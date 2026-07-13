Калин Стоянов: Демерджиев оказва натиск върху прокурори, разполагайки с архивите на Пепи Еврото и на "Нотариуса"

В четвъртък (09.07.2026 г.) отново се потвърди изнесеното от мен относно неправомерния достъп и последващото неправомерно използване на информация от PNR системата, в която се съхраняват, обработват и анализират резервационни данни на пътници, превозвани по въздух.

На брифинг пред медиите министърът на МВР публично заяви, че ще предостави пълен списък на пътниците, пътували заедно с лидера на ДПС, както и информация за връзките помежду им.

В петък Иван Демерджиев е предоставил на народни представители поредната фалшива справка за извършени оперативно-издирвателни мероприятия от ГДБОП.

Това твърди в своя публикация в социалната мрежа фейсбук бившият вътрешен министър и сега депутат от ДПС Калин Стоянов. Ето и още от неговата публикация:



Информацията в нея коренно се разминава с прочетеното от него по време на изслушването в парламента на 02.07.2026 г. След като документите са били получени в Народното събрание, те незабавно са били опровергани с факти. Например, в справката се твърди, че на определена дата Делян Пеевски е пътувал до дадена дестинация, а в действителност на същата и на следващата дата той е бил в сградата на Народното събрание и дори е давал брифинг пред медиите. Освен това някой от уж пътувалите граждани с Делян Пеевски, публично опровергаха тази информация, като дори заявиха, че не го познават.

По безспорен начин се установява, че в рамките на една седмица в ГДБОП е била изготвена нова справка, вероятно със същия номер като предходната, но с различно съдържание. Важното обаче е, че и двете справки не кореспондират с истината.

От изложеното дотук можем да направим обосновано предположение, както обича да се изразява Цветан Цветанов, че Иван Демерджиев неправомерно използва PNR системата и в разрез с всички международни и национални разпоредби оповестява данни за контакти, прави публични внушения и нанася репутационни вреди с една-единствена цел - политическа саморазправа.

Във връзка с горното и след като се запознах със свободните съчинения върху няколко листа хартия, които срамно за ГДБОП наричат официална справка, днес подавам сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България с искане да бъде извършена проверка от компетентните структури за събиране на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от министъра на вътрешните работи, директора на ГДБОП Мартин Златков, и.ф. председателя на ДАНС Станчо Станчев, временно изпълняващия длъжността началник на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници, превозвани по въздух - Николай Георгиев, директора на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ Бисер Вучков и, вероятно, началника на политическия кабинет на Иван Демерджиев - Росица Димитрова. В днешния ден от ДПС подаваме официално искане и до председателя на НС г-жа Доцова с настояване от наша страна да ни предостави копия от документите, които са изготвени преди или най-късно в деня на изслушването на министъра на 02.07.2026г. Причина за това е че на колегата Хамид е представена справка на ГДБОП от 09.07.2026г, което означава, че има друга справка, която Демерджиев изчете от трибуната на НС. Допускам, че същата може да е унищожена или преправена, за което алармирах преди дни.

Като човек, свързан с МВР в продължение на 25 години, в сигнала подробно ще изложа множеството нередности в предоставените от Демерджиев „документи“.

Освен това, на брифинга пред медиите Демерджиев заяви, че вече не си правел труда да чете моите сигнали. Поради това зададох въпроса кой и на какво основание му предоставя моите сигнали, с които очевидно той е добре запознат.

Успоредно с това ще попитам дали до момента Иван Демерджиев е бил поканен в прокуратурата да даде сведения по изнесените от мен твърдения.

Тук ще отворя една скоба. Ако прокуратурата действаше по принципите, по които работят Демерджиев и подчинената му ОДМВР-Кърджали (поне засега), той трябваше вече да бъде „отведен за разпит с цел проверка на обстоятелства“.

Предполагам, че Демерджиев оказва натиск върху прокурорите, на които са разпределени моите сигнали срещу него, като им обяснява как ще ги освободи от длъжност, когато стане главен прокурор. По този начин, в нарушение на всички правила, той вече се е запознал със съдържанието на сигналите и вероятно им разпорежда как следва да бъдат обработени, така че преписките да бъдат прекратени. Между другото, по същия начин настоява да бъде прекратено и делото, по което му е повдигнато обвинение.

Според достигналата до мен информация вътрешният министър разполага с архивите на Пепи Еврото, които са му били предадени от близки до него лица, както и с информацията, съхранявана от Мартин Божанов - „Нотариуса“, предоставена му от Николай Филипов - „Митничаря“ от гр. Бургас.

Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система - Пепи Еврото и „Нотариуса“, Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна.