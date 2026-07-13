Калин Стоянов: Демерджиев оказва натиск върху прокурори, разполагайки с архивите на Пепи Еврото и на "Нотариуса"

В четвъртък (09.07.2026 г.) отново се потвърди изнесеното от мен относно неправомерния достъп и последващото неправомерно използване на информация от PNR системата, в която се съхраняват, обработват и анализират резервационни данни на пътници, превозвани по въздух.
На брифинг пред медиите министърът на МВР публично заяви, че ще предостави пълен списък на пътниците, пътували заедно с лидера на ДПС, както и информация за връзките помежду им.
В петък Иван Демерджиев е предоставил на народни представители поредната фалшива справка за извършени оперативно-издирвателни мероприятия от ГДБОП.
Това твърди в своя публикация в социалната мрежа фейсбук бившият вътрешен министър и сега депутат от ДПС Калин Стоянов. Ето и още от неговата публикация:
Информацията в нея коренно се разминава с прочетеното от него по време на изслушването в парламента на 02.07.2026 г. След като документите са били получени в Народното събрание, те незабавно са били опровергани с факти. Например, в справката се твърди, че на определена дата Делян Пеевски е пътувал до дадена дестинация, а в действителност на същата и на следващата дата той е бил в сградата на Народното събрание и дори е давал брифинг пред медиите. Освен това някой от уж пътувалите граждани с Делян Пеевски, публично опровергаха тази информация, като дори заявиха, че не го познават.
По безспорен начин се установява, че в рамките на една седмица в ГДБОП е била изготвена нова справка, вероятно със същия номер като предходната, но с различно съдържание. Важното обаче е, че и двете справки не кореспондират с истината.
От изложеното дотук можем да направим обосновано предположение, както обича да се изразява Цветан Цветанов, че Иван Демерджиев неправомерно използва PNR системата и в разрез с всички международни и национални разпоредби оповестява данни за контакти, прави публични внушения и нанася репутационни вреди с една-единствена цел - политическа саморазправа.
Във връзка с горното и след като се запознах със свободните съчинения върху няколко листа хартия, които срамно за ГДБОП наричат официална справка, днес подавам сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България с искане да бъде извършена проверка от компетентните структури за събиране на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от министъра на вътрешните работи, директора на ГДБОП Мартин Златков, и.ф. председателя на ДАНС Станчо Станчев, временно изпълняващия длъжността началник на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници, превозвани по въздух - Николай Георгиев, директора на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ Бисер Вучков и, вероятно, началника на политическия кабинет на Иван Демерджиев - Росица Димитрова. В днешния ден от ДПС подаваме официално искане и до председателя на НС г-жа Доцова с настояване от наша страна да ни предостави копия от документите, които са изготвени преди или най-късно в деня на изслушването на министъра на 02.07.2026г. Причина за това е че на колегата Хамид е представена справка на ГДБОП от 09.07.2026г, което означава, че има друга справка, която Демерджиев изчете от трибуната на НС. Допускам, че същата може да е унищожена или преправена, за което алармирах преди дни.
Като човек, свързан с МВР в продължение на 25 години, в сигнала подробно ще изложа множеството нередности в предоставените от Демерджиев „документи“.
Освен това, на брифинга пред медиите Демерджиев заяви, че вече не си правел труда да чете моите сигнали. Поради това зададох въпроса кой и на какво основание му предоставя моите сигнали, с които очевидно той е добре запознат.
Успоредно с това ще попитам дали до момента Иван Демерджиев е бил поканен в прокуратурата да даде сведения по изнесените от мен твърдения.
Тук ще отворя една скоба. Ако прокуратурата действаше по принципите, по които работят Демерджиев и подчинената му ОДМВР-Кърджали (поне засега), той трябваше вече да бъде „отведен за разпит с цел проверка на обстоятелства“.
Предполагам, че Демерджиев оказва натиск върху прокурорите, на които са разпределени моите сигнали срещу него, като им обяснява как ще ги освободи от длъжност, когато стане главен прокурор. По този начин, в нарушение на всички правила, той вече се е запознал със съдържанието на сигналите и вероятно им разпорежда как следва да бъдат обработени, така че преписките да бъдат прекратени. Между другото, по същия начин настоява да бъде прекратено и делото, по което му е повдигнато обвинение.
Според достигналата до мен информация вътрешният министър разполага с архивите на Пепи Еврото, които са му били предадени от близки до него лица, както и с информацията, съхранявана от Мартин Божанов - „Нотариуса“, предоставена му от Николай Филипов - „Митничаря“ от гр. Бургас.
Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система - Пепи Еврото и „Нотариуса“, Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
А той в парламента!
11:43 13.07.2026
2 Фройд
Коментиран от #6
11:43 13.07.2026
3 АСАВ
11:45 13.07.2026
4 Калинка Малинка
11:45 13.07.2026
5 Ходи
Коментиран от #32
11:45 13.07.2026
6 И жена му
До коментар #2 от "Фройд":също ! Милиони ! Всезнайно как !
11:46 13.07.2026
7 Факт
11:47 13.07.2026
8 И Трифонов го довърши кауна
За да ви е по-лесно да ме разберете, ще персонализирам двете личности на Румен Радев по следния начин – Румен Радев, в България и за пред българите, ще наричам Румен Радев БГ, а Румен Радев, европееца, за пред Европа и света, ще наричам Румен Радев EU.
