар #15 от "Лесно е":На гумите има дот , на кондолите има букса за тонажа , кога и колко е претоварвана от както е закупена , под този камион се влиза гледа се шаси , въздуси , ботилки , абс и хиляди неща ;) ти и тези аматйори като не ств шофйори и нямате опит какво ще гледате ;) гуми , ми че то гумата може да е перфектна визуално но да е на 10 години печена на слънце ;)
16:26 11.07.2026
17 Поправка
До коментар #10 от "Бойко Тиквата ги закриляше":Ти си толкоз пРозД,че и за шофЕр не ставаш.
16:28 11.07.2026
18 Качете тировете
Толкова е просто!
16:31 11.07.2026
19 Частна Република България
До коментар #6 от "Претоварват ги":А бе я стига с тая мантра. Значи тирът тръгва от Турция за Холандия. Той е претоварен и разбива само бг пътища. Другите държави ги пресича празен? Да не говорим за Гърция , Италия Южна Франция,Испания,където е по горещо? Но вие си знаете вашето. Тировете разбивали пътищата. Точно обратното е пътищата разбиват всички превозни средства. Я вземи карай от Русе до Лесово.
Коментиран от #21
16:34 11.07.2026
20 Не стига
Защо не?
16:35 11.07.2026
21 ПЪТИЩАТА СЕ РАЗБИВАТ
До коментар #19 от "Частна Република България":Поради лошото строителство на омразният БИБИТКАШ "инженер" банкянска тууулупова тиква. ТОЙ ПОЗВОЛИ НА МОШЕНИЧЕСКИ НЕГОВИ ДОБЛИЖЕНИ ХОРА И ФИРМИ ДА КРАДАТ ОТ АСФАЛТ МАНТИНЕЛИ ЧАКЪЛ ПЯСЪК. ТАМ НА ЗАПАД ПРАВЯТ ПЪТИЩА ПО ЕТАЛОН КАЧЕСТВЕНО А ТУК СЪС ПО 10 САНТИМЕТРА ЧАКЪЛ ПЯСЪК И 5 САНТИМЕТРА АСФАЛТ НЕКАЧЕСТВЕН.
16:42 11.07.2026
22 ТИР
16:48 11.07.2026
23 Доротея
16:58 11.07.2026