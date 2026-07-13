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Калин Стоянов: Демерджиев оказва натиск върху прокурори, разполагайки с архивите на Пепи Еврото и на "Нотариуса"

Калин Стоянов: Демерджиев оказва натиск върху прокурори, разполагайки с архивите на Пепи Еврото и на "Нотариуса"

13 Юли, 2026 11:41 1 275 60

  • калин стоянов-
  • иван демерджиев-
  • натиск-
  • пепи еврото-
  • мартин божанов- нотариуса-
  • прокурори

В днешния ден от ДПС подаваме официално искане и до председателя на НС г-жа Доцова с настояване от наша страна да ни предостави копия от документите, които са изготвени преди или най-късно в деня на изслушването на министъра на 02.07.2026г., коментира още бившият вътрешен министър

Калин Стоянов: Демерджиев оказва натиск върху прокурори, разполагайки с архивите на Пепи Еврото и на "Нотариуса" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В четвъртък (09.07.2026 г.) отново се потвърди изнесеното от мен относно неправомерния достъп и последващото неправомерно използване на информация от PNR системата, в която се съхраняват, обработват и анализират резервационни данни на пътници, превозвани по въздух.
На брифинг пред медиите министърът на МВР публично заяви, че ще предостави пълен списък на пътниците, пътували заедно с лидера на ДПС, както и информация за връзките помежду им.
В петък Иван Демерджиев е предоставил на народни представители поредната фалшива справка за извършени оперативно-издирвателни мероприятия от ГДБОП.

Това твърди в своя публикация в социалната мрежа фейсбук бившият вътрешен министър и сега депутат от ДПС Калин Стоянов. Ето и още от неговата публикация:


Информацията в нея коренно се разминава с прочетеното от него по време на изслушването в парламента на 02.07.2026 г. След като документите са били получени в Народното събрание, те незабавно са били опровергани с факти. Например, в справката се твърди, че на определена дата Делян Пеевски е пътувал до дадена дестинация, а в действителност на същата и на следващата дата той е бил в сградата на Народното събрание и дори е давал брифинг пред медиите. Освен това някой от уж пътувалите граждани с Делян Пеевски, публично опровергаха тази информация, като дори заявиха, че не го познават.
По безспорен начин се установява, че в рамките на една седмица в ГДБОП е била изготвена нова справка, вероятно със същия номер като предходната, но с различно съдържание. Важното обаче е, че и двете справки не кореспондират с истината.
От изложеното дотук можем да направим обосновано предположение, както обича да се изразява Цветан Цветанов, че Иван Демерджиев неправомерно използва PNR системата и в разрез с всички международни и национални разпоредби оповестява данни за контакти, прави публични внушения и нанася репутационни вреди с една-единствена цел - политическа саморазправа.
Във връзка с горното и след като се запознах със свободните съчинения върху няколко листа хартия, които срамно за ГДБОП наричат официална справка, днес подавам сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България с искане да бъде извършена проверка от компетентните структури за събиране на достатъчно данни за осъществен състав на престъпление от министъра на вътрешните работи, директора на ГДБОП Мартин Златков, и.ф. председателя на ДАНС Станчо Станчев, временно изпълняващия длъжността началник на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътници, превозвани по въздух - Николай Георгиев, директора на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ Бисер Вучков и, вероятно, началника на политическия кабинет на Иван Демерджиев - Росица Димитрова. В днешния ден от ДПС подаваме официално искане и до председателя на НС г-жа Доцова с настояване от наша страна да ни предостави копия от документите, които са изготвени преди или най-късно в деня на изслушването на министъра на 02.07.2026г. Причина за това е че на колегата Хамид е представена справка на ГДБОП от 09.07.2026г, което означава, че има друга справка, която Демерджиев изчете от трибуната на НС. Допускам, че същата може да е унищожена или преправена, за което алармирах преди дни.
Като човек, свързан с МВР в продължение на 25 години, в сигнала подробно ще изложа множеството нередности в предоставените от Демерджиев „документи“.
Освен това, на брифинга пред медиите Демерджиев заяви, че вече не си правел труда да чете моите сигнали. Поради това зададох въпроса кой и на какво основание му предоставя моите сигнали, с които очевидно той е добре запознат.
Успоредно с това ще попитам дали до момента Иван Демерджиев е бил поканен в прокуратурата да даде сведения по изнесените от мен твърдения.
Тук ще отворя една скоба. Ако прокуратурата действаше по принципите, по които работят Демерджиев и подчинената му ОДМВР-Кърджали (поне засега), той трябваше вече да бъде „отведен за разпит с цел проверка на обстоятелства“.
Предполагам, че Демерджиев оказва натиск върху прокурорите, на които са разпределени моите сигнали срещу него, като им обяснява как ще ги освободи от длъжност, когато стане главен прокурор. По този начин, в нарушение на всички правила, той вече се е запознал със съдържанието на сигналите и вероятно им разпорежда как следва да бъдат обработени, така че преписките да бъдат прекратени. Между другото, по същия начин настоява да бъде прекратено и делото, по което му е повдигнато обвинение.
Според достигналата до мен информация вътрешният министър разполага с архивите на Пепи Еврото, които са му били предадени от близки до него лица, както и с информацията, съхранявана от Мартин Божанов - „Нотариуса“, предоставена му от Николай Филипов - „Митничаря“ от гр. Бургас.
Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система - Пепи Еврото и „Нотариуса“, Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    66 1 Отговор
    Ако съм на мястото на тоя ще ме е срам да се покажа на улицата.
    А той в парламента!

