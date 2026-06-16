Ивайло Мирчев за Боташ: Договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството

Дълго време ни се обясняваше, че договорът с "Боташ" е полезен. Ако беше полезен, той щеше да се ползва и да е изгоден. Този договор не е изгоден. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.
Мирчев предложи договорът да не се изпълнява, да се фалира дружеството и след това има много методи и възможности. „Дружеството в момента наистина е във фактически фалит“, каза депутатът.
Относно първия месец на работа на новата власт, Мирчев заяви, че те са много толерантни хора, но по темата със здравеопазването толеранс не може да има.
„Време е всички ръководни длъжности в държавната администрация да е ясно какви заплати получават. В края на миналата година имахме една инициатива да видим кой какви заплати взима. Отказаха ни такава информация, но ние стигнахме до някакви данни. В НАП например си разделили 50 млн. лв. ЦИК отказаха да отговорят, а те си гласували възнаграждения, може би по-големи от на президента“, категоричен бе той.
„Но има и други грехове. Младите медици работят на няколко места, чистят тоалетните на болниците, взимат ниски заплати, а после заминават за Германия. Това трябва да се промени. Големият проблем е дали има смяна на модела на управление“, каза той.
Мирчев коментира и огромните депутатски заплати, които са близо 7 пъти по-високи от тези в Европа. По думите му е нормално депутатските заплати да се замразят.
На въпрос ще бъдат ли президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, той отговори, че няма представа.
„Знам, че и двамата се справиха много добре и показаха, че България могат да имат работещо и смислено правителство и МВР. Когато и ако Гюров реши, ще имаме яснота по този въпрос“, каза Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #29, #47
09:52 16.06.2026
2 честен ционист
09:53 16.06.2026
3 1488
09:54 16.06.2026
4 баце
09:54 16.06.2026
5 Бай Ху (By Who)
09:55 16.06.2026
6 селски генерал
09:55 16.06.2026
7 Мравояда Мирчев
09:56 16.06.2026
8 провинциалист
09:56 16.06.2026
9 Ново пет
Коментиран от #13
09:56 16.06.2026
10 Гост
09:58 16.06.2026
11 Фейк - либераст
Коментиран от #17
09:59 16.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 007 лиценз ту кил
До коментар #9 от "Ново пет":Много по-малко отколкото на Зеленски.
Коментиран от #38
09:59 16.06.2026
14 Късно
10:00 16.06.2026
15 Последния Софиянец
10:00 16.06.2026
16 хххх
Коментиран от #24
10:00 16.06.2026
17 Абе да бе
До коментар #11 от "Фейк - либераст":Знаеш ли колко пари е дал за присаждането.
10:00 16.06.2026
18 нали
Коментиран от #21, #23
10:01 16.06.2026
19 Българин
Първо, Ердоган на дали ще се трогне, че Булгаргаз е фалирал. Той ще си защитава интересите. И за това епредложил на Радев, да го измъкне от позора с БОТАШ. Срещу това турците ще получат управлението на пътищата в България. Радев го каза в прав текст - Турция има интерес в "инфраструктурни проекти". Ердоган е направил предложение, на което няма как да откажем.
Коментиран от #27
10:03 16.06.2026
20 прав е . да . 2 централи на костов
10:03 16.06.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #18 от "нали":Умните и красивите трупат дългове и накрая фалират фирмата и я прехвърлят на някой клошар.
10:03 16.06.2026
22 Ами сега?
10:05 16.06.2026
23 007 лиценз ту кил
До коментар #18 от "нали":На Киро не му трябваше пристан, той си имаше парапет.
10:05 16.06.2026
24 Няма компромати
До коментар #16 от "хххх":просто членовете и гласоподавателите на лгДБ са най-кухите парчета
10:05 16.06.2026
25 И тоя се пише специалист
Коментиран от #30
10:08 16.06.2026
26 Лама Мирчев
10:08 16.06.2026
27 007 лиценз ту кил
До коментар #19 от "Българин":И какво лошо има, ти виждал ли си пътищата в Турция?
10:08 16.06.2026
28 Кореняк Софиянец
10:08 16.06.2026
29 Недей го обижда
До коментар #1 от "Абе":Сега ще се обади на МВР, че си го ударил няколко пъти и ще те вкарат в ареста за 72 часа.
Коментиран от #34
10:09 16.06.2026
30 Последния Софиянец
До коментар #25 от "И тоя се пише специалист":Умните и красивите така правят бизнес.Ядене ,пиене,дрога,трупат дългове и накрая прехвърлят фирмата на някой клошар.
10:10 16.06.2026
31 Бай Благой
10:11 16.06.2026
32 Заробването на българите
Финансовите параметри и суми по договора се разпределят по следния начин:
Ежедневни и годишни таксиНад 1 000 000 лева на ден: Това е фиксираната такса за капацитет, която българската страна натрупва и дължи всеки ден.Около 400 милиона лева на година: Това е приблизителната годишна сума, която се заплаща за резервирания капацитет.
