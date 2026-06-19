Новини
България »
Варна »
Кристалина Георгиева призова от Варна за висока фискална дисциплина

Кристалина Георгиева призова от Варна за висока фискална дисциплина

19 Юни, 2026 19:21, обновена 19 Юни, 2026 18:24 798 34

  • кристалина георгиева-
  • мвф-
  • финанси

Тя присъства на редовната среща на групата на Фонда и на Световната банка в морската ни столица

Кристалина Георгиева призова от Варна за висока фискална дисциплина - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за висока фискална дисциплина.

Тя присъства на редовната среща на групата на Фонда и на Световната банка във Варна, дни след Г-7. Във форума участваха финансовият министър Гълъб Донев и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.

Съветът на Георгиева на въпрос да харчим или да инвестираме е да не харчим пари, които нямаме.

Кристалина Георгиева, председател на МВФ: „Моят отговор е „Да инвестираме!” Да ползваме ресурса, който не е голям, разумно. Недейте да харчите пари, които нямате. А тези, които имате, инвестирайте в своето бъдеще – в иновация, в образование, в дигитална инфраструктура.“

Димитър Радев, управител на БНБ: „По отношение на конкретния въпрос за финансовата стабилност, рецептите са ясни. Ако поставим това в контекста на проблемите, с които се сблъскваме в България, това означава връщане на пътя на една здрава, разумна фискална политика, на по-добра координация на фискална и парична политика. Свидетели сме, че последните години имаме не много добра координация в това отношение.“

Гълъб Донев, министър на финансите: „Посланието към България от международните финансови институции в момента, в който България готви своя бюджет за 2026 година, е, че трябва да се направи един задълбочен анализ на ефективността на разходите в публичните финанси. И другото послание е как да се отдалечим от харчовете и да харчим толкова, колкото изкарваме.“


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    12 0 Отговор
    Европейската комисия потвърди започването на процедура за свръхдефицит срещу България – нещо, за което от Възраждане предупреждавахме отдавна.
    Поредица правителства пренебрегнаха правото на българите да бъдат чути чрез референдум, а европейските институции приеха безкритично представените данни за състоянието на страната.

    Днес последиците вече са налице. Процедурата за свръхдефицит означава по-строг финансов контрол и риск от санкции за България.
    Цената на политическите грешки няма да бъде платена от престъпните правителства на ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН, ППДБ и ПБ, а от българските граждани.
    България заслужава управление, което защитава националния интерес, а не чужди политически решения.

    18:26 19.06.2026

  • 2 Господи

    17 0 Отговор
    обери боклука с който ни затрупа

    18:27 19.06.2026

  • 3 Дориана

    15 1 Отговор
    Голяма върти опашка на където свети Слънцето там е и тя. С Борисов, с Пеевски и с всеки , който е на власт.

    18:28 19.06.2026

  • 4 Тъмен субект

    17 1 Отговор
    Тая изменничка къде беше да се зостъпи да НЕ ПРИЕМАМЕ тъпото евро. Тогава мълча, а сега - "спазвайте дисциплина". Аман от помияри!

    Коментиран от #10

    18:28 19.06.2026

  • 5 ,,Висока фискална дисциплина"

    10 1 Отговор
    Или ,, постна пица"или пък ,, затягайте коланите" все ценности на МВФ Т. Е. на ,, Гушата ВЪЖЕ!

    18:29 19.06.2026

  • 6 Просталинка

    16 1 Отговор
    Ако не спрат милиардите за зеленко, международния валутен балон ще се спука. Селската пръчка го знае много добре, ама вие затягайте още.

    18:30 19.06.2026

  • 7 ,,Факти"

    10 0 Отговор
    Що не и пишете истинското име на тази особа-СТАЛИНКА!!!

    18:32 19.06.2026

  • 8 да де

    7 1 Отговор
    оказва се че в България най добрата инвестиция е в гробищни паркове

    18:33 19.06.2026

  • 9 тиририрам

    13 0 Отговор
    Тази накара 🎃 да натика набързо страната в еврозоната, а сега и на командирка се прави.😏

    18:33 19.06.2026

  • 10 Щото и тая

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тъмен субект":

    Е у ,,КЮПА"Колкото повече ,, жертви-балъци у зонатв толкова повече овце за стрижене"

    18:36 19.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Призивите

    7 0 Отговор
    на някаква си червена баба от еленския Балкан , сменяла и име , и биография , не знам кого докосва ?

    18:37 19.06.2026

  • 13 Таяь Що не си Гледа Работата ?

    2 0 Отговор
    Ами се меси !

    В Материя !

    Която !

    Не Познава !

    18:38 19.06.2026

  • 14 таз мине се не мине месец

    4 0 Отговор
    довтаса тук и дава акъл

    сега пък с бая хорица на хранилка

    18:38 19.06.2026

  • 15 к0к0рч0 💋🍌

    4 1 Отговор
    в клуба на богатите трябва финансова дисциплина

    18:40 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кристалинка

    5 0 Отговор
    Да ходи да се пере ...призиви от доказани неудачници не са на дневен ред

    18:44 19.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тралала

    8 0 Отговор
    Тази ни взе милиардите от борда, за господарите и Ротшилд.

    18:49 19.06.2026

  • 26 Събрали се продажните

    8 0 Отговор
    Сталинка що дири в България, вече не нямаме борд, или предлага нов хомот на България. Радев от БНБ да го уволнят, една монета не можа да защити, мишкува, докато ни прецакваха.

    18:53 19.06.2026

  • 27 Спиро

    5 0 Отговор
    Костюмари.. някой вярва ли им?

    18:54 19.06.2026

  • 28 към коментар 4 тъмен субект

    4 0 Отговор
    Не само, че не се застъпи да не приемем еврото, ами е в основата на принудителното въвличане на България в еврозоната .Идваше тук да се среща с гуверньор и лидер на партия / днес горди, че са ни " вкарали" в зоната/ след което изчезна и сега чак се появява във Варна сякаш нищо не се променило и има наглостта да ни призовава към фискална дисциплина.

    19:15 19.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Групови изпълнения

    1 0 Отговор
    След края на срещата групата се осамоти в хотел Шерътон и правиха групови изпълнения по двойки и тройки. .Кристалина бе най-активна тя обиколи всички стаи в хотела.

    19:21 19.06.2026

  • 31 Бостана е обран до край!

    2 0 Отговор
    Повече дупки в колана няма...

    Само вдигнете данъците и ще бъдете пометени...

    19:22 19.06.2026

  • 32 ха ха

    0 0 Отговор
    леле що е психопати с власт , за тия човеците са само донори и трябва да бъдат възпитавани с глад и мизерия

    19:24 19.06.2026

  • 33 Истината беше в изтритите мнения

    1 0 Отговор
    Подкрепям всички изтрити мнения! Явно майката нa Сталинка е станала легендарна!

    19:29 19.06.2026

  • 34 Име

    0 0 Отговор
    Кокошка!

    19:42 19.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове