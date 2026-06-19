Любомир Николов: Работещите по издирването на Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той

Работещите по издирването на Петьо Петров-Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той. При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов по повод издирването на сочения за лобист в съдебната система бивш следовател, цитиран от novini.bg.
Еврото бе издирван заради дело срещу него за документна измама и и документно престъпление. На първа инстанция обаче бе оправдан за първото престъпление, а за второто получи глоба в размер на 2500 евро. Затова съдът отмени Европейската му заповед за арест.
Николов не даде подробности за това къде се намира Еврото, за да не се укрие и да осуети евентуалното си задържане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 любена недолюбена
12:20 19.06.2026
2 Първо трябва рокада в съдебната система,
Коментиран от #10
12:24 19.06.2026
3 филипов
Коментиран от #9
12:29 19.06.2026
4 МВР
12:30 19.06.2026
5 Мухаха
12:32 19.06.2026
6 Бобе
12:38 19.06.2026
7 тез и те
12:38 19.06.2026
8 Ура,,Ура
12:40 19.06.2026
9 пий си хапченцата
До коментар #3 от "филипов":кой ви дава в лудницата интернет да ползвате ?
12:40 19.06.2026
10 каква рокада
До коментар #2 от "Първо трябва рокада в съдебната система,":трябва изцяло нов състав на съда и прокуратурата но няма сила на земята която да го направи това инъче всичко ще е замазване на очи
12:42 19.06.2026
11 Жена
Ох...... само да забърша сейфа, че се намокри отвътре...
12:58 19.06.2026