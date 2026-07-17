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Нощна акция в Пловдив: Данъчни щурмуваха заведенията в центъра (ОБЗОР)

Нощна акция в Пловдив: Данъчни щурмуваха заведенията в центъра (ОБЗОР)

17 Юли, 2026 04:05, обновена 17 Юли, 2026 04:07 486 2

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Среднощна проверка на НАП в центъра на Пловдив разкри десетки нарушения на търговци в „Капана“ и пешеходната зона

Нощна акция в Пловдив: Данъчни щурмуваха заведенията в центъра (ОБЗОР) - 1
Анна Митова, директор дирекция &quot;Комуникации&quot; в НАП, Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна среднощна проверка на Националната агенция за приходите (НАП) блокира заведенията в центъра на Пловдив в нощта срещу 17 юли.

Фискалните инспектори извършиха извънредни проверки в най-натоварените нощни клубове, барове и ресторанти в арт квартала „Капана“ и по Главната улица. Към 4:00 часа сутринта акцията продължава да обхваща ключови обекти, като целта е строг контрол върху отчитането на оборотите, трудовите договори и спазването на въведените регулации.

Масови нарушения в квартал „Капана“

През последните два дни данъчните са концентрирали сериозен ресурс в Града под тепетата. Според официална информация от Българската национална телевизия (БНТ), само за последните 48 часа в Пловдив са проверени общо 36 заведения, като фокусът е бил именно върху специфичния нощен живот в „Капана“.

Към момента инспекторите са констатирали 10 сериозни нарушения в проверените обекти. Основните проблеми, на които са се натъкнали проверяващите екипи, включват:

  • Неиздаване на фискални касови бележки
  • Драстични разминавания между маркираните суми на касовия апарат и наличните пари в касата
  • Проверки за служители без валидни трудови договори
  • Контрол върху реалния размер на осигурителните доходи

Данните на НАП за Пловдив и страната

По информация на Радио Пловдив (БНР), масираната лятна кампания на приходната агенция вече дава сериозни резултати. Директорът на Дирекция "Комуникации" в НАП Анна Митова обяви, че за изминалите две седмици на територията на Пловдив са инспектирани общо 200 търговски обекта. При тях са открити близо 70 нарушения на данъчното и осигурителното законодателство.

Паралелно с фискалния контрол, екипите на НАП следят изключително строго и за изпълнението на закона за въвеждане на еврото и движението на цените. От началото на годината в страната са съставени над 1500 акта за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги, а издадените наказателни постановления са за близо 1,7 милиона лева.

От приходната агенция предупреждават, че санкциите за неиздаване на касов бон варират от 100 до 2000 лева, а при липса на фискално устройство глобата може да надхвърли 10 000 лева, придружена със запечатване на обекта. Среднощните проверки в Пловдив ще продължат през целия уикенд.


Пловдив / България
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