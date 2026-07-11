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Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на тежкотоварния трафик

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на тежкотоварния трафик

11 Юли, 2026 15:40 942 23

  • проверки-
  • камиони-
  • тежкотоварен трафик

Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на тежкотоварния трафик - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик, съобщиха за медиите от пресцентъра на МВР.

По негово разпореждане Главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.

На полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на ИА „Автомобилна администрация“, е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението.

При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани съобразно действащото законодателство. При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на ИА „Автомобилна администрация“ за предприемане на последващи действия в рамките на нейните законови правомощия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    3 1 Отговор
    Браво, точно на време!

    15:46 11.07.2026

  • 2 Разпоредбата

    9 2 Отговор
    ще оправи работата , няма що !

    15:46 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Войните са

    5 5 Отговор
    Еврейската жътва и прибирането на реколтата никога не е спирало... Путин и Зеленски са евреи ...затова си избиват ХРИСТИЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ..нас ...

    15:49 11.07.2026

  • 6 Претоварват ги

    14 1 Отговор
    разбиват пътя

    Коментиран от #19

    15:50 11.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    5 4 Отговор
    Милиционерщината няма да реши проблемите на пътя!

    15:52 11.07.2026

  • 8 БАнкя АЛино

    9 0 Отговор
    Тия Мал у юници заради които цените на всичко са нереални високи нема ли да ги качват на влакови композиции и коловози вече ? Забранете ги завинаги

    Коментиран от #12

    15:53 11.07.2026

  • 9 Шофьор

    18 3 Отговор
    Всички камиони, които са хванати с гуми гладки като галош да бъдат незабавно отнемани в полза на държавата, а собствениците има да бъдат съдени за престъпна небрежност ! Такива ги има много, държавата ще спечели милиони.

    Коментиран от #11

    15:57 11.07.2026

  • 10 Бойко Тиквата ги закриляше

    15 0 Отговор
    Тираджиите се имат за богопомазани.

    Коментиран от #17

    15:58 11.07.2026

  • 11 Абсолютно правилно

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шофьор":

    След като, когато хванат дрогиран шофьор му отнемат автомобила в полза на държавата, защо това не се прилага и спрямо технически неизправните тежкотоварни камиони, умишлено допуснати от собствениците им на пътя ? Те създават същия риск на пътя като дрогираните шофьори !

    16:04 11.07.2026

  • 12 ТИР

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "БАнкя АЛино":

    Как пък цените от превоза са нереални..
    Ако в превозваната стока добавиш 500 евро и ги добавиш към броя на превозваните продукти ще се окаже че поскъпването е с 0.001 на брой...
    Винаги камионите трябва да са виновни за всичко и пътищата а 150 евро е Тол таксата на Ден...

    16:09 11.07.2026

  • 13 Кой

    10 0 Отговор
    А чуждите ще проверяваме ли, щото карат без спазване на закона, и го правят щото никой не ги санкционира. Има ли български шофьор каращ в ограничението който не е притискан от чужд тир????

    16:10 11.07.2026

  • 14 Давид

    7 1 Отговор
    И какво разбират КАТ от техническа изправност ;) те не знаят защо е вдигнато богето а камо ли да ги питаш за центробежен филтър и каква роля играе . Примерно ! Как хора с B или дори C , ще са компетенти след като дори не са се качвали в товарен камион ?

    Коментиран от #15

    16:13 11.07.2026

  • 15 Лесно е

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Давид":

    Караш с гуми като галоши - взимат ти камиона и отиваш в затвора ! Няма оправдание за това да караш с износени гуми !

    Коментиран от #16

    16:16 11.07.2026

  • 16 Давид

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лесно е":

    На гумите има дот , на кондолите има букса за тонажа , кога и колко е претоварвана от както е закупена , под този камион се влиза гледа се шаси , въздуси , ботилки , абс и хиляди неща ;) ти и тези аматйори като не ств шофйори и нямате опит какво ще гледате ;) гуми , ми че то гумата може да е перфектна визуално но да е на 10 години печена на слънце ;)

    16:26 11.07.2026

  • 17 Поправка

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бойко Тиквата ги закриляше":

    Ти си толкоз пРозД,че и за шофЕр не ставаш.

    16:28 11.07.2026

  • 18 Качете тировете

    4 0 Отговор
    На влакове - хем няма да съсипват пътищата ни, хем няма да убиват, хем БДЖ ще понапълнят човчицата!
    Толкова е просто!

    16:31 11.07.2026

  • 19 Частна Република България

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Претоварват ги":

    А бе я стига с тая мантра. Значи тирът тръгва от Турция за Холандия. Той е претоварен и разбива само бг пътища. Другите държави ги пресича празен? Да не говорим за Гърция , Италия Южна Франция,Испания,където е по горещо? Но вие си знаете вашето. Тировете разбивали пътищата. Точно обратното е пътищата разбиват всички превозни средства. Я вземи карай от Русе до Лесово.

    Коментиран от #21

    16:34 11.07.2026

  • 20 Не стига

    3 0 Отговор
    Че са без гуми, но и в трафика най - бавния решава да изпреварва.
    Защо не?

    16:35 11.07.2026

  • 21 ПЪТИЩАТА СЕ РАЗБИВАТ

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Частна Република България":

    Поради лошото строителство на омразният БИБИТКАШ "инженер" банкянска тууулупова тиква. ТОЙ ПОЗВОЛИ НА МОШЕНИЧЕСКИ НЕГОВИ ДОБЛИЖЕНИ ХОРА И ФИРМИ ДА КРАДАТ ОТ АСФАЛТ МАНТИНЕЛИ ЧАКЪЛ ПЯСЪК. ТАМ НА ЗАПАД ПРАВЯТ ПЪТИЩА ПО ЕТАЛОН КАЧЕСТВЕНО А ТУК СЪС ПО 10 САНТИМЕТРА ЧАКЪЛ ПЯСЪК И 5 САНТИМЕТРА АСФАЛТ НЕКАЧЕСТВЕН.

    16:42 11.07.2026

  • 22 ТИР

    1 0 Отговор
    Богаташи , защо в Испания няма дупки, транспортния поток е стократно по голям ,има магистрали а не се заплаща ,,,?

    16:48 11.07.2026

  • 23 Доротея

    0 0 Отговор
    Има някакъв положителен нюанс! И сега ме притискат отзад, когато карам старата си Супра в участък с камера и ограничение 50, но след това подкарам ли със 90-100 вече изостават и спазват дистанцията ! Ето и днес заранта като отидох за зарзават бе така, а преди колкото и да препускам, камиона пак на 2 метра зад багажника...

    16:58 11.07.2026

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