    11:43 13.07.2026

  • 2 Фройд

    62 1 Отговор
    Не се притеснявай калинка , и до теб ще дойде !

    Коментиран от #6

    11:43 13.07.2026

  • 3 АСАВ

    52 1 Отговор
    Всички калинки в МВР и разни агенцийки трябва да се прочистят, да се реже до кокал.

    11:45 13.07.2026

  • 4 Калинка Малинка

    34 1 Отговор
    Много е умен, но мълчанието е злато

    11:45 13.07.2026

  • 5 Ходи

    40 1 Отговор
    на кино и спри да дуднеш махленски приказки , бе !

    Коментиран от #32

    11:45 13.07.2026

  • 6 И жена му

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фройд":

    също ! Милиони ! Всезнайно как !

    11:46 13.07.2026

  • 7 Факт

    34 1 Отговор
    Тоя си е за съд!

    11:47 13.07.2026

  • 8 И Трифонов го довърши кауна

    11 26 Отговор
    Министър-председателят Румен Радев страда от раздвоение на личността. И сега ще ви го докажа.

    За да ви е по-лесно да ме разберете, ще персонализирам двете личности на Румен Радев по следния начин – Румен Радев, в България и за пред българите, ще наричам Румен Радев БГ, а Румен Радев, европееца, за пред Европа и света, ще наричам Румен Радев EU.

    И вижте сега какво се получава.

    Румен Радев БГ казва много ясно в парламента, че ще наложи вето по повод 21-вия пакет санкции срещу Русия. Цитирам: „Не само, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес.“ Тука има бурни аплодисменти от страна на парламентарната група на Прогресивна България. Обаче Румен Радев EU на срещата на НАТО в Турция прави точно обратното. За доказателство ще цитирам думите на неговия министър на отбраната Димитър Стоянов, казани вчера: „България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия.“ Тука няма бурни аплодисменти, защото парламентарната група на Прогресивна България се чуди какво става.

    Продължавам нататък. За договора с Боташ Румен Радев БГ каза, за пред българите, следното: „Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца.“ Обаче в Турция турската преса явно е разговаряла с Румен Радев EU и казва, че плащанията по договора с Боташ не са замразени, а се отлагат с 15 месеца. Тука ние, може би, сме объркани и не разбираме разликата между замразени плащания и отложени плащания. Както

    11:48 13.07.2026

  • 9 И Трифонов го довърши кауна

    7 21 Отговор
    Както и не разбираме, след като Румен Радев БГ твърдеше толкова дълго време, че тоя договор е адски изгоден, защо въобще ги замразяваме или ги отлагаме.

    Трето. Румен Радев БГ заяви: „България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година.“ Но пък Румен Радев EU, на същата тази среща на върха на НАТО, абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда. Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи.

    И вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито!

    Слави Трифонов

    Коментиран от #36

    11:48 13.07.2026

  • 10 604

    17 0 Отговор
    Тоъ май и той го е практикувал..щом е толкоз начетен..

    11:49 13.07.2026

  • 11 Майора

    9 16 Отговор
    От всичко казано дотук “Бяхточен с парите..!” трябва да си подаде оставката и да не пречи и руши имиджа на новият кабинет!

    Коментиран от #18

    11:50 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 с години вземали по 20 бона

    14 0 Отговор
    в СС клуба . записвали ги пепи еврото и жена му . божанов и той като лобист с тъмно минало ходел при гешевия . сега е тук само жена му . а флашки, телефони и други събрани са в следствието . тефтери . интересно . клюкариш кой къде пътувал и правиш компромати . така в новото събрание пак ще бъде всеки един ден със скандали и караници .

