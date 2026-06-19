Кристалина Георгиева призова от Варна за висока фискална дисциплина

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за висока фискална дисциплина.
Тя присъства на редовната среща на групата на Фонда и на Световната банка във Варна, дни след Г-7. Във форума участваха финансовият министър Гълъб Донев и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.
Съветът на Георгиева на въпрос да харчим или да инвестираме е да не харчим пари, които нямаме.
Кристалина Георгиева, председател на МВФ: „Моят отговор е „Да инвестираме!” Да ползваме ресурса, който не е голям, разумно. Недейте да харчите пари, които нямате. А тези, които имате, инвестирайте в своето бъдеще – в иновация, в образование, в дигитална инфраструктура.“
Димитър Радев, управител на БНБ: „По отношение на конкретния въпрос за финансовата стабилност, рецептите са ясни. Ако поставим това в контекста на проблемите, с които се сблъскваме в България, това означава връщане на пътя на една здрава, разумна фискална политика, на по-добра координация на фискална и парична политика. Свидетели сме, че последните години имаме не много добра координация в това отношение.“
Гълъб Донев, министър на финансите: „Посланието към България от международните финансови институции в момента, в който България готви своя бюджет за 2026 година, е, че трябва да се направи един задълбочен анализ на ефективността на разходите в публичните финанси. И другото послание е как да се отдалечим от харчовете и да харчим толкова, колкото изкарваме.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Поредица правителства пренебрегнаха правото на българите да бъдат чути чрез референдум, а европейските институции приеха безкритично представените данни за състоянието на страната.
Днес последиците вече са налице. Процедурата за свръхдефицит означава по-строг финансов контрол и риск от санкции за България.
Цената на политическите грешки няма да бъде платена от престъпните правителства на ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН, ППДБ и ПБ, а от българските граждани.
България заслужава управление, което защитава националния интерес, а не чужди политически решения.
18:26 19.06.2026
2 Господи
18:27 19.06.2026
3 Дориана
18:28 19.06.2026
4 Тъмен субект
Коментиран от #10
18:28 19.06.2026
5 ,,Висока фискална дисциплина"
18:29 19.06.2026
6 Просталинка
18:30 19.06.2026
7 ,,Факти"
18:32 19.06.2026
8 да де
18:33 19.06.2026
9 тиририрам
18:33 19.06.2026
10 Щото и тая
До коментар #4 от "Тъмен субект":Е у ,,КЮПА"Колкото повече ,, жертви-балъци у зонатв толкова повече овце за стрижене"
18:36 19.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Призивите
18:37 19.06.2026
13 Таяь Що не си Гледа Работата ?
В Материя !
Която !
Не Познава !
18:38 19.06.2026
14 таз мине се не мине месец
сега пък с бая хорица на хранилка
18:38 19.06.2026
15 к0к0рч0 💋🍌
18:40 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кристалинка
18:44 19.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тралала
18:49 19.06.2026
26 Събрали се продажните
18:53 19.06.2026
27 Спиро
18:54 19.06.2026
28 към коментар 4 тъмен субект
19:15 19.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Групови изпълнения
19:21 19.06.2026
31 Бостана е обран до край!
Само вдигнете данъците и ще бъдете пометени...
19:22 19.06.2026
32 ха ха
19:24 19.06.2026
33 Истината беше в изтритите мнения
19:29 19.06.2026
34 Име
19:42 19.06.2026