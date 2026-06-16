Новини
България »
Икономисти: Инфлацията е изяла половината от стойността на спестяванията ни

Икономисти: Инфлацията е изяла половината от стойността на спестяванията ни

16 Юни, 2026 12:21 647 31

  • инфлация-
  • спестявания

Възможно ли е да се наблюдават дефлационни процеси, ако се сложи окончателен край на войната в Близкия изток

Икономисти: Инфлацията е изяла половината от стойността на спестяванията ни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлацията през последните години е нанесла сериозен удар върху покупателната способност на българите, като на практика е намалила реалната стойност на спестяванията им. Това коментира икономистът Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му данните на Националния статистически институт показват, че от 2019 г. насам българите са обеднели значително по отношение на натрупаните си спестявания. „С всеки един лев, който сме имали спестен, на практика сме обеднели наполовина. През този период заплатите, пенсиите и социалните плащания се увеличиха, но това не важи със задна дата за вече натрупаните средства“, посочи Кръстев.

Според него инфлационните процеси могат да причинят по-сериозни икономически щети дори от финансовите кризи, поради което е необходимо внимателно управление на публичните финанси.

От своя страна икономистът Румен Гълъбинов отбеляза, че до пандемията бюджетната политика на България е била сравнително балансирана, но след COVID-19 кризата фокусът е бил насочен към повече компенсации и по-високи държавни разходи. „Имаше и външни фактори. Рязко се повишиха цените на енергоносителите след началото на войната в Украйна, което допълнително засили инфлационния натиск“, каза той.

Гълъбинов прогнозира, че при окончателно прекратяване на конфликта в Близкия изток е възможно още през последното тримесечие на тази година да се наблюдават дефлационни процеси.

Двамата икономисти бяха единодушни, че фискалната консолидация е необходима. Според Кръстев предприетите от правителството мерки за ограничаване на разходите, включително при възнагражденията в публичния сектор, са правилна стъпка. „Фискалната консолидация е постижима и е необходима за стабилизирането на публичните финанси“, подчерта той.

По думите на Гълъбинов процесът е неизбежен, а процедурата по свръхдефицит, в която България се намира, може да има и положителни страни. „Смятам, че процедурата по свръхдефицит дори е полезна. В началото на тази година и Финландия влезе в подобна процедура заради дефицит от 3,4%. Това дава възможност правителството да получава подкрепа и експертни съвети от европейските институции“, обясни той. Според него препоръките на Европейската комисия могат да се превърнат в основа за бъдещите политики на кабинета.

Михаил Кръстев обаче е на мнение, че до края на годината ще бъде трудно България да излезе от процедурата по свръхдефицит.

Гълъбинов допълни, че още през септември и октомври ще започнат дискусиите по бюджета за 2027 г., като тогава ще стане ясно дали няма да се наложи преразглеждане и увеличаване на средносрочния лимит на държавния дълг.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 5 Отговор
    и откъде има народа спестявания? нали постоянно реват че нямат пари да ядат?!

    ами вдигнете им данъците, не може да има спестявания

    12:22 16.06.2026

  • 2 Ти да видиш

    3 4 Отговор
    Инфлацията през кои последни години - тези, в които ни управляваха Мунчо и отрочатата му шарлатани ли?

    12:23 16.06.2026

  • 3 🫰🫰🫰

    7 0 Отговор
    50 евро станаха 50 лева.

    Коментиран от #6, #27

    12:24 16.06.2026

  • 4 На Пенсиите Ни !

    2 1 Отговор
    Също !

    12:24 16.06.2026

  • 5 честен ционист

    4 2 Отговор
    Другата половина ще я изядат кухите ДЦК на Радевисти. Аз бих си купил държавни бонове на функционираша държава, а не на някаква мумия в последните си дни.

    12:24 16.06.2026

  • 6 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "🫰🫰🫰":

    По-точно 1 евро стана 4 лева.

    12:25 16.06.2026

  • 7 Оууууууууууууууууу !