    11:50 13.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    27 2 Отговор
    Тоя щом реве, работата е добре

    11:51 13.07.2026

  • 16 Чума

    29 2 Отговор
    А ти откъде имаш правомерен достъп до неправомерна информация!? Министъра не може да има, а ти имаш!? Това е война и всеки използва лостове и постове до които се е добрал! Ето, вие имате прокуратура и постоянно я сезирате, че някой нарушил нещо спрямо вас! Ако не бе ваша, щеше да поеме сигналите, които Демерджиев и подава и да разнищи деянията на севастократор Делян и севаста Десеслава!

    11:52 13.07.2026

  • 17 Той Се Учи !

    15 1 Отговор
    От Вас !

    11:52 13.07.2026

  • 18 Той Един Имидж !

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Той Един Имидж !

    За 10 Години !

    Нищо Не Направи !

    Така И Сега !

    11:55 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Координирано ни отвличат вниманието

    12 7 Отговор
    Нали в предизборните си обещания мунчовци декларираха конфискация на активите на олигархията? Вместо това за отвличане на вниманието се занимават с частни полети на някого си! Малко спомени...миналата година месец октомври пред няколко хиляди роми докарани с автобуси в София Пеевски срещу президентството крещи - " Тази сграда е превърната в сейф с пачки кеш...Ууууууу мистър Кеееешшш...Нали си запознат че аз зная за торбите всяка седмица с кеееш...Не можеш да мръднеш мистър кеееш... Уууу крадец"....На другия ден пред журналисти в парламента по една снимка на Копринков в едната ръка а в другата куриера на Радев и Пеевски - "Не можеш да мърдаш мистър КЕШ, закован си"

    11:55 13.07.2026

  • 21 Не са смей

    12 3 Отговор
    Ти каква калинка си, Калинчо....

    11:56 13.07.2026

  • 22 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Явно прокурорите в България работят само под натиск от компромати.

    11:56 13.07.2026

  • 23 Корнелия Нинова

    10 8 Отговор
    Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
    Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
    Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
    По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?

    Коментиран от #31, #45

    11:57 13.07.2026

  • 24 нормално

    2 5 Отговор
    Диктаторите действат така.

    11:57 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пъдпъдъков

    13 2 Отговор
    Калин Стоянов известен като еничаря на МОКРИ нарко поръчки на Дебелян ПЕЕВСКИ

    11:59 13.07.2026

  • 27 Даниел

    14 1 Отговор
    Явно информацията е чувствителна,но пък калинката иска само той и обкръжението му да я използват както беше дълги години!
    Не намирам дори и едно нещо с което този да е полезен на обществото???

    11:59 13.07.2026

  • 28 Калинча кукуто съм

    11 2 Отговор
    Крадецът вика дръжте крадеца! Точно Пеевски държи тези компроматни банки и архиви.

    12:00 13.07.2026

  • 29 Павел Пенев

    13 1 Отговор
    Не е ли време Калин Стоянов като бивш министър и ръководен служител в МВР да бъде арестуван заедно с Делян Пеевски и да отговарят за аферата с Пепи еврото и Нотариуса. На всички вече е ясно че той е лакей на Шишко и знае много за неговата престъпна дейност. Трябва да дава обяснения но преди това да му бъде снет имунитета.

    12:00 13.07.2026

  • 30 Сфинкс

    3 1 Отговор
    С архивите на B. I. G. разполагаме всички...

    12:01 13.07.2026

  • 31 Точна е

    7 11 Отговор

    До коментар #23 от "Корнелия Нинова":

    За няма и 3 месеца кауна крадлив боташ с червената си тежка олигархия открадна колкото боко и пеев взети заедно

    Коментиран от #35

    12:03 13.07.2026

  • 32 Павел Пенев

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ходи":

    У нас не останаха кина бе простак,всички бяха оплячкосани от крадците демократи.

    12:04 13.07.2026

  • 33 Ха ХаХа

    8 2 Отговор
    Тази тъпа муцуна непрестанно защитава Пеевски

    12:04 13.07.2026

  • 34 така е

    2 0 Отговор
    Всяко поколение САМО си носи Кръста.

    12:04 13.07.2026

  • 35 Рано

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Точна е":

    Те гръмнаха в укропомашката тиква

    12:04 13.07.2026

  • 36 Точен е славчо

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "И Трифонов го довърши кауна":

    Радев е обещал на Ердоган Българска територия в замяна да го спаси временно от ощетяващия страната и народа договор с който мунчо ни загроби -
    "Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.

    Коментиран от #40

    12:05 13.07.2026

  • 37 Абе нема лабаво

    9 3 Отговор
    Сега требва да барне и архивите на мафията демек на Шишко...

    12:05 13.07.2026

  • 38 хе хе

    5 1 Отговор
    Калин Стоянов: Иван Демерджиев се готви за главен прокурор
    Шефът на МВР даде справка, според която Пеевски е пътувал, докато е бил в парламента, твърди още бившият вътрешен министър

    12:07 13.07.2026

  • 39 Казуар

    10 1 Отговор
    Калинчо, заложил си на куц кон.

