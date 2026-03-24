Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кремен Георгиев: Нормално е да има ръст в сметките за парно с до 30-40%

Кремен Георгиев: Нормално е да има ръст в сметките за парно с до 30-40%

24 Март, 2026 08:57 357 6

Възможно е да има увеличение на цените от есента, ако конфликта в Иран продължи

Кремен Георгиев: Нормално е да има ръст в сметките за парно с до 30-40% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Имахме един студен януари, потреблението беше по-голямо. Нормално е да има ръст в сметките за парно с до 30-40%. Това заяви пред БТВ Кремен Георгиев - бивш директор на столичната Топлофикация и председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.

И каза, че по груба сметка 4 градуса надолу значи с 40% по-висока сметка.

"Новата формула за парното е прецизирана стара формула. Новата формула е представена по по-човешки език, разказана е с думи прости", каза председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.

Не би трябвало да има шокиращи изравнителни сметки, допълни Георгиев.

"Възможно е да има увеличение на цените от есента, ако конфликта в Иран продължи", предупреди председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    3 0 Отговор
    Дано сметките за парно не станат по-големи от депутатските заплати.

    08:59 24.03.2026

  • 2 бою циганина

    3 0 Отговор
    внасям боклук за да ви топля

    09:02 24.03.2026

  • 3 бою циганина

    3 0 Отговор
    печеля от боклука а после пак печеля като го изгоря

    09:03 24.03.2026

  • 4 адаша

    2 0 Отговор
    Принципно се пазя да мразя. Изключвам циганите.
    Но този Кременчооо...!!!

    09:03 24.03.2026

  • 5 Даааа

    1 0 Отговор
    Добре го смятат 4 градуса 40% по висока сметка хахахаах

    09:04 24.03.2026

  • 6 Бонев

    0 0 Отговор
    Септември миналата година продадох апартамент с парно.почуствах се като след развод с нещастен брак, щастлив и свободен.

    09:05 24.03.2026