    2 0 Отговор
    Върхушката !

    Взе да Реве !

    Върхушката !

    Защото Народа няма Спестявания !

    При този Сух !

    Режим !

    12:26 16.06.2026

  • 8 Пич

    4 1 Отговор
    Отдавна ви казах, че обедняхте 100%! Каквото беше пет лева стана пет евро, а ако сте вземали 3000 лева, сега вземате 1500 евро!!!

    Коментиран от #11

    12:27 16.06.2026

  • 9 не е нормално това

    0 0 Отговор
    кои е допуснал народа да има спестявания?

    и защо тоя народ место да има дълго той има спестявания?

    12:28 16.06.2026

  • 10 Сталин

    2 1 Отговор
    Инфлацията е данък на бедните,ционисткия банков кабал си печатат пари и изкупуват всички активи ,а гоuте им плащат инфлацията

    12:29 16.06.2026

  • 11 все съшия батак си е х2

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    И преди и сега малцина взимаха по 3000лв/1500евро само цените скочиха двойно.

    12:29 16.06.2026

  • 12 не е нормално това

    0 0 Отговор
    кои е допуснал народа да има спестявания?

    и защо тоя народ место да има дългове, той има спестявания?

    12:30 16.06.2026

  • 13 Унищожиха ни с Юрошит копейката

    2 1 Отговор
    Референдум на Дойран, след като и Евростат на стр. на ЕС призна за фалшифициран дефицит.
    Изядоха 50% от спестяванията на българите.
    Запазване на правото на Кеш в Конституцията, като Швейцария преди месец.
    Вече отказват Кеш в НАП, ГРАО, КАТ, Паспортни.
    Става страшно идва цифровият концлагер и блокиране на собствените ни спестявания, като в Гърция..

    Коментиран от #17

    12:30 16.06.2026

  • 14 Сталин

    3 1 Отговор
    Писмо на братята Ротшилд
    Вие просто храните банкерите.
    "Всичко е по план, защото те са проектирали системата.Щеше ли да има Първа световна война,ако банкерите не бяха там ,за да го направят със заеми и на ДВЕТЕ страни?Те създадоха системата ,за да обслужват себе си и хората,от които се нуждаят да поддържат системата на място.
    "Малцината , които разбират системата, или ще бъдат заинтересовани от нейните печалби ,или ще бъдат толкова зависими от нейните предимства,че няма да има опозиция от тази класа,докато от друга страна,огромната маса от хора,умствено неспособни да проумеят огромното предимство, което капиталът извлича от системата,ще понесе своите тежести без оплакване и може би без да подозира че системата е враждебна на техните интереси.

    - The Rothschild brothers if London writing to associates in New York,1863

    12:30 16.06.2026

  • 15 Сталин

    1 1 Отговор
    От „Трагедия и надежда“ на Карол Куигли:

    „силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
    система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...

    Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
    Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.

    12:31 16.06.2026

  • 16 оня с коня

    1 0 Отговор
    трябва всичко да поскъпне

    което е добре защото така ще вдигнем стандарта на живот както е във германия

    а заплатите е редно да се понижат особенно минималната е доста висока

    пенсийте също са високи, напълнихме се със пенсионери къде по цял ден висят тука

    пенсионера трябва да работи на полето а не да виси във интернета

    Коментиран от #21

    12:31 16.06.2026

  • 17 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Унищожиха ни с Юрошит копейката":

    В България не може да се приложи цифрова валута, а само купонна система. В България може само да има датацентрове, но те няма да обслужват българите, а ще са тук, зашото е най-евтино.

    Коментиран от #23

    12:32 16.06.2026

  • 18 Не е Важно Колко стойността им !

    1 0 Отговор
    Е эНамаляла !

    А Как Да им Ги Вземем !

    12:32 16.06.2026

  • 19 Този който направи голямата инфлация

    2 0 Отговор
    Си напълни зайчарника с нашите пари.

