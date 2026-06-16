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Ивайло Мирчев за Боташ: Договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството

Ивайло Мирчев за Боташ: Договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството

16 Юни, 2026 09:51 1 330 68

  • ивайло мирчев-
  • боташ-
  • заплати-
  • администрация

Време е всички ръководни длъжности в държавната администрация да е ясно какви заплати получават. В края на миналата година имахме една инициатива да видим кой какви заплати взима. Отказаха ни такава информация

Ивайло Мирчев за Боташ: Договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дълго време ни се обясняваше, че договорът с "Боташ" е полезен. Ако беше полезен, той щеше да се ползва и да е изгоден. Този договор не е изгоден. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.

Мирчев предложи договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството и след това има много методи и възможности. „Дружеството в момента наистина е във фактически фалит“, каза депутатът.

Относно първия месец на работа на новата власт, Мирчев заяви, че те са много толерантни хора, но по темата със здравеопазването толеранс не може да има.

„Време е всички ръководни длъжности в държавната администрация да е ясно какви заплати получават. В края на миналата година имахме една инициатива да видим кой какви заплати взима. Отказаха ни такава информация, но ние стигнахме до някакви данни. В НАП например си разделили 50 млн. лв. ЦИК отказаха да отговорят, а те си гласували възнаграждения, може би по-големи от на президента“, категоричен бе той.

„Но има и други грехове. Младите медици работят на няколко места, чистят тоалетните на болниците, взимат ниски заплати, а после заминават за Германия. Това трябва да се промени. Големият проблем е дали има смяна на модела на управление“, каза той.

Мирчев коментира и огромните депутатски заплати, които са близо 7 пъти по-високи от тези в Европа. По думите му е нормално депутатските заплати да се замразят.

На въпрос ще бъдат ли президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, той отговори, че няма представа.

„Знам, че и двамата се справиха много добре и показаха, че България могат да имат работещо и смислено правителство и МВР. Когато и ако Гюров реши, ще имаме яснота по този въпрос“, каза Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    46 9 Отговор
    Аалооууу Крушари, бегай се скрий некъде.

    Коментиран от #29, #47

    09:52 16.06.2026

  • 2 честен ционист

    39 7 Отговор
    Този комунист за пропуснати ползи не е ли чувал? Как няма да изпълняваш договор, нали отиваш на арбитраж.

    09:53 16.06.2026

  • 3 1488

    9 13 Отговор
    после всички ще говорим турски

    09:54 16.06.2026

  • 4 баце

    45 2 Отговор
    Ми то една лелка прибира по 10 000 евро щото стопанисва НДК. Май е кадър на ПП ДБ. Като ще е така , да вади всичките кирливи ризи на всички и да почва сеч и наказания - например уволнения, глоби и забрани да заемат държавни длъжности до живот. Просто е , нали бе дебил.

    09:54 16.06.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    14 8 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    09:55 16.06.2026

  • 6 селски генерал

    29 2 Отговор
    Какво стана с побоя? Нали го помляха на улицата и го направиха на пихтия.

    09:55 16.06.2026

  • 7 Мравояда Мирчев

    34 2 Отговор
    Като минавам всички да ми правят път, щото ставам агресивен либерал и налитам на бой

    09:56 16.06.2026

  • 8 провинциалист

    21 2 Отговор
    Поръбеният мравояд да обясни за хамериканските самолетчета, дето са колкото един боташ, ще дойдат ли всички, ще хвръкнат ли, с колко повече ни бъркат в джоба в сравнение с европейските алтернативи и въобще защо ни бяха точно те. Пък тогава да мъдри кое имало смисъл, ако не се ползвало. Дай боже пожарна, полиция и болници да не се ползват въобще, но да ги има работещи и в готовност.

    09:56 16.06.2026

  • 9 Ново пет

    6 14 Отговор
    Колко МИЛИОНА евраци е ПЛАТИЛА България на БОТАШ до сега.

    Коментиран от #13

    09:56 16.06.2026

  • 10 Гост

    26 2 Отговор
    Тоя крушевски селтак що не е арестуван и следствен за непредизвикана, документирана саморазправа с разносвач на пици!?

    09:58 16.06.2026

  • 11 Фейк - либераст

    24 3 Отговор
    Този поне да си беше обръснал главата за да изглежда челото му по-голямо и респективно той по-умен!

    Коментиран от #17

    09:59 16.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 007 лиценз ту кил

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ново пет":

    Много по-малко отколкото на Зеленски.

    Коментиран от #38

    09:59 16.06.2026

  • 14 Късно

    7 9 Отговор
    е за фалит ! На България и на българите ще им излезе през носа ! Виновниците са се награбили с комисионни , а договорът е изцяло в полза на Турция !

    10:00 16.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Вие фалирахте цялата държава и се гордеете.

    10:00 16.06.2026

  • 16 хххх

    20 3 Отговор
    Не разбирам как тази мутра още не са я изритали от "Да България"! Явно ги държи с някакви компромати или нещо!

    Коментиран от #24

    10:00 16.06.2026

  • 17 Абе да бе

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фейк - либераст":

    Знаеш ли колко пари е дал за присаждането.

    10:00 16.06.2026

  • 18 нали

    21 0 Отговор
    на Киро танкерите там щяхте да разтоварвате бе Галош!

    Коментиран от #21, #23

    10:01 16.06.2026

  • 19 Българин

    15 1 Отговор
    мирчу, ти си много тъп!
    Първо, Ердоган на дали ще се трогне, че Булгаргаз е фалирал. Той ще си защитава интересите. И за това епредложил на Радев, да го измъкне от позора с БОТАШ. Срещу това турците ще получат управлението на пътищата в България. Радев го каза в прав текст - Турция има интерес в "инфраструктурни проекти". Ердоган е направил предложение, на което няма как да откажем.

    Коментиран от #27

    10:03 16.06.2026

  • 20 прав е . да . 2 централи на костов

    10 1 Отговор
    американските бяха кърлежи . същите кат боташ . уж работели . уж бизнес . ако се проверяват подобни неизгодни бизнеси и заеми от ббр, ктб , няма да има големи минуси . даже сръбска оправда цветан василев за КТБ . тук го обвиниха във кражба на 4 милярда и бягство с куфари с долари . заплахи за убийства на пеески и др . скалъпки и лобисти и божанеца и петров . отпреди кико и кокори влиянията . бойчо и пеески с върбанов, цецо , фидосова и петрохан и горанов . софяски с черепа .

    10:03 16.06.2026

  • 21 Последния Софиянец

    18 0 Отговор

    До коментар #18 от "нали":

    Умните и красивите трупат дългове и накрая фалират фирмата и я прехвърлят на някой клошар.

    10:03 16.06.2026

  • 22 Ами сега?

    14 0 Отговор
    А като се фалира дружеството няма ли да се плащат задълженията по договора и кой ще ги плаща? Пак ние!

    10:05 16.06.2026

  • 23 007 лиценз ту кил

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "нали":

    На Киро не му трябваше пристан, той си имаше парапет.

    10:05 16.06.2026

  • 24 Няма компромати

    17 1 Отговор

    До коментар #16 от "хххх":

    просто членовете и гласоподавателите на лгДБ са най-кухите парчета

    10:05 16.06.2026

  • 25 И тоя се пише специалист

    16 1 Отговор
    Боже

    Коментиран от #30

    10:08 16.06.2026

  • 26 Лама Мирчев

    12 3 Отговор
    Мирчев да се отзове от НС и да се въдвори за лечение в Карлуково.

    10:08 16.06.2026

  • 27 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    И какво лошо има, ти виждал ли си пътищата в Турция?

    10:08 16.06.2026

  • 28 Кореняк Софиянец

    10 2 Отговор
    Депортиране на село за този нискочелник

    10:08 16.06.2026

  • 29 Недей го обижда

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Сега ще се обади на МВР, че си го ударил няколко пъти и ще те вкарат в ареста за 72 часа.

    Коментиран от #34

    10:09 16.06.2026

  • 30 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "И тоя се пише специалист":

    Умните и красивите така правят бизнес.Ядене ,пиене,дрога,трупат дългове и накрая прехвърлят фирмата на някой клошар.

    10:10 16.06.2026

  • 31 Бай Благой

    8 2 Отговор
    Този толкова tъп, не знам как са го избрали за председател и е какъвто е там...

