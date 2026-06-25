Прокуратурата ще повдигне обвинение на шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Очаква се да прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жерти АМ „Тракия“. В момета той е задържан за 24 часа.
При трагедията загинаха трима души – две деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях.
Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна след като камионът спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета президентът на "Славия" Венци Стефанов обяви едномесечен траур.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТИРАДЖИИТЕ
07:22 25.06.2026
2 пенсионер от Варна
Коментиран от #16
07:22 25.06.2026
3 що за малоумщина
Коментиран от #7, #13
07:24 25.06.2026
4 оня с коня
07:25 25.06.2026
5 ако е спукал гума няма вина
Коментиран от #15
07:26 25.06.2026
6 сияна еоод -пътен експерт
07:27 25.06.2026
7 Младеж/о/
До коментар #3 от "що за малоумщина":За да караш ТЕЖКОТОВАРЕН камион/тир/ трябва да си ПРОФЕСИОНАЛИСТ не само по документи! Но другото е че и на "най добрия" може да се случи. ЗЛОПОЛУКА му викат в цял свят! В БГ за наШте мили управници е "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ"???!!
Коментиран от #11
07:31 25.06.2026
8 Бойко Българоубиец
Коментиран от #12
07:34 25.06.2026
9 Дзак
07:36 25.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Баничарка изтребител
До коментар #7 от "Младеж/о/":Ами те всеки ден се случват тези "злополуки", даже по две три на ден. И то все на "професионалисти" и на изрядни драйвъри с дългогодишен стаж.
07:47 25.06.2026
12 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ
До коментар #8 от "Бойко Българоубиец":Спомняте ли си , когато ББ откриваше новата магистрала /преди няколко години/ , как се хвалеше , че карал с джипката по нея със 190 !!!
И тогава на въпроса - защо със скорост много над позволената /130 км.ч./ , ТОЙ първично и типично по ПРОСТАШКИ отговори - за да я изпробва !!!
Това което става сега с тези катастрофи , дупки , пукнатини , локви , неравности , слаби мантинели е РЕЗУЛТАТ ОТ по-горния пример на БАЙ ГАНьОТО !
07:49 25.06.2026
13 Видял
До коментар #3 от "що за малоумщина":Спуканата гума е защитната версия. Заспал е дълбоко и се е събудил чак в другото платно.
07:58 25.06.2026
14 Я вижте
07:58 25.06.2026
15 Емигрант
До коментар #5 от "ако е спукал гума няма вина":Разбира се, че шофьорът не е виновен, спуква се гума, как да спре изведнъж 20- тонна машина, но за чалгаросаната полиция така е лесно, тя се затруднява много при разследване, а така "виновният" е ясен ! Колкото до мантинелите явно са само за снимка, че ги има, но още по-просташкото е, че АПИ за да ремонтира веднага както така трябва и така се прави по света ЗА ТЯХ ТРЯБВАЛО ПРОЦЕДУРА КОЯТО ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА ХА ХА ! ПРОЦЕДУРА ЗА РЕМОНТ НА ЖИЗНЕНО ВАЖНО СЪОРЪЖЕНИЕ ВЕРОЯТНО ПРОЦЕДУРАТА Е "РЕМОНТ НА РЕМОНТА" НА ТИКВЕНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА -ОТНОВО ГАВРА С СУВЕРЕНА ТОЙ ТРЯБВА ДА СИ ПЛАТИ ОТНОВО НО ТОЗИ ПЪТ С ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ ! Живеете в държава - престъпник ! И винетките ви вдигат сега защото "така се прави" ха ха когато няма пътища, а само положено "фолио" !
08:02 25.06.2026
16 Тралала
До коментар #2 от "пенсионер от Варна":Или пък производителя, или разбитите ни пътища, защото на гумите им се налага да търпят по-големи натоварвания, ами ако е претоварен. Пълно философи..
08:05 25.06.2026
17 Коки
08:09 25.06.2026
18 Ако караш...
Една капа пари не се взимат туко така,20 години карах камиони от всякакво естество над 12 и повече тона и искам да ни кажа,че това с гумата е едно от най-страшнште неща,които могат да ви се случат,камиона става неоправляем...
08:13 25.06.2026
19 Васил
08:16 25.06.2026