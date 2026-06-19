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Андрей Янкулов: Дано Петьо Еврото няма телевизор или интернет

Андрей Янкулов: Дано Петьо Еврото няма телевизор или интернет

19 Юни, 2026 19:36 1 002 6

  • андрей янкулов-
  • пепи еврото

Повод за коментара му са думите на и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, който обяви на брифинг днес, че МВР има насоки за местонахождението на Петьо Петров

Андрей Янкулов: Дано Петьо Еврото няма телевизор или интернет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С ироничен пост във Фейсбук бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира информацията, че МВР има данни за местонахождението на Петьо Петров - Пепи Еврото.

"Дано Петьо няма телевизор или интернет", написа той.

Повод за коментара му са думите на и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, който обяви на брифинг днес, че МВР има насоки за местонахождението на Петьо Петров.

"При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда", заяви Николов.

Той не даде подробности за това къде се намира Еврото, за да не се укрие и да осуети евентуалното си задържане.

Прокуратурата обяви по-късно днес, че не разполага с информация за местонахождението на Пепи Еврото.

Пепи Еврото бе издирван заради дело срещу него за документна измама и и документно престъпление. На първа инстанция обаче бе оправдан за първото престъпление, а за второто получи глоба в размер на 2500 евро. Затова съдът отмени Европейската му заповед за арест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦК на БКП

    4 1 Отговор
    Такива пособия няма, но има КУКИ по висшите етажи, които му стоят мирно и в поза парпер, защото иначе ... !!!

    19:41 19.06.2026

  • 2 Живков

    1 7 Отговор
    По всичко личи че си умен Но не и като беше случаен министър

    Коментиран от #4

    19:43 19.06.2026

  • 3 тоз и той

    5 2 Отговор
    ти сериозно ли го мислиш? въпросния господин ви гледа от някоя хижа в българия и ви се смее със задните си части…

    19:56 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мимч

    3 3 Отговор
    Тук с такова изказване на министъра,явно има някакво предизвикателство и чакат да видят някаква реакция от Петьо.Иначе нямат никаква информация....

    19:59 19.06.2026

  • 6 "МВР има насоки",

    4 0 Отговор
    да ама прокуратурата нямала насоки. Разберете се за насоките, сбърканяци

    20:16 19.06.2026

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