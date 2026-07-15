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Крум Зарков: Аз прекратих контрола на Делян Пеевски върху БСП

Крум Зарков: Аз прекратих контрола на Делян Пеевски върху БСП

15 Юли, 2026 22:44 973 21

  • крум зарков-
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  • прекратяване-
  • делян пеевски-
  • бсп

Управляващите сами са си вързали ръцете, като са обещали да не пипат данъците, но това няма как да стане. Данъчната политика ще се промени неминуемо, и ние трябва да сме готови за това като общество, прогнозира лидерът на БСП. 

Крум Зарков: Аз прекратих контрола на Делян Пеевски върху БСП - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В бюджета няма леви политики", заяви лидерът на БСП Крум Зарков в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки днешния дебат за държавната финансова рамка в парламента.

Той напомни уверението на управляващите, че този път бюджетът е истински и поиска да види как ще бъде преодолян дефицитът отсега нататък.
БСП е на страната на трудовите хора
Социалистът изрази надежда, че дефицитът няма да е за сметка на общините, които са на първа линия в задоволяване потребностите на обикновения човек.

"Как ще бъдат преодолени слабостите на бюджета оттук нататък и за сметка на кого е най-важният въпрос. За БСП парите трябва да дойдат от тези, които имат най-много, а не от тези, които имат малко. БСП е на страната на трудовите хора, а не на тези, които държат капитала. Защо стягаме коланите на хората с най-слаби талии?", попита риторично Зарков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Данъците ще се променят
Той обясни, че управляващите сами са си вързали ръцете, като са обещали да не пипат данъците, но това няма как да стане. Данъчната политика ще се промени неминуемо, и ние трябва да сме готови за това като общество, прогнозира лидерът на БСП.

Аз прекратих контрола на Пеевски върху БСП
Зарков коментира и пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, като пожела обществото да излезе извън пикантерията и да зададе важните въпроси: "Най-големият от тях е как се стигна до това Пеевски да контролира политическия живот у нас, без да е получил това право през урните?".

Зарков напомни, че е работил с вътрешния министър Иван Демерджиев, когото опреди като много сериозен човек, но даде своя прочит на разкритията му.

"Не бива всичко да остане заключено в темата кой в кой самолет е пътувал и кой колко паспорта има. Аз прекратих контрола на Пеевски върху БСП. Тук трябва Демерджиев, и всички политиците да стигнат до край", каза Зарков и припомни, че скандал с яхти и самолети е имало и преди в политическия ни живот.

Той беше категоричен, че няма как Десислава Атанасова да бъде отстранена от Конституционния съд, освен ако самата тя не подаде оставка.

Промени в 12 без 5
"Промените в Изборния кодекс за въвеждането на машинното гласуване са правилна стъпка, аз винаги съм защитавал машинния вот", коментира още Зарков.

Той обаче критикува решението на управляващите да започнат промени в навечерието на изборите.
"В демократичните страни промени се правят поне 6 месеца преди вота, а ние ги правим 6 минути преди него", обобщи той. На базата на своя опит лидерът на БСП прогнозира, че при сегашните дебати в парламента ще има и много други предложения за промени и така фокусът към машините може да се изгуби.

БСП се готви за събора си на Бузлуджа на 1 август в очакване Илияна Йотова да обяви дали ще влезе в президентската битка.

"Тя е достоен президент и би била наш естествен кандидат", обобщи Зарков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велев

    10 5 Отговор
    Поредния боклук преструва се на спасител. Какво ти беше мнението за еврото ми е интересно..

    22:46 15.07.2026

  • 2 Крум

    5 0 Отговор
    Както и БСП !

    22:46 15.07.2026

  • 3 Овчар

    7 3 Отговор
    Този така се опетла и изпращя чееее не знае на къде да фане..! Тези дето го излъгаха сега не го познават..!

    22:49 15.07.2026

  • 4 аритметика, 3 клас

    8 2 Отговор
    А пък без делянчо, то нищо не остана в БСП...

    22:49 15.07.2026

  • 5 не вярвам

    4 1 Отговор
    пък и той вече ви утрепа

    22:51 15.07.2026

  • 6 Амбиции без муниции

    11 2 Отговор
    Евала Круме, всяко твое изказване дълбае дъното!

    22:51 15.07.2026

  • 7 Лопата Орешник

    8 2 Отговор
    Всичко е въпрос на гледна точка! Ти си и този с който начело БСП за първи път не влезе в парламента! Ако ще си изсмукваме от пръстите щуротии!

