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Любомир Николов: Работещите по издирването на Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той

Любомир Николов: Работещите по издирването на Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той

19 Юни, 2026 12:19 781 11

  • мвр-
  • издирване-
  • пепи еврото-
  • ясни насоки

При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда, каза още главният секретар на МВР

Любомир Николов: Работещите по издирването на Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Работещите по издирването на Петьо Петров-Пепи Еврото имат ясни насоки къде е той. При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов по повод издирването на сочения за лобист в съдебната система бивш следовател, цитиран от novini.bg.

Еврото бе издирван заради дело срещу него за документна измама и и документно престъпление. На първа инстанция обаче бе оправдан за първото престъпление, а за второто получи глоба в размер на 2500 евро. Затова съдът отмени Европейската му заповед за арест.
Николов не даде подробности за това къде се намира Еврото, за да не се укрие и да осуети евентуалното си задържане.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любена недолюбена

    11 0 Отговор
    къде ми е пепиту ненагледно

    12:20 19.06.2026

  • 2 Първо трябва рокада в съдебната система,

    12 1 Отговор
    и след това идва ред на Еврото,Шопара,Тиквата и техните придворни.

    Коментиран от #10

    12:24 19.06.2026

  • 3 филипов

    4 4 Отговор
    Аз имам информация къде се крие на срания шофьор на такси Путин, който е издирван в 138 държави с международна заповед за арест

    Коментиран от #9

    12:29 19.06.2026

  • 4 МВР

    8 1 Отговор
    Искаме да го хванем ама нямаме желание.

    12:30 19.06.2026

  • 5 Мухаха

    7 0 Отговор
    ха. ха. ха. ха. Некадърници...

    12:32 19.06.2026

  • 6 Бобе

    5 0 Отговор
    Стига глупости,всичко е скрито покрито

    12:38 19.06.2026

  • 7 тез и те

    2 0 Отговор
    е много ясно нали работят за него

    12:38 19.06.2026

  • 8 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    Докато се налагат такива смешни глоби тая държава няма бъдеще. Глоба от 2500 евро????!!! Браво. На отявлен мошеник. Това е колкото глоба в Гърция.

    12:40 19.06.2026

  • 9 пий си хапченцата

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "филипов":

    кой ви дава в лудницата интернет да ползвате ?

    12:40 19.06.2026

  • 10 каква рокада

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Първо трябва рокада в съдебната система,":

    трябва изцяло нов състав на съда и прокуратурата но няма сила на земята която да го направи това инъче всичко ще е замазване на очи

    12:42 19.06.2026

  • 11 Жена

    0 0 Отговор
    Му - Крий се Пепи, крий се !!! А аз ще крия големите флашки с доказателства.....
    Ох...... само да забърша сейфа, че се намокри отвътре...

    12:58 19.06.2026

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