И вижте сега какво се получава.
Румен Радев БГ казва много ясно в парламента, че ще наложи вето по повод 21-вия пакет санкции срещу Русия. Цитирам: „Не само, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес.“ Тука има бурни аплодисменти от страна на парламентарната група на Прогресивна България. Обаче Румен Радев EU на срещата на НАТО в Турция прави точно обратното. За доказателство ще цитирам думите на неговия министър на отбраната Димитър Стоянов, казани вчера: „България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия.“ Тука няма бурни аплодисменти, защото парламентарната група на Прогресивна България се чуди какво става.
Продължавам нататък. За договора с Боташ Румен Радев БГ каза, за пред българите, следното: „Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца.“ Обаче в Турция турската преса явно е разговаряла с Румен Радев EU и казва, че плащанията по договора с Боташ не са замразени, а се отлагат с 15 месеца. Тука ние, може би, сме объркани и не разбираме разликата между замразени плащания и отложени плащания. Както
11:48 13.07.2026
9 И Трифонов го довърши кауна
Трето. Румен Радев БГ заяви: „България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година.“ Но пък Румен Радев EU, на същата тази среща на върха на НАТО, абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда. Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи.
И вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито!
Слави Трифонов
Коментиран от #36
11:48 13.07.2026
10 604
11:49 13.07.2026
11 Майора
Коментиран от #18
11:50 13.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 с години вземали по 20 бона
11:50 13.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иван
11:51 13.07.2026
16 Чума
11:52 13.07.2026
17 Той Се Учи !
11:52 13.07.2026
18 Той Един Имидж !
До коментар #11 от "Майора":Той Един Имидж !
За 10 Години !
Нищо Не Направи !
Така И Сега !
11:55 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Координирано ни отвличат вниманието
11:55 13.07.2026
21 Не са смей
11:56 13.07.2026
22 Последния Софиянец
11:56 13.07.2026
23 Корнелия Нинова
Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?
Коментиран от #31, #45
11:57 13.07.2026
24 нормално
11:57 13.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пъдпъдъков
11:59 13.07.2026
27 Даниел
Не намирам дори и едно нещо с което този да е полезен на обществото???
11:59 13.07.2026
28 Калинча кукуто съм
12:00 13.07.2026
29 Павел Пенев
12:00 13.07.2026
30 Сфинкс
12:01 13.07.2026
31 Точна е
До коментар #23 от "Корнелия Нинова":За няма и 3 месеца кауна крадлив боташ с червената си тежка олигархия открадна колкото боко и пеев взети заедно
Коментиран от #35
12:03 13.07.2026
32 Павел Пенев
До коментар #5 от "Ходи":У нас не останаха кина бе простак,всички бяха оплячкосани от крадците демократи.
12:04 13.07.2026
33 Ха ХаХа
12:04 13.07.2026
34 така е
12:04 13.07.2026
35 Рано
До коментар #31 от "Точна е":Те гръмнаха в укропомашката тиква
12:04 13.07.2026
36 Точен е славчо
До коментар #9 от "И Трифонов го довърши кауна":Радев е обещал на Ердоган Българска територия в замяна да го спаси временно от ощетяващия страната и народа договор с който мунчо ни загроби -
"Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.
Коментиран от #40
12:05 13.07.2026
37 Абе нема лабаво
12:05 13.07.2026
38 хе хе
Шефът на МВР даде справка, според която Пеевски е пътувал, докато е бил в парламента, твърди още бившият вътрешен министър
12:07 13.07.2026
39 Казуар
12:08 13.07.2026
40 Абе най добре ще е
До коментар #36 от "Точен е славчо":Да е обещал да даде Шишко за далавера те му с тутун и захранване на мафията!!
12:08 13.07.2026
41 Ако!
12:08 13.07.2026
42 Въпрос
12:09 13.07.2026
43 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
12:11 13.07.2026
44 Ох, и този
12:12 13.07.2026
45 За 3 месеца мунча крадлив
До коментар #23 от "Корнелия Нинова":И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!
12:18 13.07.2026
46 Мдаа
Коментиран от #56
12:20 13.07.2026
47 Този…
12:20 13.07.2026
48 бубулечка
12:21 13.07.2026
49 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴
12:21 13.07.2026
50 бях точен с парите
"Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система - Пепи Еврото и „Нотариуса“, Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна", пише в поста си във Фейсбук Калин Стоянов.
12:22 13.07.2026
51 така е
12:24 13.07.2026
52 Мда
12:29 13.07.2026
53 Какво са правили заедно
12:33 13.07.2026
54 Шаш
12:34 13.07.2026
55 Клоун
12:38 13.07.2026
56 ДО -46 МДАА
До коментар #46 от "Мдаа":ТОЗИ МИЛИЦИОНЕР НЕ Е БИЛ НЕ НИ ОБИЖДАЙ НАВРЕМЕТО ТОЗИ НИКОГА МИЛИЦИОНЕР НЯМАШЕ ДА СТАНИ ГАРАНТИРАНО.
12:38 13.07.2026
57 КАЛИНЧО БАБА
12:39 13.07.2026
58 Тити на Кака
Следва пране, плакнене и накрая - ценрофуга.
Като изсъхна на простора, тогава ще го оценяваме по остатъчните петна!
12:42 13.07.2026
59 Аф , аф....
12:55 13.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.