    10:11 16.06.2026

  • 32 Заробването на българите

    0 4 Отговор
    По договора между българската държавна компания „Булгаргаз“ ЕАД и турската държавна компания BOTAŞ (Боташ), България е задължена да заплати обща сума от около 3,8 до 3,9 милиарда лева за целия 13-годишен период на споразумението (до 2036 г.).

    Финансовите параметри и суми по договора се разпределят по следния начин:
    Ежедневни и годишни таксиНад 1 000 000 лева на ден: Това е фиксираната такса за капацитет, която българската страна натрупва и дължи всеки ден.Около 400 милиона лева на година: Това е приблизителната годишна сума, която се заплаща за резервирания капацитет.

    Коментиран от #36, #43, #44

    10:12 16.06.2026

  • 33 Галина Колева

    6 3 Отговор
    Тоя унищожител на живот да не се показва .Какво стана с момчето ,на което съсипа живота .

    10:12 16.06.2026

  • 34 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Недей го обижда":

    Ама после ше ми се извинява и ше ми плати гаранцията и пицата.

    10:13 16.06.2026

  • 35 Боко

    5 2 Отговор
    Това разбира и от куриери , и от икономика, и от педофилия-петроханска , и от …

    10:13 16.06.2026

  • 36 Ново пет

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Заробването на българите":

    Кой прати българите за зелен хайвер.

    10:13 16.06.2026

  • 37 И като не го изпълнява другата страна

    3 1 Отговор
    с мед ще го помажат така ли? Руснаците един път вече осъдиха държавата за реакторите на Белене. Сега предстои Лукойл да я осъди и после пък Боташ и следващите заеми няма да са за пенсии и заплати на военни и полицаи ами за плащане на батаците на неграмотни мераклии, на които е дадена власт по един или друг начин и те са се ос... айде да не пиша какво, че ще ме изтрият.

    Коментиран от #39

    10:14 16.06.2026

  • 38 Ново пет

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "007 лиценз ту кил":

    Зеленски си плаща
    На БОТАШ плащат БЪЛГАРИТЕ за нищо.

    Коментиран от #48

    10:15 16.06.2026

  • 39 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "И като не го изпълнява другата страна":

    Платихме на руснаците за
    ПОЛУЧЕНИ РЕАКТОРИ
    Плащаме на БОТАШ
    Нищо не ПОЛУЧАВАМЕ.

    10:17 16.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Заробването на българите

    0 3 Отговор
    Никой не казва колко милиона сме платили на БОТАШ. Радев пак са скатава.

    Коментиран от #50

    10:19 16.06.2026

  • 43 Заробването на българите

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Заробването на българите":

    Подписалите договора и техните подстрекатели плачат за СЪД.

    10:21 16.06.2026

  • 44 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Заробването на българите":

    Договорът беше сключен в момент на криза с доставките на газ и гарантира достъп на България до трафика. Загубите идват от това, че този капацитет не е ползван. Правилните въпроси тук са защо не е ползван резервирания капацитет и кой е отговорен за това,че не е ползван.

    Коментиран от #49

    10:21 16.06.2026

  • 45 Варна

    5 1 Отговор
    Плъх

    10:22 16.06.2026

  • 46 Алоуууу ПРЕМИЕРА

    1 1 Отговор
    Пак поставихте главите на българите на дръвника.

    10:23 16.06.2026

  • 47 Свилен

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Напротив много е прав това е една добра алтернатива да се отървем от Турция и ДПС. Следва да се подкрепи от Възраждане и ГЕРБ.

    10:24 16.06.2026

  • 48 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ново пет":

    Зеленски си плаща на производителите на позлатени тоалетни чинии.

    10:25 16.06.2026

  • 49 Заробването на българите

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "007 лиценз ту кил":

    Как да ползват капацитета, като Европа е залята с газ. Можеха да го подпишат за година, две и после да се мисли евентуално за удължаване.
    Да има договореност при "не запълване" на капацитета, как ще плащаме.

    Ама за това трябва да се МИСЛИ
    А не да се гледат само гушкането на КОМИСИОННИТЕ.

    10:28 16.06.2026

  • 50 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Заробването на българите":

    Нали вече ти казах, много по-малко отколкото на Зеленски.

    Коментиран от #52

    10:28 16.06.2026

  • 51 Левски

    1 1 Отговор
    Радев да каже веднага колко лихви са натрупани по задълженията към Боташ. Булгаргаз спря да плаща през юни 2024 г. Това са точно две години без нито една вноска! Задълженията са над 350 милиона долара! Колко са лихвите? Народе????