    22:51 15.07.2026

  • 8 ПАЦА зарк ОФФ

    6 1 Отговор
    само му поседя малко в скут4ето

    22:54 15.07.2026

  • 9 Котешка рапсодия

    2 0 Отговор
    На някой от махленските безпризорни котараци ли са дали името на Пеевски? И Крум Зарков му е надвил! Той има навика да се бие с котки и да ги побеждава!

    22:55 15.07.2026

  • 10 Задмина

    1 0 Отговор
    Нинова..

    23:01 15.07.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    АМИ ЧЕ ТО БСП ВИНАГИ СА БИЛИ КЪМ СИК :)
    А ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ Е РОДЕН ОТ ДУПЕТО НА ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЯ И СМЪРТ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ :) ....

    23:02 15.07.2026

  • 12 Пич

    3 0 Отговор
    Толкова е интелигентен, че историята в която гони мачки по бели гащи е вярна, да знаете!!!

    23:05 15.07.2026

  • 13 зарко

    1 0 Отговор
    ти и бсп/бкп сте В КИРЕЧА!!!

    23:10 15.07.2026

  • 14 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    1 0 Отговор
    Прогресистите и ДПС приеха заедно бюджета на първо четене. Най-мракобесният и слаб в новата ни история.

    ⚰️ Пироните в ковчега му се забиват един след друг.

    📍Еврокомисия - процедура по свръхдефицит

    📍БНБ - прокризисен бюджет

    📍Омбудсман - антисоциален

    📍Фискален съвет - прокризисен и катастрофален

    📍UniCredit - прокризисен, свръх дефицит, влошаване на показателите спрямо държавите в региона

    📍Fitch (световната кредитна агенция) - прокризисен, нямат законодателна и управленска програма, няма реформи, прекомерен дефицит

    📍Парламентарна и извънпарламентарна опозиция - катастрофа

    📍Почти всички икономисти и финансисти с остра критика

    📍 Протести (засега) на майки и медици

    🙉🙈 ПБ и ДПС са в ролята на две от трите маймуни. Не чуват и не виждат какво се случва.

    🌊 Бурята идва с този бюджет. И според всички анализи ще се вихри през следващата година. В политиката като не разбираш от нещо - питаш и слушаш. Нито премиерът, нито финансовият министър разбират от тази материя. Но нито чуват, нито дават заден. И днес буквално се хилят самодоволно в зала (снимка). Така не се прави устойчива политика.

    👎Изтеглете този катастрофален бюджет!

    23:10 15.07.2026

  • 15 Хаха

    2 0 Отговор
    Зарков кажи нещо за родата?

    23:13 15.07.2026

  • 16 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Бележка на АФЕРА: Някой още да се съмнява в това, което написа АФЕРА още преди изборите?! Че ДПС поднесе на тепсия партията си на Радев и кохортата му, работи за победата им и абдикира от предизборната битка, че след изборите са покъртителна прислужница на Радев/Копринков и кохорта, че медиите им са като лигаво малеби и всеки ден ближат Радев и кохортата му…

    Е, днес единствени ДПС, разбирай Пеевски, гласува заедно с Радевите най-некадърния бюджет. Някой още да вярва, че Радев „бори“ олигархията, хахаха?!

    Долна история.

    Обаче. Да видим как ще се „хили“ Радев като се завихри Жегата

    23:14 15.07.2026

  • 17 Опа

    4 0 Отговор
    Стой извън парламента и не давай акъл

    23:15 15.07.2026

  • 18 Юри

    1 0 Отговор
    Абе тъпак червен, затова не можа да влезете в парламента!

    23:30 15.07.2026

  • 19 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Тоя колаборационист и лицемер си мисли, че сме забравили, че подкрепи убийството на Българския Лев (че даже и оставка подаде в Президенството) и така съдейства за двойното обедняване на българите! Иначе бил на страната на трудовите хора!

    23:35 15.07.2026

  • 20 Ахмед

    0 1 Отговор
    И аз свалих сто звезди от галактиката ,за да те направи дядо ти председател на БСП
    Генерала да е жив и здрав

    23:45 15.07.2026

  • 21 АБЕ палячоооо

    3 0 Отговор
    Липсва ти само червена топка на носа-Цирков Артист

    23:46 15.07.2026

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