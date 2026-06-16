Икономисти: Инфлацията е изяла половината от стойността на спестяванията ни

Инфлацията през последните години е нанесла сериозен удар върху покупателната способност на българите, като на практика е намалила реалната стойност на спестяванията им. Това коментира икономистът Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите му данните на Националния статистически институт показват, че от 2019 г. насам българите са обеднели значително по отношение на натрупаните си спестявания. „С всеки един лев, който сме имали спестен, на практика сме обеднели наполовина. През този период заплатите, пенсиите и социалните плащания се увеличиха, но това не важи със задна дата за вече натрупаните средства“, посочи Кръстев.
Според него инфлационните процеси могат да причинят по-сериозни икономически щети дори от финансовите кризи, поради което е необходимо внимателно управление на публичните финанси.
От своя страна икономистът Румен Гълъбинов отбеляза, че до пандемията бюджетната политика на България е била сравнително балансирана, но след COVID-19 кризата фокусът е бил насочен към повече компенсации и по-високи държавни разходи. „Имаше и външни фактори. Рязко се повишиха цените на енергоносителите след началото на войната в Украйна, което допълнително засили инфлационния натиск“, каза той.
Гълъбинов прогнозира, че при окончателно прекратяване на конфликта в Близкия изток е възможно още през последното тримесечие на тази година да се наблюдават дефлационни процеси.
Двамата икономисти бяха единодушни, че фискалната консолидация е необходима. Според Кръстев предприетите от правителството мерки за ограничаване на разходите, включително при възнагражденията в публичния сектор, са правилна стъпка. „Фискалната консолидация е постижима и е необходима за стабилизирането на публичните финанси“, подчерта той.
По думите на Гълъбинов процесът е неизбежен, а процедурата по свръхдефицит, в която България се намира, може да има и положителни страни. „Смятам, че процедурата по свръхдефицит дори е полезна. В началото на тази година и Финландия влезе в подобна процедура заради дефицит от 3,4%. Това дава възможност правителството да получава подкрепа и експертни съвети от европейските институции“, обясни той. Според него препоръките на Европейската комисия могат да се превърнат в основа за бъдещите политики на кабинета.
Михаил Кръстев обаче е на мнение, че до края на годината ще бъде трудно България да излезе от процедурата по свръхдефицит.
Гълъбинов допълни, че още през септември и октомври ще започнат дискусиите по бюджета за 2027 г., като тогава ще стане ясно дали няма да се наложи преразглеждане и увеличаване на средносрочния лимит на държавния дълг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
ами вдигнете им данъците, не може да има спестявания
12:22 16.06.2026
2 Ти да видиш
12:23 16.06.2026
3 🫰🫰🫰
Коментиран от #6, #27
12:24 16.06.2026
4 На Пенсиите Ни !
12:24 16.06.2026
5 честен ционист
12:24 16.06.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "🫰🫰🫰":По-точно 1 евро стана 4 лева.
12:25 16.06.2026
7 Оууууууууууууууууу !
Взе да Реве !
Върхушката !
Защото Народа няма Спестявания !
При този Сух !
Режим !
12:26 16.06.2026
8 Пич
Коментиран от #11
12:27 16.06.2026
9 не е нормално това
и защо тоя народ место да има дълго той има спестявания?
12:28 16.06.2026
10 Сталин
12:29 16.06.2026
11 все съшия батак си е х2
До коментар #8 от "Пич":И преди и сега малцина взимаха по 3000лв/1500евро само цените скочиха двойно.
12:29 16.06.2026
12 не е нормално това
и защо тоя народ место да има дългове, той има спестявания?
12:30 16.06.2026
13 Унищожиха ни с Юрошит копейката
Изядоха 50% от спестяванията на българите.
Запазване на правото на Кеш в Конституцията, като Швейцария преди месец.
Вече отказват Кеш в НАП, ГРАО, КАТ, Паспортни.
Става страшно идва цифровият концлагер и блокиране на собствените ни спестявания, като в Гърция..
Коментиран от #17
12:30 16.06.2026
14 Сталин
Вие просто храните банкерите.
"Всичко е по план, защото те са проектирали системата.Щеше ли да има Първа световна война,ако банкерите не бяха там ,за да го направят със заеми и на ДВЕТЕ страни?Те създадоха системата ,за да обслужват себе си и хората,от които се нуждаят да поддържат системата на място.
"Малцината , които разбират системата, или ще бъдат заинтересовани от нейните печалби ,или ще бъдат толкова зависими от нейните предимства,че няма да има опозиция от тази класа,докато от друга страна,огромната маса от хора,умствено неспособни да проумеят огромното предимство, което капиталът извлича от системата,ще понесе своите тежести без оплакване и може би без да подозира че системата е враждебна на техните интереси.
- The Rothschild brothers if London writing to associates in New York,1863
12:30 16.06.2026
15 Сталин
„силите на финансовия капитализъм имаха друга широкообхватна цел, не по-малко от това да създадат
система за финансов контрол в частни ръце, способна да доминира политическата система на всяка страна и икономиката на света като цяло - Тази система е контролирана по феодален начин от централните банки на света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения постигнати на частни срещи и конференции. Върхът на системата е Банката за международни разплащания (BIS) в Базел, Швейцария, частна банка, притежавана и контролирана от седемте главни централни банки и се управляват от техните ръководители ,които заедно формират нейния управителен съвет, и които сами по себе са частни корпорации...
