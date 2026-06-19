Любомир Николов: Работещите по издирването на Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той

Работещите по издирването на Петьо Петров-Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той. При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов по повод издирването на сочения за лобист в съдебната система бивш следовател, цитиран от novini.bg.

Еврото бе издирван заради дело срещу него за документна измама и и документно престъпление. На първа инстанция обаче бе оправдан за първото престъпление, а за второто получи глоба в размер на 2500 евро. Затова съдът отмени Европейската му заповед за арест.

Николов не даде подробности за това къде се намира Еврото, за да не се укрие и да осуети евентуалното си задържане.