    12:08 13.07.2026

  • 40 Абе най добре ще е

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Точен е славчо":

    Да е обещал да даде Шишко за далавера те му с тутун и захранване на мафията!!

    12:08 13.07.2026

  • 41 Ако!

    9 1 Отговор
    Ако Демерджиев има доказателства за престъпленията на Пеевски и сие, той няма никакви проблеми да разобличи тия престъпници. А само с отричане на виновниците няма да стане...

    12:08 13.07.2026

  • 42 Въпрос

    7 1 Отговор
    Е, какво го притеснява Урко? Осве, ако и той е изтипосан в архивите на Пепи Еврото. Не е спокоен. Дано се разбере на какво се дължат огромните му притеснения.

    12:09 13.07.2026

  • 43 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    9 1 Отговор
    Свинеобразното същество ДП, което извади лични компромати за всичките си опоненти, се загрижил за тайната на личния си живот...🐽

    12:11 13.07.2026

  • 44 Ох, и този

    6 2 Отговор
    със затихващи те функции и изчерпаната необходимост не спира ли, не спира да лае

    12:12 13.07.2026

  • 45 За 3 месеца мунча крадлив

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Корнелия Нинова":

    И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    12:18 13.07.2026

  • 46 Мдаа

    2 1 Отговор
    Селският милиционер плакалник голямо реване, защото май си купи фабрика на 08.09.1944 като пристана на прасето. Сега и в участъка на селото няма да го върнат.

    Коментиран от #56

    12:20 13.07.2026

  • 47 Този…

    2 0 Отговор
    …как се угои само за няколко месеца -> ужаст!

    12:20 13.07.2026

  • 48 бубулечка

    1 0 Отговор
    жалка работа!

    12:21 13.07.2026

  • 49 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    1 0 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ще воннни на ppaзлложенно!!!Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    12:21 13.07.2026

  • 50 бях точен с парите

    0 2 Отговор
    Стоянов твърди, че според достигналата до него информация "вътрешният министър разполага с архивите на Пепи Еврото, които са му били предадени от близки до него лица, както и с информацията, съхранявана от Мартин Божанов - „Нотариуса“.

    "Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система - Пепи Еврото и „Нотариуса“, Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна", пише в поста си във Фейсбук Калин Стоянов.

    12:22 13.07.2026

  • 51 така е

    1 1 Отговор
    сами си ги избрахте

    12:24 13.07.2026

  • 52 Мда

    2 0 Отговор
    Ами целият български народ досега се чудеше, как е възможно при толкова очеизвадни доказателства, прокуратурата да не си помръдва пръстта, надявахме се, че ще се намери някой, който да ги накара да си свършат работата... Така че, ако наистина се е намерил някой, който да е причина прокуратурата да се разработи - това е похвално... А плачът на индивиди като Калинчо е само допълнителен бонус и доказателство, че се работи в правилната посока

    12:29 13.07.2026

  • 53 Какво са правили заедно

    2 0 Отговор
    Че каква работа са имали съдии и прокурори с пепи еврото? Гърч и само Гърч за такива

    12:33 13.07.2026

  • 54 Шаш

    1 0 Отговор
    Плъх - еничарин, има ли по-противна комбинация?

    12:34 13.07.2026

  • 55 Клоун

    1 0 Отговор
    Е страшен майтап е карикатурата от снимката, упорито се опитва да ни убеди, че прокуратурата не трябва да предприема никакви действия срещу крадците ограбили България

    12:38 13.07.2026

  • 56 ДО -46 МДАА

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мдаа":

    ТОЗИ МИЛИЦИОНЕР НЕ Е БИЛ НЕ НИ ОБИЖДАЙ НАВРЕМЕТО ТОЗИ НИКОГА МИЛИЦИОНЕР НЯМАШЕ ДА СТАНИ ГАРАНТИРАНО.

    12:38 13.07.2026

  • 57 КАЛИНЧО БАБА

    2 0 Отговор
    СТИГА РОВИ ЩЕ ПОСТРАДАШ ПРИБИРАЙСЕ НА СЕЛО НЯМАМЕ КОЗАРЧИ.

    12:39 13.07.2026

  • 58 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    Е, Демерджиев хубавичко се накисна с тия изяви в стил "агресивен млад протестър на площад"...Но е министър, а не панелен идиот, склонен към публични малоумния
    Следва пране, плакнене и накрая - ценрофуга.
    Като изсъхна на простора, тогава ще го оценяваме по остатъчните петна!

    12:42 13.07.2026

  • 59 Аф , аф....

    1 0 Отговор
    Мамино пуделче сладко, продажно !!!

    12:55 13.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

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