Във всяка страна властта на централната банка се основава до голяма степен на контрола върху кредита и паричното предлагане...
Така банкерите сключват тайни споразумения за да координират контрола върху парите ,за да доминират правителствата по целия свят.FED е частна собственост на еврейския финансов кабал,които също притежават BIS .Ние имаме едно световно правителство от 1929 ,когато е създаден BIS.
12:31 16.06.2026
16 оня с коня
което е добре защото така ще вдигнем стандарта на живот както е във германия
а заплатите е редно да се понижат особенно минималната е доста висока
пенсийте също са високи, напълнихме се със пенсионери къде по цял ден висят тука
пенсионера трябва да работи на полето а не да виси във интернета
Коментиран от #21
12:31 16.06.2026
17 честен ционист
До коментар #13 от "Унищожиха ни с Юрошит копейката":В България не може да се приложи цифрова валута, а само купонна система. В България може само да има датацентрове, но те няма да обслужват българите, а ще са тук, зашото е най-евтино.
Коментиран от #23
12:32 16.06.2026
18 Не е Важно Колко стойността им !
А Как Да им Ги Вземем !
12:32 16.06.2026
19 Този който направи голямата инфлация
12:32 16.06.2026
20 Сталин
12:33 16.06.2026
21 хахаха
До коментар #16 от "оня с коня":Най добре е да спрем социалните помощи на такива като теб:)
12:34 16.06.2026
22 Любопитен
12:37 16.06.2026
23 Сталин
До коментар #17 от "честен ционист":В България не може да има дата центрове и няма ,колониите не може да имат такива технологии ,дата центровете са в Германия Франция Холандия Сащ ,а работих на два дата центрове във Франкфурт преди две години на площ от няколко стотин квадратни километра,скоро дигиталните ви ID ще бъдат качени там и колонията ще плаща за услугата
Коментиран от #26, #30
12:38 16.06.2026
24 Д-р Марин Белчев
Ето един реален пример: взимаш заплата от 1200 евро в началото на 2022 г., преди войната в Украйна и последвалата световна енергийна и инфлационна криза. Успяваш да спестяваш по 100 евро на месец през 2022 и 2023 г. Така за две години събираш 2400 евро, за да си купиш 15-годишен автомобил втора употреба, внос от Италия. Поради официалната инфлация обаче, тези пари вече имат покупателна способност на около 2000 евро спрямо 2022 г. Нещо повече – точно при колите втора употреба цените скочиха с близо 30-40% заради пазарния дефицит, което прави покупката по-трудна.Ако те уволнят през 2024 г. и останеш на борсата, а впоследствие започнеш работа през 2025 г. на същата заплата от 1200 евро, нейната реална стойност вече е намаляла с около 16% спрямо четири години по-рано. Междувременно, заради натрупания бюджетен дефицит в държавата, за който ти нямаш вина, бизнес организации като КРИБ настояват за сериозни съкращения на разходите в администрацията и замразяване на заплатите в публичния сектор. Добре дошли в реалността в България, в която доходите трудно догонват реалното поскъпване на живота!
И това беше за официалната инфлация, а за реалната, да не говорим!
Коментиран от #29
12:39 16.06.2026
25 Абе
12:43 16.06.2026
26 Другарят Димитров
До коментар #23 от "Сталин":И какъв Сталин си тогава, щом си работил по веригите, които ще ни държат в подчинение? Не си никакъв Сталин, а най-обикновен бачкатор, който за пари ще направи всичко. Защо не отказа да работиш по строежа на центрове за данни? Защо не протестира? Защо не отиде да строиш сгради за хората, а отиде да строиш центрове за изкуствен интелект? Знаеш отговора: за пари.
Коментиран от #28
12:45 16.06.2026
27 Точно така
До коментар #3 от "🫰🫰🫰":Отнася се и за тези с надвишените заплати , които самодоволно се облизват и си траят. Обаче и техните спестявания оветреха с 50%. На100 000 - 50 000 .
Инфлацията е функция на тегленето на дългове и раздаването на пари.Ефектът е обедняване , задлъжняване и попадане под сериозна зависимост от външни фактори , което е опасно!!
12:47 16.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Слагаш каруцата пред коня сър
До коментар #24 от "Д-р Марин Белчев":Инфлацията е следствие от наливането на пари от заеми. А не обратното.
13:00 16.06.2026
30 честен ционист
До коментар #23 от "Сталин":Датацентровете по правило се изграждат там, където има малко хора да пречат, много и евтин ресурс, в близост до военни подразделения. България е иделаен терен за датацентрове като периферия на съюза.
13:03 16.06.2026
31 Тарикатчето
И за да не ти яде инфлацията парите, препоръчват да вложим спестяванията си в нещо "доходно и печелившо" и най - вероятно ... ще останем без спестявания.
13:05 16.06.2026