    Коментиран от #59

    10:28 16.06.2026

  • 52 Заробването на българите

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "007 лиценз ту кил":

    На зеленски шиткаме оръжия за МИЛИАРДИ
    Трупаме дебели пачки.
    На БОТАШ плащаме милиарди
    За НИЩО.

    Коментиран от #61, #62

    10:31 16.06.2026

  • 53 Вашите Укри, МирчеФ

    2 1 Отговор
    36-годишен варненец е пребит зверски с 5 избити зъба
    пред дискотека, от четирима Украинци, единият от които е непълнолетен.
    Укрите харесали приятелката му!

    Коментиран от #54

    10:31 16.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Левски":

    Господине, не ползувайте святото име на Апостола за вашите долни цели.

    10:42 16.06.2026

  • 60 Алоуууу ПРЕМИЕРА

    0 0 Отговор
    Колко милиона НАРОДНА ПАРА сме платили до днес на БОТАШ ????

    10:43 16.06.2026

  • 61 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Заробването на българите":

    Къде са тези милиарди? Може би в дефицита, който остави Гюро.

    10:44 16.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мицкоски

    0 0 Отговор
    Мизернициииии още 500 г ще изхранвате цигани турци и мигранти у циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН и ще ядете цигански говнца

    10:54 16.06.2026

  • 64 Я у лево

    0 0 Отговор
    Я у лево.Ползвате от години тази удобна опорка- Боташ! А точно вие,поредните няколко " сглобки" го направихте губещ.Защото коленопреклоно изпълнихте заповеди на акушерката,мерц и кайчето: Диверсификация,и никаква руска газ,нищо че идва от Турция.Е,как ще има договориран обем газови доставки,след като точно Вие - големите евролибералски пудели му врътнахте на практика крана? Егати гъонсуратите.Ако ние,като държава си гонехме интереса,не само,нямаше да плащаме неустойка всеки месец,но от транз.такси към югозападна Европа,щяхме да реализираме стотици милиони долари годишно,плюс гарантирани количества за вътрешния пазар и бизнеса.А вие продължавате нагло: Кой ми се изака в гащите?Във всеки договор ,има заложени неустойки,и към двете страни.

    10:56 16.06.2026

  • 65 Истината

    1 0 Отговор
    Свирчев отново се изказа неподготвен.
    Той може само да се бие с куриери

    11:01 16.06.2026

  • 66 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ лишиха България от евтина руска газ като едностранно в нарушение на договора прекратиха доставките на газ от Русия , отказвайки да плащат за тях и това принуди президентът Радев да търси алтернативни доставки, за да подсигури държавата.
    Повече няма какво да се каже!

    11:02 16.06.2026

  • 67 Обикн. читателка

    1 0 Отговор
    Фернандел,затвори си плювалника,две години едно и също ломотиш.Дебейците-жалки сте,на изчезване сте.

    11:05 16.06.2026

  • 68 Зеления

    0 0 Отговор
    Съвременния Левски и Ботев /две в едно/ - Лама Ивей Мирчев, бореца за свобода и справедливост.
    1.Поел руля на гумената лодка "Радецки" направи абордаж на брега на Росенец и започна да се бори с Доган и Пеевски
    -после обаче Пеевски стана добър, поправи се /според Лорер/ и Лама Ивей пи мазно турско кафе с него
    2.В грижа за онеправданите труженички по парапети ги защити, да се отказват от политиката
    3.Защити и бягащия от КАТ Божанков да го оставят в листите за депутати
    4.В България има 10-20 хил алкохолно зависими хора, Лама Мирчев и за тях помисли, да имат представител в парламента, като Манол Пейков, уви не се получи
    5.Лама Ивей се бори и срещу нашествието на доставчиците на храна
    -и го биха /не го биха/, биха го /не го биха/ - не е сигурно вече кое от двете му е изгодно за по-добър имидж
    6.Сега Лама Ивей се бори за здравеопазването, да се подкрепя Украйна, срещу Боташ, да има Прайд и така нататък и така нататък, Ламата е навсякъде, той е неуморен какъвто и трябва да е бореца за свобода и справедливост

    11:06 16.06.2026

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