Новини
България »
Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев

Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев

17 Юни, 2026 15:11 1 496 23

  • стоян колев-
  • обвинения

39-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 16 юни извършвал непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобил

Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Пазарджик повдигна 2 обвинения на тиктокъра Стоян Колев и удължи ареста му до 72 часа.

39-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 16 юни извършвал непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобил на автомагистрала "Тракия" в района на Пазарджик, както и за това, че шофирал след употреба на кокаин, съобщиха от държавното обвинение.

Вчера на телефон 112 е бил подаден сигнал, че в района на община Септември лек автомобил, марка "Ауди" криволичи по пътното платно. Малко по-късно колата е била спряна от служители на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, които са установили, че водачът е известният в социалните мрежи Стоян Колев. В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие.

При извършената проверка е установено, че това е пневматична пушка. На място е бил извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като е отчетено, че 39-годишният мъж е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Той е дал и кръвна проба за изследване.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура Пазарджик.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    30 3 Отговор
    Поредното измислено геройче, дано изтърве сапуна!

    Коментиран от #13

    15:14 17.06.2026

  • 2 Зевс

    22 2 Отговор
    Накрая кръвния тест ще излезе отрицателен, за непристойното поведение 100 евро глоба, ама пича генерира як трафик, който ще монетизира, аз на това му казвам бизнес план ;)

    Коментиран от #5, #8

    15:15 17.06.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    26 2 Отговор
    Този брадясъл като талибанин из р о d за наказание да бъде изпратен на фронта в Украината..!

    15:16 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бат Жоро

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Този точно това прави в последните години:)

    15:18 17.06.2026

  • 6 Оз. Ген.Румянцев

    10 3 Отговор
    Намери ди майстора, тоя е за лудницата.

    15:19 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пенсионер ОСВ

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Ти на такива безделници ли се възхищаваш абсолютен паразит и мързел..
    Такива като него при Соца ги пращаха в панделата и яко бачкане!

    Коментиран от #20

    15:21 17.06.2026

  • 9 Куха лейка

    21 1 Отговор
    Известен..с какво е известен и пред кого!?!? Някакъв тъп наркоман селяндур който се мисли за мутра ...Я в затвора но поне за 3 години и да го видим другия път....А дано ,ама надали...в колонията

    15:22 17.06.2026

  • 10 Сила

    14 1 Отговор
    Че е прозд и тъп ли .....??!
    Ми той толкова си може , генетика и произход , кво е виновен чиляка ...

    15:23 17.06.2026

  • 11 Гост

    12 1 Отговор
    Какво работи утайката, освен да заема дъното?

    15:23 17.06.2026

  • 12 Организация на трафикантите и пласьорите

    12 0 Отговор
    Да построи поне километър магистрала в полза на родината.

    15:25 17.06.2026

  • 13 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Ако устиска до зимата и хоп вързан за радиатора като Горан

    15:28 17.06.2026

  • 14 някой си

    15 1 Отговор
    Такива не можеха да виреят и един ден през соца.Много бързо влизаха в крачка.

    Коментиран от #15

    15:36 17.06.2026

  • 15 тъй ли...

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "някой си":

    Така беше по "лошото време".
    Но, дойде демонокрацията и всякакви л-на изплуваха отгоре, да си миришат наволя.

    15:46 17.06.2026

  • 16 Спиро

    8 0 Отговор
    Това е неговият начин да бъде известен, друго не е успял да измисли..

    15:46 17.06.2026

  • 17 Този

    3 2 Отговор
    Е привърженик на Величие
    Киро Брейка му посвети цяло видео преди месец , с похвала че такива трябва да са хората.
    Да не се учудихте?

    15:53 17.06.2026

  • 18 Механик

    6 0 Отговор
    Кажете ми какво трябва да има в главата човек, който се кефи на тоя и му е абонат из мрежите?!
    По моите разбирания такъв човек не би трябвало да може да живее самостоятелно и да взема житейки решения. Но катто е видно, явно нещо в системата е прецакано и такива като тоя и "последователите" му се роят .

    15:58 17.06.2026

  • 19 само бесене ги оправя

    5 1 Отговор
    такива като тоя

    15:58 17.06.2026

  • 20 да де

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пенсионер ОСВ":

    то си е концлагер , много обичате да възпитавате с труд , и най вече да прибирате резултатите от труда , нали другарю капиталист ?

    Коментиран от #21, #22

    15:59 17.06.2026

  • 21 Ето един

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "да де":

    Фен на стоенчо..тъп но разбра от политика и история

    16:05 17.06.2026

  • 22 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "да де":

    Трудът облагородява! Стара и изпитана максима от създаването на света.
    Кой беше ти, че да оспорваш истините, доказани и изпитани с времето? Поредното жълтопаветно и многоpolovo ли?

    16:11 17.06.2026

  • 23 Циганин

    1 0 Отговор
    Типичен бг дебил

    16:19 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове