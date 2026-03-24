Кремен Георгиев: Нормално е да има ръст в сметките за парно с до 30-40%

Имахме един студен януари, потреблението беше по-голямо. Нормално е да има ръст в сметките за парно с до 30-40%. Това заяви пред БТВ Кремен Георгиев - бивш директор на столичната Топлофикация и председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.
И каза, че по груба сметка 4 градуса надолу значи с 40% по-висока сметка.
"Новата формула за парното е прецизирана стара формула. Новата формула е представена по по-човешки език, разказана е с думи прости", каза председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.
Не би трябвало да има шокиращи изравнителни сметки, допълни Георгиев.
"Възможно е да има увеличение на цените от есента, ако конфликта в Иран продължи", предупреди председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.
