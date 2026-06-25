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Прокуратурата ще повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Прокуратурата ще повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия"

25 Юни, 2026 07:20 1 060 19

  • обвинения-
  • шофьор-
  • катастрофа-
  • тракия

При трагедията загинаха трима души – две деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях

Прокуратурата ще повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се да прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жерти АМ „Тракия“. В момета той е задържан за 24 часа.

При трагедията загинаха трима души – две деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях.

Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна след като камионът спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета президентът на "Славия" Венци Стефанов обяви едномесечен траур.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИРАДЖИИТЕ

    4 16 Отговор
    Масово карат пияни и дрогирани.

    07:22 25.06.2026

  • 2 пенсионер от Варна

    14 2 Отговор
    виновен е не шофьорът , а собственикът на камиона ! техническите неизправности не са случайни !

    Коментиран от #16

    07:22 25.06.2026

  • 3 що за малоумщина

    18 1 Отговор
    неразбирам защо след като ясно се знае че камиона е спукал гума трябва да се повдигат обвинения на шофьора??? как да удържи камиона след спукана гума вие имате ли си на представа какво се случва с тази тежка машина която се движи с 90км/ч

    Коментиран от #7, #13

    07:24 25.06.2026

  • 4 оня с коня

    12 2 Отговор
    дрън дрън ярина шофьора какво е виновен че гумата е дефектна?

    07:25 25.06.2026

  • 5 ако е спукал гума няма вина

    24 3 Отговор
    вината е само на бою циганина с неговите фалшиви мантинели

    Коментиран от #15

    07:26 25.06.2026

  • 6 сияна еоод -пътен експерт

    4 4 Отговор
    време е вече да гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    07:27 25.06.2026

  • 7 Младеж/о/

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "що за малоумщина":

    За да караш ТЕЖКОТОВАРЕН камион/тир/ трябва да си ПРОФЕСИОНАЛИСТ не само по документи! Но другото е че и на "най добрия" може да се случи. ЗЛОПОЛУКА му викат в цял свят! В БГ за наШте мили управници е "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ"???!!

    Коментиран от #11

    07:31 25.06.2026

  • 8 Бойко Българоубиец

    16 5 Отговор
    Еми като ви наредих ламаринени мантинели по 1 милион евро парчето ще мрете няма как 😉😘 другият път пак да гласувате за мене! ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #12

    07:34 25.06.2026

  • 9 Дзак

    3 5 Отговор
    Композицията има 12 гуми. Трябва да им следят състоянието!

    07:36 25.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баничарка изтребител

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Младеж/о/":

    Ами те всеки ден се случват тези "злополуки", даже по две три на ден. И то все на "професионалисти" и на изрядни драйвъри с дългогодишен стаж.

    07:47 25.06.2026

  • 12 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бойко Българоубиец":

    Спомняте ли си , когато ББ откриваше новата магистрала /преди няколко години/ , как се хвалеше , че карал с джипката по нея със 190 !!!
    И тогава на въпроса - защо със скорост много над позволената /130 км.ч./ , ТОЙ първично и типично по ПРОСТАШКИ отговори - за да я изпробва !!!
    Това което става сега с тези катастрофи , дупки , пукнатини , локви , неравности , слаби мантинели е РЕЗУЛТАТ ОТ по-горния пример на БАЙ ГАНьОТО !

    07:49 25.06.2026

  • 13 Видял

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "що за малоумщина":

    Спуканата гума е защитната версия. Заспал е дълбоко и се е събудил чак в другото платно.

    07:58 25.06.2026

  • 14 Я вижте

    1 0 Отговор
    ...тия мантанели, като съчки се трупат. Как камион странично ще ги скъса и двете мантинели .... те са изгнили и незакрепени добре. Хората загиват заради инфраструктура, тия мантанели се поставят точно заради тая работа, да задържи колата да не навлезе в напречното, ако получи авария....съдене на държавата и АПИ до дупка

    07:58 25.06.2026

  • 15 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ако е спукал гума няма вина":

    Разбира се, че шофьорът не е виновен, спуква се гума, как да спре изведнъж 20- тонна машина, но за чалгаросаната полиция така е лесно, тя се затруднява много при разследване, а така "виновният" е ясен ! Колкото до мантинелите явно са само за снимка, че ги има, но още по-просташкото е, че АПИ за да ремонтира веднага както така трябва и така се прави по света ЗА ТЯХ ТРЯБВАЛО ПРОЦЕДУРА КОЯТО ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ХА ХА ! ПРОЦЕДУРА ЗА РЕМОНТ НА ЖИЗНЕНО ВАЖНО СЪОРЪЖЕНИЕ ВЕРОЯТНО ПРОЦЕДУРАТА Е "РЕМОНТ НА РЕМОНТА" НА ТИКВЕНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА -ОТНОВО ГАВРА С СУВЕРЕНА ТОЙ ТРЯБВА ДА СИ ПЛАТИ ОТНОВО НО ТОЗИ ПЪТ С ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ ! Живеете в държава - престъпник ! И винетките ви вдигат сега защото "така се прави" ха ха когато няма пътища, а само положено "фолио" !

    08:02 25.06.2026

  • 16 Тралала

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "пенсионер от Варна":

    Или пък производителя, или разбитите ни пътища, защото на гумите им се налага да търпят по-големи натоварвания, ами ако е претоварен. Пълно философи..

    08:05 25.06.2026

  • 17 Коки

    0 1 Отговор
    А кой е шофьорът на камиона, за него нищо не се съобщава, защо се крие името му?

    08:09 25.06.2026

  • 18 Ако караш...

    0 0 Отговор
    Тежкотоварни ка миони си винаги с единия крак в затвора а,с другия в гроба....
    Една капа пари не се взимат туко така,20 години карах камиони от всякакво естество над 12 и повече тона и искам да ни кажа,че това с гумата е едно от най-страшнште неща,които могат да ви се случат,камиона става неоправляем...

    08:13 25.06.2026

  • 19 Васил

    0 0 Отговор
    Това дето наричат подобие на магистрала си е чист селски път на запад. Докога тесни пътища у нас ще се наричат магистрали въобще не отговарят на натоварването и трафика по тях. Трябва да има поне 4 ленти в всяла посока и една да е само за тирове и автобуси като на запад.

    08:16 25.06.2026

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