Коментиран от #36, #43, #44
10:12 16.06.2026
33 Галина Колева
10:12 16.06.2026
34 Абе
До коментар #29 от "Недей го обижда":Ама после ше ми се извинява и ше ми плати гаранцията и пицата.
10:13 16.06.2026
35 Боко
10:13 16.06.2026
36 Ново пет
До коментар #32 от "Заробването на българите":Кой прати българите за зелен хайвер.
10:13 16.06.2026
37 И като не го изпълнява другата страна
Коментиран от #39
10:14 16.06.2026
38 Ново пет
До коментар #13 от "007 лиценз ту кил":Зеленски си плаща
На БОТАШ плащат БЪЛГАРИТЕ за нищо.
Коментиран от #48
10:15 16.06.2026
39 Я пъ тоа
До коментар #37 от "И като не го изпълнява другата страна":Платихме на руснаците за
ПОЛУЧЕНИ РЕАКТОРИ
Плащаме на БОТАШ
Нищо не ПОЛУЧАВАМЕ.
10:17 16.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Заробването на българите
Коментиран от #50
10:19 16.06.2026
43 Заробването на българите
До коментар #32 от "Заробването на българите":Подписалите договора и техните подстрекатели плачат за СЪД.
10:21 16.06.2026
44 007 лиценз ту кил
До коментар #32 от "Заробването на българите":Договорът беше сключен в момент на криза с доставките на газ и гарантира достъп на България до трафика. Загубите идват от това, че този капацитет не е ползван. Правилните въпроси тук са защо не е ползван резервирания капацитет и кой е отговорен за това,че не е ползван.
Коментиран от #49
10:21 16.06.2026
45 Варна
10:22 16.06.2026
46 Алоуууу ПРЕМИЕРА
10:23 16.06.2026
47 Свилен
До коментар #1 от "Абе":Напротив много е прав това е една добра алтернатива да се отървем от Турция и ДПС. Следва да се подкрепи от Възраждане и ГЕРБ.
10:24 16.06.2026
48 007 лиценз ту кил
До коментар #38 от "Ново пет":Зеленски си плаща на производителите на позлатени тоалетни чинии.
10:25 16.06.2026
49 Заробването на българите
До коментар #44 от "007 лиценз ту кил":Как да ползват капацитета, като Европа е залята с газ. Можеха да го подпишат за година, две и после да се мисли евентуално за удължаване.
Да има договореност при "не запълване" на капацитета, как ще плащаме.
Ама за това трябва да се МИСЛИ
А не да се гледат само гушкането на КОМИСИОННИТЕ.
10:28 16.06.2026
50 007 лиценз ту кил
До коментар #42 от "Заробването на българите":Нали вече ти казах, много по-малко отколкото на Зеленски.
Коментиран от #52
10:28 16.06.2026
51 Левски
Коментиран от #59
10:28 16.06.2026
52 Заробването на българите
До коментар #50 от "007 лиценз ту кил":На зеленски шиткаме оръжия за МИЛИАРДИ
Трупаме дебели пачки.
На БОТАШ плащаме милиарди
За НИЩО.
Коментиран от #61, #62
10:31 16.06.2026
53 Вашите Укри, МирчеФ
пред дискотека, от четирима Украинци, единият от които е непълнолетен.
Укрите харесали приятелката му!
Коментиран от #54
10:31 16.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бай Ху (By Who)
До коментар #51 от "Левски":Господине, не ползувайте святото име на Апостола за вашите долни цели.
10:42 16.06.2026
60 Алоуууу ПРЕМИЕРА
10:43 16.06.2026
61 007 лиценз ту кил
До коментар #52 от "Заробването на българите":Къде са тези милиарди? Може би в дефицита, който остави Гюро.
10:44 16.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Мицкоски
10:54 16.06.2026
64 Я у лево
10:56 16.06.2026
65 Истината
Той може само да се бие с куриери
11:01 16.06.2026
66 Ти да видиш
Повече няма какво да се каже!
11:02 16.06.2026
67 Обикн. читателка
11:05 16.06.2026
68 Зеления
1.Поел руля на гумената лодка "Радецки" направи абордаж на брега на Росенец и започна да се бори с Доган и Пеевски
-после обаче Пеевски стана добър, поправи се /според Лорер/ и Лама Ивей пи мазно турско кафе с него
2.В грижа за онеправданите труженички по парапети ги защити, да се отказват от политиката
3.Защити и бягащия от КАТ Божанков да го оставят в листите за депутати
4.В България има 10-20 хил алкохолно зависими хора, Лама Мирчев и за тях помисли, да имат представител в парламента, като Манол Пейков, уви не се получи
5.Лама Ивей се бори и срещу нашествието на доставчиците на храна
-и го биха /не го биха/, биха го /не го биха/ - не е сигурно вече кое от двете му е изгодно за по-добър имидж
6.Сега Лама Ивей се бори за здравеопазването, да се подкрепя Украйна, срещу Боташ, да има Прайд и така нататък и така нататък, Ламата е навсякъде, той е неуморен какъвто и трябва да е бореца за свобода и справедливост
11:06 16.06.2026