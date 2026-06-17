Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев

Районната прокуратура в Пазарджик повдигна 2 обвинения на тиктокъра Стоян Колев и удължи ареста му до 72 часа.
39-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 16 юни извършвал непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобил на автомагистрала "Тракия" в района на Пазарджик, както и за това, че шофирал след употреба на кокаин, съобщиха от държавното обвинение.
Вчера на телефон 112 е бил подаден сигнал, че в района на община Септември лек автомобил, марка "Ауди" криволичи по пътното платно. Малко по-късно колата е била спряна от служители на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, които са установили, че водачът е известният в социалните мрежи Стоян Колев. В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие.
При извършената проверка е установено, че това е пневматична пушка. На място е бил извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като е отчетено, че 39-годишният мъж е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Той е дал и кръвна проба за изследване.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура Пазарджик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа
Коментиран от #13
15:14 17.06.2026
2 Зевс
Коментиран от #5, #8
15:15 17.06.2026
3 Софийски селянин,Пенсионер
15:16 17.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бат Жоро
До коментар #2 от "Зевс":Този точно това прави в последните години:)
15:18 17.06.2026
6 Оз. Ген.Румянцев
15:19 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пенсионер ОСВ
До коментар #2 от "Зевс":Ти на такива безделници ли се възхищаваш абсолютен паразит и мързел..
Такива като него при Соца ги пращаха в панделата и яко бачкане!
Коментиран от #20
15:21 17.06.2026
9 Куха лейка
15:22 17.06.2026
10 Сила
Ми той толкова си може , генетика и произход , кво е виновен чиляка ...
15:23 17.06.2026
11 Гост
15:23 17.06.2026
12 Организация на трафикантите и пласьорите
15:25 17.06.2026
13 оня с коня
До коментар #1 от "Мдааа":Ако устиска до зимата и хоп вързан за радиатора като Горан
15:28 17.06.2026
14 някой си
Коментиран от #15
15:36 17.06.2026
15 тъй ли...
До коментар #14 от "някой си":Така беше по "лошото време".
Но, дойде демонокрацията и всякакви л-на изплуваха отгоре, да си миришат наволя.
15:46 17.06.2026
16 Спиро
15:46 17.06.2026
17 Този
Киро Брейка му посвети цяло видео преди месец , с похвала че такива трябва да са хората.
Да не се учудихте?
15:53 17.06.2026
18 Механик
По моите разбирания такъв човек не би трябвало да може да живее самостоятелно и да взема житейки решения. Но катто е видно, явно нещо в системата е прецакано и такива като тоя и "последователите" му се роят .
15:58 17.06.2026
19 само бесене ги оправя
15:58 17.06.2026
20 да де
До коментар #8 от "Пенсионер ОСВ":то си е концлагер , много обичате да възпитавате с труд , и най вече да прибирате резултатите от труда , нали другарю капиталист ?
Коментиран от #21, #22
15:59 17.06.2026
21 Ето един
До коментар #20 от "да де":Фен на стоенчо..тъп но разбра от политика и история
16:05 17.06.2026
22 Гост
До коментар #20 от "да де":Трудът облагородява! Стара и изпитана максима от създаването на света.
Кой беше ти, че да оспорваш истините, доказани и изпитани с времето? Поредното жълтопаветно и многоpolovo ли?
16:11 17.06.2026
23 Циганин
16:19 17.06.2026