    12:32 16.06.2026

  • 20 Сталин

    3 0 Отговор
    Аз ви казвах че юрото ще ви докара 100% инфлация ,ама вие се смеехте и подигравахте яжте сега кошерни л@йна

    12:33 16.06.2026

  • 21 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Най добре е да спрем социалните помощи на такива като теб:)

    12:34 16.06.2026

  • 22 Любопитен

    2 1 Отговор
    Половината са изтрити от инфлацията, а другата половина ще бъде изтрити от срива на жилищата, където хората са наляли парите..

    12:37 16.06.2026

  • 23 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    В България не може да има дата центрове и няма ,колониите не може да имат такива технологии ,дата центровете са в Германия Франция Холандия Сащ ,а работих на два дата центрове във Франкфурт преди две години на площ от няколко стотин квадратни километра,скоро дигиталните ви ID ще бъдат качени там и колонията ще плаща за услугата

    Коментиран от #26, #30

    12:38 16.06.2026

  • 24 Д-р Марин Белчев

    0 2 Отговор
    Прави са, но аз съм малко по-консервативен.
    Ето един реален пример: взимаш заплата от 1200 евро в началото на 2022 г., преди войната в Украйна и последвалата световна енергийна и инфлационна криза. Успяваш да спестяваш по 100 евро на месец през 2022 и 2023 г. Така за две години събираш 2400 евро, за да си купиш 15-годишен автомобил втора употреба, внос от Италия. Поради официалната инфлация обаче, тези пари вече имат покупателна способност на около 2000 евро спрямо 2022 г. Нещо повече – точно при колите втора употреба цените скочиха с близо 30-40% заради пазарния дефицит, което прави покупката по-трудна.Ако те уволнят през 2024 г. и останеш на борсата, а впоследствие започнеш работа през 2025 г. на същата заплата от 1200 евро, нейната реална стойност вече е намаляла с около 16% спрямо четири години по-рано. Междувременно, заради натрупания бюджетен дефицит в държавата, за който ти нямаш вина, бизнес организации като КРИБ настояват за сериозни съкращения на разходите в администрацията и замразяване на заплатите в публичния сектор. Добре дошли в реалността в България, в която доходите трудно догонват реалното поскъпване на живота!
    И това беше за официалната инфлация, а за реалната, да не говорим!

    Коментиран от #29

    12:39 16.06.2026

  • 25 Абе

    2 0 Отговор
    При дефлорация нема къ да има дефлация.

    12:43 16.06.2026

  • 26 Другарят Димитров

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    И какъв Сталин си тогава, щом си работил по веригите, които ще ни държат в подчинение? Не си никакъв Сталин, а най-обикновен бачкатор, който за пари ще направи всичко. Защо не отказа да работиш по строежа на центрове за данни? Защо не протестира? Защо не отиде да строиш сгради за хората, а отиде да строиш центрове за изкуствен интелект? Знаеш отговора: за пари.

    Коментиран от #28

    12:45 16.06.2026

  • 27 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🫰🫰🫰":

    Отнася се и за тези с надвишените заплати , които самодоволно се облизват и си траят. Обаче и техните спестявания оветреха с 50%. На100 000 - 50 000 .
    Инфлацията е функция на тегленето на дългове и раздаването на пари.Ефектът е обедняване , задлъжняване и попадане под сериозна зависимост от външни фактори , което е опасно!!

    12:47 16.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Слагаш каруцата пред коня сър

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Д-р Марин Белчев":

    Инфлацията е следствие от наливането на пари от заеми. А не обратното.

    13:00 16.06.2026

  • 30 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Датацентровете по правило се изграждат там, където има малко хора да пречат, много и евтин ресурс, в близост до военни подразделения. България е иделаен терен за датацентрове като периферия на съюза.

    13:03 16.06.2026

  • 31 Тарикатчето

    0 0 Отговор
    Тея икономисти са ми от любимите.
    И за да не ти яде инфлацията парите, препоръчват да вложим спестяванията си в нещо "доходно и печелившо" и най - вероятно ... ще останем без спестявания.

    13:05 16.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове